Севернокорейски войник дезертира в Южна Корея

Севернокорейски войник дезертира днес, преминавайки осеяната с мини граница в демилитаризираната зона, съобщи южнокорейският Комитет на началниците на генералните щабове, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
"Нашата армия задържа севернокорейски войник, който премина днес военната демаркационна линия", посочи в изявление Комитетът и допълни: "Армията е идентифицирала лицето близо до военната демаркационна линия, проследила го е и го е наблюдавала, след което е провела стандартна операция по задържането му".
По-рано този месец севернокорейският ръководител Ким Чен-ун прие голям военен парад, а на събитието в Пхенян, в присъствието на чуждестранни сановници, бе показана нова междуконтинентална балистична ракета, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА). Парадът се състоя по случай 80 години от основаването на управляващата Корейска трудова партия и бе продължение на тържественото отбелязване на годишнината, започнало в четвъртък.
Китайският премиер Ли Цян, делегация от Русия, водена от бившия президент Дмитрий Медведев, и шефът на виетнамската компартия То Лам бяха сред чуждестранните сановници, дошли в Пхенян за юбилея. На военния парад Северна Корея, която е ядрена държава, показа най-съвременната си междуконтинентална балистична ракета "Хвасон 20", описана от КЦТА като "най-мощната стратегическа оръжейна система" на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #4, #6, #8, #11, #50
14:38 19.10.2025
2 Пък колко
14:38 19.10.2025
3 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #19
14:40 19.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Накрая ще стане като Източна и
Коментиран от #45
14:40 19.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сталин
Коментиран от #13, #21
14:42 19.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 мнение
14:44 19.10.2025
11 А какво да кажем ние с гайдите...!
До коментар #1 от "си дзън":Украинските войници дезертират с хиляди,в Русия...!
Факт!
Коментиран от #15, #16, #55
14:45 19.10.2025
12 И Киев е Руски
14:47 19.10.2025
13 да си знаеш
До коментар #7 от "Сталин":Абсолютно на никой не му пука.Хората си живеят живота в развития и богат свят,докато вие гладни,голи и боси пещеярняци говорите за някакви ракетки с кашкавалка в ръка ! Как един от вас майце продажници не отиде в тея забравени от бога места и изостанали подобия на държави като Северна Корея,Русия ,Беларус и тем подобните им оборчета ? Сега ако беше в Северна Корея как щеше да си пишеш conoливото коментарче като нямаше да имаш достъп до интернет понеже диктатора не го позволява ,а трябва да му целуваш картината постоянно ?
Коментиран от #27, #35
14:48 19.10.2025
14 Сляпата Вайша
Коментиран от #24
14:48 19.10.2025
15 фашистки рашастан в изолация
До коментар #11 от "А какво да кажем ние с гайдите...!":Руските воиници дезертират масово в Украйна ,а цели руски движения се бият за Украйна срещу руските фашистки терористи!
Коментиран от #17, #40
14:49 19.10.2025
16 си дзън
До коментар #11 от "А какво да кажем ние с гайдите...!":Те пък руснаците не дезертират...
14:49 19.10.2025
17 Руснак без крак
До коментар #15 от "фашистки рашастан в изолация":Утре влизам в Киев!Без глава.
Коментиран от #22
14:50 19.10.2025
18 Хахахаха
Коментиран от #23, #29, #34, #38
14:50 19.10.2025
19 Хахахаха
До коментар #3 от "Хахахаха😂😂😂😂":И живота в С. Корея не е станал по-хубав.
14:51 19.10.2025
20 пешо
14:51 19.10.2025
21 Хахахаха
До коментар #7 от "Сталин":И какво обикновения човек трябва да го радва създаването на оръжие, което убива? Това ли според копейките е прогрес? Това ли трябва да е целта на една нация? Да създава оръжия, без значение какво оставя след себе си и как живеят хората? Това ли е важно за вас, копейки? Оръжията?
Коментиран от #39
14:52 19.10.2025
22 Украинец на 4 крака!
До коментар #17 от "Руснак без крак":Утре влизам в Москва!
Дано не изтрезнея до тогава...!
14:53 19.10.2025
23 минувача
До коментар #18 от "Хахахаха":Няма защо да ти се обяснява - нищо няма да разбереш по понятни за медицината причини !
Коментиран от #25, #33
14:53 19.10.2025
24 фактите
До коментар #14 от "Сляпата Вайша":Е нормално.След 45 годишно руско робство което буквално унищожи и върна държавта 100 години назад ,хората избягаха веднага щом се отвориха вратите на затвора.
Коментиран от #31
14:53 19.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Олеле
До коментар #13 от "да си знаеш":Не знам дали осъзнавате погрешността на коментара си. Славяните сме хора националисти, държим на Родината, на земята, на традициите, на историята. Ние не ходим на други континенти да крадеме и убиваме. Вие сте по пътуванията, вие искате чуждото, пътувате като стада скакалци с кораби, самолетоносачи да разнасяте дългово робство, скрито под лъжлива демокрация. Това сте ВИЕ - катунарите от НАТО.
14:56 19.10.2025
28 Фейк на часа
14:56 19.10.2025
29 Хехехе
До коментар #18 от "Хахахаха":Не мога да разбера щом Украйна не е диктаторска държава,защо млади,здрави и яки украинци масово бягат към нашият ,,Слънчак" ,плащайки подкуп от 10 хилки долара...?!?!
