Новини
Свят »
Русия »
НАТО де факто е във война с Русия, заяви говорителят на Кремъл
  Тема: Украйна

НАТО де факто е във война с Русия, заяви говорителят на Кремъл

15 Септември, 2025 13:36 1 611 61

  • нато-
  • кремъл-
  • русия-
  • дмитрий песков-
  • война

Песков: „Това е очевидно и не изисква доказателства“

НАТО де факто е във война с Русия, заяви говорителят на Кремъл - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАТО де факто е във война с Русия чрез продължаващата си военна подкрепа за Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на редовна пресконференция, предава News.bg.

„Това е очевидно и не изисква допълнителни доказателства“, подчерта той.

Още новини от Украйна

Обвиненията на Москва

Русия обвинява Алианса в участие в конфликта още от началото на военната помощ за Киев. Москва настоява, че доставките на оръжие и обучение на украински военни превръщат НАТО в страна по конфликта.

Контекстът в Полша

Изявлението на Песков идва след думите на полския външен министър Радослав Сикорски, който заяви, че НАТО не е във война с Русия, въпреки нахлуването на руски дронове на полска територия.

Отговорът на Алианса

Междувременно Алиансът обяви, че ще засили присъствието си по източния фланг, за да гарантира сигурността на съюзниците си.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 президент по неволя

    12 21 Отговор
    всяка сутрин като стоя пред огледалото и репетирам речите си за пред българския народ и света, деса ми нашепва в едното ухо че съм най жалкия президент. че нищо ме мога, че никой не ме познава и не знае че съществувам, освен тя, за нейно най голямо сьжаление, и че се чуди как някой някога въобще е гласувал за мене да ме прави президент, и че как бойко през ден й звънял да я пита колко още щяла да ме тьрпи

    аз й отвръщам тихичко: "но котенце, не е така. българите ме обичат. нали дигнах юмрук срещу бойко и показах силата си като направих няколко лицеви опори"
    а тя ми вика: "лицевите опори ги можеш, ама друго освен юмруче отдавна не можеш да дигаш"

    Коментиран от #32, #52

    13:38 15.09.2025

  • 2 Пич

    26 11 Отговор
    А по добре да не беше ! Защото тогава НАТО щеше да може да съска заплашително , и никой нямаше да знае колко е безсилно всъщност !!!

    13:38 15.09.2025

  • 3 1488

    7 16 Отговор
    отне им 4 г да го разберат
    от 4 г ви чакам с леб и сол като пра дедо ми

    13:39 15.09.2025

  • 4 Всеки

    14 14 Отговор
    с различно мнение от тяхното им е враг и виждат война с него !

    13:39 15.09.2025

  • 5 Да Де

    12 13 Отговор
    Те Северна Корея също воюват срещу НАТО в Украйна

    13:39 15.09.2025

  • 6 Майна

    8 8 Отговор
    Радев, къде си ,бе?
    Ти си главнокомандващ!!!
    Що бягаш от правомощията си на такъв!
    Особено щом Русия казва това?!

    13:40 15.09.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    9 20 Отговор
    Рассия имаше Четири Года и Тръмп да си реши украинския проблем !!! Сега С.А.Щ и НАТО ще решат проблема Русия 👍

    13:43 15.09.2025

  • 8 Майна

    8 8 Отговор
    Ало, натовския триморец!!!
    Що си правиш оглушки?
    Ти си Главнокомандващ..
    Или избираш новата кола на Деса, като ви взеха тези от ДАНС?!
    ,,Вече месец Радев мълчи за разкошното държавно БМВ 750 Е, което развозва жена му Десислава по родните пътища.

    Дума не обелва и началникът на НСО Емил Тонев, въпреки че подопечната му служба е осигурила престижната лимузина на президентската половинка."

    13:43 15.09.2025

  • 9 Обяснение като

    7 5 Отговор
    за бебета от детската градина.
    А това е факт от първия ден на операцията.

    Коментиран от #12

    13:44 15.09.2025

  • 10 Соваж бейби

    17 9 Отговор
    Зеления пор предаде народа си ,и даде терен за война срещу Русия! Рижия като е много смел и велик защо не атакува Русия ами завлече Европа и най голямата жертва украинците?

    13:44 15.09.2025

  • 11 зеленоеугленски : напредвам при Суми

    15 6 Отговор
    Генералният щаб изтегли от Суми 95-а бригада на въоръжените сили на Украйна, която е загубила боеспособността си.

