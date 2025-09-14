Пратеникът на Тръмп: Украйна вече е световен лидер в дроновете

Украйна се е превърнала в световен лидер в дроновите технологии, изпреварвайки дори Съединените щати. Това заяви специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, генерал Кийт Келог, на форума Yalta European Strategy (YES) в Киев, предаде bTV.
Келог пристигна в украинската столица на 11 септември за официална визита. „Украйна вече е световен лидер в отбранителните технологии. Само това е достатъчно силен аргумент тя да бъде приета в Европейския съюз“, каза той.
По думите му дроновите технологии са променили изцяло характера на войната, а САЩ и други държави изостават значително. „Американците сме назад… Mного държави изостават, а украинците правилно усетиха значението на тези технологии и вече са лидери в света. Но времето ни изтича бързо“, предупреди той.
Келог подчерта, че за Вашингтон е важно да изгради партньорство с Киев за обмен на технологии в областта на дроновете. След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Украйна разшири производството им по суша, въздух и море, като планира да изработи 30 000 далекобойни дрона през 2025 г.
През юли президентът Володимир Зеленски обяви, че е постигнал сделка с Тръмп за продажба на украински дронове на САЩ на стойност между 10 и 30 милиарда долара. Освен това Украйна подписа голям договор с американската компания Swift Beat за съвместно производство на стотици хиляди дронове още тази година.
Коментирайки хода на войната, Келог заяви, че Русия „всъщност губи“ и че ограничените ѝ придобивки в Донбас са далеч от реална победа.
„Ако придвижването с метри, а не с километри, се счита за успех, тогава добре. Но цената за Русия е огромна и това не се оценява достатъчно“, каза той. Генералът допълни, че Москва е твърде зависима от Китай и определи Русия като „по-малкия партньор“ в съюза им. „Ако Пекин спре подкрепата си днес, войната ще приключи утре“, подчерта Келог. По време на форума президентът Зеленски благодари лично на американския пратеник за усилията му в подкрепа на Украйна: „Всеки път, когато сте тук, генерал, можем да спим малко по-спокойно. Бихме искали да пътувате във всички украински градове.“
