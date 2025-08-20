Членството на Украйна в ЕС: защо Тръмп се обади на Орбан

След срещата на върха в Белия дом американският президент Доналд Тръмп е разговарял с унгарския премиер Виктор Орбан. Според информацията, предоставена от администрацията на САЩ, разговорът е засегнал две важни теми. На първо място - потенциалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз (ЕС). Преговори за това се водят официално от юни миналата година, припомня АРД.

Почти всички европейски държави са изразили съгласието си за интеграцията на Украйна в Обединена Европа, единствено Унгария заплашва да наложи вето. Европейските лидери постигнаха единодушие с един трик - като проведоха гласуването в отсъствието на Орбан.

Будапеща многократно е заплашвала, че ще блокира присъединяването на Украйна към ЕС. Правителството на Орбан отново и отново се противопоставя и на военната помощ от Евросъюза за Украйна, както и на продължаващите санкции срещу Русия.

Унгария да снеме блокадата си за приема на Украйна в ЕС

Затова и след срещата във Вашингтон се твърди, че украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери са оказали натиск на Доналд Тръмп да използва влиянието си над Виктор Орбан, съобщават източници на "Блумбърг". Целта е Орбан да се откаже от позицията си по отношение на европейската перспектива на Украйна.

Присъединяването на Киев към ЕС се смята за допълнителна гаранция за сигурността на страната срещу подновяване на руската агресия след подписване на потенциално мирно споразумение. Въпросът за това как точно биха изглеждали тези гаранции за сигурност изглежда е бил централен при срещата между европейските лидери, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Обсъждани са такива, които да са възможно най-близки до изпълнението на член 5 от договора на НАТО, който определя, че нападението срещу една от държавите в Алианса се счита за нападение срещу всички и предполага колективна отбрана.

Среща в Будапеща?

Втората тема, която според "Политико" са обсъдили Орбан и Тръмп, е възможността подготвяната среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски да се проведе в унгарската столица Будапеща. Въпреки че засега няма официално потвърждение, се твърди, че Сикрет Сървис вече работи по организирането на тази среща.

Други държави също предлагат да домакинстват потенциалната среща на върха. Австрия и Швейцария съобщиха, че ще гарантират имунитет на Путин за целите на подобна инициатива. Издадената от Международния наказателен съд заповед за ареста на руския президент по принцип би го поставила в опасност от задържане при влизане в Австрия или Швейцария, които признават юрисдикцията на съда в Хага.

Путин "обещал" среща, Кремъл е уклончив

Въпреки всички приготовления все още няма яснота дали такава среща изобщо ще се проведе, нито пък кога или къде. Белият дом потвърждава, че Путин се е съгласил да разговаря с украинския държавен глава, а говорителката на Белия дом Карълайн Левит уверява, че руският президент е "обещал". Доналд Тръмп също направи коментар в този смисъл в интервю след срещата си с Путин в Аляска. Американският президент смята, че трябва да се има директен разговор между Путин и Зеленски, който да бъде последван от тристранна среща, в която да участва и той самият. Тръмп заяви, че е провел "много успешни" срещи и с двамата лидери и смята, че "сега ще е по-добре да се срещнат без него". По думите му, той иска да види как ще протече един такъв разговор.

Докато Белият дом изглежда убеден, че такава среща на върха ще се проведе и то скоро, Кремъл е доста по-обран в изказванията си по въпроса. Руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че принципно Русия е отворена към всеки формат на преговори, но добави, че всички срещи с държавни лидери трябва да бъдат подготвени много внимателно. Москва преди е отказвала многократно преки срещи между Путин и Зеленски.

По отношение на потенциално постигане на споразумение Лавров отново повтори, че Русия очаква да бъдат взети предвид "руските интереси в областта на сигурността", както и да бъдат "уважени правата на руснаците и на рускоезичното население в Украйна".