    Коментиран от #20

    13:45 15.09.2025

  • 12 Соваж бейби

    10 6 Отговор

    До коментар #9 от "Обяснение като":

    Да де ама трябваше да оставят тази операция на господин Медведев, Путин е много добър с действията си !

    13:46 15.09.2025

  • 13 Вива ла

    3 5 Отговор
    Урси . Вива генералисимус. Мачка с танка на ред.

    Коментиран от #26

    13:46 15.09.2025

  • 14 Майна

    3 10 Отговор
    Къде си, бе , Президента?
    Що ли питам..
    Деса Радева- служител на шорош
    ,,като PR и комуникационен мениджър в екипа на Top Communication GmbH (компанията, организираща ежегодния световен форум за комуникация в Давос, Швейцария – Communication on Top) и като маркетинг мениджър във Фондация "Работилница за граждански инициативи“. Била е и част от екипа на Менпауър Груп."

    13:48 15.09.2025

  • 15 Последния Софиянец

    7 8 Отговор
    Самолети на НАТО свалят дронове над Украйна.

    13:50 15.09.2025

  • 16 явер

    10 8 Отговор
    Тези руснаци са бавноразвиващи се, ами вие като вземахте от Иран, С.Корея и Китай.

    13:50 15.09.2025

  • 17 Българин

    9 11 Отговор
    Значи от русия няма да остане много.

    13:51 15.09.2025

  • 18 Майна

    4 6 Отговор
    Президент, главнокомандващ - обучен като " надежден стратегически воин на бъдещето"
    Поставен в алеята на отличниците на Максуел.
    Той ли е проруски..
    Ха ха ха..
    Това е продукт на " лондонсити"
    Какво очаквате от него?

    13:51 15.09.2025

  • 19 явер

    14 8 Отговор
    Просто армията ви е некадърна, като всичко руско.

    13:51 15.09.2025

  • 20 гайтанджиева

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "зеленоеугленски : напредвам при Суми":

    Руски фейкове.

    13:52 15.09.2025

  • 21 минувач

    9 6 Отговор
    Прав е Песков - натОВцете воюват с Русия и две думи по въпроса - няма ! Войната още не е започнала , ще има какво още да видят гадовете ....

    13:53 15.09.2025

  • 22 да питам

    9 4 Отговор
    Де факто , Северна Корея къде е ?!

    13:53 15.09.2025

  • 23 Майна

    7 6 Отговор
    Къде се навря Радев?
    Къде си..?
    Ало....

    13:53 15.09.2025

  • 24 А от тръбата?От тръба в Купянск.

    5 9 Отговор
    Излезе ли жив руснак?А?

    Коментиран от #40

    13:53 15.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Защо ми пишете минуси

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Вива ла":

    Денис чу и Марика така казаха.
    Аз им вярвам а вие.

    13:56 15.09.2025

  • 27 Митя ,

    9 5 Отговор
    Време е ти обръснем мустака .. с НАТО-вска самобръсначка ... На Маша ин тимните области - тоже ...

    13:57 15.09.2025

  • 28 Коко

    9 8 Отговор
    — НАТО де факто е във война с Русия, заяви говорителят на Кремъл.
    — Путин пита Песков Пинчера: „Наистина ли?“
    — Песков Пинчера започва да се върти и да лае неразбираемо.
    — Мария Захарова веднага превежда пред камерите: „Това е просто стратегическо лаене, нищо лично!“
    — Путин кимва одобрителн и казва: „Добре, значи всичко е под контрол… според нашия пинчер.“
    — Медведев вдига чаша водка и добавя: „Тогава наздраве за стратегическото лаене!“ 🤣🤣🤣

    13:58 15.09.2025

  • 29 Болна пиянка(бла.тна)

    7 5 Отговор
    Няма такива жал.ки алка.ши като блат.арите,и лъжливи при това.....😂😂😂😂😂😂

    13:58 15.09.2025

  • 30 Превод в ефир

    8 6 Отговор
    Песков казва, че изобщо не ги е страх от натю. И нормално, натю много се изложи в бивша крайнъ. Натю си изпробва абсолютно всички оръжия в покрайнината, а руснаците бързо бързо им намериха цаката на всичките. Оказа се, че Абрамсите чеп за зеле не стават. Оправданието за тяхната излагация беше, че били пригодни за пустинята и не ставали в украинската степ. Чаленджърите се появиха и изчезнаха, ни вопъл ни стон. Джавелините уж голямата работа и те се изложиха яко, някой да е чул нещо за джавелините наскоро? Ами прехвалените Байрактари, дето Турция с такъв плам ги даваше на укрите в началото, те къде изчезнаха? Хаймарисите май запазиха съвсем малко достойнството на натютю, ама и за тях нищо. Но най-голямата, космическата, катастрофалната излагация бяха системите Пейтриът. Милиони за нищо! Кинжалите и Искандерите ги побъркаха. И накрая руснаците поставиха цялото натю в шах с Орешника. Там вече имаше много пълни памперси на запад. А за кенFките няма смисъл да говорим. Там България им направихме страхотна реклама :) Най-стабилните самолети. Непоклатими! Като скала са!

