Украинските спецчасти проведоха операции срещу руската железопътна инфраструктура
  Тема: Украйна

Украинските спецчасти проведоха операции срещу руската железопътна инфраструктура

14 Септември, 2025 19:30 2 142 139

Според източник от ГРУ операциите са извършени съвместно с подразделения на Украинските въоръжени сили

Украинските спецчасти проведоха операции срещу руската железопътна инфраструктура - 1
Снимка: Головне управління розвідки МО України
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойци от Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната и Силите за специални операции на Украйна са извършили серия от уникални по своята сложност операции, за да нарушат движението по железопътните трасета в Русия Орел-Курск и Санкт Петербург-Псков, съобщи Укринформ, предаде БТА.

Според източници от ГРУ в резултат на нападението двама руски охранители са били убити, а друг е бил тежко ранен.

Служители на Руските железници на железопътния участък Малоархангелск-Глазуновка в Орловска област са открили мини с неизвестен произход предния ден. На място е бил повикан инженерен екип от специалните сили на руската Национална гвардия. По време на неуспешната операция по разминиране обаче е възникнала експлозия.

В резултат на взрива към 22:00 часа на 13 септември федералното железопътно обслужване е било преустановено, като са закъснели над 15 влака в двете посоки. Саботажът на железопътната линия е потвърден от властите в Орловска област, а местни жители са публикували кадри от пожара, информира Укринформ.

В нощта на 14 септември е извършена още една атака. Около 2:30 ч. сутринта са взривени релси по железопътната връзка Санкт Петербург-Псков в участъка Строганово-Мшинск. В резултат на атаката локомотив е дерайлирал, а 15 цистерни с гориво са били унищожени.

Според източник от ГРУ операциите са извършени съвместно с подразделения на Украинските въоръжени сили.

"Тези железопътни линии са от стратегическа важност за снабдяването на окупационните сили в секторите на (украинските градове - бел. ред.) Харков и Суми. В резултат на разрушаването на железопътната инфраструктура руснаците ще изпитат значителни логистични затруднения, което от своя страна ще повлияе съществено на способността им да предприемат активни действия срещу украинските отбранителни сили“, подчертава представителят на украинското разузнаване.


Украйна
  • 1 Бургъзлия

    41 10 Отговор
    Въйййййй , кви са страшни тез нинжи маняк.

    Коментиран от #38, #100

    19:33 14.09.2025

  • 2 Доло украинските терористи

    60 20 Отговор
    Съд и затвор

    Коментиран от #21, #84

    19:33 14.09.2025

  • 3 Яшар

    56 12 Отговор
    Тес укри със страшните маски русите най ги обичат и лекуват ...с кучката ,или направо с танка ....няма пленик няма ,права ,правила щото са зли нацисти ...

    19:33 14.09.2025

  • 4 Откачалници

    45 11 Отговор
    Ненормалници.

    19:33 14.09.2025

  • 5 Европеец

    55 11 Отговор
    Ще кажа само, че Путин продължава да се бави.... Путин изправи на крака Русия след пак пагубното управление на Горбачов и Елцин..... Разбирам защо започна СВО, но не разбирам тактиката по която я води......

    Коментиран от #11, #32, #41

    19:33 14.09.2025

  • 6 Значии...

    57 12 Отговор
    Тероризма е държавна политика на криминалната хунта на Зелю ? Защото във влаковете ще загинат мирни граждани !

    19:33 14.09.2025

  • 7 az СВО Победа80

    56 10 Отговор
    Киев започна да се хвали с терористични актове, защото на бойната линия търпи пълен провал....

    Нищо ново, така навремето действаха и чеченците!

    Все пак и тогава и сега кураторите са едни и същи!

    Коментиран от #17

    19:34 14.09.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    10 30 Отговор
    Га не биеш те бият - просто е като току-що родил се руснак 😁

    Коментиран от #123

    19:35 14.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    29 8 Отговор
    Вижте там когато някъде на запад дерайлира некой влак ,да не забравите да обвините Путин или палестинците

    19:36 14.09.2025

  • 10 Убили са две баби

    12 8 Отговор
    Гадовете

    19:36 14.09.2025

  • 11 Майна

    20 7 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Кирил Дмитриев каза- " Путин и Тръмп ще предотвратят Трета световна война.."

