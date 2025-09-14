Американски военен кораб задържал за осем часа венецуелски риболовен съд

Правителството на Венецуела съобщи, че американски разрушител е прехванал и задържал в продължение на осем часа вчера венецуелски кораб за лов на риба тон в специалната икономическа зона на страната, предаде Ройтерс.

В изявление, прочетено от венецуелския външен министър Иван Хил, правителството заяви, че риболовният съд е бил завзет и задържан незаконно и по враждебен начин. То отбеляза че, екипажът на венецуелския кораб се е състоял от девет обикновени рибари и е бил безобиден.

Напрежението между Вашингтон и Каракас се засилва. Миналата седмица американски военен удар в района на Карибите отне живота на 11 души от Венецуела и потопи плавателния им съд, който според администрацията на американския президент Доналд Тръмп е превозвал незаконни наркотици, припомня Ройтерс.

Администрацията на Тръмп предостави оскъдна информация за атаката от миналата седмица, въпреки настояванията на членове на американския Конгрес правителството да обоснове този акт.

Венецуелските власти заявиха, че нито един от 11-те убити не е бил член на бандата "Трен де Арагуа", както твърдяха САЩ.

Американските служители за момента не са отговорили на искането за коментар във връзка със случая от вчера.

Венецуелското правителство съобщи, че американският кораб е ескадреният миноносец "Джейсън Дънам" (Jason Dunham - DDG-109), "въоръжен с мощни крилати ракети и управляван от високоспециализирани морски пехотинци". То поиска САЩ незабавно да престанат да атакуват плавателни съдове, което според него излага на риск "сигурността и мира на Карибите".