Новини
Свят »
Русия »
Рябков: Западът тласка стратегическата стабилност към опасна ескалация
  Тема: Украйна

Рябков: Западът тласка стратегическата стабилност към опасна ескалация

22 Декември, 2025 17:38, обновена 22 Декември, 2025 17:37 953 46

  • сергей рябков-
  • запад-
  • стабилност-
  • стратегическа-
  • ескалация

Москва предупреждава за риск от пряк конфликт между Русия и НАТО

Рябков: Западът тласка стратегическата стабилност към опасна ескалация - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Действията на западните държави са довели ситуацията в сферата на стратегическата стабилност до критична точка, отвъд която се крие трудно управляемо нарастване на напрежението и опасност от пряк въоръжен сблъсък между Русия и НАТО. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков по време на дискусия в рамките на Международния дискусионен клуб „Валдай“, цитиран от ТАСС, предава БТА.

По думите му, в края на миналата и началото на настоящата година администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън, фокусирана върху „враждебната и изключително рискована идея за нанасяне на стратегическо поражение на Русия“, е предприела серия от силно ескалиращи мерки. Те са довели до рязко покачване на общото ниво на напрежение.

Още новини от Украйна

Рябков посочи, че тези действия са били подкрепени активно от най-радикално настроените европейски членове на НАТО, сред които с особена агресивност са се откроили Великобритания и Франция – и двете ядрени съюзници на САЩ. Според него именно поредицата от подобни стъпки е довела ситуацията до ръба на пропастта, зад който стои риск от пряк военен конфликт между Русия и Алианса.

Руският заместник външен министър подчерта, че подобно развитие би означавало директен сблъсък между ядрени сили с изключително тежки, дори катастрофални последици. Той увери, че Москва няма намерение да напада държави от Европейския съюз или НАТО и не преследва приписваните ѝ завоевателски цели.

Рябков припомни и позицията на руския президент Владимир Путин, че Русия е готова дори юридически да фиксира тези гаранции в рамките на евентуално уреждане на настоящата криза, основано на принципа на равната и неделима сигурност. По думите му обаче в Европа има много малко държави, които биха били склонни да изграждат система за сигурност съвместно с Русия, а не срещу нея. Той изрази мнение, че понятието за „неделима сигурност“ на практика се прилага само в рамките на колективния Запад.

Според Рябков това не дава основание за оптимизъм и показва, че дори при по-умерен подход от страна на САЩ, рисковете от сблъсък между Русия и НАТО остават високи заради враждебните действия на европейски държави. Той допълни, че именно под предлог за предполагаеми агресивни планове на Москва в европейските столици са започнали мащабни програми за ново милитаризиране, съпътствани от призиви за подготовка за мащабна война.

Загриженост предизвиква и стратегическата ориентация на Пентагона към постигане на военно превъзходство над всички противници, отбеляза Рябков. По думите му това ясно личи от амбициозния проект за изграждане на глобална система за противоракетна отбрана, известна като „Златния купол“. Тази система, според него, е замислена като дълбоко ешелониран щит срещу всички видове ракети на всички потенциални противници.

Така, след години на отричане, вече открито се признава, че американската ПРО е насочена не само срещу т.нар. „държави парии“, но и срещу стратегически съперници като Русия и Китай, заяви заместник-министърът.

Въпреки това в преговорите със САЩ се отчита бавен напредък, който според Рябков е съпътстван от опити на влиятелни държави да саботират дипломатическия процес. Той изрази мнение, че евентуално руско-американско споразумение за Украйна е именно това, от което се страхуват редица европейски столици, и увери, че Москва ще продължи усилията си в тази посока.

В заключение Рябков подчерта, че Калининградска област е неразделна част от Руската федерация и нейната сигурност, нормално функциониране и животът на гражданите там ще бъдат гарантирани с всички средства, с които разполага руската държава.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 16 Отговор
    С този заем за Украйна от 400 млрд евро изхода за ЕС е война или фалит и разпад.

    17:38 22.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вашето мнение

    9 12 Отговор
    Заплахата от Русия измислена от сорос плаши само прайдаджиите.

