Новини
Свят »
Украйна »
Европа може да се събуди в състояние на голяма война - с масирани удари в 4:30 сутринта
  Тема: Украйна

Европа може да се събуди в състояние на голяма война - с масирани удари в 4:30 сутринта

14 Септември, 2025 15:21 2 124 101

  • украйна-
  • михайло подоляк-
  • русия-
  • нато-
  • дронове-
  • полша

Русия ще увеличи мащаба на подобни провокации, предупреди Украйна след руската атака по Полша

Европа може да се събуди в състояние на голяма война - с масирани удари в 4:30 сутринта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една сутрин Европа може да се събуди в състояние на голяма война - с масирани удари в 4:30 сутринта, както се случи в Украйна. Русия тества системата от отговори, вижда тяхната липса, вижда страха от ескалация и ще увеличи ударите. Първо тестови, после по-масирани.

Такова предупреждение отправи Михайло Подоляк, съветник на началника на канцеларията на Володимир Зеленски, предаде украинската телевизия FREEДОМ.

Коментарът му беше направен на фона на руските провокации, които достигната и територията на Полша. Преди дни руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство, което доведе до спешни консултации в НАТО.

Подоляк заяви, че Путин няма да се ограничи само до Украйна, а ще атакува и страна от НАТО, ако Алиансът не вземе мерки да спре агресора.

„Това е стратегия за водене на война. Това е тест на системата от отговори. Ще има ли отговор от Полша, ще има ли отговор от НАТО, ще има ли отговор, преди всичко, от Съединените щати?“, каза съветникът на Зеленски.

„Русия ще увеличи мащаба на подобни провокации. Тези провокации имат няколко цели. Първата е тестване на системата за реагиране. Втората е да се сплашат Полша и други източноевропейски страни. Можете да се преструвате, че това не са удари по НАТО, не е обявяване на война, а дронове, които „случайно“ са долетели. Но те са долетели контролирано. И когато военни дронове с разрушително въздействие попаднат на територията на страна членка на НАТО, това е заплаха“, каза Подоляк.

„Затова са ни необходими строги синхронизирани санкции срещу Русия, увеличаване на военните доставки, затваряне на небето над Украйна и край на разговорите за компромиси с Русия“, категоричен е той.

Москва не признава, че умишлено е изпратила дронове в Полша. Да се ​​мисли, че Русия ще каже „извинете, допуснахме грешка“, е наивно.

В момента, в непосредствена близост до границите на НАТО, Русия и Беларус провеждат съвместни военни маневри, в които са мобилизирани висок брой войски и военна техника.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    21 36 Отговор
    Путин обявява новото оръжие на Русия – свръхзвукова лопата с чип от пералня.
    Журналист пита: „За какво служи?“
    Путин гордо: „Копае дупки за обещанията ми толкова бързо, че дори вие няма да успеете да видите колко са празни!“

    15:22 14.09.2025

  • 2 Ненормални урко фашисти

    59 10 Отговор
    Лъжи и небивалици

    15:22 14.09.2025

  • 3 рр, президент по неволя

    8 32 Отговор
    всяка сутрин като стоя пред огледалото и репетирам речите си за пред българския народ и света, деса ми нашепва в едното ухо че съм най жалкия президент. че нищо ме мога, че никой не ме познава и не знае че съществувам, освен тя, за нейно най голямо сьжаление, и че се чуди как някой някога въобще е гласувал за мене да ме прави президент, и че как бойко през ден й звънял да я пита колко още щяла да ме тьрпи

    аз й отвръщам тихичко: "но котенце, не е така. българите ме обичат. нали дигнах юмрук срещу бойко и показах силата си като направих няколко лицеви опори"
    а тя ми вика: "лицевите опори ги можеш, ама друго освен юмруче отдавна не можеш да дигаш"

    Коментиран от #91

    15:24 14.09.2025

  • 4 Кой ще воюва

    33 8 Отговор
    Зеленски е заложил всичко на една карта, Покровск и ще загуби, а всеки, който има да взема от него от сега да си сложи бутилка вода в хладилника!

    Коментиран от #88

    15:24 14.09.2025

  • 5 В В.П.

    41 12 Отговор
    Никой не се интересува от окраинските глупости..РФ ,САЩ и Китай ще маркират новия световен ред... Окрсйнаската псевдо държава е без значение ...

