Членството на Украйна в ЕС: защо Тръмп се обади на Орбан
  Тема: Украйна

20 Август, 2025 14:04

Членството на Украйна в ЕС може да изиграе ролята на допълнителна гаранция за сигурността на страната срещу нова руска агресия

Членството на Украйна в ЕС: защо Тръмп се обади на Орбан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След срещата на върха в Белия дом американският президент Доналд Тръмп е разговарял с унгарския премиер Виктор Орбан. Според информацията, предоставена от администрацията на САЩ, разговорът е засегнал две важни теми. На първо място - потенциалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз (ЕС). Преговори за това се водят официално от юни миналата година, припомня АРД.

Почти всички европейски държави са изразили съгласието си за интеграцията на Украйна в Обединена Европа, единствено Унгария заплашва да наложи вето. Европейските лидери постигнаха единодушие с един трик - като проведоха гласуването в отсъствието на Орбан.

Будапеща многократно е заплашвала, че ще блокира присъединяването на Украйна към ЕС. Правителството на Орбан отново и отново се противопоставя и на военната помощ от Евросъюза за Украйна, както и на продължаващите санкции срещу Русия.

Унгария да снеме блокадата си за приема на Украйна в ЕС

Затова и след срещата във Вашингтон се твърди, че украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери са оказали натиск на Доналд Тръмп да използва влиянието си над Виктор Орбан, съобщават източници на "Блумбърг". Целта е Орбан да се откаже от позицията си по отношение на европейската перспектива на Украйна.

Присъединяването на Киев към ЕС се смята за допълнителна гаранция за сигурността на страната срещу подновяване на руската агресия след подписване на потенциално мирно споразумение. Въпросът за това как точно биха изглеждали тези гаранции за сигурност изглежда е бил централен при срещата между европейските лидери, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Обсъждани са такива, които да са възможно най-близки до изпълнението на член 5 от договора на НАТО, който определя, че нападението срещу една от държавите в Алианса се счита за нападение срещу всички и предполага колективна отбрана.

Среща в Будапеща?

Втората тема, която според "Политико" са обсъдили Орбан и Тръмп, е възможността подготвяната среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски да се проведе в унгарската столица Будапеща. Въпреки че засега няма официално потвърждение, се твърди, че Сикрет Сървис вече работи по организирането на тази среща.

Други държави също предлагат да домакинстват потенциалната среща на върха. Австрия и Швейцария съобщиха, че ще гарантират имунитет на Путин за целите на подобна инициатива. Издадената от Международния наказателен съд заповед за ареста на руския президент по принцип би го поставила в опасност от задържане при влизане в Австрия или Швейцария, които признават юрисдикцията на съда в Хага.

Путин "обещал" среща, Кремъл е уклончив

Въпреки всички приготовления все още няма яснота дали такава среща изобщо ще се проведе, нито пък кога или къде. Белият дом потвърждава, че Путин се е съгласил да разговаря с украинския държавен глава, а говорителката на Белия дом Карълайн Левит уверява, че руският президент е "обещал". Доналд Тръмп също направи коментар в този смисъл в интервю след срещата си с Путин в Аляска. Американският президент смята, че трябва да се има директен разговор между Путин и Зеленски, който да бъде последван от тристранна среща, в която да участва и той самият. Тръмп заяви, че е провел "много успешни" срещи и с двамата лидери и смята, че "сега ще е по-добре да се срещнат без него". По думите му, той иска да види как ще протече един такъв разговор.

Докато Белият дом изглежда убеден, че такава среща на върха ще се проведе и то скоро, Кремъл е доста по-обран в изказванията си по въпроса. Руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че принципно Русия е отворена към всеки формат на преговори, но добави, че всички срещи с държавни лидери трябва да бъдат подготвени много внимателно. Москва преди е отказвала многократно преки срещи между Путин и Зеленски.

По отношение на потенциално постигане на споразумение Лавров отново повтори, че Русия очаква да бъдат взети предвид "руските интереси в областта на сигурността", както и да бъдат "уважени правата на руснаците и на рускоезичното население в Украйна".


Германия
Оценка 2.8 от 19 гласа.
Оценка 2.8 от 19 гласа.
  • 1 Реалностите

    56 15 Отговор
    България също трябва да блокира Украйна за ЕС!

    Коментиран от #24

    14:05 20.08.2025

  • 2 Оффф

    37 3 Отговор
    Тръмп каза, че уважава Орбан и се консултира винаги с него.
    Папата каза- ще има АвстроУнгария.

    14:06 20.08.2025

  • 3 Бойко Борисов е човека на путин

    15 21 Отговор
    за България, както Орбан за Унгария

    14:07 20.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    38 6 Отговор
    Досега винаги България е била посредник между Русия и Запада . Заради глупава външна политика Орбан ни измести.

    14:08 20.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Спекулант

    30 4 Отговор
    ДВ отново си прави свободни съчинения за да има публикации по темата и от тях. Добре е, че споменават вече, че и Русия има някакви интереси, които да се вземат предвид като предпоставка за някакви преговори.

    14:12 20.08.2025

  • 7 Агент Краснов

    12 13 Отговор
    Се обадил на агент БудаПещенски ,да внимава в картинката

    14:13 20.08.2025

  • 8 Атина Палада

    28 8 Отговор
    До една година ЕС в този си формат няма да съществува,но те щели да приемат Украйна ха ха ха

    Коментиран от #17

    14:13 20.08.2025

  • 9 Цуца

    34 2 Отговор
    Евала на унгарците! Засега те се ”опъват„ на европейските (не искам да употребявам нецензорни думи) по отношеие на европейските „политици„

    14:13 20.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ахааа

    22 1 Отговор
    Защото ервокочинта е никой и нищо не зависи от евроджендърята

    14:21 20.08.2025

  • 13 Советски

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Съветският пeHиc аkp0бат":

    Лапай си П.акробата и тише

    14:21 20.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Съветският пeHиc аkp00бат

    13 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: 1 721 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:24 20.08.2025

  • 16 Сатана Z

    19 1 Отговор
    Европейският райх включително и Кочината ще бъде налазен от десетките хиляди демобилизираните главорези от ВСУ,които никога няма да се върнат към цивилния начин на живот.

    14:26 20.08.2025

  • 17 Факт

    7 10 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    До една година ЕС в този си формат няма да съществува,но те щели да приемат Украйна ха ха ха"" "" "" "


    Тридневната СВО тече вече четвърта година, ха, ха, ха!!!

    Коментиран от #20

    14:26 20.08.2025

  • 18 Атина Палада

    14 3 Отговор
    До една година Орбан сяда в креслото на Урсула...

    14:27 20.08.2025

  • 19 Факт

    4 20 Отговор
    Русия подписа следните международни договори с Украйна. Тя наруши всичките. Как можем да се доверим, че Русия няма да наруши отново подписаните договори? Например, договорът за границата от 2003 г. беше подписан лично от Путин.

    1. Будапещенски меморандум (1994 г.)
    - Нарушение: анексиране на Крим (2014 г.), пълномащабно нахлуване (2022 г.).

    2. Договор за приятелство, сътрудничество и партньорство (1997 г.)
    -Нарушение: анексиране на Крим, война в Донбас (2014 г.), нахлуване (2022 г.).

    3. Договор за руско-украинската граница (2003 г.)
    - Нарушение: нарушаване на териториалната цялост на Украйна (2014 г., 2022 г.).

    4. Харковски споразумения (2010 г.)
    -Нарушение: анексиране на Крим (2014 г.)

    5. Мински споразумения (2014 г., 2015 г.)
    Нарушение: неспазване на прекратяването на огъня, подкрепа за военни действия в Донбас (2014 г.), инвазия (2022 г.).

    14:28 20.08.2025

  • 20 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Ами точно затова 4-та година тече СВО.. Толкова е близко до ума..:)))

    Коментиран от #23, #25

    14:29 20.08.2025

  • 21 Анонимен

    17 2 Отговор
    Еее, Дойче веле се унасят! "Зеленски и европейските лидери са оказали натиск на Тръмп " и това след като видяхме как се подмазваха във Вашингтон. Или е грешка в превода или мисирките върлуват и там.

    14:30 20.08.2025

  • 22 Факт

    2 11 Отговор
    ЕС: Процесът за членство на Украйна в Европейския съюз трябва да напредне

    19 Август, 2025

    Междувременно блокът ще продължи натиска си върху Русия да спре войната и подготвя нов пакет от санкции, увери Коща

    Коментиран от #31

    14:30 20.08.2025

  • 23 Факт

    2 11 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Значи затова руснаците избягаха с 200 от Киев!!! 😂

    Коментиран от #27, #29

    14:32 20.08.2025

  • 24 Ъъъъ

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Реалностите":

    Всъщност, копейките трябва да бъдат изхвърлени от ЕС!

    Коментиран от #28

    14:33 20.08.2025

  • 25 Механик

    1 9 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Затова Козлодуйския ми наду главата че от руснак войник не става. И е прав!

    14:34 20.08.2025

  • 26 КОШМАР

    12 2 Отговор
    БАБА ЕВРОПА УМРЯ НА ПОЗОРНАТА СКАМЕЙКА В БЕЛИЯ ДОМ.РЕЗИЛ.Г

    14:35 20.08.2025

  • 27 Димитринчо

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    Баш не можаха да избягат.

    14:36 20.08.2025

  • 28 Ами

    10 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ъъъъ":

    ДА Украина е Русия.

    Коментиран от #30

    14:36 20.08.2025

  • 29 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    На Байдън администрацията ви обясни ,а именно:
    "Русия се разходи из Украйна и се установи в Донбас,от където не мърда..Те (Русия) ни изиграха "! Толкова е близко до ума :)

    14:37 20.08.2025

  • 30 Затова

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    Вън !!!

    14:38 20.08.2025

  • 31 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    А Коща каза ли и за МатЮ?:)))

    14:39 20.08.2025

  • 32 Шоо

    3 6 Отговор
    Крайно време е тия да ги изхвърлят от ЕС.

    14:41 20.08.2025

  • 33 Истината

    2 10 Отговор
    Путин и русийката оттекоха у сифоня, ако някой още не е разбрал. Пиздюхин не постигна, нито ще постигне нито една от целите си. Най-много да остане с контрола над временно окупираните непризнати от никой руини.

    14:41 20.08.2025

  • 34 Търновец

    1 3 Отговор
    В миналото Крим и Южна Украйна са били част от империята Отоманска многокултурна и многоетнипеска и в САЩ да против Християнска Европа а искат пресъздаване на многокултурна Римска империя а Отоманската империя се разглежда като неин наследник и членството на Украйна и Турция в ЕС за глобалистите е рестартиране на Отоманската империя но със столица Тел Авив

    14:44 20.08.2025

  • 35 Никога до сега

    0 1 Отговор
    Русия не е имала против Унгария в ЕС, ако я искат.
    Напоследък обаче ЕС започна да се превръща от икономически и във военен съюз. Добре е Тръмп да прегледа условията за измислянето и създаването на украинска държава.

    15:21 20.08.2025

