Гръцките власти отчетоха голям успех на пилотната програма в Атина с денонощен транспорт в събота, предаде БНР.

Хиляди граждани пътуваха в метрото и градските автобуси в Атина тази нощ, съобщават от транспортното министерство. Нощен транспорт в гръцката столица се въвежда за първи път, с цел да се намалят случаите на шофиране след употреба на алкохол.

Тази нощ работиха както метрото, така и градските автобуси и трамваите. Задоволство изразиха и собственици на нощни заведения, които отчетоха увеличение на клиентите.

В същото време от полицията проведоха масирана акция по проверка за шофиране под въздействието на алкохол. Налагат се високи глоби съгласно новите мерки.

Премиерът Кириакос Мицотакис посети няколко станции на метрото, благодари на водачите, че допринасят младите хора да се върнат вкъщи без инциденти. Заместник-министърът на транспорта Константинос Киранакис заяви пред медиите, че градският транспорт в Атина вече ще работи през нощта всяка събота срещу неделя.