    Коментиран от #5

    17:41 22.12.2025

  • 4 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Тръмп ще помогне.Наораво го сърбят го ръцете да покори Европейският райх и да вземе Нобела за мир.

    17:41 22.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Единственото което може да спаси ЕС от фалит и разпад е победоносна война с Русия и плячка.

    Коментиран от #7, #10

    17:42 22.12.2025

  • 6 Точен

    7 7 Отговор
    Баба европа няма пари вече за памперси, щяла да настига Китай икономически и Русия военно... А те щели да тъпчат на едно място през тези 10г... Урсулиянски илюзии.

    17:43 22.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Браво бе!":

    С този заем от 400 млрд лева за Украйна вече няма измъкване от войната с Русия.

    Коментиран от #12

    17:45 22.12.2025

  • 9 Даниел Немитов

    11 8 Отговор
    Ето пример за изключителна наглост!!! Кремълската шайка започна войната, ама Западът тласка към опасна ескалация?!?

    Коментиран от #18, #34

    17:45 22.12.2025

  • 10 Вашето мнение

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Имам съседи натювски войници, които редовно ходят на маникюр, хвалят се с айфон и кола. Та не знам каква победоносна война ще могат да осъществят тия мъжки кифли.

    Коментиран от #13

    17:46 22.12.2025

  • 11 Още новини от Украйна

    5 7 Отговор
    Евро гейовете дадоха всичките си спестявания на евреят - нацист Зеленски.

    Коментиран от #15, #44

    17:46 22.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    При загуба на войната следва фалит и разпад на ЕС.

    Коментиран от #14

    17:47 22.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Още новини от Украйна":

    Това не са спестявания а заем за 40 години с лихвите става 400 млрд лева

    17:49 22.12.2025

  • 16 Гръм и мълнии

    6 4 Отговор
    Путин не ги ли удари сериозно, тези боклуци ,няма да се спрат.

    Коментиран от #19, #27

    17:49 22.12.2025

  • 17 еврозападът

    3 2 Отговор
    проспа китайския икономически разтеж, и стана зависим , проспа руската енергийна въдица и също стана зависим , а сега си го получава и от американците.

    17:50 22.12.2025

  • 18 Фирма "Чистота"

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Даниел Немитов":

    Спирай гъбите,колега

    17:50 22.12.2025

  • 19 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гръм и мълнии":

    Те ще фалират и без да ги удари.По скоро те нямат изход освен да атакуват Русия.

    17:51 22.12.2025

  • 20 Ег о е

    4 5 Отговор
    Още един колхозник.Първа степен.Горките блатари какво тегло теглят в цялата си история.

    Коментиран от #26

    17:52 22.12.2025

  • 21 майор Михов

    3 2 Отговор
    То на дилюзорните типови от т.нар. нато няма смисъл да им обяснява каквото и да било.
    Затова и Тръмп ще ги изостави да си играят там на войници, кухи лейки.
    Единствено от шамари разбират, отрезвяващи.

    17:53 22.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факт

    4 2 Отговор
    Разполагат с всички средства за създаване на Масова Психоза! Така са станали предните две световни войни. Ни кой не е искал да чака!

    17:54 22.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Горски

    2 3 Отговор
    В тази връзка можем да си припомним предшественика на Умеров - Резников. Който напусна поста си след излезли наяве злоупотреби за над милиард долара в Министерството на отбраната. Там действат много интересно при корупция с подобни мащаби, няма дори и един с повдигнато обвинение. За сметка на това Резников се появи изцяло в бяло в украинската Рада и беше изпратен с бурни ръкопляскания, което ме учуди доста, но после ми просветна, че всички там му завиждат - да се измъкне с купища пари, без никой да му търси отговорност, от цялата тази гадост. И след броени дни се появи негова снимка на яхта с чаша шампанско в ръка. Лозунгът е ясен - да продължаваме да финансираме с парите за нашите болни деца и родители златните тоалетни в Киев. Похвално начинание. И още нещо, колкото ние сме си избирали елита, толкова и украинците, не обвинявайте хората!?! Никои нищо не е избирал......, така се оказа май, а?

    17:54 22.12.2025

  • 26 Последния Софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ег о е":

    Времето работи за Русия а на ЕС изтича.