    Коментиран от #41

    14:00 15.09.2025

  • 31 граф Монте Кристо

    6 3 Отговор
    Алианса засилва присъствието и бойните учения и пограничната активност не за да гарантира безопасността на своите жертви и заложници,каквито се явяват страните по източния им фланг.Западните страни искат само да разширят фронта от Прибалтика до Средиземно море.Цялата суетня на западните вождове го показва ясно като бял ден,тъкмо за това са провокациите на укрите,в един момент всичките им дързости ще прелеят чашата и тогава от България до Латвия ще бушува война,а дивия запад само ще подава боеприпаси.

    14:02 15.09.2025

  • 32 Хохо Бохо

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "президент по неволя":

    Един ден няма да е президент и няма кой да спре да отидеш в окопите. Ще се събудиш в окопа и ще си мечтаеш за Радев, но ше е късно, ще те пръснат на парчета със 145мн снаряд, произведен в Казанлък

    14:02 15.09.2025

  • 33 Даката

    6 9 Отговор
    Дефакто Русия изстреля 19 дрона към Румъния, за да тества ответната реакция на НАТО, надявам се да са останали доволни. Русия се опитва да ескалира конфликта, но трябва да знае, че ако НАТО се намеси пълномащабно с Русия е свършено.

    14:03 15.09.2025

  • 34 Майна

    2 7 Отговор
    Може ли да избереш за президент човек , който е произведен за генерал от НАТО ?
    И да очакваш , че той ще е изразител на интересите на проруския български народ!
    Сега да ви обединява!
    Той, лично подписа , че България ще бъде първа линия на НАТО на източния фланг.
    Орбан не подписа!
    Къде си сега , бе Президента!
    Ти си Главнокомандващ!
    Дезертира ли!!!
    Ела си поеми отговорностите!

    14:07 15.09.2025

  • 35 Объркан

    6 2 Отговор
    С НАТО казват, че са във война, но с Украйна не водят война! НАТО обаче не е във война ?!

    14:08 15.09.2025

  • 36 А не е ли вярно?

    6 5 Отговор
    Истината е че НАТО е замесено във войната не само с доставките на оръжия а и пряко с военен персонал!

    14:08 15.09.2025

  • 37 Евроатлантик

    13 6 Отговор
    Мечтата на кремълските престъпници е да лансират наратива, че Русия се бие едновременно с Украйна и НАТО 😂, че иначе няма друго обяснение за колосалните загуби и мъки в Донбас вече повече от 3 години...

    Коментиран от #45

    14:09 15.09.2025

  • 38 явер

    8 9 Отговор
    Зная, че около 80-90% от контейнерите с китайска стока по суша за Европа минават през Полша-Беларус, нали разбирате какво ще се случи сега с Русия, китайците ще им набият кофата, но това Путлер го прави нарочно, защото няма повече оръжие и войска, която е демобилизирана и дезертира и желанието му е да пусне ядрена бомба. 2

    14:10 15.09.2025

  • 39 Ганя Путинофила

    7 2 Отговор
    Снимката горе казва всичко!
    Де били!

    14:14 15.09.2025

  • 40 мдаааа

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "А от тръбата?От тръба в Купянск.":

    Само чукчи ..

    14:14 15.09.2025

  • 41 явер

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "Превод в ефир":

    Какво има от руснаците, няма вода, бензин, а зимата няма да има и хляб и комунални услуги плюс топло и какво става с белите цигани, къде ще бягат. Повечето руски анализатори казват на руснаците да продават всичко и да бягат, където могат. Глупака Путлер наредил да свалят лихвите, преставете си какво ще стане с рублата, свободно падане.

