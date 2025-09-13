Новини
Свят »
Непал »
Президентът на Непал разпусна парламента и обяви избори през март

13 Септември, 2025 06:10, обновена 13 Септември, 2025 09:11 1 574 1

  • непал-
  • правителство-
  • протести-
  • безредици

Сушила Карки положи клетва като председател на временното правителство на страната, обстановката се нормализира

Президентът на Непал разпусна парламента и обяви избори през март - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Непал Рам Чандра Пау-дел разпусна парламента и свика нови избори на 5 март, предаде, БНР.

Това става седмица след смъртоносното насилие, което завърши с назначаването на първата жена министър-председател на страната.

Съобщението дойде само часове след като Паудел назначи бившия главен съдия Сушила Карки заправителствен ръководител на страната.

Антикорупционните протести, в които участниците са най-вече хора, родени в началото на този век, принудиха премиера Шарма Оли във вторник да подаде оставка.

Карки беше назначена след два дни на интензивни преговори между Паудел, началника на армията и лидерите на протестите.

Южният съсед на Непал - Индия, заяви, че се надява, развитието на събитията да помогне за насърчаване на мира и стабилността.

Протестите в цялата страна бяха предизвикани от забраната на социални медии, която след това беше отменена.

Насилието утихна едва след като Оли подаде оставка. По време на вълненията загинаха най-малко 51 души, а над 1 300 бяха ранени.


Непал
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

