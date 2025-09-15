Новини
Тръмп: Омразата между Зеленски и Путин е неразбираема. Явно трябва сам да довърша преговорите за мир

15 Септември, 2025 06:54

Готов съм да наложа санкции на Русия, но Европа да спре да купува петрола й, заяви американският президент

Тръмп: Омразата между Зеленски и Путин е неразбираема. Явно трябва сам да довърша преговорите за мир - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще трябва сам да води всички преговори за уреждане на конфликта в Украйна заради изключително високо ниво на враждебност между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Той изложи тази позиция, докато разговаря с журналисти от преспула на Белия дом в Бедминстър, Ню Джърси.

„Омразата между Зеленски и Путин е неразбираема“, каза той. „Мисля, че ще трябва аз да говоря. Те се мразят един друг“, добави Тръмп.

Тръмп смята, че европейските санкции срещу Русия не са достатъчно строги.

„Готов съм да наложа санкции, но те трябва да затегнат санкциите си, така че да съответстват на моите действия“, каза американският лидер.

„Не бива да очаквате от нас да действаме в пълна степен, а Европа да купува петрол от Русия“, добави той.

По-рано Тръмп заяви, че е готов да наложи строги санкции срещу Русия, ако всички членове на НАТО действат заедно и спрат да купуват петрол от нея. Той също така призова страните от Северноатлантическия алианс да наложат вносни мита на Китай в размер на 50-100%. Тръмп заяви, че това ще помогне за прекратяване на украинската криза, след което тарифите могат да бъдат отменени.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вашето Мнение

    17 19 Отговор
    А някой от вас пудели да обяви война на Русия? До кога ще ги търпим да мачкат украйна?

    Коментиран от #10, #19, #29, #38

    06:00 15.09.2025

  • 2 Българин

    15 26 Отговор
    Е това е приказка! Само реални санкции ще прекратят престъпната война в Украйна, която путин подло започна!

    Коментиран от #18

    06:00 15.09.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    11 14 Отговор
    Бла...бла...бла....
    Мpррръсна ру3ка подлога 👎

    Коментиран от #35

    06:00 15.09.2025

  • 4 Човекът

    10 7 Отговор
    си е бизнесмен .

    Коментиран от #27

    06:01 15.09.2025

  • 5 Европеец

    22 6 Отговор
    е европейците случиха на демократичен съюзник репитьор и изнудвач..... Честито да е.... Сега ще купуват пак руски петрол но от съюзника САЩ.... Може много да си коментира по темата, но е излишно.....

    Коментиран от #42

    06:02 15.09.2025

  • 6 Факт

    13 14 Отговор
    Дончо прави всичко възможно за да помага на Путлер. Постоянно поставя условия които са НЕИЗПЪЛНИМИ и смехотворни.

    06:03 15.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Европеец

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    Моето мнение е ,че пуделите се опуделиха под вечното ръководство на урсулата..... Интересна статия в Труд-последното лято на Европа....

    06:06 15.09.2025

  • 11 Р.Овч

    5 2 Отговор
    Кажи кой,колко купува !

    06:10 15.09.2025

  • 12 1488

    8 5 Отговор
    руснаа лош 🇷🇺
    еврейна добър 🇮🇱
    ала бала портокала 🍊🇺🇸🏳️‍🌈

    06:11 15.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Елементарно Уотсън!

    20 13 Отговор
    Омразата между президент Зеленски и бункерния пcиxoпат е лесно обяснима.

    Зеленски не избяга от Украйна в началото на войната и това тотално обърка "плана" на дъртия диктатор в Кремъл. "СВО" се провали с гръм и трясък, а трагедията за Русия тепърва предстои.

    06:26 15.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 к. за деникрацията

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    Няма по-мръсно нещо от "демократа"

    Коментиран от #32

    06:30 15.09.2025

  • 20 Елементарно Уотсън

    6 6 Отговор
    Чарли Кърк беше убит от Мосад след като Чарли започна да говори истината за еврейските организации като ADL които финансират BLM и разпространяват пропаганда за омраза срещу белите хора ,даже Тъкър Карлсон миналата седмица в интервю каза че еврейските организации разпространяват марксизъм идеология,убийците напускат САЩ с частен самолет N888KJ от летище Provo , след като незаконно изключва радара си ,самолета се оказва собственост на Шабад Любавич

    Коментиран от #41

    06:30 15.09.2025

  • 21 Гориил

    10 8 Отговор
    Ако не искаш да разбереш, историята ще те смаже.През 1991 г. си мислехте, че можете да игнорирате Русия.Дори не си направихте труда да разберете смисъла на промените от 1991 г. Комунистическият елит закъсня с реформите и беше пометен на бунището на историята. Червената бюрокрация започна да забавя технологичната модернизация на Русия. Ако настоящият руски елит повтори грешките на комунистическия, краят му ще бъде не по-малко ужасен и трагичен.Украинският елит няма история и се е формирал изключително в условията на комунистическия проект. Именно това е причинило омразата на изостаналия и корумпиран Бандера към великата империя, която гледа в бъдещето.