    14:15 15.09.2025

  • 42 Жал ка Опорка

    9 4 Отговор
    В опит за оправдание за Позорната Загуба на ТРИДНЕВНИЯ Фюрер пеДОФил в Украйна!
    2 МИЛИОНА блатни монголяци фира и нито една ПРЕВЗЕТА Област!!
    12 год. Щурм на селото ПОКРОВСК и...ПИ...ЗДЕЦ
    Ааасаахахаааа

    Коментиран от #59

    14:15 15.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Путин Боклук

    9 4 Отговор
    и като сте във война - колко снаряда изстреляхте срещу тях? Нула? А стига бе... вЕрно ли е война? А колко натовци са убити СПРЯМО КРЕМЪЛ , а те колко руснака убиха СПРЯМО ДАННИТЕ НА КРЕМЪЛ? Нула?! А стига бе... вЕрно ли е война?!
    Недъгаво човече без мозък и воля и коленичещо от 3 години пред кремълското джудже. НЕ се излагай Песачинков.

    Коментиран от #51

    14:19 15.09.2025

  • 45 Много

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Евроатлантик":

    Плюсчета си си нацъкал баю! За това никой не вярва на лъжите които пишете!

    Коментиран от #56

    14:21 15.09.2025

  • 46 койдазнай

    2 3 Отговор
    То няма и как да е иначе. САЩ, Франция и Обединеното кралство са поели пълни гаранции за териториалната цялост и неприкосновеност на Украйна. Всяко нападение срещу Украйна е директно нападение и срещу основните држави от нато!

    14:23 15.09.2025

  • 47 Путин трябва немедленно да удари ефропа

    1 3 Отговор
    С атома жермания да бъде елиминирана франсия също и там да се населят руснаци саш също а охрайна се направи ритуално сепуко

    Коментиран от #54

    14:24 15.09.2025

  • 48 604

    2 0 Отговор
    Саму туй ли казъ..или туй ви казъхъ дъ преписвъти?

    14:27 15.09.2025

  • 49 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Най-добрата стратегия - наричаш черното -бяло! И повтаряш една и съща лъжа хиляди пъти.

    14:28 15.09.2025

  • 50 Рублевка

    0 4 Отговор
    Абсолютно вярно! Крайна е само плацдарм, от където идват наемници, натюфци и насила мобилизирани. Докато съществува крайна, ще има война.

    14:28 15.09.2025

  • 51 604

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Путин Боклук":

    Пхахахахя...стягъй мешкътъ стиъ съ гърчи...нъ фронтъ че тъ освободят от нервиту...ай чи зеля тъ чакъ...

    Коментиран от #55, #57

    14:30 15.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Аз съм

    4 0 Отговор
    Писна ми от тоя изцъклен шитт на снимката.

    14:31 15.09.2025

  • 54 Абе ,

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Путин трябва немедленно да удари ефропа":

    Ти на Марс ли си ?🤭

    14:32 15.09.2025

  • 55 е ми

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "604":

    Те това е нивото на путлеророба. Толкова си може в аргументацията.

    Коментиран от #60

    14:34 15.09.2025

  • 56 Глюпости ,

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Много":

    Това е руzzkiя ИзкуВствен Ентелект .

    14:34 15.09.2025

  • 57 Путин Боклук

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "604":

    Е аз съм на фронта бе изтривалке. България е в НАТО, а НАТО бил във война с пе де раССия.
    Мбуа ха ха ха ха

    Коментиран от #61

    14:36 15.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 604

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Жал ка Опорка":

    Димек укриту съ руси...ъ рашиту мунголи....пхъхъхъхя....пий валидолчи....и нерубекс...помагъ и на ставити...
    Димек укриту имът 10 млн загуби...поне по експертиту казвът 1 към 5 ....

    14:37 15.09.2025

  • 60 604

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "е ми":

    И кую дъ ти аргументиръм...то работъ очеваднъ...мъ то лумпиниту с розови училъ...и наш къ мъ боли фаръ зъ рашъ, а за укрофъшагиту пъ ептен....амъ за тия дету нъ намешъхъ у тая салатъ...прорее ли се бг кръв..че ви дирем живи по дирециту...запомни гу дубре туй...с чуждъ питъ помен не съ прай...аку нящу тий криву прав ти път да го изправяш..амъ нещу си в грешкъ фронтъ е на север не у бг..камоли у факти....че ми залогати животъ и на дяцътъ ми....не сте познали..розуви понитъ с памперси!

    14:45 15.09.2025

  • 61 604

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Путин Боклук":

    Къдя си пхахахахя.....ти гащиту ни моиш си дигнъ въ..мамъ ти мий обувкиту ощи....пхахахахя мъ кви сти смяшни гащуфтци...

    14:48 15.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания