Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия провежда местни избори

Около 13,7 милиона избиратели са призовани да гласуват на днешните местни избори в най-гъсто населената провинция в Германия - Северен Рейн-Вестфалия, предаде ДПА.

Те ще определят кой ще взема решенията на местно и общинско равнище през следващите пет години. Изборните секции отварят в 8 ч. местно време (9 ч. българско).

Канцлерът Фридрих Мерц обеща да проучи много внимателно резултатите от гласуването и да направи изводи за това какво ще означават те за регионалната и националната политика.

Жителите на провинцията ще гласуват за общо около 20 000 места в местните съвети в 396 града и общини, 31 окръга и парламента на промишления район Рур. Ще бъдат избрани кметове, областни съветници, градски, общински съвети и съвети за интеграция, областни съвети и областни съвети в независими градове.

Местните избори в Северен Рейн-Вестфалия са последните важни избори за тази година в Германия. Те се смятат и за първата политическа проверка на обществените нагласи след предсрочните федерални избори през февруари.

От 1999 г. насам дясноцентристкият Християндемократически съюз (ХДС) редовно печели най-много гласове на местните избори в Северен Рейн-Вестфалия. Той спечели и предишните местни избори през 2020 г. - с 34,3%, следван от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), която остана втора с 24,3% от гласовете. Зелените постигнаха най-добрия си резултат - 20% - и спечелиха първите си три кметски поста в провинцията - в Аахен, Бон и Вупертал.

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) получи тогава 5,1% подкрепа, Свободните демократи - 5,6%, а партия "Левите" - 3,8%.

Изборните анализатори очакват този път значително по-силно представяне на АзГ.