Два влака дерайлираха в Русия, проучват версията за саботаж
Два влака дерайлираха в Русия, проучват версията за саботаж

14 Септември, 2025 18:07

Руската железопътна мрежа на няколко пъти беше засегната от дерайлирания, взривове и пожари

Два влака дерайлираха в Русия, проучват версията за саботаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, архив
Мария Атанасова

Два влака дерайлираха днес сутринта в два различни района на руската Ленинградска област, в западната част на страната. Машинистът на единия от влаковете загина, а железопътният трафик беше нарушен, обяви областният управител Александър Дрозденко, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта на взривно устройство в участък на железопътна линия в западната Орловска област, при което загинаха трима души.

Първият влак е дерайлирал днес близо до гара Семрино в окръг Гачина в Ленинградска област и там е в ход спасителна операция, уточни Дрозденко. Той поясни, че локомотивът е излязъл от релсите и е загинал машинистът, който се е оказал заклещен в кабината.

Вторият влак, който е дерайлирал, е бил товарен с 15 вагона-цистерни. Той е дерайлирал по на юг от първото дерайлиране. Жертви няма, добави Дрозденко.

Следователи проучват версията за евентуален саботаж.

Руската железопътна мрежа на няколко пъти беше засегната от дерайлирания, взривове и пожари, които руските власти приписват на украински саботаж.

Киев не поема отговорност за тези инциденти, но приветства такива действия, като казва, че Русия използва железопътната си мрежа, за да транспортира военни и гориво за руските сили, сражаващи се в Украйна.

АФП съобщи, че източник от Украинското военно разузнаване е заявил пред френската информационна агенция, че Украйна стои зад операциите срещу влакове в Русия този уикенд. АФП допълва, че е получила съобщение от този анонимен източник, в което се казвало, че Украинското военно разузнаване заедно с украински армейски части е извършило атаката в Орловска област вчера, както и днес още една атака в Ленинградска област.


  БОЛШЕВИК

    31 9 Отговор
    Ръчкат отвсякъде Мечката а после реват от последствията!

    Коментиран от #7, #9

    18:09 14.09.2025

  пешо

    26 7 Отговор
    друга държава в тоя свят няма ли та само русия , що не пишете в франция и англия какво става в момента

    Коментиран от #4

    18:10 14.09.2025

  минувач

    33 6 Отговор
    От укрите освен бандити , друго нищо не става !

    18:11 14.09.2025

  БОЛШЕВИК

    25 5 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    В Германия също положението е революционно!

    18:11 14.09.2025

  Тов. Членин

    7 10 Отговор
    Аааааа Ета невазможна ..

    18:12 14.09.2025

  Саботаж е и

    4 14 Отговор
    Бащата на някаква Саяна да обикаля всеки ден всички телевизии.

    18:13 14.09.2025

  да питам

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Ти отде знаеш , че ако я ръчка дедо Гризли , не и е добре ?!🤭😁

    18:14 14.09.2025

  пешо

    21 4 Отговор
    маро дръпни една статия за израел

    18:16 14.09.2025

  Нашите мисири не отразяват, че:

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Реакцията на ООН за дроновете в Полша е в полза на Русия.

    Само 46 от 193 членове на ООН подписаха съвместна декларация относно участието на Русия в инцидента с дронове в Полша.

    Това е невероятен шамар по Полша,Украйна,САЩ,НАТО и слугинажа им.

    Повечето страни от ООН не подкрепиха обвиненията на Полша срещу Русия за удараите със "странните дронове".

    Сред подкрепилите изявлението, освен самата Полша, бяха Австрия, Белгия, Унгария, Великобритания, Германия, Гърция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Южна Корея, САЩ, Украйна, Франция и Япония.

    Коментиран от #13

    18:16 14.09.2025

  Ачо

    5 19 Отговор
    Говори се че седемдесет процента от руснаците с.е.рат в дупки на двора

    Коментиран от #16, #17

    18:16 14.09.2025

  мдаааа

    6 14 Отговор
    Свиквайте , другари ...

    18:16 14.09.2025

  Цензура

    22 5 Отговор
    Ето затова нацистката, терористична укропия трябва да бъде унищожена. Никаква милост и никакви компромиси не трябва да има. Да напомня ли как тия предизвикаха дерайлирането на пътнически влак, при което имаше доста загинали и ранени, включително деца - НА ПЪРВИ ЮНИ ??? Безкрайното търпение на Путин вече граничи с престъпление !!!

