Орбан е казал на Тръмп: Отказът от руската енергия би бил катастрофа

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че страната му ще продължи да се снабдява с изкопаеми горива от Русия въпреки позицията на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Орбан посочи, че вече е информирал своя съюзник Тръмп, че отказът от руската енергия би бил „катастрофа“ за унгарската икономика. „Казах на американския президент, че ако Унгария бъде отрязана от руския петрол и природен газ, веднага - в рамките на минута, икономическите показатели ще спаднат с 4%. Това означава, че унгарската икономика ще бъде на колене“, заяви той в ефира на унгарското национално радио.
Унгария е една от малкото европейски държави, които продължават да купуват руски петрол и газ след началото на войната в Украйна. По-рано този месец Тръмп призова всички страни от НАТО, включително Унгария, да спрат вноса на руски енергоносители, твърдейки, че това би ускорило края на войната.
Будапеща обаче твърди, че географските и инфраструктурните ограничения правят преминаването към западни доставчици почти невъзможно. Чехия, която е в същия географски регион и също е без излаз на море, успя да прекрати изцяло вноса на руски петрол. Словакия, която граничи с Унгария, продължава да разчита на него, отбелязва АП.
Въпреки натиска от ЕС и от администрацията на Тръмп, Орбан подчерта, че Унгария и Съединените щати „са суверенни държави“. „Няма нужда едната страна да приема аргументите на другата. Америка има свои интереси, Унгария - също“, каза премиерът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Га лапаше кибапчетата
14:07 26.09.2025
2 Страните от ЕС
Коментиран от #7, #21, #33
14:08 26.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
14:08 26.09.2025
4 Не е прав орби
От всичко се отказа и газ и нефт
И инфлацията малко и народа щаслив и в клуба на богатите ни вкараха
Хахаха
Така е някой народи имат държави
Някой имат дръжки
14:08 26.09.2025
5 Силиций
Е той,американският президент, да не би друго да е искал?Така ,де.
Унгарския просто му е казал на глас какво иска американския.
След това ще има "изгодно" бизнес предложение към Унгария.
14:10 26.09.2025
6 Всъщност
14:12 26.09.2025
7 Силиций
До коментар #2 от "Страните от ЕС":То даже и в момента тече "Голямото оправяне" с горивата, особено за такива като нашата държава.
14:12 26.09.2025
8 честен ционист
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Кошлуков. Били са състипендианти на Сорос. Може и една студентска квартира да са делили заедно.
Коментиран от #29
14:12 26.09.2025
9 БОЗА
Даммм...охотно вервам...другите,откъде купуват...от Марс...пак манипулацийки... ;-)))))
14:12 26.09.2025
10 Разлика
14:13 26.09.2025
11 само питам
Коментиран от #13
14:15 26.09.2025
12 голям смях
Коментиран от #16, #25
14:15 26.09.2025
13 Питай Путин
До коментар #11 от "само питам":кво става със санкциите. Те го духат. Не Урсула.
Коментиран от #23
14:16 26.09.2025
14 Пич
Коментиран от #17
14:16 26.09.2025
15 МирО
За съжаление са малко в ЕС!
14:17 26.09.2025
16 Не се напъвай да мислиш
До коментар #12 от "голям смях":а тренирай с еврото, че след 3 месеца....
14:17 26.09.2025
17 И е добавил
До коментар #14 от "Пич":"Щото без руския газ, аз ще си я таковам"
14:19 26.09.2025
18 Орбан е
Коментиран от #20, #30
14:19 26.09.2025
19 Порно
14:19 26.09.2025
20 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #18 от "Орбан е":Руски фейкове
14:22 26.09.2025
21 Урсуланчо
До коментар #2 от "Страните от ЕС":Я пробвай пак, че нещо
не ти се получи коментара 😁
Коментиран от #48
14:22 26.09.2025
22 Архимандрисандрит Бибиан
14:23 26.09.2025
23 Пич
До коментар #13 от "Питай Путин":И аз го духам.За 20 лева де..
