Членството на Украйна в ЕС: защо Тръмп се обади на Орбан

След срещата на върха в Белия дом американският президент Доналд Тръмп е разговарял с унгарския премиер Виктор Орбан. Според информацията, предоставена от администрацията на САЩ, разговорът е засегнал две важни теми. На първо място - потенциалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз (ЕС). Преговори за това се водят официално от юни миналата година, припомня АРД.
Почти всички европейски държави са изразили съгласието си за интеграцията на Украйна в Обединена Европа, единствено Унгария заплашва да наложи вето. Европейските лидери постигнаха единодушие с един трик - като проведоха гласуването в отсъствието на Орбан.
Будапеща многократно е заплашвала, че ще блокира присъединяването на Украйна към ЕС. Правителството на Орбан отново и отново се противопоставя и на военната помощ от Евросъюза за Украйна, както и на продължаващите санкции срещу Русия.
Унгария да снеме блокадата си за приема на Украйна в ЕС
Затова и след срещата във Вашингтон се твърди, че украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери са оказали натиск на Доналд Тръмп да използва влиянието си над Виктор Орбан, съобщават източници на "Блумбърг". Целта е Орбан да се откаже от позицията си по отношение на европейската перспектива на Украйна.
Присъединяването на Киев към ЕС се смята за допълнителна гаранция за сигурността на страната срещу подновяване на руската агресия след подписване на потенциално мирно споразумение. Въпросът за това как точно биха изглеждали тези гаранции за сигурност изглежда е бил централен при срещата между европейските лидери, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Обсъждани са такива, които да са възможно най-близки до изпълнението на член 5 от договора на НАТО, който определя, че нападението срещу една от държавите в Алианса се счита за нападение срещу всички и предполага колективна отбрана.
Среща в Будапеща?
Втората тема, която според "Политико" са обсъдили Орбан и Тръмп, е възможността подготвяната среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски да се проведе в унгарската столица Будапеща. Въпреки че засега няма официално потвърждение, се твърди, че Сикрет Сървис вече работи по организирането на тази среща.
Други държави също предлагат да домакинстват потенциалната среща на върха. Австрия и Швейцария съобщиха, че ще гарантират имунитет на Путин за целите на подобна инициатива. Издадената от Международния наказателен съд заповед за ареста на руския президент по принцип би го поставила в опасност от задържане при влизане в Австрия или Швейцария, които признават юрисдикцията на съда в Хага.
Путин "обещал" среща, Кремъл е уклончив
Въпреки всички приготовления все още няма яснота дали такава среща изобщо ще се проведе, нито пък кога или къде. Белият дом потвърждава, че Путин се е съгласил да разговаря с украинския държавен глава, а говорителката на Белия дом Карълайн Левит уверява, че руският президент е "обещал". Доналд Тръмп също направи коментар в този смисъл в интервю след срещата си с Путин в Аляска. Американският президент смята, че трябва да се има директен разговор между Путин и Зеленски, който да бъде последван от тристранна среща, в която да участва и той самият. Тръмп заяви, че е провел "много успешни" срещи и с двамата лидери и смята, че "сега ще е по-добре да се срещнат без него". По думите му, той иска да види как ще протече един такъв разговор.
Докато Белият дом изглежда убеден, че такава среща на върха ще се проведе и то скоро, Кремъл е доста по-обран в изказванията си по въпроса. Руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че принципно Русия е отворена към всеки формат на преговори, но добави, че всички срещи с държавни лидери трябва да бъдат подготвени много внимателно. Москва преди е отказвала многократно преки срещи между Путин и Зеленски.
По отношение на потенциално постигане на споразумение Лавров отново повтори, че Русия очаква да бъдат взети предвид "руските интереси в областта на сигурността", както и да бъдат "уважени правата на руснаците и на рускоезичното население в Украйна".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалностите
Коментиран от #24
14:05 20.08.2025
2 Оффф
Папата каза- ще има АвстроУнгария.
