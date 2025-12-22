Действията на западните държави са довели ситуацията в сферата на стратегическата стабилност до критична точка, отвъд която се крие трудно управляемо нарастване на напрежението и опасност от пряк въоръжен сблъсък между Русия и НАТО. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков по време на дискусия в рамките на Международния дискусионен клуб „Валдай“, цитиран от ТАСС, предава БТА.

По думите му, в края на миналата и началото на настоящата година администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън, фокусирана върху „враждебната и изключително рискована идея за нанасяне на стратегическо поражение на Русия“, е предприела серия от силно ескалиращи мерки. Те са довели до рязко покачване на общото ниво на напрежение.

Още новини от Украйна

Рябков посочи, че тези действия са били подкрепени активно от най-радикално настроените европейски членове на НАТО, сред които с особена агресивност са се откроили Великобритания и Франция – и двете ядрени съюзници на САЩ. Според него именно поредицата от подобни стъпки е довела ситуацията до ръба на пропастта, зад който стои риск от пряк военен конфликт между Русия и Алианса.

Руският заместник външен министър подчерта, че подобно развитие би означавало директен сблъсък между ядрени сили с изключително тежки, дори катастрофални последици. Той увери, че Москва няма намерение да напада държави от Европейския съюз или НАТО и не преследва приписваните ѝ завоевателски цели.

Рябков припомни и позицията на руския президент Владимир Путин, че Русия е готова дори юридически да фиксира тези гаранции в рамките на евентуално уреждане на настоящата криза, основано на принципа на равната и неделима сигурност. По думите му обаче в Европа има много малко държави, които биха били склонни да изграждат система за сигурност съвместно с Русия, а не срещу нея. Той изрази мнение, че понятието за „неделима сигурност“ на практика се прилага само в рамките на колективния Запад.

Според Рябков това не дава основание за оптимизъм и показва, че дори при по-умерен подход от страна на САЩ, рисковете от сблъсък между Русия и НАТО остават високи заради враждебните действия на европейски държави. Той допълни, че именно под предлог за предполагаеми агресивни планове на Москва в европейските столици са започнали мащабни програми за ново милитаризиране, съпътствани от призиви за подготовка за мащабна война.

Загриженост предизвиква и стратегическата ориентация на Пентагона към постигане на военно превъзходство над всички противници, отбеляза Рябков. По думите му това ясно личи от амбициозния проект за изграждане на глобална система за противоракетна отбрана, известна като „Златния купол“. Тази система, според него, е замислена като дълбоко ешелониран щит срещу всички видове ракети на всички потенциални противници.

Така, след години на отричане, вече открито се признава, че американската ПРО е насочена не само срещу т.нар. „държави парии“, но и срещу стратегически съперници като Русия и Китай, заяви заместник-министърът.

Въпреки това в преговорите със САЩ се отчита бавен напредък, който според Рябков е съпътстван от опити на влиятелни държави да саботират дипломатическия процес. Той изрази мнение, че евентуално руско-американско споразумение за Украйна е именно това, от което се страхуват редица европейски столици, и увери, че Москва ще продължи усилията си в тази посока.

В заключение Рябков подчерта, че Калининградска област е неразделна част от Руската федерация и нейната сигурност, нормално функциониране и животът на гражданите там ще бъдат гарантирани с всички средства, с които разполага руската държава.