Коментиран от #34, #35
14:24 26.09.2025
24 Pyccкий Карлик 😄
Полета на Гагарин, Ту 144, Чернобил, Курск и най-вече Специалната Военна Операция, която наистина стана много специална, истинска руска катастрофа 😁
14:24 26.09.2025
25 ПОПИТАЛИ
До коментар #12 от "голям смях":КУЧЕТО защо ТОПКИТЕ ти са ОТЗАД . То отговорило , КАКВО ми е НАРЕД че и ТЕ да са ОТПРЕД . Е те това е твоето - нашето НАРЕД . На нас може да ние МНОГО зле , важно е на КРАВАРИТЕ да им е добре .
14:25 26.09.2025
26 Тръмп
14:25 26.09.2025
27 Моча в калта
14:25 26.09.2025
28 Оги
Коментиран от #32, #39
14:25 26.09.2025
29 Кво делене на квартира бе?
До коментар #8 от "честен ционист":Тва да не ти е следването на ти/аз някога.Там студентите живеят в удобства(къде по кесията на ти/аз,къде с допълнителни постъпления.
14:27 26.09.2025
30 Гогата Чаушев
До коментар #18 от "Орбан е":Фейсбука ти идва в повече 😆
14:28 26.09.2025
31 Ясно
Коментиран от #37
14:28 26.09.2025
32 ТиГлупако
До коментар #28 от "Оги":За немците не се тревожи.
14:30 26.09.2025
33 Бойко
До коментар #2 от "Страните от ЕС":Унгарският циганин Орбан се опитва да прави цигански номера; цяла Европа се отказа от руския газ сега се опитва да играе номера типимни за унгарски циганин.
Коментиран от #38
14:30 26.09.2025
34 Кофти оферта
До коментар #23 от "Пич":Навит съм за 10
Коментиран от #40
14:34 26.09.2025
35 Пич
До коментар #23 от "Пич":Да бе ! Но става въпрос на майка ти за флитора ! Стисната е...
14:36 26.09.2025
36 Помним
Бензина щеше да става 6 лв!!!
Руските 4 - хилядници бълваха страхотии от сутрин до вечер....
14:36 26.09.2025
37 Коко
До коментар #31 от "Ясно":Завиждаше ли му?
14:38 26.09.2025
38 Унгария е
До коментар #33 от "Бойко":троянският кон на ЕС. Каквато е Сърбия и ние с нашето русофилско мислене.
Да се чудиш на маджарите.
Нас поне ни "освободиха", сърбите винаги са имали далавера от руснаците, а маджарите??...
Като че ли не бяха под робството на СССР през соца.
14:39 26.09.2025
39 Пешо
До коментар #28 от "Оги":"Какво толкова се е разревал Орби?"
Питай го. Тук няма кой да ти отговори.
Така и така си започнал да пишеш.
14:40 26.09.2025
40 Твоята
До коментар #34 от "Кофти оферта":Пропадналост те навива и без пари да гълташ.
14:43 26.09.2025
41 Евала
14:43 26.09.2025
42 Хм...
Тръбите за Унгария минават през 4о4, нали така? Пак там има и напорни съоръжения, и кранове също има. Ми xoxoлите да затворят крана и да спрат да транзитират руски газ и нефт за Унгария и Словакия. Нали цялата останала европаплач ги подкрепя? А не да ми циврят как видиш ли Путин печелел от износ на енергоносители в европата. Айде като са толкова смели- врътни крана и готово.
14:45 26.09.2025
43 Макробиолог
14:57 26.09.2025
44 койдазнай
14:58 26.09.2025
45 няма проблем
15:00 26.09.2025
46 Никой
Коментиран от #49
15:08 26.09.2025
47 Никой
15:11 26.09.2025
48 Чети пак
До коментар #21 от "Урсуланчо":Няма само за теб да повтарям
15:14 26.09.2025
49 Не е предвидена
До коментар #46 от "Никой":такава процедура. Ще ги търпим. Че и ние сме за гонене. Европейския данъкоплатец само ни дава пари, а тук ги лапат олигарсите и от кумова срама направят някой стадион в обезлюдено село.
15:17 26.09.2025