    Коментиран от #23

    15:24 14.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хахаха

    15 6 Отговор
    увеличаване на парите за украина инъче ще спрат да се бият за европа

    15:24 14.09.2025

  • 8 демократ

    5 15 Отговор
    С тоя да рак ли ще ни атакуват тва да не е ф-35 това свери на радара като коледна елха.

    15:24 14.09.2025

  • 9 Ха ха ха ха

    15 2 Отговор
    Е щом е “може” няма да чета нататък.

    15:25 14.09.2025

  • 10 Макето

    24 3 Отговор
    За да се премахнат джендърите, крадците и мафията, точно това трябва да се случи. Вашите украински крадци ги виждам постоянно с укро-регистрациите и скъпите коли в Ница и Монако.

    15:25 14.09.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    13 29 Отговор
    Руснаците няма да простят на Европа, за това, че Европа живее по добре от Русия!

    15:26 14.09.2025

  • 12 ахахаха

    27 4 Отговор
    Какви са били целите на атаката ПО Полша? В Полша падат стотици украински дронове, ама не са във война с НАТО? Що така?

    15:26 14.09.2025

  • 13 Сънища

    18 2 Отговор
    Марчела е сънувала снощи Путин на бял кон. Ето го резултата…

    15:27 14.09.2025

  • 14 Иван

    23 6 Отговор
    НАТО-ОТАН е терористична организация и трябва да бъде унищожена.......сатанинският евреин Подоляк трябва да бъде умъртвен в газова камера.

    15:27 14.09.2025

  • 15 бай Кольо

    25 2 Отговор
    Мара пак изсипа една кофа с л@Yн@ и лъжи!Но нали трябва да си заработва мръсните пари?

    15:27 14.09.2025

  • 16 Каза бандерата и крадец Михайло Подоляк

    24 3 Отговор
    Този е ограбил над 10 (ДЕСЕТ) МИЛИАРДА ДОЛАРА от нашите "помощи", дошли от данъците ни, а вие ми го цитирате. Който ВЯРВА НА ПОДОЛЯК ДА ХВАЩА ПЪТЯ И ДА ХОДИ ДА ВОЮВА В УКРАЙНА, НЕ МЕ ЗАМИВАЙТЕ С ПЛАТЕНИТЕ СИ ВОЕННОЛЮБЦИ, КОИТО ИСКАТ ДА ВКАРАТ ЕВРОПА ВЪВ ВОЙНА ЗА ДА СИ ИЗЧИСТЯТ ДЪЛГОВЕТЕ И ДА НАПРАВЯТ ЛУДИ ПАРИ ДОКАТО АЗ ГИНА НА ФРОНТА.

    15:28 14.09.2025

  • 17 В В.П.

    19 4 Отговор
    Окрайната се дави в мизерия и нищета .Ноооо...сами за 10 Мин може да стане на пустиня..Край на мизерията .

    15:28 14.09.2025

  • 18 665

    18 2 Отговор
    Няма страшно Украйна и нашата милиция ни пазят. Само трябва още малко пари да им дадем !

    Коментиран от #96

    15:28 14.09.2025

  • 19 Караджата

    20 2 Отговор
    Цел номер едно на 404 е да вкара ЕС във война

    Коментиран от #29

    15:28 14.09.2025

  • 20 Град Козлодуй..

    21 3 Отговор
    ЕДНО СИ БАБА ЗНАЕ. ЕДНО СИ БАБА БАЕ!!!ЦЯЛ СВЯТ ЗНАЕ ЧЕ ДРОНОВЕТЕ СА ПРИЛЕТЕЛИ ОТ УКРЙНА!!!

    15:28 14.09.2025

  • 21 А тоя Михайло Подоляк

    19 1 Отговор
    Кой го е упълномощил от името на Русия да говори? Да си гледат там украинската кочина и от свое име да говорят. 4 от 5 поста все кво щяла Русия да направи ни обясняват тея смотаняци.

    15:29 14.09.2025

  • 22 Перо

    16 1 Отговор
    Ционисткият режим се мъчи да ескалира войната и друг да му плаща сметките, но на наркоса не се получава!

    15:29 14.09.2025

  • 23 Румен Решетников

    3 18 Отговор

    До коментар #5 от "В В.П.":

    Четвърта година повтаряш тая мантра, обаче Украйна си съществува. Само гледай сударя ти да не ядоса САЩ, че когато се срещнаха на бойното поле в Сирия, резултатът беше 300 на 0 за каубоите срещу крепостните!