14:06 20.08.2025
3 Бойко Борисов е човека на путин
14:07 20.08.2025
4 Последния Софиянец
14:08 20.08.2025
6 Спекулант
14:12 20.08.2025
7 Агент Краснов
14:13 20.08.2025
8 Атина Палада
Коментиран от #17
14:13 20.08.2025
9 Цуца
14:13 20.08.2025
12 ахааа
14:21 20.08.2025
13 Советски
До коментар #11 от "Съветският пeHиc аkp0бат":Лапай си П.акробата и тише
14:21 20.08.2025
15 Съветският пeHиc аkp00бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:24 20.08.2025
16 Сатана Z
14:26 20.08.2025
17 Факт
До коментар #8 от "Атина Палада":До една година ЕС в този си формат няма да съществува,но те щели да приемат Украйна ха ха ха"" "" "" "
Тридневната СВО тече вече четвърта година, ха, ха, ха!!!
Коментиран от #20
14:26 20.08.2025
18 Атина Палада
14:27 20.08.2025
19 Факт
1. Будапещенски меморандум (1994 г.)
- Нарушение: анексиране на Крим (2014 г.), пълномащабно нахлуване (2022 г.).
2. Договор за приятелство, сътрудничество и партньорство (1997 г.)
-Нарушение: анексиране на Крим, война в Донбас (2014 г.), нахлуване (2022 г.).
3. Договор за руско-украинската граница (2003 г.)
- Нарушение: нарушаване на териториалната цялост на Украйна (2014 г., 2022 г.).
4. Харковски споразумения (2010 г.)
-Нарушение: анексиране на Крим (2014 г.)
5. Мински споразумения (2014 г., 2015 г.)
Нарушение: неспазване на прекратяването на огъня, подкрепа за военни действия в Донбас (2014 г.), инвазия (2022 г.).
14:28 20.08.2025
20 Атина Палада
До коментар #17 от "Факт":Ами точно затова 4-та година тече СВО.. Толкова е близко до ума..:)))
Коментиран от #23, #25
14:29 20.08.2025
21 Анонимен
14:30 20.08.2025
22 Факт
19 Август, 2025
Междувременно блокът ще продължи натиска си върху Русия да спре войната и подготвя нов пакет от санкции, увери Коща
Коментиран от #31
14:30 20.08.2025
23 Факт
До коментар #20 от "Атина Палада":Значи затова руснаците избягаха с 200 от Киев!!! 😂
Коментиран от #27, #29
14:32 20.08.2025
24 Ъъъъ
До коментар #1 от "Реалностите":Всъщност, копейките трябва да бъдат изхвърлени от ЕС!
Коментиран от #28
14:33 20.08.2025
25 Механик
До коментар #20 от "Атина Палада":Затова Козлодуйския ми наду главата че от руснак войник не става. И е прав!
14:34 20.08.2025
26 КОШМАР
14:35 20.08.2025
27 Димитринчо
До коментар #23 от "Факт":Баш не можаха да избягат.
14:36 20.08.2025
28 Ами
До коментар #24 от "Ъъъъ":ДА Украина е Русия.
Коментиран от #30
14:36 20.08.2025
29 Атина Палада
До коментар #23 от "Факт":На Байдън администрацията ви обясни ,а именно:
"Русия се разходи из Украйна и се установи в Донбас,от където не мърда..Те (Русия) ни изиграха "! Толкова е близко до ума :)
14:37 20.08.2025
30 Затова
До коментар #28 от "Ами":Вън !!!
14:38 20.08.2025
31 Атина Палада
До коментар #22 от "Факт":А Коща каза ли и за МатЮ?:)))
14:39 20.08.2025
32 Шоо
14:41 20.08.2025
33 Истината
14:41 20.08.2025
34 Търновец
14:44 20.08.2025
35 Никога до сега
Напоследък обаче ЕС започна да се превръща от икономически и във военен съюз. Добре е Тръмп да прегледа условията за измислянето и създаването на украинска държава.
15:21 20.08.2025