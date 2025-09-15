Новини
Си Дзинпин призова за край на хаотичната ценова конкуренция в Китай

15 Септември, 2025 11:57

Президентът настоя за организирано излизане от остарелия производствен капацитет и засилено саморегулиране

Си Дзинпин призова за край на хаотичната ценова конкуренция в Китай - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин призова за „организирано излизане“ от остарелия производствен капацитет и ограничаване на „хаотичната“ ценова конкуренция, съобщават Ройтерс и Синхуа, позовавайки се на статия, написана от Си, цитирана от News.bg.

Китайските лидери обещаха да сложат край на агресивните намаления на цените от някои компании, които според регулаторите подтикват към прекомерна конкуренция, вредяща на икономиката.

„Това е силно засегната област на 'инволюция' и трябва да се управлява ефективно в съответствие със законите и разпоредбите“, посочва Си в статията.

Той отбелязва, че индустриалните асоциации трябва да играят по-голяма роля в саморегулирането, насочвайки компаниите към подобряване на качеството на продуктите и улеснявайки организираното излизане от остарелия производствен капацитет.

В статията се призовава също за коригиране на нарушенията в държавните поръчки и тръжните процедури, както и за справяне с „хаотичните“ практики на местните власти при привличането на бизнес и инвестиции.

Си настоява за по-строги правила за действията на местните власти при насърчаване на икономическото развитие и потвърди целта на Китай за изграждане на единен национален пазар.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 китайски балон

    2 2 Отговор
    Което значи, че силно зависимите от китайски стоки американци, ще се охълцат двойно заради митата на БайДончо и предстоящото повишаване заради призива на Си за повишаване на продажните цени в Китай😉
    Разбира се в частност това важи и за ЕС пазара!

    12:04 15.09.2025

  • 2 Даа!

    3 3 Отговор
    Иначе казано: Пълен кръговрат на Планова икономика.С този модел за 25 г,се превърнаха от трвторазрядна ,регионална държава,в Тиранозавър Рекс.Сега ще затворят окончателно кръга! Пазарната икономика е недоносче,облагодетстващо шепа участници.Плановата икономика, е мощният лост,за икономически и финансов просперитет.Без план и външен ке неф не се копае! Там затова не допуснаха никого,в стратегическите отрасли - Ел.енергия- производство и продажба вкл АЕЦ, подземни богатства, ВПК,водни ресурси,и банково дело.Няма концесии, няма приватизация.

    Коментиран от #3

    12:19 15.09.2025

  • 3 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даа!":

    Но защо Русия не действа като китайците? Да не би и те са като нас евроатлантици? Нито социализма си върнаха, нито станаха като китайците да произвеждат и да продават в цял свят. Нито виждаме по пазарите колите Лада, Москвич, Волга. Нито виждаме хладилници Мраз, нито телевизори Електрон. Интересно,хайде у нас евроатлснтиците ни пречат,на руснаците кой им пречи 😁,и как на китайците никой не пречи

    13:16 15.09.2025

Новини по държави:
