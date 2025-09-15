Новини
Медведев: Създаването на безпилотна зона над Украйна може да доведе до война с НАТО

Медведев: Създаването на безпилотна зона над Украйна може да доведе до война с НАТО

15 Септември, 2025 10:54 1 103 27

Русия предупреди, че свалянето на нейни дронове от съюзници на Украйна ще е директен военен конфликт

Медведев: Създаването на безпилотна зона над Украйна може да доведе до война с НАТО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви днес, че реализацията на идеята за създаване на безпилотна зона над Украйна и възможността за страните от НАТО да свалят руски безпилотни летателни апарати (БпЛА) ще означава война на алианса с Русия, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

„Ако говорим сериозно, реализацията на провокативната идея на киевските и други идиоти за създаване на 'безпилотна зона над Украйна' и възможността за страните от НАТО да свалят нашите БПЛА ще означава само едно – война на НАТО с Русия“, написа политикът в Telegram-канала си.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Майна

    15 16 Отговор
    В четвъртък всички за блокада на Парламента.
    Ако сте за Мир.
    Трябва да им вземем правомощията на това фалшиво правителство
    Блокада докато не я подадат

    Коментиран от #20, #24

    10:57 15.09.2025

  • 3 Пич

    11 5 Отговор
    Войната между НАТО и Русия винаги ще бъде " прокси " ! Или " студена " ! Нищо че "пълководците" и от двете страни се репчат с атома !!!

    10:57 15.09.2025

  • 4 az СВО Победа80

    11 9 Отговор
    Направо ги е заковал!

    Да е ясно и да си знаят... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #6

    10:57 15.09.2025

  • 5 Майна

    10 9 Отговор
    Радев, къде си , бе!
    Ти си главнокомандващ!
    Пак ли нямаш правомощия!
    Глътна си езика ли за да се обявиш срещу това безумие!!!

    Коментиран от #9, #19

    10:58 15.09.2025

  • 6 Европеец

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа80":

    Съгласен съм с коментара ти... Последния абзац на статията е красноречив.... Най-много ми хареса използването на думата идиоти, безспорен факт, че са такива....

    11:03 15.09.2025

  • 7 матю хари

    4 10 Отговор
    Русия без съмнение ще нападне НАТО, затова НАТО трябва превантивно да я нападне първи.
    Не трябва да чакаме една сутрин в 5 да се събудим с руски ракети над главите ни.

    Коментиран от #12, #17, #26

    11:03 15.09.2025

  • 8 az СВО Победа80

    9 5 Отговор
    След като четири години европейците надуваха бузи, пъчиха се, правиха се на страшни и чупиха стойки пред Русия, полският външен министър, Сикорски заяви, че Европа не е готова за война с Русия и че отсъстват доброволци за такава война....

    А добър ден! 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #13, #14, #18

    11:06 15.09.2025

  • 9 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Съгласен съм и своя коментар.... Буля Желязкова каза оня ден,че и ние сме в коалицията на импотентните мераклии...... Радев никакъв го няма, сигурно затова че подкрепя "триморието"-това не е България на три морета нали знаеш.....

    11:07 15.09.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    11 5 Отговор
    Четири Года Paccията "превзема" Купянск, Покровск, Торецк, Часов Яр, а Медведката не излиза от паралелната алкохолна вселена. Четири Года......👎

    11:08 15.09.2025

  • 11 Оня

    5 3 Отговор
    ИЗТРЕЗНЕЙ БЕ!

    11:12 15.09.2025

  • 12 Мишел

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    Русия няма за какво да напада НатО, то ще се разпадне поради пълна негодност да осигури безопасността някому в ядрена епоха.
    НатО няма да нападне Русия, защото натовците са наясно, че до 2 часа след такова нападение няма да има НатО.
    Въобще ,не очаквайте войни между ядрените сили, на всички им се живее.

    11:13 15.09.2025

  • 13 Пак аз

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа80":

    На четвъртата година от Киев за три дни руките орки влязоха в тръбата към Купянск.

    11:14 15.09.2025

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа80":

    Киликандзер днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    11:15 15.09.2025

  • 15 Анти копейка

    7 6 Отговор
    От кога чакаме ,плаши гаргароните тоя копейчик ,досега половината им техника укрите я думнаха ,хората тоже

    11:17 15.09.2025

  • 16 Весел Патиланец

    3 2 Отговор
    Аааа що бе?
    Нали не атакуате Украйна? Какво се притеснихте?
    Безаналогов-нет никой не може да ги сваля мАгучите орУжия, какво се спихнахте, да не се окаже, че на пълни обороти да бомбардирате не може да постигнете нищо? А санкцийките дето помагат направо ви накараха да играете "на пролет" - напънаха ви да цъфтите ?
    ;-)))))
    Венсеремос!

    11:21 15.09.2025

  • 17 Жбръц

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    А ти ще седиш пред Талавизоро, и ще наблюдаваш как натю нападат първи,с бира в ръка и пуканки? Абе откъде се изъдихте такива формени л,м пени отвсякъде?Даваш ли си сметка,че ние заедно с ма алигите и шиптуря сме на прицела първи.Да пази Господ,но стигне ли се до дилемата- ние или руснаците, ще ни опукат за минути.Няма да имаш време да се уплашиш бе,шматарок надъхан.И никакви членове и членки няма да ни опазят.Щатите се съобразяват с руснака, нашия голошиест ,,проскубан петел тръгнал да им скача!

    11:21 15.09.2025

  • 18 Анти копейко

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа80":

    Нали знаеш при копейките ,как се става доброволец ,радвай се ,че си роден тук в Европа ,не там

    11:21 15.09.2025

  • 19 Патриот

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Де тоз късмет Путлер да обяви война на НАТО! Край на Русия, както на СССР, край на Путлер, както на Хитлер!

    11:24 15.09.2025

  • 20 Загрижен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Чакай, то нали направихте вИликата революция на 13-ти? Какво стана - Получилось как всегда? ;-))
    Само да не вземат да ви ваксинират, да ви вкарат в шенген през въздушно-капков път, а сега и в еврозоната...
    просто да пАдлАдееш!

    11:24 15.09.2025

  • 21 Пламен

    3 3 Отговор
    Ми айде ве дребен

    11:24 15.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Лично мнение

    4 1 Отговор
    Едва ли някой ще обърне сериозно внимание на кремълския алкохолик.

    11:40 15.09.2025

  • 24 дааа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    не мога в четвъртък тогава ще правим лютеница. Може ли Коцето да премести в събота, за да намажем сандвичите със сирини

    11:40 15.09.2025

  • 25 Димитър Георгиев

    3 0 Отговор
    Медведев,вземи първо изтрезней! Егати пияниците! Сега вече и военнопрестъпници!

    11:41 15.09.2025

  • 26 Онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    Ако имате време да се събудите!

    11:42 15.09.2025

  • 27 Алекс

    1 0 Отговор
    Это местный дурачок. Он все время мелет всякую чушь пытаясь услужить Шелопутину. Кроме того он неизлечимый алкоголик и токсикоман. Любит нюхать клей. Так, что не надо обращать на него внимание.

    11:42 15.09.2025

