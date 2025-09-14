Новини
Financial Times: Срещата между Тръмп и Си Дзинпин е пред провал

14 Септември, 2025 07:12, обновена 14 Септември, 2025 07:16 1 006 5

Причината е в недостатъчния напредък в търговските преговори между САЩ и Китай

Financial Times: Срещата между Тръмп и Си Дзинпин е пред провал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин е под заплаха от провал, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.

„Държавният секретар Марко Рубио и шефът на Пентагона Пит Хегсет са разговаряли с китайските си колеги, което предизвика спекулации за среща между президентите. Недостатъчният напредък в търговските преговори между САЩ и Китай обаче намали шансовете за провеждане на среща на върха в Пекин“, се казва в съобщението.

Отбелязва се, че Тръмп и Си все пак може да проведат среща на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), но тя ще бъде много по-маловажна. Препъни-камъкът е, че Китай, според Вашингтон, продължава да доставя на Съединените щати химикали, използвани за производството на фентанил. Пекин, от своя страна, е обезпокоен от американските тарифи.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че все още не е взето решение за евентуалното участие на руския президент Владимир Путин на срещата на върха на АТИС..


  • 1 Злобното Джуджи

    6 2 Отговор
    ".. още не е взето решение за участие на Владимир Путин ..."

    Президента на Бутан Мбахуто Нгоро също не е поканен, както и президента Радев !!! Не трябва да се прави от това трагедия, форума е за държави с Икономика, не за милиционери и бакшиши.

    07:22 14.09.2025

  • 2 Гончар Романенко

    7 0 Отговор
    "... съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници..."
    ... Същите "източници", дето пуснаха партенката за заглушения GPS
    на Урсулица?! :))

    07:32 14.09.2025

  • 4 КИРО ЖЪРТЪ

    2 3 Отговор
    ЕДИНСТВЕНАТА. ЗАСЛУГА. НА. ТРЪМП. Е. ЧЕ. СЪБУДИ. ЕВРОПА. ОТ. ЛЕТАРГИЯТА, И. ЗАПОЧНА. ДА. СЕ. ВЪОРЪЖАВА, ИНАЧЕ. КАТО. ПРЕЗИДЕНТ
    Е. ПЕПЕЛ. И. ПЛЯВА. ГОЛА ВОДА. И. МОКРА. СЛАМА

    07:43 14.09.2025

  • 5 УдоМача

    1 3 Отговор
    Тръмп трябва да свиква с ролята си - на подчинен! :)

    07:51 14.09.2025