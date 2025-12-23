Новини
Свят »
Камбоджа »
Пномпен съобщи за 21 загинали камбоджанци в граничния конфликт с Тайланд

Пномпен съобщи за 21 загинали камбоджанци в граничния конфликт с Тайланд

23 Декември, 2025 06:40, обновена 23 Декември, 2025 06:45 583 0

  • камбоджа-
  • тайланд-
  • конфликт-
  • жертви

Ранените при обстрела и бомбардировките са 83-ма

Пномпен съобщи за 21 загинали камбоджанци в граничния конфликт с Тайланд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите камбоджанци в граничния конфликт с Тайланд нарасна до 21, като други 83 са ранени, предаде вестник „Кхмер Таймс“, позовавайки се на данни на камбоджанското правителство.

Обстрелът и бомбардировките през последните седмици са убили 21 души, отбелязва вестникът. Съобщава се също, че 83 камбоджанци са ранени в боевете и над 544 700 цивилни в граничните провинции са били принудени да напуснат домовете си.

В резултат на тайландските военни удари в камбоджанските гранични райони са унищожени 111 частни дома, пет училища, три медицински центъра, пазар, складове, няколко древни храма и пагоди, сграда на митническа и акцизна администрация, 11 административни сгради, пет хотела, няколко моста, бензиностанция и 28 превозни средства.

Сблъсъци с участието на стрелково оръжие започнаха на тайландско-камбоджанската граница на 7 декември. Според камбоджанското министерство на отбраната, "след няколко дни провокативни действия в граничните райони, насочени към разпалване на нов кръг от конфронтация, тайландските въоръжени сили започнаха да атакуват камбоджански позиции".

Тайландската армия заяви, че камбоджанските сили са първите, които са започнали артилерийски обстрел срещу тайландски позиции в граничната зона и че тайландските войски са отговорили, като са атакували камбоджанска военна инфраструктура в опит да установят контрол над ключови райони и да нанесат щети на врага.


Камбоджа
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