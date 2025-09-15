Новини
Свят »
Северна Корея »
Войната в Украйна: как лъжат хората в Северна Корея
  Тема: Украйна

Войната в Украйна: как лъжат хората в Северна Корея

15 Септември, 2025 19:35 1 652 90

  • северна корея-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • ким чен ун

Пропагандата в Северна Корея се опитва всякак да пробуди чувства на гордост, желание за отмъщение и съпротива, за да прикрие неприятната реалност, че севернокорейците умират за интересите на Москва

Войната в Украйна: как лъжат хората в Северна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Загубите са огромни - твърди се, че близо 2000 от 13 000 севернокорейски войници, изпратени в Украйна, са били убити. Това показват данните на южнокорейската разузнавателна служба, които бяха публикувани през септември.

"Героична саможертва" и "мъченичество"

Още новини от Украйна

За да представи тези загуби в положителна светлина пред населението, режимът в Пхенян разчита на пропагандата. В изолираната страна тя работи особено добре, тъй като хората нямат никакъв достъп до алтернативни източници на информация от контролираните от властта медии.

Държавните медии призовават младите да се запишат в армията, за да станат "самоубийствени отряди с куршуми и бомби". Държавната телевизия излъчи и документален филм за войските, изпратени в Украйна. В него се разказва за двама млади войници, които са взривили грана, за да се самоубият, преди да бъдат заловени от украинските части. Това е представено като героична саможертва.

В същото време бяха разпространени и кадрите как Ким Чен Ун се прекланя пред снимките на загиналите войници и прегръща семействата им. "Това е типично за Северна Корея", казва Мин Сънг Че, професор по комуникации и медии в университета "Пейс" в Ню Йорк. Идеологическата индоктринация цели да втълпи на бъдещите поколения и потенциални войници патриотизъм. "Показват как войници се самоубиват, защото перфектно се вписва в отколешния наратив на режима, който възхвалява ултимативната саможертва", казва Мин пред ДВ. Героичните дела на загиналите войници се представят като "мъченичество”.

Режимът се страхува от колапс

Ервин Тан, професор по международна политика в университета за чуждестранни изследвания "Ханкук" в Сеул, има друга теория. Той смята, че загиналите войници от Северна Корея са били принудени да се самоубият след опит за дезертиране или лоши резултати на фронта. "Тези видеозаписи може да са били предназначени да покажат на други членове на севернокорейската армия, че "страхът и некомпетентността" не се толерират."

Севернокорейският режим използва пропагандата и строгите вътрешни служби за сигурност, за да изисква лоялност от своите граждани. Политическото ръководство живее в постоянен страх, защото се опасява от крах, подобен на този в СССР и източноевропейските страни през 1990-те години. Особено тревожна е съдбата на румънския диктатор Николае Чаушеску. Той управлява Румъния от 1965 до 1989 г., когато заедно с жена си Елена е екзекутиран след бунта в Букурещ. "Севернокорейският режим е напълно наясно, че властта е крехка", казва Тан.

За да повярват северенокорейците, че бранят интересите си

Режимът в Северна Корея включва в пропагандата си и враждебността към САЩ, Япония и Южна Корея. Войната срещу Украйна се представя "като още един фронт в тази борба", казва Мин. "По този начин тя се превръща от борба в името на Русия в пряка защита на родината."

"Твърдението на севернокорейските държавни медии, че техните войници се сражават срещу американци, южнокорейци и японци, служи , за да може една далечна и объркваща война да изглежда непосредствена и идеологически последователна", смята Мин. Това буди познати чувства като гордост, желание за отмъщение, съпротива и в същото време помага да се прикрие неприятната реалност, че севернокорейците умират за интересите на Москва, а не за своите собствени.

Автор: Юлиан Рийл


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 2 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    33 6 Отговор
    Стягайте мешките за Източният фронт.

    Коментиран от #41

    19:36 15.09.2025

  • 2 ДОЙЧОВОТО ВКИСНАТО ЗЕЛЕ

    56 23 Отговор
    Украинец бие сина си.: Двойка по математика разбирам,трудно е сложно е, ама двойка по украинска история, която е една страница, не мога да го разбера!

    Коментиран от #11

    19:36 15.09.2025

  • 3 Това е най точно за диктатура

    11 30 Отговор
    Държавните медии призовават младите да се запишат в армията, за да станат "самоубийствени отряди с куршуми и бомби". Държавната телевизия излъчи и документален филм за войските, изпратени в Украйна. В него се разказва за двама млади войници, които са взривили грана, за да се самоубият, преди да бъдат заловени от украинските части. Това е представено като героична саможертва.