    18:17 14.09.2025

  Копей,

    2 14 Отговор

    До коментар #9 от "Нашите мисири не отразяват, че:":

    Не се отклонявай от темата!

    18:18 14.09.2025

  МирО

    17 2 Отговор
    Терористите се знаят, жалко за жертвите!

    18:21 14.09.2025

  Нападаш съседна държава

    5 17 Отговор
    Бомбиш населението й, избиваш децата...
    След това нещо с влаковете се случило.
    Нема връзка. Случайност некаква.

    Коментиран от #19

    18:24 14.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  пешо

    15 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ачо":

    вашите на село къде ходят до дерето ли

    18:27 14.09.2025

  Боруна Лом

    17 4 Отговор
    ПУТИНЕ, МНОГО ГИ ЖАЛИТЕ УКРИТЕ!БОЙ ДО ПОСЛЕДНИЯ!

    18:28 14.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  Злобното Джуджи

    3 13 Отговор
    Русия - Пpocия, этим сказано все 😁👍

    18:29 14.09.2025

  Цензура

    15 3 Отговор
    Напротив, ако руснаците искаха да убивaт мирното население в украйна, укpoпите вече щяха да са в червената книга на изчезващите видове !!! А то всъщност надали има друга пълномащабна война в съвременната история, с толкова малко цивилни жертви и то въпреки че укpoпските "герои" от ВСУ често използват цивилните като жив щит. Руснаците са прекалено жалостиви и това им е грешката, защото всеки път като чета из ФБ коментари на укpoпи, които бълват чудoвищна реч на омpaзата, направо се потрисам.

    Коментиран от #24

    18:30 14.09.2025

  pozското

    2 11 Отговор
    бдж 👎

    Коментиран от #23

    18:31 14.09.2025

  Прооссс,

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "pozското":

    БДЖ значи БЪЛГРСКА държавна желеница👎👎👎Много си т.п.

    18:34 14.09.2025

  Путин от жал към украинците

    5 9 Отговор

    До коментар #21 от "Цензура":

    Остави да избият милион и нещо руски войници.
    Абе, то бива жал, ама пък много жал!!!

    Коментиран от #25

    18:35 14.09.2025

  Цензура

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Путин от жал към украинците":

    Стига с тая дeбилнa укpoпитeшка пропаганда. Математически невъзможно е 1.7 милиона армия да даде над милион загинали, защото на всеки yбит на фронта има трима тежко ранени, отделно тия, дето са ранени по-леко, но имат нужда то лечение в болница, отделно болни, уволнили се, пленени, лежащи по арестите и т.н.
Надали загиналите руски войници са повече от 150 000, вероятно са и по-малко. ВСУ дава в пъти повече загинали.
    Надали загиналите руски войници са повече от 150 000, вероятно са и по-малко. ВСУ дава в пъти повече загинали.

    Коментиран от #28

    18:39 14.09.2025

  Мишел

    4 4 Отговор
    Поради липса на снабдяване и на резерви, основните сили на ВСУ са напуснали Купянск, който беше обявен за фортеция, непревземаема крепост. Не са взети ранените украински военни. Руската армия прочиства града сграда по сграда.
От вчера руската армия контролира огнево последната транспортна артерия към Покровск.
    От вчера руската армия контролира огнево последната транспортна артерия към Покровск.

    Коментиран от #30

    18:43 14.09.2025

  мдаааа

    2 1 Отговор
    Докато нашите звезделини са занимават с влака , нашите тенисисти хвърлиха бой на новият член на НАТО .. Но понеже са "родолюбци " , не очаквайте да ги похвалят ...

    18:45 14.09.2025

  Като си толкова добре

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Цензура":

    с началната аритметика, дай разбивка и за украинските войници.
Пропагандаторе проруски.
    Пропагандаторе проруски.

    18:46 14.09.2025

  кеф

    2 2 Отговор
    На бучки!!

    18:46 14.09.2025

  Стига бе, Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Орките още ли не са взели Покровск?
    Мислихме, че вече са до Киев.

    18:49 14.09.2025

  Русия

    1 0 Отговор
    и влакове ли има ?Коя фирма ги произвежда ?

    18:52 14.09.2025

  влакове дерайлират

    0 0 Отговор
    И в България всеки ден ако не сте забелязали и без война. Вероятно са и повече от Русия

    18:53 14.09.2025

  Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Ако е саботаж,не е хубаво,но от друга страна нека бараните да усетят че някъде в Украйна техни съграждани убиват и заграбват....и всичко се връща..

    18:54 14.09.2025

