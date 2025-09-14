Една сутрин Европа може да се събуди в състояние на голяма война - с масирани удари в 4:30 сутринта, както се случи в Украйна. Русия тества системата от отговори, вижда тяхната липса, вижда страха от ескалация и ще увеличи ударите. Първо тестови, после по-масирани.
Такова предупреждение отправи Михайло Подоляк, съветник на началника на канцеларията на Володимир Зеленски, предаде украинската телевизия FREEДОМ.
Коментарът му беше направен на фона на руските провокации, които достигната и територията на Полша. Преди дни руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство, което доведе до спешни консултации в НАТО.
Подоляк заяви, че Путин няма да се ограничи само до Украйна, а ще атакува и страна от НАТО, ако Алиансът не вземе мерки да спре агресора.
„Това е стратегия за водене на война. Това е тест на системата от отговори. Ще има ли отговор от Полша, ще има ли отговор от НАТО, ще има ли отговор, преди всичко, от Съединените щати?“, каза съветникът на Зеленски.
„Русия ще увеличи мащаба на подобни провокации. Тези провокации имат няколко цели. Първата е тестване на системата за реагиране. Втората е да се сплашат Полша и други източноевропейски страни. Можете да се преструвате, че това не са удари по НАТО, не е обявяване на война, а дронове, които „случайно“ са долетели. Но те са долетели контролирано. И когато военни дронове с разрушително въздействие попаднат на територията на страна членка на НАТО, това е заплаха“, каза Подоляк.
„Затова са ни необходими строги синхронизирани санкции срещу Русия, увеличаване на военните доставки, затваряне на небето над Украйна и край на разговорите за компромиси с Русия“, категоричен е той.
Москва не признава, че умишлено е изпратила дронове в Полша. Да се мисли, че Русия ще каже „извинете, допуснахме грешка“, е наивно.
В момента, в непосредствена близост до границите на НАТО, Русия и Беларус провеждат съвместни военни маневри, в които са мобилизирани висок брой войски и военна техника.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коко
Журналист пита: „За какво служи?“
Путин гордо: „Копае дупки за обещанията ми толкова бързо, че дори вие няма да успеете да видите колко са празни!“
15:22 14.09.2025
2 Ненормални урко фашисти
15:22 14.09.2025
3 рр, президент по неволя
аз й отвръщам тихичко: "но котенце, не е така. българите ме обичат. нали дигнах юмрук срещу бойко и показах силата си като направих няколко лицеви опори"
а тя ми вика: "лицевите опори ги можеш, ама друго освен юмруче отдавна не можеш да дигаш"
Коментиран от #91
15:24 14.09.2025
4 Кой ще воюва
Коментиран от #88
15:24 14.09.2025
5 В В.П.
Коментиран от #23
15:24 14.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хахаха
15:24 14.09.2025
8 демократ
15:24 14.09.2025
9 Ха ха ха ха
15:25 14.09.2025
10 Макето
15:25 14.09.2025
11 Ганя Путинофила
15:26 14.09.2025
12 ахахаха
15:26 14.09.2025
13 Сънища
15:27 14.09.2025
14 Иван
15:27 14.09.2025
15 бай Кольо
15:27 14.09.2025
16 Каза бандерата и крадец Михайло Подоляк
15:28 14.09.2025
17 В В.П.
15:28 14.09.2025
18 665
Коментиран от #96
15:28 14.09.2025
19 Караджата
Коментиран от #29
15:28 14.09.2025
20 Град Козлодуй..
15:28 14.09.2025
21 А тоя Михайло Подоляк
15:29 14.09.2025
22 Перо
15:29 14.09.2025
23 Румен Решетников
До коментар #5 от "В В.П.":Четвърта година повтаряш тая мантра, обаче Украйна си съществува. Само гледай сударя ти да не ядоса САЩ, че когато се срещнаха на бойното поле в Сирия, резултатът беше 300 на 0 за каубоите срещу крепостните!
Коментиран от #47
15:29 14.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Спри тази пропаганда марче
15:29 14.09.2025
26 жОрналистика
15:30 14.09.2025
27 ПодълЯК
15:30 14.09.2025
28 Малкия
15:30 14.09.2025
29 Град Козлодуй
До коментар #19 от "Караджата":И 404 означава Укайна !!ЗелююПора!!
