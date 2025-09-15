Медведев: Създаването на безпилотна зона над Украйна може да доведе до война с НАТО

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви днес, че реализацията на идеята за създаване на безпилотна зона над Украйна и възможността за страните от НАТО да свалят руски безпилотни летателни апарати (БпЛА) ще означава война на алианса с Русия, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
„Ако говорим сериозно, реализацията на провокативната идея на киевските и други идиоти за създаване на 'безпилотна зона над Украйна' и възможността за страните от НАТО да свалят нашите БПЛА ще означава само едно – война на НАТО с Русия“, написа политикът в Telegram-канала си.
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 17 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Майна
Ако сте за Мир.
Трябва да им вземем правомощията на това фалшиво правителство
Блокада докато не я подадат
Коментиран от #20, #24
10:57 15.09.2025
3 Пич
10:57 15.09.2025
4 az СВО Победа80
Да е ясно и да си знаят... 🤣🤣🤣
Коментиран от #6
10:57 15.09.2025
5 Майна
Ти си главнокомандващ!
Пак ли нямаш правомощия!
Глътна си езика ли за да се обявиш срещу това безумие!!!
Коментиран от #9, #19
10:58 15.09.2025
6 Европеец
До коментар #4 от "az СВО Победа80":Съгласен съм с коментара ти... Последния абзац на статията е красноречив.... Най-много ми хареса използването на думата идиоти, безспорен факт, че са такива....
11:03 15.09.2025
7 матю хари
Не трябва да чакаме една сутрин в 5 да се събудим с руски ракети над главите ни.
Коментиран от #12, #17, #26
11:03 15.09.2025
8 az СВО Победа80
А добър ден! 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #13, #14, #18
11:06 15.09.2025
9 Европеец
До коментар #5 от "Майна":Съгласен съм и своя коментар.... Буля Желязкова каза оня ден,че и ние сме в коалицията на импотентните мераклии...... Радев никакъв го няма, сигурно затова че подкрепя "триморието"-това не е България на три морета нали знаеш.....
11:07 15.09.2025
10 Злобното Джуджи
11:08 15.09.2025
11 Оня
11:12 15.09.2025
12 Мишел
До коментар #7 от "матю хари":Русия няма за какво да напада НатО, то ще се разпадне поради пълна негодност да осигури безопасността някому в ядрена епоха.
НатО няма да нападне Русия, защото натовците са наясно, че до 2 часа след такова нападение няма да има НатО.
Въобще ,не очаквайте войни между ядрените сили, на всички им се живее.
11:13 15.09.2025
13 Пак аз
До коментар #8 от "az СВО Победа80":На четвъртата година от Киев за три дни руките орки влязоха в тръбата към Купянск.
11:14 15.09.2025
14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #8 от "az СВО Победа80":Киликандзер днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
11:15 15.09.2025
15 Анти копейка
11:17 15.09.2025
16 Весел Патиланец
Нали не атакуате Украйна? Какво се притеснихте?
Безаналогов-нет никой не може да ги сваля мАгучите орУжия, какво се спихнахте, да не се окаже, че на пълни обороти да бомбардирате не може да постигнете нищо? А санкцийките дето помагат направо ви накараха да играете "на пролет" - напънаха ви да цъфтите ?
;-)))))
Венсеремос!
11:21 15.09.2025
17 Жбръц
До коментар #7 от "матю хари":А ти ще седиш пред Талавизоро, и ще наблюдаваш как натю нападат първи,с бира в ръка и пуканки? Абе откъде се изъдихте такива формени л,м пени отвсякъде?Даваш ли си сметка,че ние заедно с ма алигите и шиптуря сме на прицела първи.Да пази Господ,но стигне ли се до дилемата- ние или руснаците, ще ни опукат за минути.Няма да имаш време да се уплашиш бе,шматарок надъхан.И никакви членове и членки няма да ни опазят.Щатите се съобразяват с руснака, нашия голошиест ,,проскубан петел тръгнал да им скача!
11:21 15.09.2025
18 Анти копейко
До коментар #8 от "az СВО Победа80":Нали знаеш при копейките ,как се става доброволец ,радвай се ,че си роден тук в Европа ,не там
11:21 15.09.2025
19 Патриот
До коментар #5 от "Майна":Де тоз късмет Путлер да обяви война на НАТО! Край на Русия, както на СССР, край на Путлер, както на Хитлер!
11:24 15.09.2025
20 Загрижен
До коментар #2 от "Майна":Чакай, то нали направихте вИликата революция на 13-ти? Какво стана - Получилось как всегда? ;-))
Само да не вземат да ви ваксинират, да ви вкарат в шенген през въздушно-капков път, а сега и в еврозоната...
просто да пАдлАдееш!
11:24 15.09.2025
21 Пламен
11:24 15.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Лично мнение
11:40 15.09.2025
24 дааа
До коментар #2 от "Майна":не мога в четвъртък тогава ще правим лютеница. Може ли Коцето да премести в събота, за да намажем сандвичите със сирини
11:40 15.09.2025
25 Димитър Георгиев
11:41 15.09.2025
26 Онзи
До коментар #7 от "матю хари":Ако имате време да се събудите!
11:42 15.09.2025
27 Алекс
11:42 15.09.2025