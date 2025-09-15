Зеленски: Войските ни отбелязват напредък в пограничните райони на Сумска област

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че украинските сили са напреднали в пограничните райони на северната част на Сумска област, където руските войски от месеци се опитват да установят позиции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



В своето вечерно видеообръщение Зеленски също така цитира думите на главнокомандващия силите на Украйна, според когото руските сили са понесли значителни загуби в Донецка и Харковска област.



Украинският президент каза това на фона на продължаващите вече седмица руски изявления, в които Москва подчертава постигнатите според нея успехи в Днепропетровска област, посочва Ройтерс. Руските войски бавно напредват в Източна Украйна, като почти ежедневно съобщават за превзети села.



„Има добри резултати в пограничните райони на Сумска област“, заяви Зеленски, цитирайки върховния командир Олександър Сирски. „Нашите подразделения продължават да напредват в посока към държавната граница на Украйна“, добави той.



След като изтласкаха украинските сили от руската Курска област по-рано тази година, руските войски се опитаха да създадат по думите на Кремъл буферна зона в Сумска област. Русия редовно обстрелва по-големите градове в областта, включително град Суми.



Зеленски заяви, че руските сили са понесли значителни загуби близо до Купянск, район в североизточната част на Харковска област, който от месеци е под постоянен руски натиск.



„Продължаваме да действаме в посока Добропиля“, каза още той, визирайки град близо до Покровск, който е една от основните точки, около която е съсредоточена продължаващата руска офанзива в Донецка област. „Важно е, че руските атаки се отблъскват от нашите момчета“, добави Зеленски



Назначеният от Русия ръководител на контролираните от Москва части от Донецка област, Денис Пушилин, заяви в публикувано в интернет видео, че руските сили продължават да напредват с обкръжаваща маневра близо до селата около Покровск.



Междувременно управителят на Херсонска област, Александър Прокудин, заяви в публикация в „Телеграм“, че двама души са били убити при обстрел и атаки с дронове в различни части на областта.

Зеленски подчерта важността на дроновете за защитата на страната му от руската инвазия и в същото време предложи помощ на НАТО в противодействиeто на руските безпилотни летателни апарати, предаде ДПА, цитирана от dariknews.bg.

"Най-ефективните санкции - санкциите, които работят най-бързо - са удари по руските нефтопреработвателни комбинати, по техните терминали и техните петролни складове", каза държавният глава на Украйна днес в традиционното си видеообръщение към нацията.

Той отбеляза, че тези нападения са болезнени за Русия и освен това засягат военните действия на Москва. Въпросните атаки "са ограничили значително капацитета на руската петролна индустрия, а това само по себе си значително ограничава военните способности", обърна внимание Зеленски.

Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в петролна рафинерия в руския северозападен град Кириши, на 110 километра от Санкт Петербург.