    Коментиран от #47

    15:29 14.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Спри тази пропаганда марче

    17 1 Отговор
    Тя обслужва източването на милиарди от Европа посока САЩ! Там са и твоите пари!

    15:29 14.09.2025

  • 26 жОрналистика

    13 1 Отговор
    Толкова безмислени думи наредени старателно заради едната заплата. Явно малко им плащат щом едни и същи дъвки дъвчат.

    15:30 14.09.2025

  • 27 ПодълЯК

    12 2 Отговор
    Дайте ни 250 милиарда Евро, а ние ще ви дадем 100 милиарда Евро рушвети!

    15:30 14.09.2025

  • 28 Малкия

    12 2 Отговор
    Мария, защо стана така? През 2022 г, когато Украйна много искаше за стане член на военнат организация НАТО и НАТО много я искаше, какво се случи? Никой не искаше да преговаря с Русия и никой не взе впредвид нейните страхове. Аз тогава бях малък, но така беше!

    15:30 14.09.2025

  • 29 Град Козлодуй

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Караджата":

    И 404 означава Укайна !!ЗелююПора!!

    Коментиран от #35

    15:30 14.09.2025

  • 30 Европа няма ресурси

    17 2 Отговор
    Няма индустрия. Има застаряващо, разделено население, милиони хайлазуващи мигранти, които никога няма да работят през жовота си. Никой не се нуждае да завладява тази кака за да хрантути деградиралите хайлази. Ресурсите, младото население и технологиите са на друго място.

    Коментиран от #51

    15:31 14.09.2025

  • 31 Една сутрин Европа може да се събуди

    14 2 Отговор
    Без нацистка Украйна. И не може, а ще се случи категорично. Денацифицирана и демилитаризирана !

    15:31 14.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Каквито и да са тези удари ще са

    10 1 Отговор
    Адресирани до НАТО а не до държавите и населението така че няма проблем и са добре дошли ,който е нает от НАТО да си изпълнява договора затова му плащат

    15:31 14.09.2025

  • 34 болен cоpoсоид

    15 2 Отговор
    На нас преди месец ни продъниха ушите, че бандерите са унищожили руската авиация, танковете на уианките им свършиха още 2023г, а ракетите още 2022г. Така, че не разбирам от какво трябва да се страхувам?

    15:31 14.09.2025

  • 35 Караджата

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй":

    Всеки знае че 404 е Украйна

    15:32 14.09.2025

  • 36 Ю. Левитан

    10 2 Отговор
    1941, 4 часа сутринта Германия е нападнала Русия. Пак преиначават историята.

    "Внимание, говори Москва. Говорит Москва! Граждани и гражданки на Съветския съюз! Днес, 22 юни, в 4 часа сутринта, без обявяване на война, германските въоръжени сили атакуваха границите на Съветския съюз. Започна Великата отечествена война на съветския народ срещу немско-фашистките нашественици. Нашето дело е праведно, врагът ще бъде разбит. Победата ще бъде за нас!"

    15:33 14.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Христо Христов

    1 9 Отговор
    Тролетариата, юруш срещу Украйна!
    Днес Пасьолството плаща двойни денги!!! 😀

    15:33 14.09.2025

  • 39 В В.П.

    7 4 Отговор
    Европа ще бъде унищожена .Това го каза Баааа Ванга .

    15:33 14.09.2025

  • 40 Град Козлодуй

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Иван":

    Защото педерастиата е много тънка тема!Ако имаш милиони си Геи. Ако нямаш нищо си жив ПЕЕРААС!!

    15:33 14.09.2025

  • 41 А къде ми е "предаде БТА" а?

    6 1 Отговор
    Такова предупреждение отправи Михайло Подоляк, съветник на началника на канцеларията на Володимир Зеленски, предаде украинската телевизия FREEДОМ.

    15:34 14.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Баш Балък

    4 0 Отговор
    Русия свърши ракетите преди 3 години, тази и бензина е на изчерпване, ама аз за всеки случай да взема да хвана гората че да не ми бомбандират селото. Имам и бункер тип "мазе", запаси там имам

    15:36 14.09.2025

  • 44 Тоя Подоляк

    4 0 Отговор
    Страх и паника създава и дело трябва в български съд да му се заведе ! Так гласит закон !