Коментиран от #32, #37
14:56 19.10.2025
30 минувача
До коментар #25 от "хххх":Да си зелен со...л по - добре ли е , според теб ?! Ха-ха ! Малко са те били като малък , трябвало е още , и още ....
14:58 19.10.2025
31 Сляпата Вайша
До коментар #24 от "фактите":Нормално, ама 35 години бягат и се молят да мият чинии. Само миндиянците останахте по занаятите.
14:58 19.10.2025
32 Много повече от $10К
До коментар #29 от "Хехехе":Минимум 20 000 Евро на границата в началото на конфликта, а тарифите се увеличават всеки ден защото един украинец бива утилизиран за часове на фронта.
14:59 19.10.2025
33 Хахахаха
До коментар #23 от "минувача":"Няма защо да се обяснява", защото няма какво да се обяснява. Фактите са факти. В диктаторските държави се налага народа да бъде затворен в затвор обграден с мрежи и пазен с оръжие! Това са фактите. Други факти имаш ли? Не! Значи няма какво да ти се обяснява.
Коментиран от #36, #43
14:59 19.10.2025
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Хахахаха":Мрежите не са против бегълци.А против ВРАГОВЕ!!! И диверсанти.Почети малко
Коментиран от #48
14:59 19.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хахахаха
До коментар #29 от "Хехехе":Бягат от война. Преди 2014 година, колко украинци имаше у нас? Обаче рашите бяха много, нали? Ама тогава не се оплакваше.
Коментиран от #46
15:00 19.10.2025
38 Ким пут дон
До коментар #18 от "Хахахаха":От копейка умен отговор не чакай! Те са като зомбита, горките!
15:01 19.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "фашистки рашастан в изолация":Масово дезертират ,хахахх,А тогава защо украйна не е в Москва?
15:01 19.10.2025
41 Хахахаха
До коментар #36 от "село мое ,":Разбрах - нямаш карти. Не е нужно да коментираш!
Коментиран от #44
15:01 19.10.2025
42 Сградиращ Деград
Във времена на военни действия - да го пуснат тоя - та малко ли патрони имат граничарите - "случайно изстрелях пълнителя!"
15:01 19.10.2025
43 Кой го казва?
До коментар #33 от "Хахахаха":Цифровият роб, който се дава живота за къшей хляб със щарена опаковка. Всички се мъкнете обратно в България от хубавия Запад.
15:03 19.10.2025
44 село мое ,
До коментар #41 от "Хахахаха":Имам , но няма да играя с някой като теб - хем к....х , хем и на...г...ъ..л !
15:03 19.10.2025
45 Деградиращ сградоред
До коментар #5 от "Накрая ще стане като Източна и":ама къде е Южна Корея - на изток, а Северна - на запад! Кофти времена за Самсунг!
Знаем ги американците, колко са "умни"
15:05 19.10.2025
46 Много ти е тъпа опорката
До коментар #37 от "Хахахаха":През 2014 никой не е плащал курорта на руснаците, а сега един украинец получава много повече пари от държавата от един български пенсионер, който е работил за всички нас десетилетия наред. В много западни държави богатите украинци не получават нищо, а тук ние социално подпомагаме хора с автомобили за половин милион долара.
Коментиран от #49
15:05 19.10.2025
47 Смешник
Коментиран от #54
15:06 19.10.2025
48 Хахахаха
До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Брейййй. Само не разбрах, за какви диверсанти става въпрос? На кой му е притрябвала С. Корея? Нали гледаш, че на никой не му пука за С. Корея и за тях се чува само когато правят някакво ядрено оръжие или някаква ядрена подводница или някакъв ядрен кораб и така.
Коментиран от #52
15:06 19.10.2025
49 Хахахаха
До коментар #46 от "Много ти е тъпа опорката":Тези пари идват от Европа, а не от България! И знаеш ли, те остават в България тези пари след това, защото се ползват в България и изведнъж ръйш ли, България изкарва една добра икономика, защото парите от Европа се ползват в България. Ама нищо, какво да се обяснява на неуки хора. И между другото, доста украинци вече работят в България и дават развитие на страната. Но все пак, ако искате България да расте само на ро ми и това не е проблем.
Коментиран от #53, #56
15:09 19.10.2025
50 Минувач
До коментар #1 от "си дзън":И как така 8 млн урки са напуснали Бандерия и два торят почвите в Курск , и смъркача пак отече ?
15:11 19.10.2025
51 Фейк на часа
15:13 19.10.2025
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Хахахаха":А за какво има ЦРУ и други службици бе и Диот?
15:13 19.10.2025
53 Въпрос
До коментар #49 от "Хахахаха":Бандерите в бг по морето ли работят що ги срещаме там в изобилие ( като гъби след дъжд ) ?
15:14 19.10.2025
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #47 от "Смешник":290 хиляди
15:15 19.10.2025
55 Това е безспорен
До коментар #11 от "А какво да кажем ние с гайдите...!":Факт
15:16 19.10.2025
56 Още по-тъпа ти е опорката
До коментар #49 от "Хахахаха":Парите за украинските търтеи наистина идват от Европа - от европейски банки, от които ние теглим огромни външни дългове, а България вече е в дългова спирала. Никой не ни плаща за украинците, всичко се покрива от държавния бюджет. Престанете да лъжете! Да не говорим, че българското черноморие сега е завладяно от украинската мафия, която върлува във Варна и Бургас, те сега котролират трафика на дрога, с която тровят нашите и европейските деца.
15:17 19.10.2025
57 Логично
15:20 19.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Южна Корея
15:22 19.10.2025
60 Ицо морския
15:23 19.10.2025