Тръмп: Омразата между Зеленски и Путин е неразбираема. Явно трябва сам да довърша преговорите за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще трябва сам да води всички преговори за уреждане на конфликта в Украйна заради изключително високо ниво на враждебност между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски.
Той изложи тази позиция, докато разговаря с журналисти от преспула на Белия дом в Бедминстър, Ню Джърси.
„Омразата между Зеленски и Путин е неразбираема“, каза той. „Мисля, че ще трябва аз да говоря. Те се мразят един друг“, добави Тръмп.
Тръмп смята, че европейските санкции срещу Русия не са достатъчно строги.
„Готов съм да наложа санкции, но те трябва да затегнат санкциите си, така че да съответстват на моите действия“, каза американският лидер.
„Не бива да очаквате от нас да действаме в пълна степен, а Европа да купува петрол от Русия“, добави той.
По-рано Тръмп заяви, че е готов да наложи строги санкции срещу Русия, ако всички членове на НАТО действат заедно и спрат да купуват петрол от нея. Той също така призова страните от Северноатлантическия алианс да наложат вносни мита на Китай в размер на 50-100%. Тръмп заяви, че това ще помогне за прекратяване на украинската криза, след което тарифите могат да бъдат отменени.
Българин
Злобното Джуджи
Мpррръсна ру3ка подлога 👎
Човекът
Европеец
Факт
Европеец
До коментар #1 от "Вашето Мнение":Моето мнение е ,че пуделите се опуделиха под вечното ръководство на урсулата..... Интересна статия в Труд-последното лято на Европа....
Р.Овч
06:10 15.09.2025
1488
еврейна добър 🇮🇱
ала бала портокала 🍊🇺🇸🏳️🌈
06:11 15.09.2025
Елементарно Уотсън!
Зеленски не избяга от Украйна в началото на войната и това тотално обърка "плана" на дъртия диктатор в Кремъл. "СВО" се провали с гръм и трясък, а трагедията за Русия тепърва предстои.
06:26 15.09.2025
к. за деникрацията
До коментар #1 от "Вашето Мнение":Няма по-мръсно нещо от "демократа"
Елементарно Уотсън
Гориил
Европеец
Тръмп дрънка глупости!
Тръмп също знае това,
ЕДГАР КЕЙСИ
Мишел
До коментар #4 от "Човекът":Човекът е бизнесмен с 5 фалита. Празноглав самохвалко.
123
Каунь
До коментар #1 от "Вашето Мнение":И кой ще си сложи таралеж в гашите заради Украйна?? Отидоха, видяха и не победиха, сега се чудят как да се оттърват и Европа да плати парсата за тяхната авантюра.
Оранжев Нарцис
иво
Има
До коментар #19 от "к. за деникрацията":Московиняк
Няма
До коментар #21 от "Гориил":по-подло и вредно нещо от Московията. Игнорирането е най-малкото, което заслужава.
Факт
Симпатизант
До коментар #3 от "Злобното Джуджи":Успех на миротворецът Тръмп в борбата му с европейските атлантически ястреби за спиране на славянската братоубийствена война в Украйна
Мишел
До коментар #31 от "иво":САЩ купуват тежък петрол само от Русия , другият източник - Венецуела е под санкции. И внасят тежки горива от руски петрол, от Индия и Русия.
Зелен хайвер
До коментар #1 от "Вашето Мнение":Ако обявят война на РФ, това означава край на НАТО и ЕС. Украйна вече съществува само по телевизията и по интернет. Съотношението на силите, без участието на САЩ, е едно към двайсет, т.е. шансовете на НАТО в реална война са около 5 процента.
обяснимо
глупости
До коментар #38 от "Зелен хайвер":Нали твърдите, че още от 2022 русийката се бие с 54 държави и цяло НАТО? Не ли?
Доста
До коментар #20 от "Елементарно Уотсън":интелект е нужен за конспирации. Копейките нямат този късмет.
Ха ха ха
До коментар #5 от "Европеец":САЩ докато майсторски не унищожат ЕС няма да спрат, независимо кой е президент. Европа трябва да стане тотално зависима колония и единствено само да купува американски стоки. И с това неадекватно и некадърно управление на ЕК те ще успеят. Свършено е с нас, глупавите и заспали еврограждани.
Бат Петьо Парчето
