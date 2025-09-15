Войната в Украйна: как лъжат хората в Северна Корея

Загубите са огромни - твърди се, че близо 2000 от 13 000 севернокорейски войници, изпратени в Украйна, са били убити. Това показват данните на южнокорейската разузнавателна служба, които бяха публикувани през септември.
"Героична саможертва" и "мъченичество"
За да представи тези загуби в положителна светлина пред населението, режимът в Пхенян разчита на пропагандата. В изолираната страна тя работи особено добре, тъй като хората нямат никакъв достъп до алтернативни източници на информация от контролираните от властта медии.
Държавните медии призовават младите да се запишат в армията, за да станат "самоубийствени отряди с куршуми и бомби". Държавната телевизия излъчи и документален филм за войските, изпратени в Украйна. В него се разказва за двама млади войници, които са взривили грана, за да се самоубият, преди да бъдат заловени от украинските части. Това е представено като героична саможертва.
В същото време бяха разпространени и кадрите как Ким Чен Ун се прекланя пред снимките на загиналите войници и прегръща семействата им. "Това е типично за Северна Корея", казва Мин Сънг Че, професор по комуникации и медии в университета "Пейс" в Ню Йорк. Идеологическата индоктринация цели да втълпи на бъдещите поколения и потенциални войници патриотизъм. "Показват как войници се самоубиват, защото перфектно се вписва в отколешния наратив на режима, който възхвалява ултимативната саможертва", казва Мин пред ДВ. Героичните дела на загиналите войници се представят като "мъченичество”.
Режимът се страхува от колапс
Ервин Тан, професор по международна политика в университета за чуждестранни изследвания "Ханкук" в Сеул, има друга теория. Той смята, че загиналите войници от Северна Корея са били принудени да се самоубият след опит за дезертиране или лоши резултати на фронта. "Тези видеозаписи може да са били предназначени да покажат на други членове на севернокорейската армия, че "страхът и некомпетентността" не се толерират."
Севернокорейският режим използва пропагандата и строгите вътрешни служби за сигурност, за да изисква лоялност от своите граждани. Политическото ръководство живее в постоянен страх, защото се опасява от крах, подобен на този в СССР и източноевропейските страни през 1990-те години. Особено тревожна е съдбата на румънския диктатор Николае Чаушеску. Той управлява Румъния от 1965 до 1989 г., когато заедно с жена си Елена е екзекутиран след бунта в Букурещ. "Севернокорейският режим е напълно наясно, че властта е крехка", казва Тан.
За да повярват северенокорейците, че бранят интересите си
Режимът в Северна Корея включва в пропагандата си и враждебността към САЩ, Япония и Южна Корея. Войната срещу Украйна се представя "като още един фронт в тази борба", казва Мин. "По този начин тя се превръща от борба в името на Русия в пряка защита на родината."
"Твърдението на севернокорейските държавни медии, че техните войници се сражават срещу американци, южнокорейци и японци, служи , за да може една далечна и объркваща война да изглежда непосредствена и идеологически последователна", смята Мин. Това буди познати чувства като гордост, желание за отмъщение, съпротива и в същото време помага да се прикрие неприятната реалност, че севернокорейците умират за интересите на Москва, а не за своите собствени.
Автор: Юлиан Рийл
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #41
19:36 15.09.2025
2 ДОЙЧОВОТО ВКИСНАТО ЗЕЛЕ
Коментиран от #11
19:36 15.09.2025
3 Това е най точно за диктатура
Коментиран от #4, #66
19:36 15.09.2025
4 А това което пише го гледах по СНН
До коментар #3 от "Това е най точно за диктатура":Плондера Кимчо се правеше че плаче заедно с близките на безсмислено убитите жълтури в Украйна -
В същото време бяха разпространени и кадрите как Ким Чен Ун се прекланя пред снимките на загиналите войници и прегръща семействата им. "Това е типично за Северна Корея", казва Мин Сънг Че, професор по комуникации и медии в университета "Пейс" в Ню Йорк. Идеологическата индоктринация цели да втълпи на бъдещите поколения и потенциални войници патриотизъм. "Показват как войници се самоубиват, защото перфектно се вписва в отколешния наратив на режима, който възхвалява ултимативната саможертва", казва Мин пред ДВ. Героичните дела на загиналите войници се представят като "мъченичество”.
19:38 15.09.2025
5 Абе все виждаме вашите лъжи
19:39 15.09.2025
6 БОЛШЕВИК
19:39 15.09.2025
7 раша на колене
Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-
Руските войници масово бягат от армията
Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.
Коментиран от #46, #77
19:39 15.09.2025
8 Бг гражданин
19:40 15.09.2025
9 Атина Палада
Коментиран от #21
19:40 15.09.2025
10 Истината
19:40 15.09.2025
11 Волгин
До коментар #2 от "ДОЙЧОВОТО ВКИСНАТО ЗЕЛЕ":Севернокорейците как ги лъжат мога да го разбера, ама нашите Възрожденци как лесно се лъжат не мога.
19:40 15.09.2025
12 обективен
19:41 15.09.2025
13 Северна Македония
Коментиран от #18
19:42 15.09.2025
14 Коко
19:42 15.09.2025
15 Иван Грозни
19:43 15.09.2025
16 Единствено Българска делегация
19:44 15.09.2025
17 Лопата Орешник
19:44 15.09.2025
18 Винаги ще има някой пропаднал
До коментар #13 от "Северна Македония":като ДВ да лъже. И това е така, защото винаги има някой достатъч1нбо глупав да блее по лъжите. Роден за овца, цял живот е овца.
19:44 15.09.2025
19 Ир Сен
19:44 15.09.2025
20 Дориана
19:46 15.09.2025
21 рашистката армия е ликвидирана
До коментар #9 от "Атина Палада":И вече няма пушечно месо. Досега в Украйна са ликвидирани 37 руски генерали ,най много убити генерали във война.Не само 40% от редовната рашистка армия даде фира в република Украйна а и е рекорд за най много убити генерали във война. Последния убит е зам.началника на военноморския флот на русия. Убит от Украински командоси безмилостно.
Какво се знае за загиналите руски генерали в Украйна
8.09.20228 юни 2025
Руската армия дава големи жертви и сред генералитета. Различни източници съобщават, че в Украйна са загинали вече тридесет и седем руски генерал-майори. Това действа на войниците деморализиращо. Какво се знае за тези случаи.
Коментиран от #26, #27, #32, #36
19:46 15.09.2025
22 Българин
19:46 15.09.2025
23 Атина Палада
Коментиран от #28, #34
19:47 15.09.2025
24 Баш Балък
19:47 15.09.2025
25 ДВ лъже, както винаги
КНДР вече не е в изолация.
Който го е яд, да се хапне ... (знае къде)!
19:47 15.09.2025
26 Димитринчо
До коментар #21 от "рашистката армия е ликвидирана":Повечко са.
19:47 15.09.2025
27 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #21 от "рашистката армия е ликвидирана":Затова пyтитo се крие в бункера🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 нападна Украйна преди 4 години да смени Зеленски и да няма общи граници с НАТО🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍само че неутралните от 200 години Швеция и Финландия като видяха и подадоха заявление за членство в алианса 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣 пияния медвед ги заплаши с "необратими последици" 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
показаха му среден пръст и сега русийката има 1300 км.обща граница с НАТО 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍Финландия оказва една от най големите помощи на Украйна 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 има 15 НАТОвски бази там и е изчислено че ядрените ракети стигат до московията за 27 секунди 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 Наздраве 🍸🍷🍾
Коментиран от #31, #51, #80
19:48 15.09.2025
28 Механик
До коментар #23 от "Атина Палада":Днес гледам клип.Руснак посреща украински дрон с глава като централен защитник.
19:50 15.09.2025
29 Абе
19:50 15.09.2025
30 ООрана държава
19:51 15.09.2025
31 Ето заради такива като теб
До коментар #27 от "Mими Кучева🐕🦺":Дойче веле е бита карта.... лъжи и измислици.
19:51 15.09.2025
32 доктор
До коментар #21 от "рашистката армия е ликвидирана":Добрия руснак е денацифицираният руснак.