    Коментиран от #4, #66

    19:36 15.09.2025

  • 4 А това което пише го гледах по СНН

    10 30 Отговор

    До коментар #3 от "Това е най точно за диктатура":

    Плондера Кимчо се правеше че плаче заедно с близките на безсмислено убитите жълтури в Украйна -

    В същото време бяха разпространени и кадрите как Ким Чен Ун се прекланя пред снимките на загиналите войници и прегръща семействата им. "Това е типично за Северна Корея", казва Мин Сънг Че, професор по комуникации и медии в университета "Пейс" в Ню Йорк. Идеологическата индоктринация цели да втълпи на бъдещите поколения и потенциални войници патриотизъм. "Показват как войници се самоубиват, защото перфектно се вписва в отколешния наратив на режима, който възхвалява ултимативната саможертва", казва Мин пред ДВ. Героичните дела на загиналите войници се представят като "мъченичество”.

    19:38 15.09.2025

  • 5 Абе все виждаме вашите лъжи

    45 19 Отговор
    Запада стана дъното на света. Ни чест, ни достойнство. Пълен отпадък. В гетата има повече достойнство.

    19:39 15.09.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    38 16 Отговор
    Хората в Европа са най-лъгани и ограбвани от конфликта в Украйна. Българите в България вече не струват нищо за марионетките и подлогите които управляват!

    19:39 15.09.2025

  • 7 раша на колене

    14 34 Отговор
    В спешен телефонен разговор с Ким-Чен-Ун ,Путин е поискал нова помощ в жива сила този път от 70 хиляди войници!

    Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-

    Руските войници масово бягат от армията

    Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.

    Коментиран от #46, #77

    19:39 15.09.2025

  • 8 Бг гражданин

    38 11 Отговор
    Колкото и да ни промивате мозъците,фашистите в Украйна няма да приемеме за миротворци!!!

    19:40 15.09.2025

  • 9 Атина Палада

    36 10 Отговор
    По скоро украинците измряха за интересите на Запада! Северна Корея изпрати 3-5 макс 10 хиляди войници и на фона на 600 хилядната руска армия дали тези 10 хиляди са фактор? Истината е ,не за помощ на Русия а за боен опит в реални бойни действия ..

    Коментиран от #21

    19:40 15.09.2025

  • 10 Истината

    30 6 Отговор
    АКО ЛЪЖАТ ТО ПО МАЛКО ОТ ВАС ВАС НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ МИНЕ ПО ЛЪЖИ

    19:40 15.09.2025

  • 11 Волгин

    13 21 Отговор

    До коментар #2 от "ДОЙЧОВОТО ВКИСНАТО ЗЕЛЕ":

    Севернокорейците как ги лъжат мога да го разбера, ама нашите Възрожденци как лесно се лъжат не мога.

    19:40 15.09.2025

  • 12 обективен

    35 6 Отговор
    А Зеленски и кръгът му трупат милиони пачки ,и реват за още !!

    19:41 15.09.2025

  • 13 Северна Македония

    26 6 Отговор
    Как DW лъже хората? Като безплатен обяд със свинско със зеле.

    Коментиран от #18

    19:42 15.09.2025

  • 14 Коко

    25 4 Отговор
    Ами как лъжат? Като дойче веле!

    19:42 15.09.2025

  • 15 Иван Грозни

    23 6 Отговор
    Всичко е пропаганда. Дори самата статия.

    19:43 15.09.2025

  • 16 Единствено Българска делегация

    3 1 Отговор
    От източна Европа беше поканена от Зеленски в президентския му дворец в Киев. Ето тези държавни мъже са истинските Европейци и Атлантици... Станислав Балабанов прегърнал Володимир Зеленски,Кирил Петков прегърнал Балабанов и Зеленски прегърнал генерал Атанасов

    19:44 15.09.2025

  • 17 Лопата Орешник

    23 11 Отговор
    Само функционално неграмотен може да вярва,че Северна Корея има нужда да лъже гражданите си! Защо да ги лъжат? За да избегнат вот на недоверие ли? Или да спрат протестите? Пълна липса на разбиране относно действителността!

    19:44 15.09.2025

  • 18 Винаги ще има някой пропаднал

    18 5 Отговор

    До коментар #13 от "Северна Македония":

    като ДВ да лъже. И това е така, защото винаги има някой достатъч1нбо глупав да блее по лъжите. Роден за овца, цял живот е овца.

