Пномпен съобщи за 21 загинали камбоджанци в граничния конфликт с Тайланд

Броят на загиналите камбоджанци в граничния конфликт с Тайланд нарасна до 21, като други 83 са ранени, предаде вестник „Кхмер Таймс“, позовавайки се на данни на камбоджанското правителство.

Обстрелът и бомбардировките през последните седмици са убили 21 души, отбелязва вестникът. Съобщава се също, че 83 камбоджанци са ранени в боевете и над 544 700 цивилни в граничните провинции са били принудени да напуснат домовете си.

В резултат на тайландските военни удари в камбоджанските гранични райони са унищожени 111 частни дома, пет училища, три медицински центъра, пазар, складове, няколко древни храма и пагоди, сграда на митническа и акцизна администрация, 11 административни сгради, пет хотела, няколко моста, бензиностанция и 28 превозни средства.

Сблъсъци с участието на стрелково оръжие започнаха на тайландско-камбоджанската граница на 7 декември. Според камбоджанското министерство на отбраната, "след няколко дни провокативни действия в граничните райони, насочени към разпалване на нов кръг от конфронтация, тайландските въоръжени сили започнаха да атакуват камбоджански позиции".

Тайландската армия заяви, че камбоджанските сили са първите, които са започнали артилерийски обстрел срещу тайландски позиции в граничната зона и че тайландските войски са отговорили, като са атакували камбоджанска военна инфраструктура в опит да установят контрол над ключови райони и да нанесат щети на врага.