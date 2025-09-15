Иран призова мюсюлманските страни да прекъснат отношенията си с Израел

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова днес мюсюлманските страни да прекъснат дипломатическите си отношения с Израел. Това стана преди срещата на арабските и ислямските държави в Доха, Катар, на която ще се обсъди отговорът на израелската въздушна атака срещу лидерите на „Хамас“ в Катар миналата седмица, предава Франс Прес, цитирана от БТА.

„Възможно е мюсюлманските страни да прекъснат отношенията си с този изкуствен режим и да запазят колкото се може повече единението и сплотеността си“, заяви Пезешкиан преди да замине за Катар.

Иранският президент изрази надежда, че по време на срещата може да се вземе решение за ответни мерки срещу Израел, отбелязва Франс Прес.