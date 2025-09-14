Новини
Американски военен кораб задържал за осем часа венецуелски риболовен съд

14 Септември, 2025 06:38, обновена 14 Септември, 2025 05:42 613 5

  • венецуела-
  • сащ-
  • кораб-
  • наркотрафик

Каракас с обвинения към Вашингтон

Американски военен кораб задържал за осем часа венецуелски риболовен съд - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Правителството на Венецуела съобщи, че американски разрушител е прехванал и задържал в продължение на осем часа вчера венецуелски кораб за лов на риба тон в специалната икономическа зона на страната, предаде Ройтерс.

В изявление, прочетено от венецуелския външен министър Иван Хил, правителството заяви, че риболовният съд е бил завзет и задържан незаконно и по враждебен начин. То отбеляза че, екипажът на венецуелския кораб се е състоял от девет обикновени рибари и е бил безобиден.

Напрежението между Вашингтон и Каракас се засилва. Миналата седмица американски военен удар в района на Карибите отне живота на 11 души от Венецуела и потопи плавателния им съд, който според администрацията на американския президент Доналд Тръмп е превозвал незаконни наркотици, припомня Ройтерс.

Администрацията на Тръмп предостави оскъдна информация за атаката от миналата седмица, въпреки настояванията на членове на американския Конгрес правителството да обоснове този акт.

Венецуелските власти заявиха, че нито един от 11-те убити не е бил член на бандата "Трен де Арагуа", както твърдяха САЩ.

Американските служители за момента не са отговорили на искането за коментар във връзка със случая от вчера.

Венецуелското правителство съобщи, че американският кораб е ескадреният миноносец "Джейсън Дънам" (Jason Dunham - DDG-109), "въоръжен с мощни крилати ракети и управляван от високоспециализирани морски пехотинци". То поиска САЩ незабавно да престанат да атакуват плавателни съдове, което според него излага на риск "сигурността и мира на Карибите".


Венецуела
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    5 0 Отговор
    щом щатите или израел го правят значи е правилно и трябва да се подкрепя

    05:50 14.09.2025

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    Абсолютно правилни са забележките на Венец. Правителство че Риболовният съд е задържан "по враждебен начин".А можеше да бъде задържан по съвсем "Приятелски начин" от Американците,дано за следващия път се корегират.

    06:15 14.09.2025

  • 3 Архимандрисандрит Бибиан

    0 0 Отговор
    Проверили са им рибите една по една за наличие на опияти деа!

    06:20 14.09.2025

  • 4 редник

    2 0 Отговор
    / Миналата седмица американски военен удар в района на Карибите отне живота на 11 души от Венецуела и потопи плавателния им съд.../

    Taзи седмица Израел бомбардира Доха - на къде е тръгнал този свят?...

    06:22 14.09.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Дивите кравари пак са пили белина и са пощурели...

    06:28 14.09.2025