    19:44 15.09.2025

  • 19 Ир Сен

    11 12 Отговор
    Корейците знаят ли ,че има други държави ?

    19:44 15.09.2025

  • 20 Дориана

    18 3 Отговор
    Много удобно на някои коментатори образно казано да гледат в чуждата паница, А, защо не видят реалността, че Украйна вече е почти унищожена , да не говорим за икономическите загуби на Европейския съюз, И това ще продължава и ще се задълбочава защото Русия както предупреди още преди започването на войната няма да допусне Натовски войски на границата. Така , че За ЕС остава дилемата или Трета Световна война или Украйна да приеме условията на Русия..Накрая сами ще се избият.

    19:46 15.09.2025

  • 21 рашистката армия е ликвидирана

    10 19 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    И вече няма пушечно месо. Досега в Украйна са ликвидирани 37 руски генерали ,най много убити генерали във война.Не само 40% от редовната рашистка армия даде фира в република Украйна а и е рекорд за най много убити генерали във война. Последния убит е зам.началника на военноморския флот на русия. Убит от Украински командоси безмилостно.
    Какво се знае за загиналите руски генерали в Украйна
    8.09.20228 юни 2025
    Руската армия дава големи жертви и сред генералитета. Различни източници съобщават, че в Украйна са загинали вече тридесет и седем руски генерал-майори. Това действа на войниците деморализиращо. Какво се знае за тези случаи.

    Коментиран от #26, #27, #32, #36

    19:46 15.09.2025

  • 22 Българин

    8 11 Отговор
    Само бе ге копейките са по-глупави от с.корейците.

    19:46 15.09.2025

  • 23 Атина Палада

    6 14 Отговор
    руски нещастници ги трепят в Украйна! Американци и Европейци по домовете си след почивките! руснаците в катафалките....ей за такъв разгром на НАТО си мечтаех

    Коментиран от #28, #34

    19:47 15.09.2025

  • 24 Баш Балък

    13 5 Отговор
    От 2000 до 13000 е доста за статистическа грешка. Севернокорейците знаят за какво се бият, но украинците май не знаят.

    19:47 15.09.2025

  • 25 ДВ лъже, както винаги

    14 9 Отговор
    Корейската Народна Демократична Република воюва за собствените си интереси, които стратегически и геополитически съвпадат с интересите на Руската федерация.

    КНДР вече не е в изолация.

    Който го е яд, да се хапне ... (знае къде)!

    19:47 15.09.2025

  • 26 Димитринчо

    5 9 Отговор

    До коментар #21 от "рашистката армия е ликвидирана":

    Повечко са.

    19:47 15.09.2025

  • 27 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 12 Отговор

    До коментар #21 от "рашистката армия е ликвидирана":

    Затова пyтитo се крие в бункера🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 нападна Украйна преди 4 години да смени Зеленски и да няма общи граници с НАТО🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍само че неутралните от 200 години Швеция и Финландия като видяха и подадоха заявление за членство в алианса 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣 пияния медвед ги заплаши с "необратими последици" 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
    показаха му среден пръст и сега русийката има 1300 км.обща граница с НАТО 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍Финландия оказва една от най големите помощи на Украйна 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 има 15 НАТОвски бази там и е изчислено че ядрените ракети стигат до московията за 27 секунди 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 Наздраве 🍸🍷🍾

    Коментиран от #31, #51, #80

    19:48 15.09.2025

  • 28 Механик

    7 5 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Днес гледам клип.Руснак посреща украински дрон с глава като централен защитник.

    19:50 15.09.2025

  • 29 Абе

    10 4 Отговор
    много грижовни са тези от ДВ, загрижили се за корейците, дето са на п..и..чка си ма..йчи..на от Дойчланд и Европата, като, че ли корейците са петимни за тези грижи...

    19:50 15.09.2025

  • 30 ООрана държава

    5 9 Отговор
    Другия път пишете как лъжат орките че напредват

    19:51 15.09.2025

  • 31 Ето заради такива като теб

    11 7 Отговор

    До коментар #27 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Дойче веле е бита карта.... лъжи и измислици.

    19:51 15.09.2025

  • 32 доктор

    6 8 Отговор

    До коментар #21 от "рашистката армия е ликвидирана":

    Добрия руснак е денацифицираният руснак.