    15:36 14.09.2025

  • 45 ква я мислихме, тя ква стана

    1 3 Отговор
    Ами няма как Путин да се примири със загуба войната само от една нищо и никаква Украйна, а вече и на него му е ясно, че няма шансове да се похвали с огромна победа. Нали затова Кремъл непрекъснато припява, че воюва не с Украйна, а с НАТО? Друго си е да каже, че загубата е от НАТО, но поне за малко трябва да предизвика директен сблъсък. Там срама едно, че е по малък, но повече баламурници ще има дето да му повярват и да го оправдяват. С такъв ход би спечелил възможно най много и разпада на Русия може да не е съвсем тотален.

    15:36 14.09.2025

  • 46 Цвете

    2 1 Отговор
    САМО ДА ОПИТАТ.СЛЕД ТОВА, НЕ ИМ ЗАВИЖДАМ. ДА СА НАЯСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО, ЗАЩОТО " ШАМАР ЗА ПО СИЛЕН ШАМАР" ОТВЕТЕН. ⛔️🪩🌏

    15:37 14.09.2025

  • 47 Фактите

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Румен Решетников":

    За четири години 404 стана с 25% по-малка, което са равнява на територията на България че дори е повече. Нещо по въпроса?

    Коментиран от #57

    15:37 14.09.2025

  • 48 ПодълЯК

    3 0 Отговор
    Издействай помощи и получи рушвет!
    Всеки държавен лидер, който изпрати помощ за крайна получава солиден подкуп, достигащ 50% от сумата. С получените пари може да си купи хотел с водопад, например.

    15:37 14.09.2025

  • 49 Гост

    7 0 Отговор
    След като няма нищо за събиране от улиците за фронта, за да не развее бялото знаме над Киив, Подоляка пробва отчаян ход да въвлече Европа във войната!
    Подклаждан разбира се от рошльо Джонсън, принца Хари, Урсула, Макарон!
    Няма логично обяснение от какъв зор Русия да "напада" Европа - територия ли да търси, руско население ли живее там, природни богатства ли има, иска да им "открадне" екскурзиантите на социални помощи от Азия и Африка или някакво друго "логично" обяснение!
    Няма таково, освен последен отчаян ход от 404 преди да развеят бялото знаме!

    15:37 14.09.2025

  • 50 хихи

    10 0 Отговор
    а Магарев отдавна е на Моста на Дружбата и ги чака с плакат "Добре Дошли Освободители"

    Коментиран от #62

    15:38 14.09.2025

  • 51 демократ

    3 8 Отговор

    До коментар #30 от "Европа няма ресурси":

    А в Рашия кво има. Изобщо на какво са носители рашките на нищо.Пишат на чужда азбука изповядват гръцка религия нямат никаквинпостижения всичко крадено от Запада и тн.

    15:38 14.09.2025

  • 52 Мишел

    6 3 Отговор
    Русия има предостатъчно територия с предостатъчно минерални суровини и всякакви природни богатства. На Русия не й трябва западна Европа- територия без полезни изкопаеми, изцяло зависима от вноса на всичко. През вековете Русия е била щитът на Европа от набезите на азиатски народи. Но Русия е била и остава цел на най- големите завоевателни войни на коалиции от еврейски народи. Няма причини за война на Русия със западна Европа, освен ако тази част на Европа не опита да притесни военно Русия. Веднъж го направиха с разширението на НатО на изток, стигна се до война само в Украйна.

    Коментиран от #69, #79

    15:38 14.09.2025

  • 53 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Да ге":

    Може да Акаш под шипковият храст. И да зъбършеш Изхода с ТИКВени листа!!

    Коментиран от #86

    15:39 14.09.2025

  • 54 Да питам, бе

    8 0 Отговор
    Как ли пък днес нито една амеба на нарами мешката да защитава 404 а седи тука и троли?

    15:39 14.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Иванич

    3 0 Отговор
    Не ви ли писна да цитирате налудничавите идеи и мисли на войнолюбивите украинци? Едва ли не Зеленски, Подоляк и други подобни, са велики стратези, учени, мислители, те са подкупни, забогатяващи от войната на гърба на бедните хора.

    15:39 14.09.2025

  • 57 като питаш да ти кажа

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Фактите":

    За всеки 30 декара земя има по един загинал руснак, а ранени и осакатени за цял живот няма да броим

    Коментиран от #65, #89

    15:39 14.09.2025

  • 58 Тоя сега Подоляк

    4 0 Отговор
    За Украйна ли се е притеснил или за Европа? А за палестинците случайно някакви притеснения няма ли? Или пък за американците примерно ?

