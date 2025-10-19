Севернокорейски войник дезертира в Южна Корея

Севернокорейски войник дезертира днес, преминавайки осеяната с мини граница в демилитаризираната зона, съобщи южнокорейският Комитет на началниците на генералните щабове, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Нашата армия задържа севернокорейски войник, който премина днес военната демаркационна линия", посочи в изявление Комитетът и допълни: "Армията е идентифицирала лицето близо до военната демаркационна линия, проследила го е и го е наблюдавала, след което е провела стандартна операция по задържането му".

По-рано този месец севернокорейският ръководител Ким Чен-ун прие голям военен парад, а на събитието в Пхенян, в присъствието на чуждестранни сановници, бе показана нова междуконтинентална балистична ракета, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА). Парадът се състоя по случай 80 години от основаването на управляващата Корейска трудова партия и бе продължение на тържественото отбелязване на годишнината, започнало в четвъртък.

Китайският премиер Ли Цян, делегация от Русия, водена от бившия президент Дмитрий Медведев, и шефът на виетнамската компартия То Лам бяха сред чуждестранните сановници, дошли в Пхенян за юбилея. На военния парад Северна Корея, която е ядрена държава, показа най-съвременната си междуконтинентална балистична ракета "Хвасон 20", описана от КЦТА като "най-мощната стратегическа оръжейна система" на страната.