    19:36 14.09.2025

  • 12 пешо

    20 6 Отговор
    маро , всички се базикат с вас

    19:36 14.09.2025

  • 13 Мароууу,

    14 5 Отговор
    Пожелавам ти такъв да те набара.

    Коментиран от #44

    19:36 14.09.2025

  • 14 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    10 27 Отговор
    При Покровск, Купянск и Суми

    Коментиран от #26, #78

    19:37 14.09.2025

  • 15 Евала за тоя

    35 5 Отговор
    Тероризъм! Какви времена, да се хвалиш със заложени мини на влакови линии...

    Коментиран от #23, #104

    19:37 14.09.2025

  • 16 малиии

    6 11 Отговор
    Те сега ще превъзбудите тия , у тръбопровода ... И , не само тях .. 🤭😁

    19:38 14.09.2025

  • 17 Нека да пиша

    13 34 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа80":

    А ,като бомбардират болници в Украйна, какво е. Чети правилата за войната, и тогава коментирай!

    Коментиран от #80

    19:38 14.09.2025

  • 18 пешо

    23 7 Отговор
    уникална по своята сложност операция , оперирали са мозъка на зелю

    Коментиран от #20

    19:39 14.09.2025

  • 19 Предлагам

    29 11 Отговор
    Другият път специалните им чакти да сложат отрова в питейната вода на руските училища, тогава съвсем ще бъдем горди с нашите украински братя! Подпис: Тагаренко

    Коментиран от #36, #110

    19:39 14.09.2025

  • 20 123

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "пешо":

    но не са намерили нищо

    19:39 14.09.2025

  • 21 Нека да пиша

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "Доло украинските терористи":

    Я,трай си келеш.

    Коментиран от #37, #138

    19:40 14.09.2025

  • 22 Георгиев

    14 7 Отговор
    Гръмнали две жп линии. А аз се чудя защо Русия не е гръмнала жп граничните пунктове за смяна на колелата? Толкова е просто и лесно. И ще се спре движение в двете посоки. И на военна продукция. Тази военна операция с Путин е един световен цирк. Друго ще е със Сталин 2 и това няма да закъснее.

    19:40 14.09.2025

  • 23 Евала бе ,

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Евала за тоя":

    Я дай разяснение на - "руско освобождение " .. За Украйна , примерно ..

    19:40 14.09.2025

  • 24 ВОЙНАТА са води и в РУСИЯ

    7 17 Отговор
    Путин в дива ярост

    Коментиран от #30

    19:40 14.09.2025

  • 25 Предлагам

    5 11 Отговор
    Копейките да ремонтират жп линийте.

    Коментиран от #109

    19:41 14.09.2025

  • 26 Е нали👇

    5 13 Отговор

    До коментар #14 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":

    Киев за два дня и все?

    Коментиран от #35

    19:42 14.09.2025

  • 27 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    6 14 Отговор
    И на фронта....нема кой да го жали

    19:42 14.09.2025

  • 28 СПОКО!

    8 4 Отговор
    По-яваш с фоерверките...!
    Само за три дни и всичко е възстановено...!

    Коментиран от #82

    19:42 14.09.2025

  • 29 мдаааа

    4 6 Отговор
    Другари , нема се сърдите ... За едни СВО , за други - Вайна .. Всичко е позволено .

    19:43 14.09.2025

  • 30 Да те светна

    15 6 Отговор

    До коментар #24 от "ВОЙНАТА са води и в РУСИЯ":

    Това не е война ,а обикновен тероризъм.

    Коментиран от #40, #81

    19:43 14.09.2025

  • 31 СПОМЕНИ

    7 5 Отговор
    Киев беше хубав град.

