Гърция ще извърши мащабна реформа в отбраната, премиерът я описа като „смела“

1 Октомври, 2025 12:05 389 2

Законопроектът има за цел да модернизира военните академии и да преразгледа наборната военна служба

Министерството на отбраната на Гърция е внесло законопроект за мащабна реформа в отбраната, насочен към преобразуването на въоръжените сили в „по-гъвкава сила с по-висока бойна готовност“, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, предаде БТА.

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис определи мерките като „смели“ и заяви, че въпреки очакваната опозиция, „те са насочени в абсолютно правилната посока“, отбелязва „Катимерини“.

Законопроектът, представен вчера от гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, има за цел да модернизира военните академии и да преразгледа наборната военна служба, като сред най-забележителните промени е въвеждането на задължително обучение на наборниците за операции с дронове.

Промените са насочени и към избягването на наборната военна служба - нарастващо предизвикателство през последните години, коментира „Катимерини“. Около 30 000 наборници са класифицирани като негодни за служба през последните три години, като в 76 процента от случаите са посочени психологически причини. Случаите на избягване на военна служба в страната и извън нея също са се увеличили, като през 2024 г. са регистрирани над 36 000.

Според проектозакона изключването на военнослужещи вече ще изисква удостоверение от висши служители на държавни болници, а статут на „трайна негодност“ ще се предоставя единствено след проверка от гръцкия Център за сертифициране на хора с увреждания.

В предложението на министерството се включват още повишаване на възрастовата граница за откупуване на военна служба от 33 на 40 години, на цена от 1500 евро на месец служба вместо досегашните - 900 евро на месец служба, както и съкращаване при отсрочките за бакалавърска степен от 28-годишна възраст на 25 и ограничаване на отсрочките за докторантура до 30-годишна възраст.

Проектозаконът предвижда и съкращаване на службата за наборниците, които постъпват веднага след гимназия и за тези, които служат в гранични региони и в Президентската гвардия, от 12 на девет месеца, през които те ще получават 10-седмично основно обучение, включващо задължително обучение за операции с дронове, последвано от специализирано и оперативно обучение във високостепенни подразделения.

Законопроектът също така създава резервни сили от около 150 000 души до 60-годишна възраст, които ще се слеят с Националната гвардия. Доброволческите резервисти ще бъдат призовавани по-редовно, с две нови части за командоси и парашутисти.


