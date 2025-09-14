Русия изстреля хиперзвукова ракета „Циркон“

Русия изстреля хиперзвукова крилата ракета "Циркон" по цел в Баренцово море по време на военните учения "Запад 2025", заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
"Според обективните мониторингови данни, получавани в реално време, целта е унищожена с директен удар", се казва в изявление на министерството.
Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025". Съобщено бе, че ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.
