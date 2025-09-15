Украински официални лица и източници съобщават, че украинската инвазия в Курска област е принудила руските власти да увеличат числеността на войските си в региона почти трикратно, пише News.bg.

Говорителят на Северното оперативно командване на Украйна, Вадим Мисник, заяви на 14 септември, че в началото на инвазията през август 2024 г. руските сили са били 11 000 души. По различни оценки, числеността на руската групировка днес варира между 30 000 и 45 000 души.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски уточни на 13 септември, че Русия е концентрирала 40 000 войници в областта и планира да увеличи броя им до 60 000-70 000. Разпределението на тези сили между различните подразделения, Росгвардия, гранични войски, редовни и нередовни части и мобилизирани войници, остава неясно.

Военният наблюдател Костянтин Машовец посочи, че около 61 руски подразделения с общо около 35 500 войници оперират край районите Глушковски, Кореневски, Суджански, Рилски, Лговски, Курчатовски и Курски.

Това значително увеличение на руските сили отразява оперативния натиск, който украинската инвазия оказва, като принуждава руското командване да прехвърли подразделения от Украйна и да мобилизира нови сили от Русия, вместо да ги държи на фронтовата линия в самата Украйна. Очаква се, че руската контраофанзива за връщане на окупирани от украинските сили територии ще изисква още повече ресурси и техника.

Обмен на военнопленници

На 14 септември Украйна и Русия проведоха трети обмен на военнопленници след инвазията в Курска област. Украинските власти съобщават, че Русия е върнала 103 пленници, включително военни, участвали в защитата на завода „Азовстал“ в Мариупол през 2022 г., служители на Националната полиция и Гранична служба на Украйна, както и персонал на Държавната транспортна служба и други украински военни.

Руското Министерство на отбраната заяви, че Украйна е върнала 103 пленници на Русия, пленени в Курска област, като повечето от тях са били мобилизирани войници.

Позиция на Белия дом и военни наблюдения

Някои руски полеви командири продължават да взимат решения, които намаляват качеството на подчинените им военни части. На 13 септември руски военни блогъри съобщиха, че двама оператори на дронове от 87-и стрелкови полк (1-ва „Славянска“ моторизирана стрелкова бригада, 51-а комбинирана армия) загиват близо до Покровск, след като са били изпратени на фронтална атака като наказание за критика на командването.

Подобни случаи се съобщават редовно и касаят специалисти по електронна война, снайперисти и други войници със специфични умения, които са принуждавани да водят фронтални атаки. Това според наблюдатели намалява ефективността на руските сили.

Ход на бойните действия

На 14 септември украинските сили продължават офанзивата си в Глушковски район, като съобщения и геолокирани кадри показват контрол над населени места като Веселое (югозападно от Глушково) и напредък западно от Медвежье и южно от Теткино.

В северната част на Суджа украинските сили са превзели Черкaсское Поречное и продължават атаките около Коренево, Любимовка, Обуховка, Марьевка и Руска Коноелка. В същото време руските сили си възвръщат територии и провеждат контраатаки, включително механизирани нападения в Любимовка и операции на пехотата на 810-а бригада морска пехота в Бърки.

Международни реакции

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп заплаши Путин с икономическа война, ако не спре огъня в Украйна.

На 13 септември Държавният департамент на САЩ наложи санкции на лица и организации, свързани с руската медия Russia Today, която според ведомството действа като „де факто разузнавателен орган“ на Кремъл. Тя е обвинена във финансиране на военна техника и координиране на изборни манипулации в Молдова.

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че Кремъл провежда сложна операция под кодовото име „Doppelganger“ с цел намаляване на подкрепата за Украйна и влияние върху избори в САЩ и чужбина.

Крал Чарлз отбеляза 80 години от края на Втората световна война с послание за цената на войната, подчертавайки, че конфликтът засяга всеки аспект от живота.

Официални представители на управляващата партия „Грузинска мечта“ продължават да използват наративи, които отразяват руските информационни операции, за да оправдаят окупацията на международно признати грузински територии.

Основателят на партията Бидзина Иванишвили свърза войната от 2008 г. и последвалата руска окупация с „външни фактори“ и опозиционната прозападна партия, като пропусна да спомене руската агресия, за да представи „Грузинска мечта“ като партия на мира.