Коментиран от #35
15:30 14.09.2025
30 Европа няма ресурси
Коментиран от #51
15:31 14.09.2025
31 Една сутрин Европа може да се събуди
15:31 14.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Каквито и да са тези удари ще са
15:31 14.09.2025
34 болен cоpoсоид
15:31 14.09.2025
35 Караджата
До коментар #29 от "Град Козлодуй":Всеки знае че 404 е Украйна
15:32 14.09.2025
36 Ю. Левитан
"Внимание, говори Москва. Говорит Москва! Граждани и гражданки на Съветския съюз! Днес, 22 юни, в 4 часа сутринта, без обявяване на война, германските въоръжени сили атакуваха границите на Съветския съюз. Започна Великата отечествена война на съветския народ срещу немско-фашистките нашественици. Нашето дело е праведно, врагът ще бъде разбит. Победата ще бъде за нас!"
15:33 14.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Христо Христов
Днес Пасьолството плаща двойни денги!!! 😀
15:33 14.09.2025
39 В В.П.
15:33 14.09.2025
40 Град Козлодуй
До коментар #24 от "Иван":Защото педерастиата е много тънка тема!Ако имаш милиони си Геи. Ако нямаш нищо си жив ПЕЕРААС!!
15:33 14.09.2025
41 А къде ми е "предаде БТА" а?
15:34 14.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Баш Балък
15:36 14.09.2025
44 Тоя Подоляк
15:36 14.09.2025
45 ква я мислихме, тя ква стана
15:36 14.09.2025
46 Цвете
15:37 14.09.2025
47 Фактите
До коментар #23 от "Румен Решетников":За четири години 404 стана с 25% по-малка, което са равнява на територията на България че дори е повече. Нещо по въпроса?
Коментиран от #57
15:37 14.09.2025
48 ПодълЯК
Всеки държавен лидер, който изпрати помощ за крайна получава солиден подкуп, достигащ 50% от сумата. С получените пари може да си купи хотел с водопад, например.
15:37 14.09.2025
49 Гост
Подклаждан разбира се от рошльо Джонсън, принца Хари, Урсула, Макарон!
Няма логично обяснение от какъв зор Русия да "напада" Европа - територия ли да търси, руско население ли живее там, природни богатства ли има, иска да им "открадне" екскурзиантите на социални помощи от Азия и Африка или някакво друго "логично" обяснение!
Няма таково, освен последен отчаян ход от 404 преди да развеят бялото знаме!
15:37 14.09.2025
50 хихи
Коментиран от #62
15:38 14.09.2025
51 демократ
До коментар #30 от "Европа няма ресурси":А в Рашия кво има. Изобщо на какво са носители рашките на нищо.Пишат на чужда азбука изповядват гръцка религия нямат никаквинпостижения всичко крадено от Запада и тн.
15:38 14.09.2025
52 Мишел
Коментиран от #69, #79
15:38 14.09.2025
53 Град Козлодуй
До коментар #42 от "Да ге":Може да Акаш под шипковият храст. И да зъбършеш Изхода с ТИКВени листа!!
Коментиран от #86
15:39 14.09.2025
54 Да питам, бе
15:39 14.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Иванич
15:39 14.09.2025
57 като питаш да ти кажа
До коментар #47 от "Фактите":За всеки 30 декара земя има по един загинал руснак, а ранени и осакатени за цял живот няма да броим
Коментиран от #65, #89
15:39 14.09.2025
58 Тоя сега Подоляк
15:39 14.09.2025
59 Ъщъров
Браво на вас! Истински истории!
15:40 14.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 доктор
Коментиран от #67, #78
15:40 14.09.2025
62 Град Козлодуй
До коментар #50 от "хихи":Тагаренко и Гнома напъват за повече помощи за Укрйна !!
15:41 14.09.2025
63 ОСМАН
Коментиран от #83
15:41 14.09.2025
64 Иван
15:41 14.09.2025
65 Във една война
До коментар #57 от "като питаш да ти кажа":най много се лъже за убитите и ранените и това е темата на която накацват най много прости хора.
Коментиран от #82
15:41 14.09.2025
66 Михайло Пръдляк
Коментиран от #98
15:41 14.09.2025
67 Сократ
До коментар #61 от "доктор":Такива хлебарки като теб, като бъдат избити, България ще е много хубаво място за живеене.
15:42 14.09.2025
68 Иван
15:42 14.09.2025
69 Айде бе,
До коментар #52 от "Мишел":На мен не ги разправяй! Кажи го това на Путин и неговия антураж, да видикакво ще ти се случи.
15:42 14.09.2025
70 Зелю
До коментар #32 от "1488":И аз акам в 5 ама ставам в 6 😂😂😂
15:43 14.09.2025
71 Ейх,
15:43 14.09.2025
72 Сатана Z
Русия не може да бъде победена ,така че си подвийте опашките и седете мирни.
15:44 14.09.2025
73 БрЯх...!
Че коя е...Украйна,че да...,,предупреждава" Европа...?!?!
Коментиран от #87
15:44 14.09.2025
74 Оракула
15:44 14.09.2025
75 000
Коментиран от #84
15:45 14.09.2025
76 Може и да може ама
15:45 14.09.2025
77 Кит
Неминуемо.
НАТО осем години тестваше дали демонстративната подготовка на Украйна за война с Русия ще предизвика руски военен отговор.
Е, сега е наясно с нещата!
15:45 14.09.2025
78 Иван
До коментар #61 от "доктор":Към Фердинанд Маркос във Филипините или към Хуан Гуайдо във Венецуела?
15:45 14.09.2025
79 Атина Палада
До коментар #52 от "Мишел":....продължавам... русия си е кочина.
15:45 14.09.2025
80 бай Ставри
15:45 14.09.2025
81 НАТО ще нападне Русия в 4.30 сутринта
15:46 14.09.2025
82 Айде бе,
До коментар #65 от "Във една война":Те във войните никъде не умурат хора, нали? Особено при десетки или даже стотици взривове в населени места и големи оръжейни складове в тях или покрайнините.
Коментиран от #93
15:46 14.09.2025
83 Град Козлодуй
До коментар #63 от "ОСМАН":Те не са виновни! Тяхното ръководство! Цялото им правителство там са евреи! Украинския народ страда за няма нищо! Украинците са добри хора!
15:47 14.09.2025
84 Няма нужда
До коментар #75 от "000":Париш и Лондон са достатъчни. Тръм ще има двама дразнители по-малко.
15:47 14.09.2025
85 Това не е никакъв проблем за хората
15:47 14.09.2025
86 Да ге
До коментар #53 от "Град Козлодуй":И защо пък с тиквени?Аз само розови листенца ползвам или либерални устенца
15:48 14.09.2025
87 Иван
До коментар #73 от "БрЯх...!":Хунтата е упълномощена от сатанинската Синагога.
15:48 14.09.2025
88 Моля за уточнене
До коментар #4 от "Кой ще воюва":Кладенчовата вода ?
Свърши ли?
15:48 14.09.2025
89 Ревлю
До коментар #57 от "като питаш да ти кажа":Ами оплачи ги като има. Ти само това можеш, да плачеш.
15:48 14.09.2025
90 сноу
15:48 14.09.2025
91 А Ти,драги ми Чехльо...!
До коментар #3 от "рр, президент по неволя":Нито лицеви опори можеш да правиш,нито юмруче можеш да вдигаш...!
Само можеш да се обаждаш страхливо, изпод полата на Десито-...Бановото...!
15:49 14.09.2025
92 Елементарно Уотсън!
Затова скоро няма да има мир. Иначе ще рухне мита за "непобедимата, руска армия" 😁
Коментиран от #97
15:49 14.09.2025
93 Според пропагандата да
До коментар #82 от "Айде бе,":Само на противника умират. Сега виждаш ли защо пропагандата винаги се цели в глупака, а той като папагал повтаря по форумите? 😄
15:50 14.09.2025
94 Това им е мечтата на нацистите
15:50 14.09.2025
95 Сатана Z
15:50 14.09.2025
96 Като свършат парите
До коментар #18 от "665":Може ли да им даваме КУРск.
15:51 14.09.2025
97 Хеми значи бензин
До коментар #92 от "Елементарно Уотсън!":Докато Китайците не ги превземат поради липса на хора най вече мъже.
15:51 14.09.2025
98 Михайло Пръдляк😂🤣😂🤣
До коментар #66 от "Михайло Пръдляк":Европейските лидери се настървиха на укро рушвети. За помощите получават в брой или на офшорка. Затова се изреждат да посещават крайна. А нашите гладни русофоби им пригласят. За вас няма, и няма да има, докато не станете премиери на БГ!
15:51 14.09.2025
99 нннн
15:52 14.09.2025
100 А 10% от БВП
15:52 14.09.2025
101 Ролан
15:53 14.09.2025