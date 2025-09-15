Иран призова мюсюлманските страни да прекъснат отношенията си с Израел

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова днес мюсюлманските страни да прекъснат дипломатическите си отношения с Израел. Това стана преди срещата на арабските и ислямските държави в Доха, Катар, на която ще се обсъди отговорът на израелската въздушна атака срещу лидерите на „Хамас“ в Катар миналата седмица, предава Франс Прес, цитирана от БТА.
„Възможно е мюсюлманските страни да прекъснат отношенията си с този изкуствен режим и да запазят колкото се може повече единението и сплотеността си“, заяви Пезешкиан преди да замине за Катар.
Иранският президент изрази надежда, че по време на срещата може да се вземе решение за ответни мерки срещу Израел, отбелязва Франс Прес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Путин им даде зелена светлина за да отвлече вниманието на света от Украйна и да няма Пейтриъти за Киев!
Коментиран от #2
11:55 15.09.2025
2 Оня с коня
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":В Израел от население близо 10,5 млн. почти 4 млн. са руснаци и си говорят на чист руски език и са си с руските имена. Така че опорката ти не струва.
Коментиран от #3
12:05 15.09.2025
3 Дезинформация
До коментар #2 от "Оня с коня":В Държавата Израел приблизително 10% от жителите са РУСКОговорящи . Това са преселници от бившия СССР , като най много са от Русия,Украйна,Грузия,Беларус . Част от тях владеят перфектно иврит , но повечето не говорят или го говорят лошо . Това им създава немалко проблеми с местните мизрахи (евреите , които са родени в Близкия изток и не са го напускали ) !
12:39 15.09.2025
4 Факти
13:12 15.09.2025
5 Кую
13:13 15.09.2025