    19:51 15.09.2025

  • 33 ШЕФА

    9 5 Отговор
    Ееееее щом Южно Корейците са го написали значи е не 100 % а даже 1000 % истина хааааааааааа и те като хамериканците само "Мир и благоденствие искат за целия свят "

    19:51 15.09.2025

  • 34 Атина Палада

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    КолежкЕ като гледам на мАтЮвците столиците как горят :)))) Париж гори,Лондон гори,Берлин гори ...В САЩ националната гвардия е по улиците из градовете ....мани мани:)))

    19:53 15.09.2025

  • 35 Тома

    10 3 Отговор
    Ако някой лъже хората всеки ден това е DW

    19:53 15.09.2025

  • 36 Факт

    7 10 Отговор

    До коментар #21 от "рашистката армия е ликвидирана":

    Русия е военна мижитурка във всяко едно отношение.Русия до момента е дала над 2 милиона жертви в пълномащабната си война срещу малка Украйна.Освен това руснаците до момента са загубили съответно : Танкове - 11168 , бронирани машини - 23258 , артилерии - 32545 ,самолети - 422 , хеликоптери - 341 ,кораби - 28 , подводници - 2 и още сума ти техника която няма смисъл дори да изброяване.Русия на практика е загубила 40% от военните си възможности.С други думи колкото Бурунди е сила и мощ ,толкова и русийката.Руснаците просто трябва да се молят някоя държава от първите 10 сили да не им вдигне мерника,че тогава Русия ще яде шамарите чак до Чукотка и ядреното им оръжие на което разчитат да джафкат няма да ги спаси.

    Коментиран от #40, #54, #82

    19:53 15.09.2025

  • 37 Я да видим, кой лъже яко и нагло

    10 4 Отговор
    "Държавната телевизия излъчи и документален филм за войските, изпратени в Украйна."

    Северно Корейски войници НЕ са изпращани в Украйна!!!!
    Логично е когато някой ви лъже така нагло за едно, няма да се поколебае са ви излъже и за друго:

    "твърди се, че близо 2000 от 13 000 севернокорейски войници, изпратени в Украйна, са били убити".(???)

    Как да не се възхищаваме на DW , особено на Автор: Юлиан Рийл

    Коментиран от #43, #79

    19:54 15.09.2025

  • 38 БУХАХАХА

    5 6 Отговор
    Лъжат ги както тези в мадар раша.

    19:55 15.09.2025

  • 39 пешо

    9 3 Отговор
    дойче украина я смачкаха в момента е на системи

    19:55 15.09.2025

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 9 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((

    АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))

    ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))

    ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))

    Коментиран от #44

    19:56 15.09.2025

  • 41 българин

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аки да последвате ония дето искал да се пресели в русия, единствения дето отсрами родната вата.

    19:56 15.09.2025

  • 42 Къде лъжат, къде е пропагандата?

    11 2 Отговор
    Вие наред ли сте? Преди точно две години всички сайтове и всички национални телевизии пуснаха поредица от "статии" за "смъртта" на Путин. Дадохте го даже в ковчег, включително националната телевизия. Преди точно три години имаше поредица от статии как Путин беше болен от Паркинсон, рак на дебелото черво, имаше тумор на мозъка. Това помните ли го? Преди точно три години "разследващия журналист" Христо Грозев пусна поредица от статии, че Русия била свършила ракетите и се "разпада до дни, даже до часове". Вие помните ли как Урсула фон дер Лайен в официално изказване в ЕК каза, че руските войници крадели чипове от перални? Аз лично съм чел "статии" как руските войници в Украйна им раздавали Виагра и им заповядвали да оплождат украинки в завзетите територии. Ако ви пускам всичките фейкове няма да ми стигнат седмици да ви пиша глупостите. Как не ви е срам!

    19:56 15.09.2025

  • 43 По первий канал

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Я да видим, кой лъже яко и нагло":

    даваха,как Путин благодари на Ким за войниците в Курск !На теб ли да вярвам ?

    Коментиран от #78

    19:56 15.09.2025

  • 44 Пропагандата

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    винаги се цели в глупака. И за съжаление винаги го намира.

