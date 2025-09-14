Два влака дерайлираха в Русия, проучват версията за саботаж

Два влака дерайлираха днес сутринта в два различни района на руската Ленинградска област, в западната част на страната. Машинистът на единия от влаковете загина, а железопътният трафик беше нарушен, обяви областният управител Александър Дрозденко, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта на взривно устройство в участък на железопътна линия в западната Орловска област, при което загинаха трима души.
Първият влак е дерайлирал днес близо до гара Семрино в окръг Гачина в Ленинградска област и там е в ход спасителна операция, уточни Дрозденко. Той поясни, че локомотивът е излязъл от релсите и е загинал машинистът, който се е оказал заклещен в кабината.
Вторият влак, който е дерайлирал, е бил товарен с 15 вагона-цистерни. Той е дерайлирал по на юг от първото дерайлиране. Жертви няма, добави Дрозденко.
Следователи проучват версията за евентуален саботаж.
Руската железопътна мрежа на няколко пъти беше засегната от дерайлирания, взривове и пожари, които руските власти приписват на украински саботаж.
Киев не поема отговорност за тези инциденти, но приветства такива действия, като казва, че Русия използва железопътната си мрежа, за да транспортира военни и гориво за руските сили, сражаващи се в Украйна.
АФП съобщи, че източник от Украинското военно разузнаване е заявил пред френската информационна агенция, че Украйна стои зад операциите срещу влакове в Русия този уикенд. АФП допълва, че е получила съобщение от този анонимен източник, в което се казвало, че Украинското военно разузнаване заедно с украински армейски части е извършило атаката в Орловска област вчера, както и днес още една атака в Ленинградска област.
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #7, #9
18:09 14.09.2025
2 пешо
Коментиран от #4
18:10 14.09.2025
3 минувач
18:11 14.09.2025
4 БОЛШЕВИК
До коментар #2 от "пешо":В Германия също положението е революционно!
18:11 14.09.2025
5 Тов. Членин
18:12 14.09.2025
6 Саботаж е и
18:13 14.09.2025
7 да питам
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Ти отде знаеш , че ако я ръчка дедо Гризли , не и е добре ?!🤭😁
18:14 14.09.2025
8 пешо
18:16 14.09.2025
9 Нашите мисири не отразяват, че:
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Реакцията на ООН за дроновете в Полша е в полза на Русия.
Само 46 от 193 членове на ООН подписаха съвместна декларация относно участието на Русия в инцидента с дронове в Полша.
Това е невероятен шамар по Полша,Украйна,САЩ,НАТО и слугинажа им.
Повечето страни от ООН не подкрепиха обвиненията на Полша срещу Русия за удараите със "странните дронове".
Сред подкрепилите изявлението, освен самата Полша, бяха Австрия, Белгия, Унгария, Великобритания, Германия, Гърция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Южна Корея, САЩ, Украйна, Франция и Япония.
Коментиран от #13
18:16 14.09.2025
10 Ачо
Коментиран от #16, #17
18:16 14.09.2025
11 мдаааа
18:16 14.09.2025
12 Цензура
18:17 14.09.2025
13 Копей,
До коментар #9 от "Нашите мисири не отразяват, че:":Не се отклонявай от темата!
18:18 14.09.2025
14 МирО
18:21 14.09.2025
15 Нападаш съседна държава
След това нещо с влаковете се случило.
Нема връзка. Случайност некаква.
Коментиран от #19
18:24 14.09.2025
17 пешо
До коментар #10 от "Ачо":вашите на село къде ходят до дерето ли
18:27 14.09.2025
18 Боруна Лом
18:28 14.09.2025
20 Злобното Джуджи
18:29 14.09.2025
21 Цензура
Коментиран от #24
18:30 14.09.2025
22 pozското
Коментиран от #23
18:31 14.09.2025
23 Прооссс,
До коментар #22 от "pozското":БДЖ значи БЪЛГРСКА държавна желеница👎👎👎Много си т.п.
18:34 14.09.2025
24 Путин от жал към украинците
До коментар #21 от "Цензура":Остави да избият милион и нещо руски войници.
Абе, то бива жал, ама пък много жал!!!
Коментиран от #25
18:35 14.09.2025
25 Цензура
До коментар #24 от "Путин от жал към украинците":Стига с тая дeбилнa укpoпитeшка пропаганда. Математически невъзможно е 1.7 милиона армия да даде над милион загинали, защото на всеки yбит на фронта има трима тежко ранени, отделно тия, дето са ранени по-леко, но имат нужда то лечение в болница, отделно болни, уволнили се, пленени, лежащи по арестите и т.н.
Надали загиналите руски войници са повече от 150 000, вероятно са и по-малко. ВСУ дава в пъти повече загинали.
Коментиран от #28
18:39 14.09.2025
26 Мишел
От вчера руската армия контролира огнево последната транспортна артерия към Покровск.
Коментиран от #30
18:43 14.09.2025
27 мдаааа
18:45 14.09.2025
28 Като си толкова добре
До коментар #25 от "Цензура":с началната аритметика, дай разбивка и за украинските войници.
Пропагандаторе проруски.
18:46 14.09.2025
29 кеф
18:46 14.09.2025
30 Стига бе, Мишел
До коментар #26 от "Мишел":Орките още ли не са взели Покровск?
Мислихме, че вече са до Киев.
18:49 14.09.2025
31 Русия
18:52 14.09.2025
32 влакове дерайлират
18:53 14.09.2025
33 Кривоверен алкаш
18:54 14.09.2025