    15:39 14.09.2025

  • 59 Ъщъров

    1 0 Отговор
    Защо ни заливате с тези глупотевини ежедневно? Европа се тресе от протести! И нищо? За Газа една дума не обелвате! И бълвате само една гледна точка ежеминутно!
    Браво на вас! Истински истории!

    15:40 14.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 доктор

    1 4 Отговор
    Като бъде избито известно количество копейки България ще дръпне напред.

    Коментиран от #67, #78

    15:40 14.09.2025

  • 62 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "хихи":

    Тагаренко и Гнома напъват за повече помощи за Укрйна !!

    15:41 14.09.2025

  • 63 ОСМАН

    4 0 Отговор
    УКРАИНЦИГЕ СА МНОГО ТЪПИ СЪЩЕСТВА

    Коментиран от #83

    15:41 14.09.2025

  • 64 Иван

    0 0 Отговор
    Висбаден и Рамщайн задължително трябва да бъдат унищожени.

    15:41 14.09.2025

  • 65 Във една война

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "като питаш да ти кажа":

    най много се лъже за убитите и ранените и това е темата на която накацват най много прости хора.

    Коментиран от #82

    15:41 14.09.2025

  • 66 Михайло Пръдляк

    5 0 Отговор
    Дайте още пари че искам къща на Бахамите

    Коментиран от #98

    15:41 14.09.2025

  • 67 Сократ

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "доктор":

    Такива хлебарки като теб, като бъдат избити, България ще е много хубаво място за живеене.

    15:42 14.09.2025

  • 68 Иван

    2 0 Отговор
    Европа и САЩ може и да не се събудят.

    15:42 14.09.2025

  • 69 Айде бе,

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    На мен не ги разправяй! Кажи го това на Путин и неговия антураж, да видикакво ще ти се случи.

    15:42 14.09.2025

  • 70 Зелю

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "1488":

    И аз акам в 5 ама ставам в 6 😂😂😂

    15:43 14.09.2025

  • 71 Ейх,

    3 0 Отговор
    Веднъж да дойдат братушките! После е лесно!

    15:43 14.09.2025

  • 72 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Едва ли Европа ще се събуди ако УрSSучите продължават да се готвят за война с Русия.Ванга е казала ,че от Европа няма да остане нищо и “живите ще завиждат на мъртвите”.
    Русия не може да бъде победена ,така че си подвийте опашките и седете мирни.

    15:44 14.09.2025

  • 73 БрЯх...!

    3 0 Отговор
    ,,Русия ще увеличи мащаба на подобни провокации"...,предупреди Украйна...!
    Че коя е...Украйна,че да...,,предупреждава" Европа...?!?!

    Коментиран от #87

    15:44 14.09.2025

  • 74 Оракула

    0 4 Отговор
    На му се мре на Путлер още.

    15:44 14.09.2025

  • 75 000

    2 0 Отговор
    Русия нанася стратегически удар по сащ. Сащ нямат потенциал да спрат съюза ШОС, който ке ги срине, като световен хегемон. Европа се позиционера като заден двор в бъдещия нов световен ред.

    Коментиран от #84

    15:45 14.09.2025

  • 76 Може и да може ама

    0 0 Отговор
    Не е удобно. На East 17 плейлиста не свърши работа ли вече? Я обърнете плочата.

    15:45 14.09.2025

  • 77 Кит

    2 0 Отговор
    Стига да иска, НАТО може да си поръча такова меню във военния ресторант. Просто трябва да изпълни условията в руската военна доктрина, които дават основание за удар по врага - и ще се случи нещо такова.
    Неминуемо.
    НАТО осем години тестваше дали демонстративната подготовка на Украйна за война с Русия ще предизвика руски военен отговор.
    Е, сега е наясно с нещата!

    15:45 14.09.2025

  • 78 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "доктор":

    Към Фердинанд Маркос във Филипините или към Хуан Гуайдо във Венецуела?

    15:45 14.09.2025

  • 79 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    ....продължавам... русия си е кочина.

    15:45 14.09.2025

  • 80 бай Ставри

    4 1 Отговор
    Истерията в либералната пропаганда се усилва. Явно гадните бритове и укрофашистите отчаяно се опитват да запалят голяма война.

    15:45 14.09.2025

  • 81 НАТО ще нападне Русия в 4.30 сутринта

    3 1 Отговор
    Както го направи Хитлер на 22 юни.

