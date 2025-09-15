Си Дзинпин призова за край на хаотичната ценова конкуренция в Китай

Китайският президент Си Дзинпин призова за „организирано излизане“ от остарелия производствен капацитет и ограничаване на „хаотичната“ ценова конкуренция, съобщават Ройтерс и Синхуа, позовавайки се на статия, написана от Си, цитирана от News.bg.

Китайските лидери обещаха да сложат край на агресивните намаления на цените от някои компании, които според регулаторите подтикват към прекомерна конкуренция, вредяща на икономиката.

„Това е силно засегната област на 'инволюция' и трябва да се управлява ефективно в съответствие със законите и разпоредбите“, посочва Си в статията.

Той отбелязва, че индустриалните асоциации трябва да играят по-голяма роля в саморегулирането, насочвайки компаниите към подобряване на качеството на продуктите и улеснявайки организираното излизане от остарелия производствен капацитет.

В статията се призовава също за коригиране на нарушенията в държавните поръчки и тръжните процедури, както и за справяне с „хаотичните“ практики на местните власти при привличането на бизнес и инвестиции.

Си настоява за по-строги правила за действията на местните власти при насърчаване на икономическото развитие и потвърди целта на Китай за изграждане на единен национален пазар.