Медведев: Създаването на безпилотна зона над Украйна може да доведе до война с НАТО

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви днес, че реализацията на идеята за създаване на безпилотна зона над Украйна и възможността за страните от НАТО да свалят руски безпилотни летателни апарати (БпЛА) ще означава война на алианса с Русия, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

„Ако говорим сериозно, реализацията на провокативната идея на киевските и други идиоти за създаване на 'безпилотна зона над Украйна' и възможността за страните от НАТО да свалят нашите БПЛА ще означава само едно – война на НАТО с Русия“, написа политикът в Telegram-канала си.