19:51 15.09.2025
33 ШЕФА
19:51 15.09.2025
34 Атина Палада
До коментар #23 от "Атина Палада":КолежкЕ като гледам на мАтЮвците столиците как горят :)))) Париж гори,Лондон гори,Берлин гори ...В САЩ националната гвардия е по улиците из градовете ....мани мани:)))
19:53 15.09.2025
35 Тома
19:53 15.09.2025
36 Факт
До коментар #21 от "рашистката армия е ликвидирана":Русия е военна мижитурка във всяко едно отношение.Русия до момента е дала над 2 милиона жертви в пълномащабната си война срещу малка Украйна.Освен това руснаците до момента са загубили съответно : Танкове - 11168 , бронирани машини - 23258 , артилерии - 32545 ,самолети - 422 , хеликоптери - 341 ,кораби - 28 , подводници - 2 и още сума ти техника която няма смисъл дори да изброяване.Русия на практика е загубила 40% от военните си възможности.С други думи колкото Бурунди е сила и мощ ,толкова и русийката.Руснаците просто трябва да се молят някоя държава от първите 10 сили да не им вдигне мерника,че тогава Русия ще яде шамарите чак до Чукотка и ядреното им оръжие на което разчитат да джафкат няма да ги спаси.
Коментиран от #40, #54, #82
19:53 15.09.2025
37 Я да видим, кой лъже яко и нагло
Северно Корейски войници НЕ са изпращани в Украйна!!!!
Логично е когато някой ви лъже така нагло за едно, няма да се поколебае са ви излъже и за друго:
"твърди се, че близо 2000 от 13 000 севернокорейски войници, изпратени в Украйна, са били убити".(???)
Как да не се възхищаваме на DW , особено на Автор: Юлиан Рийл
Коментиран от #43, #79
19:54 15.09.2025
38 БУХАХАХА
19:55 15.09.2025
39 пешо
19:55 15.09.2025
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #36 от "Факт":БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((
АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))
ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))
ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))
Коментиран от #44
19:56 15.09.2025
41 българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аки да последвате ония дето искал да се пресели в русия, единствения дето отсрами родната вата.
19:56 15.09.2025
42 Къде лъжат, къде е пропагандата?
19:56 15.09.2025
43 По первий канал
До коментар #37 от "Я да видим, кой лъже яко и нагло":даваха,как Путин благодари на Ким за войниците в Курск !На теб ли да вярвам ?
Коментиран от #78
19:56 15.09.2025
44 Пропагандата
До коментар #40 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":винаги се цели в глупака. И за съжаление винаги го намира.
19:57 15.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Така е
До коментар #7 от "раша на колене":Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки"
19:57 15.09.2025
47 Леон
Това са предимно системи „Панцир“ на кули. Това се доказва от нови сателитни изображения от яндекс и снимки от услугата Яндекс зеркала.
Радио Свобода започна да събира информация за кулите с „Панцири“ около президентската резиденция Валдай в края на 2024 г. – местоположението на позициите на противовъздушната отбрана в този район може да бъде намерено на интерактивната карта.
През февруари 2023 г. изданието „Проект“ съобщи за специално построена къща за Алина Кабаева близо до резиденцията на Путин във Валдай, за която дори е положен отделен железопътен клон. 12 кули с „Панцири“ около резиденцията на Путин са само 5 пъти по-малко от броя на позициите за противовъздушна отбрана, които „Радио Свобода“, с помощта на OSINT ентусиасти, откри от 2022 г. насам в Москва и Московска област, които имат население от над 20 милиона души. Вилата на диктатора се пази с ПВО, което би трябвало да пази 4 милиона души. Страх майка. Но и това няма да помогне.
19:57 15.09.2025
48 Типичните ви лъжи
19:59 15.09.2025
49 гайтанджиева
Коментиран от #53
19:59 15.09.2025
50 Ха ХаХа
19:59 15.09.2025
51 раша на колене за гавра ...страшно е
До коментар #27 от "Mими Кучева🐕🦺":Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 3,8 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥
Коментиран от #56, #58, #62
19:59 15.09.2025
52 Хи хи
19:59 15.09.2025
53 Казал
До коментар #49 от "гайтанджиева":Еврокатилът
19:59 15.09.2025
54 Това са безспорни
До коментар #36 от "Факт":Факти.
20:00 15.09.2025
55 Сандо
20:00 15.09.2025
56 Димитринчо
До коментар #51 от "раша на колене за гавра ...страшно е":Повечко са.
20:01 15.09.2025
57 Тома
20:01 15.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ами
Какво твърдят либералните медии и разузанвания, отдавна няма никаво значение.
Просто на тях никой нормален човек не им вярва.
И това е логично, защото дори и те самите вече не си вярват :)
20:04 15.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Залагам апартамент в София, че лъжеш!
До коментар #51 от "раша на колене за гавра ...страшно е":Дай да отидем на нотариус и да сключим облог за тристаен апартамент в София. Ако ти докажеш, че това е истина получаваш апартамент, ако не успееш да го докажеш, ти ми дължиш. Готов ли си да застанеш като мъж зад думите си или ще се криеш като страхливец какъвто винаги си бил?
Коментиран от #70
20:05 15.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Да,бе
Коментиран от #68
20:05 15.09.2025
65 нннн
20:06 15.09.2025
66 дончичо
До коментар #3 от "Това е най точно за диктатура":един убит не разменихте ,какво сте се разкрякали
20:06 15.09.2025
67 За русофоците
1. Килимно бомбардиране което означава че за 2 месеца Укра ставаше на сол.
2. Участие 100% на редовна армия
Коментиран от #69
20:06 15.09.2025
68 Да де
До коментар #64 от "Да,бе":То не беше Киев за два дня.
Коментиран от #71, #75
20:07 15.09.2025
69 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #67 от "За русофоците":От руснак войник не става.
Коментиран от #73
20:08 15.09.2025
70 Нищо не може да докаже
До коментар #62 от "Залагам апартамент в София, че лъжеш!":Този елементарен лъжец
20:08 15.09.2025
71 Тая лъжа
До коментар #68 от "Да де":най я обичат и папагалят платените отпадъци. 😄
20:08 15.09.2025
72 Роко Сифреди
Все неща, които децата ми никога не повярваха. Още по-добре.
Коментиран от #74
20:09 15.09.2025
73 Ха ХаХа
До коментар #69 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":За това ли 12 пъти смачка родната ти Турция
20:10 15.09.2025
74 Фашистки идиотино
До коментар #72 от "Роко Сифреди":Ястребинчетата са убити от упор от дядото на тулума твой съпартиец Ал.Йорданов.
Много са ти пърнили главата но сега ще ти я атрежат
Коментиран от #81
20:13 15.09.2025
75 Да,бе
До коментар #68 от "Да де":Защо им е някакъв Киев,като могат да променят световният ред за нула време.Мислете,нищо че имате главоболие...
20:13 15.09.2025
76 Каунь
20:13 15.09.2025
77 Каунь
До коментар #7 от "раша на колене":Кви хора бе, те вече изстрелват по 1000 търтея на ден, скоро и терминатори ще пуснат.
20:17 15.09.2025
78 Вярвай на мен, няма да сбъркаш
До коментар #43 от "По первий канал":Курск е в Русия, а не в Украйна! Севернокорейци бяха пратени на обучение в Русия! Не са пращани в Украйна!!
Не се лови на брадатите лъжи на Дойче Веле!
"твърди се, че близо 2000 от 13 000 севернокорейски войници, изпратени в Украйна, са били убити"
" Държавната телевизия излъчи и документален филм за войските, изпратени в Украйна."
Тия срам нямат и окото им не мигва. И тия които им преписват редовно глупостите, - също не се изчервяват дори. Надяват се на балами като теб!
20:20 15.09.2025
79 Как са ги убили в Украйна
До коментар #37 от "Я да видим, кой лъже яко и нагло":като са били в Русия???
20:23 15.09.2025
80 Каунь
До коментар #27 от "Mими Кучева🐕🦺":Финландия не била в Нато, ама Нато било във Финландия........имало 15 бази на Нато......
20:23 15.09.2025
81 Роко Сифреди
До коментар #74 от "Фашистки идиотино":Пич, така като ми четеш постовете не се ли разбира, че съм от градската десница, т.е. абсолютно срещу Боко и Шиши?
Коментиран от #84
20:27 15.09.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Мали
20:31 15.09.2025
84 Коя е тая градска десница
До коментар #81 от "Роко Сифреди":Че ми приличате на двете страни на една и съща монета.
Коментиран от #87
20:32 15.09.2025
85 Омбре
20:34 15.09.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Ами
До коментар #84 от "Коя е тая градска десница":"Градската десница" са тези дето са седели на дясното бедро на господин Пеевски :)
20:39 15.09.2025
88 В В.П.
20:50 15.09.2025
89 В В.П.
20:52 15.09.2025
90 ТеА пА!
Аре у лево...!
20:53 15.09.2025