    19:43 14.09.2025

  • 32 Ясно като бял ден

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Така е. Това, че е жаловит към украинската върхушка ще му изиграе лоша шега. Изговори за много червени линии, но враговете му ги показваха и той нищо не направи. Ще видим какво ще направи когато западните хиени изпратят войски в крайна и когато натовските самолети почнат да свалят руски ракети и дронове от територията на Полша, а това ще се случи много скоро. Не одобрявам геноцида на евреите над палестинците, но е добре Путин да вземе пример от тях, както и да не се доверява на американския президент Тръмп.

    19:43 14.09.2025

  • 33 Копейки,

    8 12 Отговор
    ГРУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #43

    19:44 14.09.2025

  • 34 Путин в тих ужас

    8 10 Отговор
    Утре ша взривят и...Кремъл....

    Коментиран от #73

    19:44 14.09.2025

  • 35 не бе .

    7 8 Отговор

    До коментар #26 от "Е нали👇":

    За три дня беше , да сме честни ..

    19:44 14.09.2025

  • 36 Нека да пиша

    10 7 Отговор

    До коментар #19 от "Предлагам":

    Хубава идея. Колко орки убиха мирни жители.

    19:45 14.09.2025

  • 37 Я млък бе

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Нека да пиша":

    Джендър

    Коментиран от #61, #66, #102

    19:45 14.09.2025

  • 38 ром-възрожденец

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бургъзлия":

    нали. как яко ритат ушанките, а родните русотрътки квичат. вчера копейкин протестче си направил с 200 скандиращи и пак нищо

    19:46 14.09.2025

  • 39 Стьопа Жопата

    6 6 Отговор
    Ой мамочка , я чукчите люблю . 💔

    19:46 14.09.2025

  • 40 Я пъ тоа

    9 11 Отговор

    До коментар #30 от "Да те светна":

    Горят РУСКИ рафинерии, командни пунктове, складове с оръжия в...РУСИЯ...иначе рашисти си ядат боя при Покровск, Купянск и Суми.

    Коментиран от #47, #49

    19:46 14.09.2025

  • 41 Мислещ

    15 9 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Защото Путин знае много добре,че в Украйна има цели семейства ,свързани с родови връзки с Русия...!
    Все едно да избива собственият си народ...!
    Не му е лесно да вземе трудното решение-да хвърли атома,или Орешника и за една нощ режимът на Зеленият Пор да рухне...!

    Коментиран от #48, #77

    19:46 14.09.2025

  • 42 Малии

    10 5 Отговор
    Убили са двама пазачи кантонери!Това ли им е била целта на грандиозната операция?...

    Коментиран от #53

    19:46 14.09.2025

  • 43 и да не ги знае

    10 9 Отговор

    До коментар #33 от "Копейки,":

    ще им кажем. трябва да се изчисти тая държава от кремълски слуги

    19:47 14.09.2025

  • 44 ха ха хааа

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мароууу,":

    Колдунья , а ?

    19:47 14.09.2025

  • 45 Ае копейките

    6 5 Отговор
    Вижте снимката!Ама хубаво в вижте...

    19:47 14.09.2025

  • 46 Путин е агресор

    5 12 Отговор
    Нема да го жалят я.....колко семейства разби и украински и руски

    Коментиран от #50

    19:48 14.09.2025

  • 47 Еш па тоа

    8 1 Отговор

    До коментар #40 от "Я пъ тоа":

    Именно!Безсилен див тероризъм.

    19:48 14.09.2025

  • 48 хахахах

    0 5 Отговор

    До коментар #41 от "Мислещ":

    явно хич не си мислещ. спри да използваш този ник.

    Коментиран от #55

    19:48 14.09.2025

  • 49 НАЛИ?!

    9 4 Отговор

    До коментар #40 от "Я пъ тоа":

    А ве Ко стана с КонтраНаступа...?!
    Върви ли...?!
    Че нещо май запецна от бая време и само на изтъркани опорки го раздавате...?!

    Коментиран от #103

    19:49 14.09.2025

  • 50 Кажи честно

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "Путин е агресор":

    Колко?!?

    19:49 14.09.2025

  • 51 Русофиль

    9 8 Отговор
    Релсите са поправени и влаковете тръгнаха!

