— НАТО де факто е във война с Русия, заяви говорителят на Кремъл.

НАТО де факто е във война с Русия чрез продължаващата си военна подкрепа за Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на редовна пресконференция, предава News.bg.
„Това е очевидно и не изисква допълнителни доказателства“, подчерта той.
Обвиненията на Москва
Русия обвинява Алианса в участие в конфликта още от началото на военната помощ за Киев. Москва настоява, че доставките на оръжие и обучение на украински военни превръщат НАТО в страна по конфликта.
Контекстът в Полша
Изявлението на Песков идва след думите на полския външен министър Радослав Сикорски, който заяви, че НАТО не е във война с Русия, въпреки нахлуването на руски дронове на полска територия.
Отговорът на Алианса
Междувременно Алиансът обяви, че ще засили присъствието си по източния фланг, за да гарантира сигурността на съюзниците си.
