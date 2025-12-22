Рябков: Западът тласка стратегическата стабилност към опасна ескалация

Действията на западните държави са довели ситуацията в сферата на стратегическата стабилност до критична точка, отвъд която се крие трудно управляемо нарастване на напрежението и опасност от пряк въоръжен сблъсък между Русия и НАТО. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков по време на дискусия в рамките на Международния дискусионен клуб „Валдай“, цитиран от ТАСС, предава БТА.
По думите му, в края на миналата и началото на настоящата година администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън, фокусирана върху „враждебната и изключително рискована идея за нанасяне на стратегическо поражение на Русия“, е предприела серия от силно ескалиращи мерки. Те са довели до рязко покачване на общото ниво на напрежение.
Рябков посочи, че тези действия са били подкрепени активно от най-радикално настроените европейски членове на НАТО, сред които с особена агресивност са се откроили Великобритания и Франция – и двете ядрени съюзници на САЩ. Според него именно поредицата от подобни стъпки е довела ситуацията до ръба на пропастта, зад който стои риск от пряк военен конфликт между Русия и Алианса.
Руският заместник външен министър подчерта, че подобно развитие би означавало директен сблъсък между ядрени сили с изключително тежки, дори катастрофални последици. Той увери, че Москва няма намерение да напада държави от Европейския съюз или НАТО и не преследва приписваните ѝ завоевателски цели.
Рябков припомни и позицията на руския президент Владимир Путин, че Русия е готова дори юридически да фиксира тези гаранции в рамките на евентуално уреждане на настоящата криза, основано на принципа на равната и неделима сигурност. По думите му обаче в Европа има много малко държави, които биха били склонни да изграждат система за сигурност съвместно с Русия, а не срещу нея. Той изрази мнение, че понятието за „неделима сигурност“ на практика се прилага само в рамките на колективния Запад.
Според Рябков това не дава основание за оптимизъм и показва, че дори при по-умерен подход от страна на САЩ, рисковете от сблъсък между Русия и НАТО остават високи заради враждебните действия на европейски държави. Той допълни, че именно под предлог за предполагаеми агресивни планове на Москва в европейските столици са започнали мащабни програми за ново милитаризиране, съпътствани от призиви за подготовка за мащабна война.
Загриженост предизвиква и стратегическата ориентация на Пентагона към постигане на военно превъзходство над всички противници, отбеляза Рябков. По думите му това ясно личи от амбициозния проект за изграждане на глобална система за противоракетна отбрана, известна като „Златния купол“. Тази система, според него, е замислена като дълбоко ешелониран щит срещу всички видове ракети на всички потенциални противници.
Така, след години на отричане, вече открито се признава, че американската ПРО е насочена не само срещу т.нар. „държави парии“, но и срещу стратегически съперници като Русия и Китай, заяви заместник-министърът.
Въпреки това в преговорите със САЩ се отчита бавен напредък, който според Рябков е съпътстван от опити на влиятелни държави да саботират дипломатическия процес. Той изрази мнение, че евентуално руско-американско споразумение за Украйна е именно това, от което се страхуват редица европейски столици, и увери, че Москва ще продължи усилията си в тази посока.
В заключение Рябков подчерта, че Калининградска област е неразделна част от Руската федерация и нейната сигурност, нормално функциониране и животът на гражданите там ще бъдат гарантирани с всички средства, с които разполага руската държава.
1 Последния Софиянец
17:38 22.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вашето мнение
Коментиран от #5
17:41 22.12.2025
4 Сатана Z
17:41 22.12.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Вашето мнение":Единственото което може да спаси ЕС от фалит и разпад е победоносна война с Русия и плячка.
Коментиран от #7, #10
17:42 22.12.2025
6 Точен
17:43 22.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Браво бе!":С този заем от 400 млрд лева за Украйна вече няма измъкване от войната с Русия.
Коментиран от #12
17:45 22.12.2025
9 Даниел Немитов
Коментиран от #18, #34
17:45 22.12.2025
10 Вашето мнение
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Имам съседи натювски войници, които редовно ходят на маникюр, хвалят се с айфон и кола. Та не знам каква победоносна война ще могат да осъществят тия мъжки кифли.
Коментиран от #13
17:46 22.12.2025
11 Още новини от Украйна
Коментиран от #15, #44
17:46 22.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Вашето мнение":При загуба на войната следва фалит и разпад на ЕС.
Коментиран от #14
17:47 22.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Още новини от Украйна":Това не са спестявания а заем за 40 години с лихвите става 400 млрд лева
17:49 22.12.2025
16 Гръм и мълнии
Коментиран от #19, #27
17:49 22.12.2025
17 еврозападът
17:50 22.12.2025
18 Фирма "Чистота"
До коментар #9 от "Даниел Немитов":Спирай гъбите,колега
17:50 22.12.2025
19 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Гръм и мълнии":Те ще фалират и без да ги удари.По скоро те нямат изход освен да атакуват Русия.
17:51 22.12.2025
20 Ег о е
Коментиран от #26
17:52 22.12.2025
21 майор Михов
Затова и Тръмп ще ги изостави да си играят там на войници, кухи лейки.
Единствено от шамари разбират, отрезвяващи.
17:53 22.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Факт
17:54 22.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Горски
17:54 22.12.2025
26 Последния Софиянец
До коментар #20 от "Ег о е":Времето работи за Русия а на ЕС изтича.
Коментиран от #35
17:54 22.12.2025
27 Не става
До коментар #16 от "Гръм и мълнии":Умира веднага
17:54 22.12.2025
28 Не, че нещо ама...
Коментиран от #33
17:54 22.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Независим
17:55 22.12.2025
31 Хеми значи бензин
17:57 22.12.2025
32 Янко
Този Ушаков/Заеков/дали наистина си вярва на глюпостите,които казва.
С кого ще бъде този ядрен конфликт,след като Раша отдавна не е ядрена държава.
А всичките им ядрени бойви глави,които имат,гният из разни складове и подвали из Сибир,
превърнали се мръсни бомби.........Ей,туй да си руснак,наистина е кофти диагноза.
Коментиран от #42
17:57 22.12.2025
33 Не,че нещо,ама няма европеец
До коментар #28 от "Не, че нещо ама...":На,който му пука за блатото наречено Русия.Бъди сигурен.Две,три копейки тука драскате за подаяния.
17:58 22.12.2025
34 Искате се господин
До коментар #9 от "Даниел Немитов":Немитов . Не икономисвайте топлата вода в следствие на факта че използвате руска газ която финансира специалната военна операция.
И във федералната република призоваха гражданите да използват по-малко газ и ги налазиха африкански дървеници които от време на време използват немските непълнолетни девойки но......... Прокурорите не се интересуват от такива подробности.
Прекалено са мирни и тихи гражданите на Германия защото са затиснати от немски управляващи отгоре до долу. Свинщина която преди 35 години не съществуваше по тази територия.
Знаете ли какво ще се случи ако бяло семейство се разхожда в Дубай или някъде в арабския свят и някой от местните туземци се опита по какъвто и да е начин да предизвика проблем. Ето затова те бягат от там където ние сме бели и тука се превръщат в облагодетелства на част на обществото.
Това е свещената простота на урси и розовите понита.
Коментиран от #37
17:58 22.12.2025
35 Да де
До коментар #26 от "Последния Софиянец":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.Скоро започва петата.
17:59 22.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ганчев
До коментар #34 от "Искате се господин":Пак ли ще мръзне Европа без руски мазут?
18:01 22.12.2025
38 Ей рябков ли си репков ли си
18:04 22.12.2025
39 Андро
18:08 22.12.2025
40 стоян
18:08 22.12.2025
41 Чичо
18:12 22.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Съветник
18:14 22.12.2025
44 Дадени от Запада 350 милиарда
До коментар #11 от "Още новини от Украйна":Точно 1,7 от БВП на Западът.Джоб пара.
Кажи сега за животът в Северна Папуа Нова Гвинея.Дървени колиби,дъсчени външни тоалетни,кал,руски прелести от средата на 19 век.
18:17 22.12.2025
45 Не обиждай
До коментар #42 от "Чичо":Пумияр.
18:18 22.12.2025
46 Още един кандидат
18:22 22.12.2025