    Коментиран от #54, #62

    19:49 14.09.2025

  • 52 Дон Корлеоне

    5 8 Отговор
    Тръмп докога ще пази Хаяско?

    19:49 14.09.2025

  • 53 олиии

    7 10 Отговор

    До коментар #42 от "Малии":

    днес два утре всички. после като няма кой да управлява железниците, стой та гледай. дано нашите копейки тогава заминат да работят в РФ поне като кантонери, вместо да изпиват пенсиите на баби те си по кръчмите

    Коментиран от #64

    19:50 14.09.2025

  • 54 рафинериите

    4 6 Отговор

    До коментар #51 от "Русофиль":

    поправихте ли ги?

    19:51 14.09.2025

  • 55 хехехе

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "хахахах":

    А где Кулеба..,мой дарагой...,,мислитель"...?!?!

    19:51 14.09.2025

  • 56 аz СВОПобеда80

    3 5 Отговор
    Мале.На/с/ирам се.

    19:51 14.09.2025

  • 57 Путинистче идиотче

    4 9 Отговор
    Вече ни опраскват и у дома....

    19:51 14.09.2025

  • 58 Пак ще трябва

    7 3 Отговор
    Да трепем украинци след учението май

    19:52 14.09.2025

  • 59 Циркония

    3 6 Отговор
    колко метра прелетя ?

    Коментиран от #114

    19:52 14.09.2025

  • 60 Баба Гошка

    9 2 Отговор
    Туй нищУ неЙ, приемете ги у ЕС и ще видите щоЙ то укртерорр. И влакове ще оправят и мостове и метра и у дома ви ще влезнат да си вземат, каквото искат. На туй са научени, туй са правили 4 години, да не мислите, че ще ви чистят улиците за едни мирризливи 1300 евра на месец от 9 до 6? М? Иззнудване, отвличания, кримми, а който не олати - терррорр

    Коментиран от #63

    19:52 14.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ахахах

    3 9 Отговор

    До коментар #51 от "Русофиль":

    те са ги поравили още преди да ги вздривят. в русия всички върви по план и се изпълнява на 101%. включително и жертвите които дават. явно руснята не може да се грижи за всички в тая държава. после като дойдат индийците и китайците да таковат рускините .....

    19:53 14.09.2025

  • 63 бля, бля , бля

    2 4 Отговор

    До коментар #60 от "Баба Гошка":

    дрън, дрън, дрън

    19:53 14.09.2025

  • 64 Хе,хе...!

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "олиии":

    Ти не си ,,олиии",а наш...Стувенчу...!
    Разкрит си,по неграмотните точки в изреченията...,ама толкова си можеш...😆😂😝!

    19:54 14.09.2025

  • 65 Обръча

    2 5 Отговор
    се затяга !

    19:54 14.09.2025

  • 66 Нека да пиша

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Я млък бе":

    Така ще пишеш на майка си. Тя сега работи на магистралата, бозае. Изпълнява плановете.

    19:54 14.09.2025

  • 67 Кит

    11 4 Отговор
    Класическа диверсионна подлост - залагат се два комплекта взривни материали, отгоре един по-малък, но ясно видим, а в дълбочина е основната взривна маса.
    Видимият комплект лесно го откриват, пристигналата група сапьори е очевидно с малък опит, започват разминирането без тотално обследване за взривен капан и в този момент смелите, достойни украинци взривяват всичко.
    Това е историята.
    Втората част няма да узнаете.
    Защото след такива подлости руските отговори са унищожително сериозни. А за резултатите им така и няма да ви уведомят, защото е неприемливо пернати същества да четат такова инфо😂😂😂

    19:54 14.09.2025

  • 68 Сега разбрахте ли

    14 4 Отговор
    Най после защо се казва руска антитерористична операция а? А?

    19:55 14.09.2025

  • 69 Механик

    7 10 Отговор
    А на мен Артилериста ми наду главата че Русия била сила.

    19:55 14.09.2025

  • 70 Ами

    13 3 Отговор
    Това не е операция. Това е тероризъм!
    Защо няма никави реакции? Къде е международната общност?
    Защо окраина не бе призната за терористична държава
    още когато започна да обстрелва Запорожката АЕЦ?

    Коментиран от #97, #99

    19:55 14.09.2025

  • 71 АБВ

    14 3 Отговор
    Украински държавен тероризъм, подкрепян от НАТО и ЕС !

    19:56 14.09.2025

  • 72 Серго

    3 1 Отговор
    Митьо бомбата се справяше по-добре !

    19:56 14.09.2025

  • 73 ,,ША"...?!

    6 5 Отговор

    До коментар #34 от "Путин в тих ужас":

    Да,бе да...когато му цъфнат на Путин токчетата...🤣!

    19:57 14.09.2025

  • 74 поручик Христо Иванов

    6 3 Отговор
    С терористи не се преговаря ,те се зачистват като насекоми вредители без грам чувство и съжаление . .

    19:57 14.09.2025

  • 75 В В.П.

    8 3 Отговор
    Това е шумкарска операция .сложен е тротил на релсите .Чак пък уникално по сложност... Тероризъм.

    Коментиран от #128

    19:58 14.09.2025

  • 76 Луд с картечница

    5 2 Отговор
    Само яко т.епане на хохохолите терористи ,колкото повече толкова повече .

    19:59 14.09.2025

  • 77 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #41 от "Мислещ":

    Това за родовите връзки е вярно.... Защо руски езичните украинци когато ги пратят на фронта се бият, а на дезертират и не се предават..... Раната между украинци и руснаци е доста голяма и трудно ще зарасне, но все пак някога ще зарасне-пример двете войни с чечения..... Убеден съм че атом поп Украйна няма да има.... Орешник ще има,
    Защо не и по времето на ученията в Беларус....

    19:59 14.09.2025

  • 78 АБВ

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":

    "ПОГРОМ ЗА ПУТИН
    При Покровск, Купянск и Суми"

    Ти това сериозно ли ? Може, но реалността е друга.

    20:00 14.09.2025

  • 79 Българино, ти искаш ли да си терорист

    8 3 Отговор
    И да взривяваш влакове? Искаш ли жени и деца като ционист и украинец да убиваш? Искаш ли? А искаш ли да си им съучастник българино?

    Коментиран от #93, #94, #96

    20:01 14.09.2025

  • 80 АБВ

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Нека да пиша":

    А доказателства някакви ?

    Коментиран от #111, #117

    20:01 14.09.2025

  • 81 Слабо светиш

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Да те светна":

    От чия страна ?🤔

    20:01 14.09.2025

  • 82 АБВ

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "СПОКО!":

    Вече е възстановено.

    20:02 14.09.2025

  • 83 Атлантически тролчета,

    7 2 Отговор
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .

    Коментиран от #88

    20:03 14.09.2025

  • 84 ДОЛУ ОКУПАТОРИТЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Доло украинските терористи":

    РАЗСТРЕЛ БЕЗ СЪД.

    Коментиран от #85, #86

    20:04 14.09.2025

  • 85 Хдйхг

    1 4 Отговор

    До коментар #84 от "ДОЛУ ОКУПАТОРИТЕ":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    20:05 14.09.2025

  • 86 Е сега

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "ДОЛУ ОКУПАТОРИТЕ":

    Не може всички украинци да ги разстрелят. Има и свестни вероятно

    20:06 14.09.2025

  • 87 Тест

    0 0 Отговор
    А в москва ли са или зад москва

    20:08 14.09.2025

  • 88 Путинистче идиотче

    2 5 Отговор

    До коментар #83 от "Атлантически тролчета,":

    Путин воюва от четири години. За какво да се готви НАТО щом Путин избива мирни жени и деца в Украйна.

    Коментиран от #95

    20:08 14.09.2025

  • 89 ПРАВА Е УКРАЙНА!!!

    3 4 Отговор
    ВЗРИЯВАЙ!ПАЛИ!ЗАНУЛЯВАЙ!

    20:09 14.09.2025

  • 90 Руските Мекици

    2 4 Отговор
    Отново изтрещяха .

    Хахахаха.

    20:09 14.09.2025

  • 91 Педро Волгата

    3 3 Отговор
    Аз съм на евро!

    20:10 14.09.2025

  • 92 Няма такова нещо

    4 0 Отговор
    "Украинските спецчасти" има терористи в чували на части

    20:10 14.09.2025

  • 93 наблюдател

    3 5 Отговор

    До коментар #79 от "Българино, ти искаш ли да си терорист":

    до 79 копей не чете ли че влака е с цистерни с бензин и московските джендари остават без гориво

    20:10 14.09.2025

  • 94 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #79 от "Българино, ти искаш ли да си терорист":

    Не ща да съм като Путин...да избива мирни жени и деца в чужда държава....и накрая да докарам войната и в...РУСИЯ.

    20:10 14.09.2025

  • 95 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 3 Отговор

    До коментар #88 от "Путинистче идиотче":

    От руснак войник не става!В това е и проблема!

    20:10 14.09.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Украйна

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Ами":

    е нападната и е във война с Русия. Всичко е позволено.Ако рашистите не бяха нападали малкия си съсед, нямаше да си строшат зъбите, ама пуста лакомия за територии...

    Коментиран от #118

    20:12 14.09.2025

  • 98 Украински терористи е

    5 3 Отговор
    Истинското им определение

    20:12 14.09.2025

  • 99 гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Ами":

    Това са руски фейкове.

    20:12 14.09.2025

  • 100 Землянкъжия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бургъзлия":

    Ей , маняк .. 🤭

    20:13 14.09.2025

  • 101 Саботажът на железопътната линия

    3 4 Отговор
    Е тероризъм. Няма нищо общо с военни действия. Украйна е държава военнопрестъпник и терорист. Точно както и нацистки Израел впрочем

    20:13 14.09.2025

  • 102 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Я млък бе":

    Така ще пишеш на майка си, но сега е заета с бозаене на магистралата!

    20:13 14.09.2025

  • 103 Контранаступа

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "НАЛИ?!":

    Като...СВОто

    20:14 14.09.2025

  • 104 Евала естествено

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Евала за тоя":

    По време на Втората Световна война
    И руските Партизани
    Са се хвалили
    Със взривяване на жп линии
    Бре Рублоидот.

    Такива са времената ,
    Докара ги Бункерния МУДАК

    20:14 14.09.2025

  • 105 Тити

    2 3 Отговор
    Явно лошите новини за Рашистите не спират крахът на тази кочина е близо.

    Коментиран от #113

    20:15 14.09.2025

  • 106 Що не?

    2 3 Отговор
    Те ушанките с цветя и бонбони отидоха в Украйна.

    20:15 14.09.2025

  • 107 Заради този терористичен акт

    5 3 Отговор
    Ще загинат много украински граждани , но за жалост това е идеята на терористите от Украйна

    Коментиран от #134

    20:15 14.09.2025

  • 108 УмрелОтБъззз

    1 0 Отговор
    Малиииии страхотна операция маани маани

    20:16 14.09.2025

  • 109 Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Предлагам":

    Бате У. Й фащаме работа ,Не

    20:17 14.09.2025

  • 110 Предлагаш ,

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Предлагам":

    Ама преди това направи справка , Кой работи така ... 🤭

    20:17 14.09.2025

  • 111 az СВО Победа80

    1 4 Отговор

    До коментар #80 от "АБВ":

    Няма!
    Пребозал е с калпава пропаганда...

    Коментиран от #116, #119, #120, #126, #133

    20:17 14.09.2025

  • 112 Хитлер

    2 2 Отговор
    Много е страдал
    От Партизанската война на Руснаците

    Сега е време и ПУТЛЕР
    да усети ефекта .

    Хахахаха

    Може и още .
    Грузирането не трябва да спира .

    20:18 14.09.2025

  • 113 Расия

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Тити":

    Ще загуби тази война ,или по точно ,няма да я спечели

    Коментиран от #122

    20:19 14.09.2025

  • 114 Зависи , у

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Циркония":

    От стенобойната машина , колко е дебел ластика ..

    20:20 14.09.2025

  • 115 Оная линия

    2 1 Отговор
    От Киев до Полша и без тва много ме дразни. Дето еврократуните я ползваха и добряка Путин ги търпя....Да я бухат сега

    20:20 14.09.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "АБВ":

    Има, провери ги.

    20:20 14.09.2025

  • 118 Лошото е

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "Украйна":

    Че даже не е за територии ,а за показуха ,колко сме силни ,ама ще си го получат

    20:21 14.09.2025

  • 119 Копеи не философствай!

    4 1 Отговор

    До коментар #111 от "az СВО Победа80":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци! Заплащането е сравнително добро за копейка.Умстврн багаж не се изисква.Марш!!!

    Коментиран от #131

    20:22 14.09.2025

  • 120 Нека да пиша

    4 0 Отговор

    До коментар #111 от "az СВО Победа80":

    Отивай при Кобзон, блатна ми чибурашка.

    Коментиран от #129

    20:22 14.09.2025

  • 121 Евреина Кобзон

    1 0 Отговор
    Фойерверки от концерта.
    Шоуто е пълно със изненади

    20:22 14.09.2025

  • 122 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Расия":

    Факт.

    20:23 14.09.2025

  • 123 Да я расчекна

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    Оная твойта, дето те пръкна.

    20:23 14.09.2025

  • 124 Това ги

    1 0 Отговор
    Чака руснаците ,следващите 50 години ,ще си плащат

    20:23 14.09.2025

  • 125 Адрес 4000

    1 0 Отговор
    Ми явно са страшни
    Щом за по малко от час всички ботове на СополЯ са изляли над 130 коментара
    Митрофан го е смъднало под опашката
    Яко

    20:23 14.09.2025

  • 126 Копейкотрошач

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "az СВО Победа80":

    Вратлето!

    20:23 14.09.2025

  • 127 Отчаяни украински галфончета

    3 1 Отговор
    Нищо не постигате. Предайте се и само така ще оцелеете.

    20:23 14.09.2025

  • 128 Да де,именно...!

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "В В.П.":

    Тия Укри хептен изплискаха легена...!
    Турили в късна доба на релсите тротилова шашка и чак...,,уникална операция"...?!
    Да ви имам и критерият за ,,уникалност"да ви имам...😆😆😆!

    20:23 14.09.2025

  • 129 Да отива

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Нека да пиша":

    При майка ти...

    20:23 14.09.2025

  • 130 Тов. Членин

    1 1 Отговор
    Таваришчи , у Белгорода - бензина нет , но водка - ест !!💔

    Коментиран от #137

    20:24 14.09.2025

  • 131 чекисть..

    3 6 Отговор

    До коментар #119 от "Копеи не философствай!":

    Ще ве батишеме..скапана бгбандерска измет..

    Коментиран от #139

    20:24 14.09.2025

  • 132 Кремълски, бункерен плъх ( 💩)

    6 1 Отговор
    Всичко е по план ...

    20:24 14.09.2025

  • 133 Мар

    4 0 Отговор

    До коментар #111 от "az СВО Победа80":

    Що е олигаваш мръвката преди да се възнесеш.

    20:25 14.09.2025

  • 134 Още утре сутринта...

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "Заради този терористичен акт":

    ...Зеленият Пор ще зареве,че Руските Дронове му разказали играта ,в знак на отмъщение...

    20:26 14.09.2025

  • 135 Гук

    1 0 Отговор
    Радвам се.

    20:26 14.09.2025

  • 136 Няма, няма прошка

    1 1 Отговор
    За украинската подла кокошка

    20:26 14.09.2025

  • 137 шулер..

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Тов. Членин":

    А бе бгпомак,бегай събувай кюлотите-оджата те чека

    20:26 14.09.2025

  • 138 Нека да го

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Нека да пиша":

    Лапнеш, дълбоко гърло ,и финиш вътре.
    Трето полов джендер.

    20:27 14.09.2025

  • 139 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "чекисть..":

    Циган нямаш думата!

    20:28 14.09.2025

