Новини
Свят »
Гърция »
Голям успех на пилотната програма в Атина с денонощен транспорт

Голям успех на пилотната програма в Атина с денонощен транспорт

14 Септември, 2025 12:53 810 3

  • транспорт-
  • атина-
  • нощен транспорт-
  • гърция

Тази нощ работиха както метрото, така и градските автобуси и трамваите

Голям успех на пилотната програма в Атина с денонощен транспорт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцките власти отчетоха голям успех на пилотната програма в Атина с денонощен транспорт в събота, предаде БНР.

Хиляди граждани пътуваха в метрото и градските автобуси в Атина тази нощ, съобщават от транспортното министерство. Нощен транспорт в гръцката столица се въвежда за първи път, с цел да се намалят случаите на шофиране след употреба на алкохол.

Тази нощ работиха както метрото, така и градските автобуси и трамваите. Задоволство изразиха и собственици на нощни заведения, които отчетоха увеличение на клиентите.

В същото време от полицията проведоха масирана акция по проверка за шофиране под въздействието на алкохол. Налагат се високи глоби съгласно новите мерки.

Премиерът Кириакос Мицотакис посети няколко станции на метрото, благодари на водачите, че допринасят младите хора да се върнат вкъщи без инциденти. Заместник-министърът на транспорта Константинос Киранакис заяви пред медиите, че градският транспорт в Атина вече ще работи през нощта всяка събота срещу неделя.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха.

    2 0 Отговор
    А у бг кога

    Коментиран от #3

    13:05 14.09.2025

  • 2 Соваж бейби

    0 2 Отговор
    Това е много хубава идея ,често си мисля защо не се случи в всички страни!Трафика с колите е труден вече всеки човек след 18 г има кола,на къща с по 3,4 коли в двора и на улицата кой няма място.След 18 часа и сутрин в 8ч има задръстване с по 30 минути .Ако това се въведе и тук хората масово би предпочел гр.транспорт сигурна съм застраховка за кола ,бензин,дизел,ремонти разни ...най изгодно идва гр.транспорт с колата през уикенд,до магазина и на почивка.

    13:26 14.09.2025

  • 3 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха.":

    В нашия град от 5 г автобусите са безплатни, но в неделя няма автобуси ,през ваканцията на учениците са по рядко в движение на час и вечер до 19:30 -20 часа последния ,включва и няколко села наоколо. За сметка на данъците ни няма лошо но на кирия са само учениците.Има хора които излиза сутрин за работа в 3,5,6 сутрин фурна ,магазин ...гениална идея на гърчулята браво.

    13:33 14.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания