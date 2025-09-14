Новини
Русия изстреля хиперзвукова ракета „Циркон“
  Тема: Украйна

Русия изстреля хиперзвукова ракета „Циркон"

14 Септември, 2025 11:28 2 914 83

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025"

Русия изстреля хиперзвукова ракета „Циркон“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия изстреля хиперзвукова крилата ракета "Циркон" по цел в Баренцово море по време на военните учения "Запад 2025", заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

"Според обективните мониторингови данни, получавани в реално време, целта е унищожена с директен удар", се казва в изявление на министерството.

Още новини от Украйна

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025". Съобщено бе, че ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рр, президент по неволя

    19 52 Отговор
    всяка сутрин като стоя пред огледалото и репетирам речите си за пред българския народ и света, деса ми нашепва в едното ухо, че съм най нещастния президент, че нищо ме мога, никой не ме познава и не знае, че съществувам, освен тя за нейно най голямо сьжаление, и че се чуди как някой някога въобще е гласувал за мене да ме прави президент, и че бойко през ден й звънял да я пита колко още щяла да ме тьрпи

    аз й отвръщам тихичко: "но котенце, не е така. българите ме обичат. нали дигнах юмрук срещу бойко и показах силата си като направих няколко лицеви опори"
    а тя ми вика: "лицевите опори ги можеш, ама освен юмруче друго отдавна не можеш да дигаш"

    Коментиран от #5, #7, #43, #55

    11:31 14.09.2025

  • 2 България

    42 23 Отговор
    ИСКАМЕ УДАР С ЦИРКОН ПО СОФИЯ!

    Коментиран от #9

    11:31 14.09.2025

  • 3 Боруна Лом

    59 14 Отговор
    А ТРЯБВАШЕ ЦЕЛТА ДА Е УКРИ РАДАТА! И НЕВОЛИТЕ НА УКРИТЕ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ!

    Коментиран от #14

    11:31 14.09.2025

  • 4 Прах

    13 40 Отговор
    Голямо събитие няма що. Краварите като изстрелват ракети - небето почернява, земата на лава става.

    11:31 14.09.2025

  • 5 икономист

    34 13 Отговор

    До коментар #1 от "рр, президент по неволя":

    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    11:31 14.09.2025

  • 6 БРАВО

    45 9 Отговор
    Е, пробвайте я в бандеристан, де! Там супер-дупер натовското ПВО все ще я свали с наземните си елементи, ако не то, то някой ТЕЦ, ресторант със западни туристи, бронирана детска площадка или склад за храни, който гърми и гори два дни!

    Коментиран от #60

    11:32 14.09.2025

  • 7 България

    34 6 Отговор

    До коментар #1 от "рр, президент по неволя":

    то и ти друго не дигаш бе тр0 л гербав!

    11:32 14.09.2025

  • 8 УдоМача

    26 6 Отговор
    Супер! Само така!

    11:32 14.09.2025

  • 9 Съдбата на българофоба

    11 14 Отговор

    До коментар #2 от "България":

    Дърво, въже, гарвани

    Коментиран от #34

    11:32 14.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хаха

    22 11 Отговор
    Когато свърши въглищата, тази ракета къде ли ще падне?

    11:33 14.09.2025

  • 13 Важното е

    16 9 Отговор
    Показухата да върви,Лукашенко е много въодушевен

    11:34 14.09.2025

  • 14 Хохо Бохо

    25 8 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    В радара няма никой. Всички салонацита от хунтата са в Полша.

    Коментиран от #37

    11:34 14.09.2025

  • 15 Прах и огън

    9 20 Отговор
    Голямо събитие няма що. Краварите като изстрелват ракети - небето почернява, земата на лава става.

    11:34 14.09.2025

  • 16 Лъжат рашистите.

    10 22 Отговор
    Паднала е още в първите няколко километра.

    11:34 14.09.2025

  • 17 Стенли

    31 10 Отговор
    Браво на руските герои 👍🇧🇬🇷🇺

    11:35 14.09.2025

  • 18 дончичо

    26 10 Отговор
    Как така фанахте хиперзвука,а изпуснахте 19,деветнайсе, пикливи дрона!!!
    Зааагадка!

