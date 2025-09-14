Новини
Пратеникът на Тръмп: Украйна вече е световен лидер в дроновете
  Тема: Украйна

Пратеникът на Тръмп: Украйна вече е световен лидер в дроновете

14 Септември, 2025 12:13

Само това е достатъчно силен аргумент тя да бъде приета в Европейския съюз, заяви Кийт Келог

Пратеникът на Тръмп: Украйна вече е световен лидер в дроновете - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна се е превърнала в световен лидер в дроновите технологии, изпреварвайки дори Съединените щати. Това заяви специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, генерал Кийт Келог, на форума Yalta European Strategy (YES) в Киев, предаде bTV.

Келог пристигна в украинската столица на 11 септември за официална визита. „Украйна вече е световен лидер в отбранителните технологии. Само това е достатъчно силен аргумент тя да бъде приета в Европейския съюз“, каза той.

По думите му дроновите технологии са променили изцяло характера на войната, а САЩ и други държави изостават значително. „Американците сме назад… Mного държави изостават, а украинците правилно усетиха значението на тези технологии и вече са лидери в света. Но времето ни изтича бързо“, предупреди той.

Келог подчерта, че за Вашингтон е важно да изгради партньорство с Киев за обмен на технологии в областта на дроновете. След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Украйна разшири производството им по суша, въздух и море, като планира да изработи 30 000 далекобойни дрона през 2025 г.

През юли президентът Володимир Зеленски обяви, че е постигнал сделка с Тръмп за продажба на украински дронове на САЩ на стойност между 10 и 30 милиарда долара. Освен това Украйна подписа голям договор с американската компания Swift Beat за съвместно производство на стотици хиляди дронове още тази година.

Коментирайки хода на войната, Келог заяви, че Русия „всъщност губи“ и че ограничените ѝ придобивки в Донбас са далеч от реална победа.

„Ако придвижването с метри, а не с километри, се счита за успех, тогава добре. Но цената за Русия е огромна и това не се оценява достатъчно“, каза той. Генералът допълни, че Москва е твърде зависима от Китай и определи Русия като „по-малкия партньор“ в съюза им. „Ако Пекин спре подкрепата си днес, войната ще приключи утре“, подчерта Келог. По време на форума президентът Зеленски благодари лично на американския пратеник за усилията му в подкрепа на Украйна: „Всеки път, когато сте тук, генерал, можем да спим малко по-спокойно. Бихме искали да пътувате във всички украински градове.“


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 име

    20 4 Отговор
    Като е световен лидер, що не искате да ви продаде дронове и знания в областта, ами се натискате за полезни изкопаеми?!

    12:15 14.09.2025

  • 2 Европеец

    20 5 Отговор
    Заглавието е глупаво ..... Всички а внасят части за тия дронове от световната фабрика.....

    Коментиран от #5

    12:15 14.09.2025

  • 3 Явор

    20 7 Отговор
    Може да е някакъв лидер, но вече я нама тая уродлива-бандеро-нацистка украйна.

    12:16 14.09.2025

  • 4 виктория

    14 7 Отговор
    дааа, дроновете им летят из цяла европа!!!

    12:16 14.09.2025

  • 5 Европеец

    22 6 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Абе сега се позамислих, може и заглавието да е частично вярно, щом пращат дронове по полско, па ги представят за руски....

    12:17 14.09.2025

  • 6 простото кире 800 милиона смъкна

    16 4 Отговор
    Пpoст, прocт, ама човека уреди територията с договор за стари американски ракети, които даже афганистанските козари не плашат. Договора беше без конкурс, условия и критерии за оценка, ама прозрачно и демократично, нали е, жълтoпaвeтници?!

    12:18 14.09.2025

  • 7 БАЙ СТАВРИ

    21 4 Отговор
    Те за това ги пускат към Полша и Румъния.Следва АЕЦ Запорожие.Тия франсета,англета иУрсулки не могат да се усетят.Но така е .

    12:19 14.09.2025

  • 8 Иван С

    14 3 Отговор
    А нас защо ни приеха? В кое бяхме световен лидер и се запазихме като такъв? Саденето на пипер? Бъркането на лютеница? Производство на тъпи политици? А-а-а-а забравих за мотокарите... Останахме си с чугунени глави. Затова сигурно и милиционери още има...

    Коментиран от #18

    12:19 14.09.2025

  • 9 Тръмпича

    9 2 Отговор
    В приетите на нейна територия ли?

    12:20 14.09.2025

  • 10 Квадрикоптер от Жъмбо

    11 4 Отговор
    Конфронтацията между РФ и ЕС/НАТО в Украйна, няма да завърши никак добре за Урсула и стадото пудели. А някои съседни изостанали аборигенски територии могат да пострадат и доста зле, само поради факта, че са членове и желаещи.

    12:23 14.09.2025

  • 11 Сталин

    14 7 Отговор
    Значи укрите пратиха дроновете в Полша за диверсия и сега тези негодници обвиняват Русия

    12:25 14.09.2025

  • 12 менда

    9 2 Отговор
    този явно дава егати тъпия довод някой да стане член на ЕС ХАХАХА

    12:25 14.09.2025

  • 13 Украйна вече е световен лидер

    11 2 Отговор
    в получаване на десетки милиарди
    от смахнати бръмбари и калинки
    за сметка на наивните си обедняващи данъкоплатци

    12:26 14.09.2025

  • 14 не може да бъде

    9 5 Отговор
    Чиста пропаганда за оневиняване на САЩ Великобритания и т.н.Нищо не произвежда Украйна просто всичко им се доставя пребоядисва се слагат се украински надписи и толкава!Хайде обяснете ми къде ги произвеждат тези дронове и с какви средства -всички предприятия които имат капацитет са разрушени пари няма инфраструктура няма!?...Може би Аладин с лампата -това е по-възможно!?

    12:26 14.09.2025

  • 15 Българин

    6 2 Отговор
    Дайте им още пари на х о х о ли те

    12:26 14.09.2025

  • 16 Дааа

    5 8 Отговор
    Руснаците ще ядът украински папур ,тази война няма да я спечелят

    12:26 14.09.2025

  • 17 СВО

    6 6 Отговор
    На всеки три дня рафинерия горит ,и така три дня и всьо

    12:27 14.09.2025

  • 18 Кой

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иван С":

    Прие това копейско племе в НАТО и ЕС

    12:30 14.09.2025

  • 19 Честито да им е

    4 3 Отговор
    световното лидерство по дроновете. .... до последният украинец

    Коментиран от #22

    12:32 14.09.2025

  • 20 световен лидер

    4 1 Отговор
    Са, ама по изчезващо население

    Коментиран от #30

    12:33 14.09.2025

  • 21 си дзън

    5 4 Отговор
    Розовите Фламинга нацвъкват руските рафинерии.

    Коментиран от #24

    12:33 14.09.2025

  • 22 Да де

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Честито да им е":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.

    12:33 14.09.2025

  • 23 "лидер" ...ама дръжки

    5 1 Отговор
    Лидер по олегофрения са само

    12:35 14.09.2025

  • 24 Забелязъл

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "си дзън":

    Едно розово Фламинго се разхожда около кримският мост.

    12:35 14.09.2025

  • 26 Ганя Путинофила

    3 4 Отговор
    Тръмп да направи сделка! Така войната ще спре!
    Дава бъл хария на путин, вместо нея, Украйна влиза в ЕС и НАТО!

    12:36 14.09.2025

  • 27 Пропадна тоя САЩ, еййй

    3 1 Отговор
    Украйна се е превърнала в световен лидер в дроновите технологии, изпреварвайки дори Съединените щати... нищо че са китайски реално

    12:37 14.09.2025

  • 28 минувач

    2 1 Отговор
    Ако укрите са лидери в нещо , то аз съм Вселенския Патриарх !

    Коментиран от #31

    12:37 14.09.2025

  • 29 Ачо

    2 2 Отговор
    Говори се че украинците имат по два дрона за главата на всеки руснак.

    12:38 14.09.2025

  • 30 онзи

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "световен лидер":

    И по губене на територии тоже !!!!!!!!

    Коментиран от #32

    12:39 14.09.2025

  • 32 М-да

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "онзи":

    Киев за два дня.

    Коментиран от #38

    12:39 14.09.2025

  • 34 ТОЧНО ТАКА...!

    3 1 Отговор
    Украйна доказа,че е Световен Лидер в Дроновете,изпращайки ги в Полша и Румъния...!
    Ех...и вие пък...?!
    Разбира се,...- представяйки ги за...Руски...😉😉😉😉😉😉😉!

    12:43 14.09.2025

  • 35 Така тероризма в Европа

    4 1 Отговор
    После ще е по болезнен. Ама много болезнен!

    12:44 14.09.2025

  • 37 Феникс

    4 0 Отговор
    Еми те друго нямат милите, избиха над милион човечета и сега само дроновете ги крепят, това че икономиката им е задлъжняла за няколко века напред не е проблем за тях! Хубавото е че със своето слабоумие потрошиха не малка част от натовското въоръжение!

    12:46 14.09.2025

  • 38 М-не

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "М-да":

    Крим за...половин КонтраНаступ......

    12:47 14.09.2025

  • 39 Тероризъм бре

    0 0 Отговор
    За тази цел е създаден Brave1 Market – военен пазар, където можете да поръчате необходимото оборудване, включително различни видове дронове, чрез приложението. Поръчките се заплащат от украинското Министерство на цифровото развитие, доставката се осигурява от военните. На тази платформа вече са представени над хиляда вида оръжия. Освен това функционира бонус системата „Армия от дронове“, която присъжда бонус точки за поразени цели, които могат да бъдат обменени за необходимото оборудване. А счетоводната и офис работа не се извършва на хартия, а чрез CRM услугата (система за управление на взаимоотношенията с клиенти) „Нова поща“....и добре че е Китайската компания DJI с дроновете Mavic 4 .....

    12:48 14.09.2025