    Коментиран от #35

    17:54 22.12.2025

  • 27 Не става

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гръм и мълнии":

    Умира веднага

    17:54 22.12.2025

  • 28 Не, че нещо ама...

    3 4 Отговор
    В момента, урсулианците това ги държи на власт...войната...и повечето граждани на европейски страни, са съучастници, заради тихата надежда за реваншизъм,спрямо Русия.

    Коментиран от #33

    17:54 22.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Независим

    5 2 Отговор
    Кремълската сатанинска сбирщина разбира само от тояга от думи не.

    17:55 22.12.2025

  • 31 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Важното е че Този път ще бъде от Правилната страна на границата

    17:57 22.12.2025

  • 32 Янко

    3 1 Отговор
    "Ситуация,която е довела Алианса до ръба на ядрен конфликт с Русия".
    Този Ушаков/Заеков/дали наистина си вярва на глюпостите,които казва.
    С кого ще бъде този ядрен конфликт,след като Раша отдавна не е ядрена държава.
    А всичките им ядрени бойви глави,които имат,гният из разни складове и подвали из Сибир,
    превърнали се мръсни бомби.........Ей,туй да си руснак,наистина е кофти диагноза.

    Коментиран от #42

    17:57 22.12.2025

  • 33 Не,че нещо,ама няма европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Не, че нещо ама...":

    На,който му пука за блатото наречено Русия.Бъди сигурен.Две,три копейки тука драскате за подаяния.

    17:58 22.12.2025

  • 34 Искате се господин

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Даниел Немитов":

    Немитов . Не икономисвайте топлата вода в следствие на факта че използвате руска газ която финансира специалната военна операция.
    И във федералната република призоваха гражданите да използват по-малко газ и ги налазиха африкански дървеници които от време на време използват немските непълнолетни девойки но......... Прокурорите не се интересуват от такива подробности.
    Прекалено са мирни и тихи гражданите на Германия защото са затиснати от немски управляващи отгоре до долу. Свинщина която преди 35 години не съществуваше по тази територия.
    Знаете ли какво ще се случи ако бяло семейство се разхожда в Дубай или някъде в арабския свят и някой от местните туземци се опита по какъвто и да е начин да предизвика проблем. Ето затова те бягат от там където ние сме бели и тука се превръщат в облагодетелства на част на обществото.
    Това е свещената простота на урси и розовите понита.

    Коментиран от #37

    17:58 22.12.2025

  • 35 Да де

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.Скоро започва петата.

    17:59 22.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ганчев

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Искате се господин":

    Пак ли ще мръзне Европа без руски мазут?

    18:01 22.12.2025

  • 38 Ей рябков ли си репков ли си

    4 1 Отговор
    Както са ви подкарали укрите цялата ви кремълска банда ще ви пратят на едно по-добро място.И обикновените. руснаци ще си отдъхнат.

    18:04 22.12.2025

  • 39 Андро

    3 1 Отговор
    Запада,не тласка никого към нищо.Запада,само ви е надвесил над казана и ви чака да скочите сами.Запада няма да си изцапа ръцете с вас.

    18:08 22.12.2025

  • 40 стоян

    2 1 Отговор
    Смешно е когато управляващите от федерацията от мюслюмански републики и москвабад са загрижени за запада

    18:08 22.12.2025

  • 41 Чичо

    1 1 Отговор
    Удряйте го вече този остров ,и да се приключва с лордовете

    18:12 22.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Съветник

    2 1 Отговор
    Тряпков да се оплаче на арменския поп.

    18:14 22.12.2025

  • 44 Дадени от Запада 350 милиарда

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Още новини от Украйна":

    Точно 1,7 от БВП на Западът.Джоб пара.
    Кажи сега за животът в Северна Папуа Нова Гвинея.Дървени колиби,дъсчени външни тоалетни,кал,руски прелести от средата на 19 век.

    18:17 22.12.2025

  • 45 Не обиждай

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Чичо":

    Пумияр.

    18:18 22.12.2025

  • 46 Още един кандидат

    0 1 Отговор
    за небитието, заедно с джуджето Путин.

    18:22 22.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания