Тръмп: Омразата между Зеленски и Путин е неразбираема. Явно трябва сам да довърша преговорите за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще трябва сам да води всички преговори за уреждане на конфликта в Украйна заради изключително високо ниво на враждебност между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Той изложи тази позиция, докато разговаря с журналисти от преспула на Белия дом в Бедминстър, Ню Джърси.

„Омразата между Зеленски и Путин е неразбираема“, каза той. „Мисля, че ще трябва аз да говоря. Те се мразят един друг“, добави Тръмп.

Тръмп смята, че европейските санкции срещу Русия не са достатъчно строги.

„Готов съм да наложа санкции, но те трябва да затегнат санкциите си, така че да съответстват на моите действия“, каза американският лидер.

„Не бива да очаквате от нас да действаме в пълна степен, а Европа да купува петрол от Русия“, добави той.

По-рано Тръмп заяви, че е готов да наложи строги санкции срещу Русия, ако всички членове на НАТО действат заедно и спрат да купуват петрол от нея. Той също така призова страните от Северноатлантическия алианс да наложат вносни мита на Китай в размер на 50-100%. Тръмп заяви, че това ще помогне за прекратяване на украинската криза, след което тарифите могат да бъдат отменени.