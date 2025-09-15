Новини
Иран призова мюсюлманските страни да прекъснат отношенията си с Израел

15 Септември, 2025 11:52 695 5

Президентът Пезешкиан настоя за единство преди срещата на арабските и ислямските държави в Доха

Иран призова мюсюлманските страни да прекъснат отношенията си с Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова днес мюсюлманските страни да прекъснат дипломатическите си отношения с Израел. Това стана преди срещата на арабските и ислямските държави в Доха, Катар, на която ще се обсъди отговорът на израелската въздушна атака срещу лидерите на „Хамас“ в Катар миналата седмица, предава Франс Прес, цитирана от БТА.

„Възможно е мюсюлманските страни да прекъснат отношенията си с този изкуствен режим и да запазят колкото се може повече единението и сплотеността си“, заяви Пезешкиан преди да замине за Катар.

Иранският президент изрази надежда, че по време на срещата може да се вземе решение за ответни мерки срещу Израел, отбелязва Франс Прес.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Ганя Путинофила

    3 10 Отговор
    Хамас бяха в Москва 10 дена преди да нападнат Израел!
    Путин им даде зелена светлина за да отвлече вниманието на света от Украйна и да няма Пейтриъти за Киев!

    Коментиран от #2

    11:55 15.09.2025

  • 2 Оня с коня

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    В Израел от население близо 10,5 млн. почти 4 млн. са руснаци и си говорят на чист руски език и са си с руските имена. Така че опорката ти не струва.

    Коментиран от #3

    12:05 15.09.2025

  • 3 Дезинформация

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с коня":

    В Държавата Израел приблизително 10% от жителите са РУСКОговорящи . Това са преселници от бившия СССР , като най много са от Русия,Украйна,Грузия,Беларус . Част от тях владеят перфектно иврит , но повечето не говорят или го говорят лошо . Това им създава немалко проблеми с местните мизрахи (евреите , които са родени в Близкия изток и не са го напускали ) !

    12:39 15.09.2025

  • 4 Факти

    1 0 Отговор
    Иранците само могат да си мечтаят. По-скоро арабите ще скъсат отношения с тях, отколкото с Израел. Те знаят кой е прав и кой е крив. Меката на исляма е буквално в Саудитска Арабия. В Корана Израел е еврейска земя и саудитите приемат този факт. Там Израел е споменат 43 пъти, а Палестина не е спомената нито веднъж! Палестинската кауза е изградена върху една лъжа, която саудитите не признават. Те са създали исляма и го следват в най-чистата му форма. Затова също така са забранили Ал Джазира, която пропагандира в полза на катарската секта.

    13:12 15.09.2025

  • 5 Кую

    0 0 Отговор
    Едва ли.Те са по надупени и от нашите .

    13:13 15.09.2025

