Financial Times: Срещата между Тръмп и Си Дзинпин е пред провал

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин е под заплаха от провал, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.
„Държавният секретар Марко Рубио и шефът на Пентагона Пит Хегсет са разговаряли с китайските си колеги, което предизвика спекулации за среща между президентите. Недостатъчният напредък в търговските преговори между САЩ и Китай обаче намали шансовете за провеждане на среща на върха в Пекин“, се казва в съобщението.
Отбелязва се, че Тръмп и Си все пак може да проведат среща на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), но тя ще бъде много по-маловажна. Препъни-камъкът е, че Китай, според Вашингтон, продължава да доставя на Съединените щати химикали, използвани за производството на фентанил. Пекин, от своя страна, е обезпокоен от американските тарифи.
По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че все още не е взето решение за евентуалното участие на руския президент Владимир Путин на срещата на върха на АТИС..
1 Злобното Джуджи
Президента на Бутан Мбахуто Нгоро също не е поканен, както и президента Радев !!! Не трябва да се прави от това трагедия, форума е за държави с Икономика, не за милиционери и бакшиши.
07:22 14.09.2025
2 Гончар Романенко
... Същите "източници", дето пуснаха партенката за заглушения GPS
на Урсулица?! :))
07:32 14.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 КИРО ЖЪРТЪ
Е. ПЕПЕЛ. И. ПЛЯВА. ГОЛА ВОДА. И. МОКРА. СЛАМА
07:43 14.09.2025
5 УдоМача
07:51 14.09.2025