    11:35 14.09.2025

  • 19 Свободен

    7 20 Отговор
    Слава Богу, че не са се изпотрепали с тия летящи москвичи!

    11:36 14.09.2025

  • 20 Ха ха ха

    10 18 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    СеСерския масквич самай бялшай масквич

    11:36 14.09.2025

  • 21 десислава димитрова

    25 5 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    точно така, стояне, само леко ще те коригирам. ракетите свършиха още през 2022г, от тогава удрят с лопати. Справка, урсула от автобуса на официално посещение в Китай!

    Коментиран от #53

    11:36 14.09.2025

  • 22 По данни на ДАНС

    23 6 Отговор
    и на генерала от ЖП войските Танас ракетата не е улучила целта директо а се е взривилна на около 8 сантиметра от нея.

    11:36 14.09.2025

  • 23 Факти

    6 13 Отговор
    А телевизор кога?

    Коментиран от #28

    11:37 14.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 5 Отговор
    При толкова много цели в Киев не беше нужно да се стреля
    с хиперзвукова ракета "Циркон" по цел в Баренцово море...

    11:37 14.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Руснак

    12 12 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Телевизор нет,но водка есть

    11:39 14.09.2025

  • 29 Пак

    12 16 Отговор
    Замириса на рускиСмръдели пфуууу

    11:40 14.09.2025

  • 30 Киану Рийвс

    6 10 Отговор
    Радарни данни (скорост, височина, посока)

    Сателитни и оптични наблюдения

    Електронно засичане на радиочестоти

    Събрани остатъци и компоненти от дроновете

    Сравнение с известни руски модели


    … е довела до сигурното заключение, че изстреляните по Полша дронове са произведени в Русия и използвани от руските сили.

    Няма само едно доказателство – всичко това се комбинира в цялостен анализ, който прави идентификацията надеждна.

    11:40 14.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А не можеше ли

    16 7 Отговор
    Директно по Киев

    11:41 14.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 България

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Съдбата на българофоба":

    аз съм герберофоб бе гербаджия

    11:42 14.09.2025

  • 35 Злобното Джуджи

    9 15 Отговор
    Определено е Събитието на Годината !!!
    Светът изстрелва Телескопи, Спейс Х-ове в Космоса, Русия, друзите и хутите циркон някъв. Молодци 😄👎

    Коментиран от #50

    11:42 14.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Боруна Лом

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хохо Бохо":

    ПРАВ! И НАШИТЕ ПАРАЗИТИ ГИ НЯМА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

    11:43 14.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Копеи не философствай!

    6 9 Отговор

    До коментар #33 от "az СВО Победа80":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Марш!!!Даже повече ще ти платят отколкото тук.

    11:44 14.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хиляди белоруси се струпаха на полската

    7 11 Отговор
    граница!
    Искат да избягат от Белорус в Европа!

    Коментиран от #46

    11:46 14.09.2025

  • 43 НАЛИ?!

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "рр, президент по неволя":

    Ама за разлика от Твоят- Чехлю Плювнанлиев(оня...-Деси Бановият...),все още не е показвал в НГ си реч по тв Американски Планинини,а да говори за...Горда Стара Планина...!
    Обаче признай си-това бе Чутовен гаф на Твоят Чехлю...😂😝🤣😆😂😝!

    11:46 14.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Луми

    5 12 Отговор
    О, „Циркон“- новото вундервафе на Путин, наследник на „Орешника“! Според руското министерство е ударило целта с „директен удар“ в Баренцово море. Е, целта явно е много срамежлива, защото се е скрила и никой отвън не я е видял. Класическата руска комбинация: грандиозна медийна победа, ефективност- кръгла нула. Новото чудо на техниката вече е готово да „смаже врага“… поне в бюлетините и пропагандните клипове.
    И сега сериозно- всички знаем, че това са демонстрации, че такива ракети са в единични бройки, струват цяло състояние и не могат да променят нищо съществено на фронта или да обърнат хода на войната. Но руската пропаганда вече има поредния повод да се самохвали… и докато Путин се радва на „победата“, реалността тихо си пие чай и се смее гръмогласно, гледайки как „свръхзвуковата ракета“ разтърсва… празния въздух между ушите на копейките и путинистите.

    Коментиран от #49, #66

    11:48 14.09.2025

  • 46 ха-ха

    8 2 Отговор

    До коментар #42 от "Хиляди белоруси се струпаха на полската":

    Нашите роми отдавна са ,,европейци ,, , щом и те се запътиха към Полша-та .

    11:48 14.09.2025

  • 47 име

    7 3 Отговор

    До коментар #41 от "Копейкотрошач":

    Бегай в бандеристан да те видим, де, клавиятурен бабаит с кафяво по гащите!

    11:49 14.09.2025

  • 48 И това какво го интересува

    4 6 Отговор
    Целокупният български народ?

    11:50 14.09.2025

  • 49 Верно било!

    5 7 Отговор

    До коментар #45 от "Луми":

    В руските магазини започнаха да продават по една филийка хляб.
    Откриват базари за храна втора употреба.

    Коментиран от #64

    11:51 14.09.2025

  • 50 Злобната Зелка

    10 3 Отговор

    До коментар #35 от "Злобното Джуджи":

    А ве Вие от едни кекави дриончета( и то без заряд... )оревахте орталъка, паникьосахте и шашнахтете...!
    Какво остава,ако Вовата ви пусне ,,Циркон"...!
    Така,че недей тук да ми се правиш на мъж...😝😝😝😆😆😆😉!

    11:52 14.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 стоян георгиев

    6 7 Отговор

    До коментар #21 от "десислава димитрова":

    Ракетите не свършиха но сериозно намаляха.

    11:53 14.09.2025

  • 54 Тео

    10 5 Отговор
    Циркон, Булава, Кинжал, Искандер, Орешник, Топол-М, Сармат, ЯРС , Посейдон и Сонцепека - кой може да удържи на тая мощ❓

    Коментиран от #69

    11:53 14.09.2025

  • 55 мисля че всяка сутрин

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "рр, президент по неволя":

    се чудиш кога освен жълтопаветник стана и джендър- пък взе да носиш роклите на жена си хубава соросидна мома си

    11:53 14.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мисит

    8 2 Отговор
    Целта трябваше да е ,ВМЗ Сопот,,!

    11:55 14.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Мишел

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "БРАВО":

    През нощта руските ВКС са атакувала летище Васильков с хиперзвукова ракета, засега не казват каква. На летището е имало много силен взрив без обявена въздушна тревога, след което голям пожар на склад за горива и на склад за крилати ракети. Последвали са над 30 мощни детонации.

    Коментиран от #65

    11:56 14.09.2025

  • 61 Инженер

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "ТИГО":

    щото си некадърен и не знаеш как да ги смениш ;)

    Коментиран от #71

    11:56 14.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Т Живков

    9 8 Отговор
    ЗА ВСЕКИ КОМУНИСТ ИМА СЕЗАЛ И ГРЕДА ДА СЕ ВЕЕ

    11:57 14.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Опааааа

    8 7 Отговор

    До коментар #60 от "Мишел":

    Четири години слушаме тази ненаучна фантастика всеки ден 😂😂😂

    11:59 14.09.2025

  • 66 Така е

    8 8 Отговор

    До коментар #45 от "Луми":

    Руската цел е там където падне ракетата

    12:01 14.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #54 от "Тео":

    Очен много мултики

    12:03 14.09.2025

  • 70 Пиночет

    7 10 Отговор
    От Русия се очаква само убийства,войни и палячовщини!

    12:04 14.09.2025

  • 71 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Инженер":

    Ела ти да ги смениш ,ако не успееш аз ще ти сменя паспорта!Отворко

    12:04 14.09.2025

  • 72 Хихи

    6 3 Отговор
    Кая смени ли си памперса????

    12:06 14.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Караджата

    1 0 Отговор
    Форумния зоо планктон отвърна със залп от брътвежи

    12:14 14.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ТИГО

    5 0 Отговор
    M0ДEраT0ра е дPисня

    12:21 14.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Какви":

    Не ми дават да сложа снимка тия MAЛ0умници ,инак ще го видиш !

    12:27 14.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 си дзън

    2 1 Отговор
    Докато руснаците стрелят с Циркони, розовите фламинга им нацвъкаха рафинериите.

    12:38 14.09.2025