    Коментиран от #33

    06:33 15.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Европеец

    3 7 Отговор
    19 ли 20 ли пакет санкции ще налагат на Русия, а на Израел и Украйна никакви.... Заглавието глупаво-все едно Хитлер и Сталин се обичали.... Бай Дончо трябва да разбере, че така наречените европейски лидери го мразят и работят срещу него, но същевременно оценяват че без САЩ натото е гола вода.... Да не говоря че се страхуват от непредвидимия бай Дончо.... А дали войната Украйна е престъпна е глупаво да го твърдиш.... Путин осем години търпеше терора на Украйна върху руско езичното население.... Путин настояваше за мирно решение на въпроса, като Донбас да си бъде в територията на Украйна, да с автономия-това беше в Минските споразумение ... А пък зеления като взе власта каза че няма да ги спазва, защото са подписани от друг президент -следователно путин е в правото си да поставя въпроса кой би подписал евентуално споразумения.......

    06:37 15.09.2025

  • 24 Тръмп дрънка глупости!

    6 9 Отговор
    Кой и какъв е Зеленски че да го мрази Путин? Путин знае че Зелко не е никакъв фактор и знае причините и създателите на конфликта. Докато те не колапсират, клекнат и мирясат СВО ще продъжи.
    Тръмп също знае това,

    06:40 15.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 6 Отговор
    КОЙ НОРМАЛЕН ЧОВЕК НЯМА ДА МРАZИ ..................... ТАКЪВ ZАВОРВАТЕЛ И МАСОВ УБИЕЦ КАТО ПУТЛЕР ........................ ФАКТ !

    06:43 15.09.2025

  • 27 Мишел

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Човекът":

    Човекът е бизнесмен с 5 фалита. Празноглав самохвалко.

    06:44 15.09.2025

  • 28 123

    1 3 Отговор
    Политиката е масонски театър за поробване и контрол на човечеството.

    06:46 15.09.2025

  • 29 Каунь

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    И кой ще си сложи таралеж в гашите заради Украйна?? Отидоха, видяха и не победиха, сега се чудят как да се оттърват и Европа да плати парсата за тяхната авантюра.

    06:47 15.09.2025

  • 30 Оранжев Нарцис

    6 3 Отговор
    Аланкоолу тук не става въпрос за любов и омраза между индивиди, а за държавна империалистическа политика на блатната орда. Нещо деменцаята здраво го е цапардосала този.

    06:49 15.09.2025

  • 31 иво

    4 0 Отговор
    европа никога не е спирала да купува петрол от русия

    Коментиран от #37

    06:50 15.09.2025

  • 32 Има

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "к. за деникрацията":

    Московиняк

    06:52 15.09.2025

  • 33 Няма

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    по-подло и вредно нещо от Московията. Игнорирането е най-малкото, което заслужава.

    06:53 15.09.2025

  • 34 Факт

    0 1 Отговор
    Злоба и завист, нищо друго!

    06:54 15.09.2025

  • 35 Симпатизант

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    Успех на миротворецът Тръмп в борбата му с европейските атлантически ястреби за спиране на славянската братоубийствена война в Украйна

    06:56 15.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "иво":

    САЩ купуват тежък петрол само от Русия , другият източник - Венецуела е под санкции. И внасят тежки горива от руски петрол, от Индия и Русия.

    07:02 15.09.2025

  • 38 Зелен хайвер

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    Ако обявят война на РФ, това означава край на НАТО и ЕС. Украйна вече съществува само по телевизията и по интернет. Съотношението на силите, без участието на САЩ, е едно към двайсет, т.е. шансовете на НАТО в реална война са около 5 процента.

    Коментиран от #40

    07:02 15.09.2025

  • 39 обяснимо

    0 0 Отговор
    палячо

    07:04 15.09.2025

  • 40 глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Зелен хайвер":

    Нали твърдите, че още от 2022 русийката се бие с 54 държави и цяло НАТО? Не ли?

    07:05 15.09.2025

  • 41 Доста

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Елементарно Уотсън":

    интелект е нужен за конспирации. Копейките нямат този късмет.

    07:06 15.09.2025

  • 42 Ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    САЩ докато майсторски не унищожат ЕС няма да спрат, независимо кой е президент. Европа трябва да стане тотално зависима колония и единствено само да купува американски стоки. И с това неадекватно и некадърно управление на ЕК те ще успеят. Свършено е с нас, глупавите и заспали еврограждани.

    07:07 15.09.2025

  • 43 Бат Петьо Парчето

    1 0 Отговор
    Браво, Шеломов Вова,съсипа Руската федерация по начин, за който Хитлер никога не е мечтал, икономиката е в развалини, робите са в ковчези, златото е в чужди сандъци, какво друго е необходимо за пълно щастие.

    07:10 15.09.2025