    15:46 14.09.2025

  • 82 Айде бе,

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Във една война":

    Те във войните никъде не умурат хора, нали? Особено при десетки или даже стотици взривове в населени места и големи оръжейни складове в тях или покрайнините.

    Коментиран от #93

    15:46 14.09.2025

  • 83 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "ОСМАН":

    Те не са виновни! Тяхното ръководство! Цялото им правителство там са евреи! Украинския народ страда за няма нищо! Украинците са добри хора!

    15:47 14.09.2025

  • 84 Няма нужда

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "000":

    Париш и Лондон са достатъчни. Тръм ще има двама дразнители по-малко.

    15:47 14.09.2025

  • 85 Това не е никакъв проблем за хората

    0 1 Отговор
    Войната и ударите не са и няма да са срещу тях а срещу НАТО и базите на НАТО ,хората ще си ходят на работа и ще си живеят живота

    15:47 14.09.2025

  • 86 Да ге

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Град Козлодуй":

    И защо пък с тиквени?Аз само розови листенца ползвам или либерални устенца

    15:48 14.09.2025

  • 87 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "БрЯх...!":

    Хунтата е упълномощена от сатанинската Синагога.

    15:48 14.09.2025

  • 88 Моля за уточнене

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кой ще воюва":

    Кладенчовата вода ?
    Свърши ли?

    15:48 14.09.2025

  • 89 Ревлю

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "като питаш да ти кажа":

    Ами оплачи ги като има. Ти само това можеш, да плачеш.

    15:48 14.09.2025

  • 90 сноу

    2 2 Отговор
    Това не може да го е скалъпил мишоподляка...сигурен съм че му е пробутано от зузан, а той разполага с цяла орда сценаристи ,режисьори ,съветници ,журнягите на църпър и макароня са денонощно под ръка..

    15:48 14.09.2025

  • 91 А Ти,драги ми Чехльо...!

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "рр, президент по неволя":

    Нито лицеви опори можеш да правиш,нито юмруче можеш да вдигаш...!
    Само можеш да се обаждаш страхливо, изпод полата на Десито-...Бановото...!

    15:49 14.09.2025

  • 92 Елементарно Уотсън!

    6 1 Отговор
    Путлер и неговата хунта най-много се притесняват за имиджа (статуса) на Раша като супер сила който тя губи... с всеки изминал ден заради упоритостта на Украйна.
    Затова скоро няма да има мир. Иначе ще рухне мита за "непобедимата, руска армия" 😁

    Коментиран от #97

    15:49 14.09.2025

  • 93 Според пропагандата да

    0 3 Отговор

    До коментар #82 от "Айде бе,":

    Само на противника умират. Сега виждаш ли защо пропагандата винаги се цели в глупака, а той като папагал повтаря по форумите? 😄

    15:50 14.09.2025

  • 94 Това им е мечтата на нацистите

    1 4 Отговор
    Европа да се събуди в състояние на голяма война...

    15:50 14.09.2025

  • 95 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Русия ще размаже ЕС като хлебарка.Жалко ,че Путин е на власт,а не Димитрий Медведев.Остъкляването на Европейският Райх отдавна да е приключило.

    15:50 14.09.2025

  • 96 Като свършат парите

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "665":

    Може ли да им даваме КУРск.

    15:51 14.09.2025

  • 97 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Елементарно Уотсън!":

    Докато Китайците не ги превземат поради липса на хора най вече мъже.

    15:51 14.09.2025

  • 98 Михайло Пръдляк😂🤣😂🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Михайло Пръдляк":

    Европейските лидери се настървиха на укро рушвети. За помощите получават в брой или на офшорка. Затова се изреждат да посещават крайна. А нашите гладни русофоби им пригласят. За вас няма, и няма да има, докато не станете премиери на БГ!

    15:51 14.09.2025

  • 99 нннн

    0 0 Отговор
    Глупости. Укрите продават страх от Русия. И добре печелят. Милиардите текст към тях като река. За да спре войната, трябва да им спрем парите. Иначе - ,,До последния украинец." Или до последния евроцент...

    15:52 14.09.2025

  • 100 А 10% от БВП

    0 0 Отговор
    Няма ли да ни спаси бре Подоляк? А 20% .....

    15:52 14.09.2025

  • 101 Ролан

    0 0 Отговор
    Не разбрах ! По лятно или по зимно часово време!)))). Егати простотиите които публикуват

    15:53 14.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания