Вучич в Япония: Сърбия е мост между Изтока и Запада

По време на официалната церемония за представянето на Националния ден на Сърбия в Осака, в рамките на световното изложение ЕКСПО 2025, президентът Александър Вучич заяви, че Сърбия е „мост между Изтока и Запада“, също както павилионът на страната символизира връзката между две световни изложения ЕКСПО 2025 в Осака и ЕКСПО 2027 в Белград, съобщи сръбската национална телевизия РТС, предава БТА.

Вучич, който е на официално посещение в Япония, призова сънародниците си да бъдат дисциплинирани като японците. Той направи изявлението си по повод Деня на сръбското единство, свободата и националното знаме.

„Ще трябва да бъдем дисциплинирани като японците. Първо да завършим всичко за ЕКСПО 2027, да изградим всички съоръжения. Разрешението за строеж на стадиона най-накрая е получено и вярвам, че с повече отговорност и ангажираност, както и с въпроса какво можем да направим за страната си, а не какво тя може да направи за нас, ще постигнем това, което японците имат тук в Осака“, заяви Вучич.

Той подчерта, че специализираното изложение ЕКСПО 2027 е „огромна възможност“ за Сърбия да се представи пред света по най-добрия начин в областта на съвременните технологии, развитието на изкуствения интелект и всички ключови сфери за бъдещето на страната.

„Бих искал да поздравя гражданите с националния празник - Деня на единството, свободата и сръбското знаме и да кажа колко е важно в епоха на глобални сътресения да запазим мира, свободата и единството на нашия народ, както в страната, така и в региона и по целия свят. Днес, тук в Япония, ще отбележим празника тържествено в главния павилион на ЕКСПО 2027 заедно с държавния министър Ито Йошимото“, допълни Вучич.

В рамките на визитата си президентът на Сърбия ще се срещне с японския император Нарухито и с премиера Шигеру Ишиба. Посещението ще завърши с участие в презентация на инвестиционния потенциал на Сърбия, в която ще участват и представители на големи японски компании.

Това е първото официално посещение на Александър Вучич в Япония. Той ще остане в страната до 17 септември.