    19:57 15.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Така е

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "раша на колене":

    Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки"

    19:57 15.09.2025

  • 47 Леон

    2 9 Отговор
    Резиденцията на Путин във Валдай, където майката на синовете му Алина Кабаева често прекарва време, вече е обградена от 12 позиции на противовъздушната отбрана.
    Това са предимно системи „Панцир“ на кули. Това се доказва от нови сателитни изображения от яндекс и снимки от услугата Яндекс зеркала.
    Радио Свобода започна да събира информация за кулите с „Панцири“ около президентската резиденция Валдай в края на 2024 г. – местоположението на позициите на противовъздушната отбрана в този район може да бъде намерено на интерактивната карта.
    През февруари 2023 г. изданието „Проект“ съобщи за специално построена къща за Алина Кабаева близо до резиденцията на Путин във Валдай, за която дори е положен отделен железопътен клон. 12 кули с „Панцири“ около резиденцията на Путин са само 5 пъти по-малко от броя на позициите за противовъздушна отбрана, които „Радио Свобода“, с помощта на OSINT ентусиасти, откри от 2022 г. насам в Москва и Московска област, които имат население от над 20 милиона души. Вилата на диктатора се пази с ПВО, което би трябвало да пази 4 милиона души. Страх майка. Но и това няма да помогне.

    19:57 15.09.2025

  • 48 Типичните ви лъжи

    8 1 Отговор
    Нека да припомним - серията от статии във всички български сайтове и медии навремето за "Призракът на Киев", което се оказа примитивна лъжа. Вие нямате срам от хората, нито страх от Господа!

    19:59 15.09.2025

  • 49 гайтанджиева

    2 7 Отговор
    Пропагандата не търси рублоидитите.Тя ги намира.

    Коментиран от #53

    19:59 15.09.2025

  • 50 Ха ХаХа

    6 1 Отговор
    Дрън,дрън - ярина

    19:59 15.09.2025

  • 51 раша на колене за гавра ...страшно е

    2 10 Отговор

    До коментар #27 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 3,8 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #56, #58, #62

    19:59 15.09.2025

  • 52 Хи хи

    7 1 Отговор
    Никой не може да лъже повече от БНТ !! Севернокорейците ряпа да ядат !

    19:59 15.09.2025

  • 53 Казал

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "гайтанджиева":

    Еврокатилът

    19:59 15.09.2025

  • 54 Това са безспорни

    0 4 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    Факти.

    20:00 15.09.2025

  • 55 Сандо

    5 0 Отговор
    ДВто колко журналиста има в КНДР?Май николко,но това не и пречи да излива тонове помия върху една суверенна държава,от десетилетия воюваща срещу "цивилизования" свят за правото си да съществува така,както те искат.И е крайно време да спре да се пише северна корея,страната си има официално име и то е Корейска Народно Демократична Република - поне това уважение може да и се окаже от пропадналата политкоректна западнала преса.

    20:00 15.09.2025

  • 56 Димитринчо

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "раша на колене за гавра ...страшно е":

    Повечко са.

    20:01 15.09.2025

  • 57 Тома

    3 0 Отговор
    На никой не вярвам !Едните лъжат,че Путин е умрял !Другите,че е жив !

    20:01 15.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ами

    5 1 Отговор
    Загиналите севернокорейци участвали в СВО, са 101 чвека.
    Какво твърдят либералните медии и разузанвания, отдавна няма никаво значение.
    Просто на тях никой нормален човек не им вярва.
    И това е логично, защото дори и те самите вече не си вярват :)

    20:04 15.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Залагам апартамент в София, че лъжеш!

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "раша на колене за гавра ...страшно е":

    Дай да отидем на нотариус и да сключим облог за тристаен апартамент в София. Ако ти докажеш, че това е истина получаваш апартамент, ако не успееш да го докажеш, ти ми дължиш. Готов ли си да застанеш като мъж зад думите си или ще се криеш като страхливец какъвто винаги си бил?

    Коментиран от #70

    20:05 15.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Да,бе

    6 1 Отговор
    Как лъжели в Северна Корея...Ами лъжат,като аматьори в сравнение с европейската пропаганда.То не беше зелена сделка,ковид пландемия,украинска прокси война за разграбване на руските ресурси...Санкции до припадък и в резултат загива налагащият тия санкции.След няколко века кръвосмешения туй е резултатът.

    Коментиран от #68

    20:05 15.09.2025

  • 65 нннн

    7 1 Отговор
    По- добре кажете как нашата пропаганда лъже хората в България. Или за Сев. Корея знаете; за България не знаете...

    20:06 15.09.2025

  • 66 дончичо

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Това е най точно за диктатура":

    един убит не разменихте ,какво сте се разкрякали

    20:06 15.09.2025

  • 67 За русофоците

    3 1 Отговор
    Пълномашабна война е:
    1. Килимно бомбардиране което означава че за 2 месеца Укра ставаше на сол.
    2. Участие 100% на редовна армия

    Коментиран от #69

    20:06 15.09.2025

  • 68 Да де

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Да,бе":

    То не беше Киев за два дня.

    Коментиран от #71, #75

    20:07 15.09.2025

  • 69 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "За русофоците":

    От руснак войник не става.

    Коментиран от #73

    20:08 15.09.2025

  • 70 Нищо не може да докаже

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Залагам апартамент в София, че лъжеш!":

    Този елементарен лъжец

    20:08 15.09.2025

  • 71 Тая лъжа

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Да де":

    най я обичат и папагалят платените отпадъци. 😄

    20:08 15.09.2025

  • 72 Роко Сифреди

    0 2 Отговор
    Когато бях чавдарче, пионерче и т.н. моята глава също беше пълна с комунистически бръмбари. Митко Палаузов, Шестте ястребинчета, Павлик Морозов (той беше по-висок левъл, защото е руснак, а те, както знаем са по-добри от нас). Гледахме филми за войната, имаше герои като Матросов, който се хварля на амбразурата. Мечтаехме за героична смърт (още като деца). Ревяхме пред портрета на Брежнев, когато умря.
    Все неща, които децата ми никога не повярваха. Още по-добре.

    Коментиран от #74

    20:09 15.09.2025

  • 73 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    За това ли 12 пъти смачка родната ти Турция

    20:10 15.09.2025

  • 74 Фашистки идиотино

    6 0 Отговор

    До коментар #72 от "Роко Сифреди":

    Ястребинчетата са убити от упор от дядото на тулума твой съпартиец Ал.Йорданов.
    Много са ти пърнили главата но сега ще ти я атрежат

    Коментиран от #81

    20:13 15.09.2025

  • 75 Да,бе

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "Да де":

    Защо им е някакъв Киев,като могат да променят световният ред за нула време.Мислете,нищо че имате главоболие...

    20:13 15.09.2025

  • 76 Каунь

    3 0 Отговор
    По ме интересува, как лъжат хорта в източна Европа

    20:13 15.09.2025

  • 77 Каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "раша на колене":

    Кви хора бе, те вече изстрелват по 1000 търтея на ден, скоро и терминатори ще пуснат.

    20:17 15.09.2025

  • 78 Вярвай на мен, няма да сбъркаш

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "По первий канал":

    Курск е в Русия, а не в Украйна! Севернокорейци бяха пратени на обучение в Русия! Не са пращани в Украйна!!
    Не се лови на брадатите лъжи на Дойче Веле!
    "твърди се, че близо 2000 от 13 000 севернокорейски войници, изпратени в Украйна, са били убити"
    " Държавната телевизия излъчи и документален филм за войските, изпратени в Украйна."

    Тия срам нямат и окото им не мигва. И тия които им преписват редовно глупостите, - също не се изчервяват дори. Надяват се на балами като теб!

    20:20 15.09.2025

  • 79 Как са ги убили в Украйна

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Я да видим, кой лъже яко и нагло":

    като са били в Русия???

    20:23 15.09.2025

  • 80 Каунь

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Финландия не била в Нато, ама Нато било във Финландия........имало 15 бази на Нато......

    20:23 15.09.2025

  • 81 Роко Сифреди

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Фашистки идиотино":

    Пич, така като ми четеш постовете не се ли разбира, че съм от градската десница, т.е. абсолютно срещу Боко и Шиши?

    Коментиран от #84

    20:27 15.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Мали

    3 1 Отговор
    А вие как лъжите Българите за войната там?! Украйна е загинала държава вече!!! Да живее Русия!!!

    20:31 15.09.2025

  • 84 Коя е тая градска десница

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Роко Сифреди":

    Че ми приличате на двете страни на една и съща монета.

    Коментиран от #87

    20:32 15.09.2025

  • 85 Омбре

    3 1 Отговор
    Хахаха,какви са тия статии.

    20:34 15.09.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Коя е тая градска десница":

    "Градската десница" са тези дето са седели на дясното бедро на господин Пеевски :)

    20:39 15.09.2025

  • 88 В В.П.

    0 0 Отговор
    Пълни глупости..

    20:50 15.09.2025

  • 89 В В.П.

    0 0 Отговор
    А тия Дончовци как лъжат кората от Европа .Срам да те хване .Корейците не ме интересуват..!!Ясен??

    20:52 15.09.2025

  • 90 ТеА пА!

    1 0 Отговор
    Заплакали с фалшиви сълзи на чужд гроб...?!
    Аре у лево...!

    20:53 15.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания