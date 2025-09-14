Новини
Свят »
Германия »
Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия провежда местни избори

Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия провежда местни избори

14 Септември, 2025 08:05, обновена 14 Септември, 2025 07:09 609 3

  • избори-
  • германия-
  • гласуване

Във вота могат да вземат участие близо 14 милиона избиратели

Германската провинция Северен Рейн-Вестфалия провежда местни избори - 1
Снимка: DW
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 13,7 милиона избиратели са призовани да гласуват на днешните местни избори в най-гъсто населената провинция в Германия - Северен Рейн-Вестфалия, предаде ДПА.

Те ще определят кой ще взема решенията на местно и общинско равнище през следващите пет години. Изборните секции отварят в 8 ч. местно време (9 ч. българско).

Канцлерът Фридрих Мерц обеща да проучи много внимателно резултатите от гласуването и да направи изводи за това какво ще означават те за регионалната и националната политика.

Жителите на провинцията ще гласуват за общо около 20 000 места в местните съвети в 396 града и общини, 31 окръга и парламента на промишления район Рур. Ще бъдат избрани кметове, областни съветници, градски, общински съвети и съвети за интеграция, областни съвети и областни съвети в независими градове.

Местните избори в Северен Рейн-Вестфалия са последните важни избори за тази година в Германия. Те се смятат и за първата политическа проверка на обществените нагласи след предсрочните федерални избори през февруари.

От 1999 г. насам дясноцентристкият Християндемократически съюз (ХДС) редовно печели най-много гласове на местните избори в Северен Рейн-Вестфалия. Той спечели и предишните местни избори през 2020 г. - с 34,3%, следван от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), която остана втора с 24,3% от гласовете. Зелените постигнаха най-добрия си резултат - 20% - и спечелиха първите си три кметски поста в провинцията - в Аахен, Бон и Вупертал.

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) получи тогава 5,1% подкрепа, Свободните демократи - 5,6%, а партия "Левите" - 3,8%.

Изборните анализатори очакват този път значително по-силно представяне на АзГ.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    8 0 Отговор
    Абе, какво означава крайнодясната партия АлзГ? Я обяснете на читателите си, какво крайно и дясно искат за избирателите на Германия?

    07:14 14.09.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    2 8 Отговор
    В Русия падат бомби, горят бензиностанции, бюджета фалира. Четири Года, молодци 😁👍

    07:16 14.09.2025

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    АЗГ се очаква ги занули след толкова затворени АЕЦ, мини и заводи за автомобили нема и ефтин руски газ мизерия в гетата с мигранти

    07:27 14.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания