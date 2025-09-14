Украинските спецчасти проведоха операции срещу руската железопътна инфраструктура

Бойци от Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната и Силите за специални операции на Украйна са извършили серия от уникални по своята сложност операции, за да нарушат движението по железопътните трасета в Русия Орел-Курск и Санкт Петербург-Псков, съобщи Укринформ, предаде БТА.
Според източници от ГРУ в резултат на нападението двама руски охранители са били убити, а друг е бил тежко ранен.
Служители на Руските железници на железопътния участък Малоархангелск-Глазуновка в Орловска област са открили мини с неизвестен произход предния ден. На място е бил повикан инженерен екип от специалните сили на руската Национална гвардия. По време на неуспешната операция по разминиране обаче е възникнала експлозия.
В резултат на взрива към 22:00 часа на 13 септември федералното железопътно обслужване е било преустановено, като са закъснели над 15 влака в двете посоки. Саботажът на железопътната линия е потвърден от властите в Орловска област, а местни жители са публикували кадри от пожара, информира Укринформ.
В нощта на 14 септември е извършена още една атака. Около 2:30 ч. сутринта са взривени релси по железопътната връзка Санкт Петербург-Псков в участъка Строганово-Мшинск. В резултат на атаката локомотив е дерайлирал, а 15 цистерни с гориво са били унищожени.
Според източник от ГРУ операциите са извършени съвместно с подразделения на Украинските въоръжени сили.
"Тези железопътни линии са от стратегическа важност за снабдяването на окупационните сили в секторите на (украинските градове - бел. ред.) Харков и Суми. В резултат на разрушаването на железопътната инфраструктура руснаците ще изпитат значителни логистични затруднения, което от своя страна ще повлияе съществено на способността им да предприемат активни действия срещу украинските отбранителни сили“, подчертава представителят на украинското разузнаване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бургъзлия
Коментиран от #38, #100
19:33 14.09.2025
2 Доло украинските терористи
Коментиран от #21, #84
19:33 14.09.2025
3 Яшар
19:33 14.09.2025
4 Откачалници
19:33 14.09.2025
5 Европеец
Коментиран от #11, #32, #41
19:33 14.09.2025
6 Значии...
19:33 14.09.2025
7 az СВО Победа80
Нищо ново, така навремето действаха и чеченците!
Все пак и тогава и сега кураторите са едни и същи!
Коментиран от #17
19:34 14.09.2025
8 Злобното Джуджи
Коментиран от #123
19:35 14.09.2025
9 Kaлпазанин
19:36 14.09.2025
10 Убили са две баби
19:36 14.09.2025
11 Майна
До коментар #5 от "Европеец":Кирил Дмитриев каза- " Путин и Тръмп ще предотвратят Трета световна война.."
19:36 14.09.2025
12 пешо
19:36 14.09.2025
13 Мароууу,
Коментиран от #44
19:36 14.09.2025
14 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
Коментиран от #26, #78
19:37 14.09.2025
15 Евала за тоя
Коментиран от #23, #104
19:37 14.09.2025
16 малиии
19:38 14.09.2025
17 Нека да пиша
До коментар #7 от "az СВО Победа80":А ,като бомбардират болници в Украйна, какво е. Чети правилата за войната, и тогава коментирай!
Коментиран от #80
19:38 14.09.2025
18 пешо
Коментиран от #20
19:39 14.09.2025
19 Предлагам
Коментиран от #36, #110
19:39 14.09.2025
20 123
До коментар #18 от "пешо":но не са намерили нищо
19:39 14.09.2025
21 Нека да пиша
До коментар #2 от "Доло украинските терористи":Я,трай си келеш.
Коментиран от #37, #138
19:40 14.09.2025
22 Георгиев
19:40 14.09.2025
23 Евала бе ,
До коментар #15 от "Евала за тоя":Я дай разяснение на - "руско освобождение " .. За Украйна , примерно ..
19:40 14.09.2025
24 ВОЙНАТА са води и в РУСИЯ
Коментиран от #30
19:40 14.09.2025
25 Предлагам
Коментиран от #109
19:41 14.09.2025
26 Е нали👇
До коментар #14 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":Киев за два дня и все?
Коментиран от #35
19:42 14.09.2025
27 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
19:42 14.09.2025
28 СПОКО!
Само за три дни и всичко е възстановено...!
Коментиран от #82
19:42 14.09.2025
29 мдаааа
19:43 14.09.2025
30 Да те светна
До коментар #24 от "ВОЙНАТА са води и в РУСИЯ":Това не е война ,а обикновен тероризъм.
Коментиран от #40, #81
19:43 14.09.2025
31 СПОМЕНИ
19:43 14.09.2025
32 Ясно като бял ден
До коментар #5 от "Европеец":Така е. Това, че е жаловит към украинската върхушка ще му изиграе лоша шега. Изговори за много червени линии, но враговете му ги показваха и той нищо не направи. Ще видим какво ще направи когато западните хиени изпратят войски в крайна и когато натовските самолети почнат да свалят руски ракети и дронове от територията на Полша, а това ще се случи много скоро. Не одобрявам геноцида на евреите над палестинците, но е добре Путин да вземе пример от тях, както и да не се доверява на американския президент Тръмп.
19:43 14.09.2025
33 Копейки,
Коментиран от #43
19:44 14.09.2025
34 Путин в тих ужас
Коментиран от #73
19:44 14.09.2025
35 не бе .
До коментар #26 от "Е нали👇":За три дня беше , да сме честни ..
19:44 14.09.2025
36 Нека да пиша
До коментар #19 от "Предлагам":Хубава идея. Колко орки убиха мирни жители.
19:45 14.09.2025
37 Я млък бе
До коментар #21 от "Нека да пиша":Джендър
Коментиран от #61, #66, #102
19:45 14.09.2025
38 ром-възрожденец
До коментар #1 от "Бургъзлия":нали. как яко ритат ушанките, а родните русотрътки квичат. вчера копейкин протестче си направил с 200 скандиращи и пак нищо
19:46 14.09.2025
39 Стьопа Жопата
19:46 14.09.2025
40 Я пъ тоа
До коментар #30 от "Да те светна":Горят РУСКИ рафинерии, командни пунктове, складове с оръжия в...РУСИЯ...иначе рашисти си ядат боя при Покровск, Купянск и Суми.
Коментиран от #47, #49
19:46 14.09.2025
41 Мислещ
До коментар #5 от "Европеец":Защото Путин знае много добре,че в Украйна има цели семейства ,свързани с родови връзки с Русия...!
Все едно да избива собственият си народ...!
Не му е лесно да вземе трудното решение-да хвърли атома,или Орешника и за една нощ режимът на Зеленият Пор да рухне...!
Коментиран от #48, #77
19:46 14.09.2025
42 Малии
Коментиран от #53
19:46 14.09.2025
43 и да не ги знае
До коментар #33 от "Копейки,":ще им кажем. трябва да се изчисти тая държава от кремълски слуги
19:47 14.09.2025
44 ха ха хааа
До коментар #13 от "Мароууу,":Колдунья , а ?
19:47 14.09.2025
45 Ае копейките
19:47 14.09.2025
46 Путин е агресор
Коментиран от #50
19:48 14.09.2025
47 Еш па тоа
До коментар #40 от "Я пъ тоа":Именно!Безсилен див тероризъм.
19:48 14.09.2025
48 хахахах
До коментар #41 от "Мислещ":явно хич не си мислещ. спри да използваш този ник.
Коментиран от #55
19:48 14.09.2025
49 НАЛИ?!
До коментар #40 от "Я пъ тоа":А ве Ко стана с КонтраНаступа...?!
Върви ли...?!
Че нещо май запецна от бая време и само на изтъркани опорки го раздавате...?!
Коментиран от #103
19:49 14.09.2025
50 Кажи честно
До коментар #46 от "Путин е агресор":Колко?!?
19:49 14.09.2025
51 Русофиль
Коментиран от #54, #62
19:49 14.09.2025
52 Дон Корлеоне
19:49 14.09.2025
53 олиии
До коментар #42 от "Малии":днес два утре всички. после като няма кой да управлява железниците, стой та гледай. дано нашите копейки тогава заминат да работят в РФ поне като кантонери, вместо да изпиват пенсиите на баби те си по кръчмите
Коментиран от #64
19:50 14.09.2025
54 рафинериите
До коментар #51 от "Русофиль":поправихте ли ги?
19:51 14.09.2025
55 хехехе
До коментар #48 от "хахахах":А где Кулеба..,мой дарагой...,,мислитель"...?!?!
19:51 14.09.2025
56 аz СВОПобеда80
19:51 14.09.2025
57 Путинистче идиотче
19:51 14.09.2025
58 Пак ще трябва
19:52 14.09.2025
59 Циркония
Коментиран от #114
19:52 14.09.2025
60 Баба Гошка
Коментиран от #63
19:52 14.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ахахах
До коментар #51 от "Русофиль":те са ги поравили още преди да ги вздривят. в русия всички върви по план и се изпълнява на 101%. включително и жертвите които дават. явно руснята не може да се грижи за всички в тая държава. после като дойдат индийците и китайците да таковат рускините .....
19:53 14.09.2025
63 бля, бля , бля
До коментар #60 от "Баба Гошка":дрън, дрън, дрън
19:53 14.09.2025
64 Хе,хе...!
До коментар #53 от "олиии":Ти не си ,,олиии",а наш...Стувенчу...!
Разкрит си,по неграмотните точки в изреченията...,ама толкова си можеш...😆😂😝!
19:54 14.09.2025
65 Обръча
19:54 14.09.2025
66 Нека да пиша
До коментар #37 от "Я млък бе":Така ще пишеш на майка си. Тя сега работи на магистралата, бозае. Изпълнява плановете.
19:54 14.09.2025
67 Кит
Видимият комплект лесно го откриват, пристигналата група сапьори е очевидно с малък опит, започват разминирането без тотално обследване за взривен капан и в този момент смелите, достойни украинци взривяват всичко.
Това е историята.
Втората част няма да узнаете.
Защото след такива подлости руските отговори са унищожително сериозни. А за резултатите им така и няма да ви уведомят, защото е неприемливо пернати същества да четат такова инфо😂😂😂
19:54 14.09.2025
68 Сега разбрахте ли
19:55 14.09.2025
69 Механик
19:55 14.09.2025
70 Ами
Защо няма никави реакции? Къде е международната общност?
Защо окраина не бе призната за терористична държава
още когато започна да обстрелва Запорожката АЕЦ?
Коментиран от #97, #99
19:55 14.09.2025
71 АБВ
19:56 14.09.2025
72 Серго
19:56 14.09.2025
73 ,,ША"...?!
До коментар #34 от "Путин в тих ужас":Да,бе да...когато му цъфнат на Путин токчетата...🤣!
19:57 14.09.2025
74 поручик Христо Иванов
19:57 14.09.2025
75 В В.П.
Коментиран от #128
19:58 14.09.2025
76 Луд с картечница
19:59 14.09.2025
77 Европеец
До коментар #41 от "Мислещ":Това за родовите връзки е вярно.... Защо руски езичните украинци когато ги пратят на фронта се бият, а на дезертират и не се предават..... Раната между украинци и руснаци е доста голяма и трудно ще зарасне, но все пак някога ще зарасне-пример двете войни с чечения..... Убеден съм че атом поп Украйна няма да има.... Орешник ще има,
Защо не и по времето на ученията в Беларус....
19:59 14.09.2025
78 АБВ
До коментар #14 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":"ПОГРОМ ЗА ПУТИН
При Покровск, Купянск и Суми"
Ти това сериозно ли ? Може, но реалността е друга.
20:00 14.09.2025
79 Българино, ти искаш ли да си терорист
Коментиран от #93, #94, #96
20:01 14.09.2025
80 АБВ
До коментар #17 от "Нека да пиша":А доказателства някакви ?
Коментиран от #111, #117
20:01 14.09.2025
81 Слабо светиш
До коментар #30 от "Да те светна":От чия страна ?🤔
20:01 14.09.2025
82 АБВ
До коментар #28 от "СПОКО!":Вече е възстановено.
20:02 14.09.2025
83 Атлантически тролчета,
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .
Коментиран от #88
20:03 14.09.2025
84 ДОЛУ ОКУПАТОРИТЕ
До коментар #2 от "Доло украинските терористи":РАЗСТРЕЛ БЕЗ СЪД.
Коментиран от #85, #86
20:04 14.09.2025
85 Хдйхг
До коментар #84 от "ДОЛУ ОКУПАТОРИТЕ":Срещнеш ли копейка трепИ!
20:05 14.09.2025
86 Е сега
До коментар #84 от "ДОЛУ ОКУПАТОРИТЕ":Не може всички украинци да ги разстрелят. Има и свестни вероятно
20:06 14.09.2025
87 Тест
20:08 14.09.2025
88 Путинистче идиотче
До коментар #83 от "Атлантически тролчета,":Путин воюва от четири години. За какво да се готви НАТО щом Путин избива мирни жени и деца в Украйна.
Коментиран от #95
20:08 14.09.2025
89 ПРАВА Е УКРАЙНА!!!
20:09 14.09.2025
90 Руските Мекици
Хахахаха.
20:09 14.09.2025
91 Педро Волгата
20:10 14.09.2025
92 Няма такова нещо
20:10 14.09.2025
93 наблюдател
До коментар #79 от "Българино, ти искаш ли да си терорист":до 79 копей не чете ли че влака е с цистерни с бензин и московските джендари остават без гориво
20:10 14.09.2025
94 Я пъ тоа
До коментар #79 от "Българино, ти искаш ли да си терорист":Не ща да съм като Путин...да избива мирни жени и деца в чужда държава....и накрая да докарам войната и в...РУСИЯ.
20:10 14.09.2025
95 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #88 от "Путинистче идиотче":От руснак войник не става!В това е и проблема!
20:10 14.09.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Украйна
До коментар #70 от "Ами":е нападната и е във война с Русия. Всичко е позволено.Ако рашистите не бяха нападали малкия си съсед, нямаше да си строшат зъбите, ама пуста лакомия за територии...
Коментиран от #118
20:12 14.09.2025
98 Украински терористи е
20:12 14.09.2025
99 гайтанджиева
До коментар #70 от "Ами":Това са руски фейкове.
20:12 14.09.2025
100 Землянкъжия
До коментар #1 от "Бургъзлия":Ей , маняк .. 🤭
20:13 14.09.2025
101 Саботажът на железопътната линия
20:13 14.09.2025
102 Нека да пиша
До коментар #37 от "Я млък бе":Така ще пишеш на майка си, но сега е заета с бозаене на магистралата!
20:13 14.09.2025
103 Контранаступа
До коментар #49 от "НАЛИ?!":Като...СВОто
20:14 14.09.2025
104 Евала естествено
До коментар #15 от "Евала за тоя":По време на Втората Световна война
И руските Партизани
Са се хвалили
Със взривяване на жп линии
Бре Рублоидот.
Такива са времената ,
Докара ги Бункерния МУДАК
20:14 14.09.2025
105 Тити
Коментиран от #113
20:15 14.09.2025
106 Що не?
20:15 14.09.2025
107 Заради този терористичен акт
Коментиран от #134
20:15 14.09.2025
108 УмрелОтБъззз
20:16 14.09.2025
109 Костадинов
До коментар #25 от "Предлагам":Бате У. Й фащаме работа ,Не
20:17 14.09.2025
110 Предлагаш ,
До коментар #19 от "Предлагам":Ама преди това направи справка , Кой работи така ... 🤭
20:17 14.09.2025
111 az СВО Победа80
До коментар #80 от "АБВ":Няма!
Пребозал е с калпава пропаганда...
Коментиран от #116, #119, #120, #126, #133
20:17 14.09.2025
112 Хитлер
От Партизанската война на Руснаците
Сега е време и ПУТЛЕР
да усети ефекта .
Хахахаха
Може и още .
Грузирането не трябва да спира .
20:18 14.09.2025
113 Расия
До коментар #105 от "Тити":Ще загуби тази война ,или по точно ,няма да я спечели
Коментиран от #122
20:19 14.09.2025
114 Зависи , у
До коментар #59 от "Циркония":От стенобойната машина , колко е дебел ластика ..
20:20 14.09.2025
115 Оная линия
20:20 14.09.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Нека да пиша
До коментар #80 от "АБВ":Има, провери ги.
20:20 14.09.2025
118 Лошото е
До коментар #97 от "Украйна":Че даже не е за територии ,а за показуха ,колко сме силни ,ама ще си го получат
20:21 14.09.2025
119 Копеи не философствай!
До коментар #111 от "az СВО Победа80":Марш да пълниш снаряди за братята украинци! Заплащането е сравнително добро за копейка.Умстврн багаж не се изисква.Марш!!!
Коментиран от #131
20:22 14.09.2025
120 Нека да пиша
До коментар #111 от "az СВО Победа80":Отивай при Кобзон, блатна ми чибурашка.
Коментиран от #129
20:22 14.09.2025
121 Евреина Кобзон
Шоуто е пълно със изненади
20:22 14.09.2025
122 Това е безспорен
До коментар #113 от "Расия":Факт.
20:23 14.09.2025
123 Да я расчекна
До коментар #8 от "Злобното Джуджи":Оная твойта, дето те пръкна.
20:23 14.09.2025
124 Това ги
20:23 14.09.2025
125 Адрес 4000
Щом за по малко от час всички ботове на СополЯ са изляли над 130 коментара
Митрофан го е смъднало под опашката
Яко
20:23 14.09.2025
126 Копейкотрошач
До коментар #111 от "az СВО Победа80":Вратлето!
20:23 14.09.2025
127 Отчаяни украински галфончета
20:23 14.09.2025
128 Да де,именно...!
До коментар #75 от "В В.П.":Тия Укри хептен изплискаха легена...!
Турили в късна доба на релсите тротилова шашка и чак...,,уникална операция"...?!
Да ви имам и критерият за ,,уникалност"да ви имам...😆😆😆!
20:23 14.09.2025
129 Да отива
До коментар #120 от "Нека да пиша":При майка ти...
20:23 14.09.2025
130 Тов. Членин
Коментиран от #137
20:24 14.09.2025
131 чекисть..
До коментар #119 от "Копеи не философствай!":Ще ве батишеме..скапана бгбандерска измет..
Коментиран от #139
20:24 14.09.2025
132 Кремълски, бункерен плъх ( 💩)
20:24 14.09.2025
133 Мар
До коментар #111 от "az СВО Победа80":Що е олигаваш мръвката преди да се възнесеш.
20:25 14.09.2025
134 Още утре сутринта...
До коментар #107 от "Заради този терористичен акт":...Зеленият Пор ще зареве,че Руските Дронове му разказали играта ,в знак на отмъщение...
20:26 14.09.2025
135 Гук
20:26 14.09.2025
136 Няма, няма прошка
20:26 14.09.2025
137 шулер..
До коментар #130 от "Тов. Членин":А бе бгпомак,бегай събувай кюлотите-оджата те чека
20:26 14.09.2025
138 Нека да го
До коментар #21 от "Нека да пиша":Лапнеш, дълбоко гърло ,и финиш вътре.
Трето полов джендер.
20:27 14.09.2025
139 Ха ха
До коментар #131 от "чекисть..":Циган нямаш думата!
20:28 14.09.2025