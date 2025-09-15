Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Войските ни отбелязват напредък в пограничните райони на Сумска област
  Тема: Украйна

Зеленски: Войските ни отбелязват напредък в пограничните райони на Сумска област

15 Септември, 2025 06:06, обновена 15 Септември, 2025 05:38 515 12

  • зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • дронове

Украинският президент предложи помощ на НАТО срещу руските дронове

Зеленски: Войските ни отбелязват напредък в пограничните райони на Сумска област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че украинските сили са напреднали в пограничните райони на северната част на Сумска област, където руските войски от месеци се опитват да установят позиции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В своето вечерно видеообръщение Зеленски също така цитира думите на главнокомандващия силите на Украйна, според когото руските сили са понесли значителни загуби в Донецка и Харковска област.

Украинският президент каза това на фона на продължаващите вече седмица руски изявления, в които Москва подчертава постигнатите според нея успехи в Днепропетровска област, посочва Ройтерс. Руските войски бавно напредват в Източна Украйна, като почти ежедневно съобщават за превзети села.

„Има добри резултати в пограничните райони на Сумска област“, заяви Зеленски, цитирайки върховния командир Олександър Сирски. „Нашите подразделения продължават да напредват в посока към държавната граница на Украйна“, добави той.

След като изтласкаха украинските сили от руската Курска област по-рано тази година, руските войски се опитаха да създадат по думите на Кремъл буферна зона в Сумска област. Русия редовно обстрелва по-големите градове в областта, включително град Суми.

Зеленски заяви, че руските сили са понесли значителни загуби близо до Купянск, район в североизточната част на Харковска област, който от месеци е под постоянен руски натиск.

„Продължаваме да действаме в посока Добропиля“, каза още той, визирайки град близо до Покровск, който е една от основните точки, около която е съсредоточена продължаващата руска офанзива в Донецка област. „Важно е, че руските атаки се отблъскват от нашите момчета“, добави Зеленски

Назначеният от Русия ръководител на контролираните от Москва части от Донецка област, Денис Пушилин, заяви в публикувано в интернет видео, че руските сили продължават да напредват с обкръжаваща маневра близо до селата около Покровск.

Междувременно управителят на Херсонска област, Александър Прокудин, заяви в публикация в „Телеграм“, че двама души са били убити при обстрел и атаки с дронове в различни части на областта.

Зеленски подчерта важността на дроновете за защитата на страната му от руската инвазия и в същото време предложи помощ на НАТО в противодействиeто на руските безпилотни летателни апарати, предаде ДПА, цитирана от dariknews.bg.

"Най-ефективните санкции - санкциите, които работят най-бързо - са удари по руските нефтопреработвателни комбинати, по техните терминали и техните петролни складове", каза държавният глава на Украйна днес в традиционното си видеообръщение към нацията.

Той отбеляза, че тези нападения са болезнени за Русия и освен това засягат военните действия на Москва. Въпросните атаки "са ограничили значително капацитета на руската петролна индустрия, а това само по себе си значително ограничава военните способности", обърна внимание Зеленски.

Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в петролна рафинерия в руския северозападен град Кириши, на 110 километра от Санкт Петербург.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    13 9 Отговор
    Бой па нефелния, патрав руски мечок.
    Малко вече остана 👍
    Четири Года .......

    05:15 15.09.2025

  • 2 Оценител

    13 6 Отговор
    Прав е президент Зеленски. Дроновете се оказаха много по-ефективни🔥🔥🔥 от санкциите които рашистите заобикалят.

    05:18 15.09.2025

  • 3 Време е

    5 9 Отговор
    е вече Зеления клоун да оправи работата, този смешен "помощник" !

    05:21 15.09.2025

  • 4 Мдаа

    7 8 Отговор
    Украйна със загуба на територии, Зеля милиардер, складовете на НАТО празни, Запада обеднява, а хората се надигат- какво по- хубаво от това.!!!!

    Коментиран от #5, #8

    05:23 15.09.2025

  • 5 даам

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    И Херсон бяха "загубили" украинците... 2 милиона убити и осакатени рашисти за парче опустушена земя.

    05:26 15.09.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 5 Отговор
    АКО УМРЕ ЗЕЛЯ КОЙНОВИЧ
    МНОГО ЖУРНАЛИСТИ ЩЕ ГИ СЪКРАТЯТ :)
    .....
    ДОБРЕ ЧЕ Е ТОЙ ДА ГИ ХРАНИ:)

    05:29 15.09.2025

  • 7 Наемнил

    2 5 Отговор
    Време е Русия да унищожи всички просводства на оръжия в Укр. Какво ги търпи още?

    05:32 15.09.2025

  • 8 Путлер вместо да си оправи

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    Koчината Русия изпрати башибозука си да убива, пали, разрушава и граби в Украйна.

    05:32 15.09.2025

  • 9 име

    0 3 Отговор
    Тая седмица ще има много рев в бандеристан след вчерашните терористични актове на неонацистката киевска хунта. Да видим на кои ще им връчат награда Искандеер.

    05:34 15.09.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    3 0 Отговор
    Русия не хочет да преговаря. Да я склоним към преговори със Сила, Постоянство и Удари с високоточно оръжие. Руснака обожава да тича в 5 сутринта към порутените, мухлясъли мазета, след което се нарежда на тричасова опашка за бензин, хляб, обувки.
    Прекрасный Pyccкий Мир........мичта 😁

    05:34 15.09.2025

  • 11 име

    0 1 Отговор
    Ако меркелицата, оланд и островните пирати не бяха тупали топката за да печелят време за хунтата, да ги въоръжават и обучават, нещата щяха да са приключили още през 2014г и никой нямаше да помни новите наследници на степан бандрера.

    05:37 15.09.2025

  • 12 Ком

    0 0 Отговор
    Това украински сайт ли е ? Половината от материалите са чисто военни . Всеки ден факти.бг започва и завършва деня с Украйна .Стават прекалено съмнителни. Да погледнат поне и другите сайтове , за да видят те колко по- умерени са по отношение на войната.

    05:38 15.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания