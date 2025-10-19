Новини
Севернокорейски войник дезертира в Южна Корея

19 Октомври, 2025 14:35 993 60

  • северна корея-
  • южна корея-
  • дезертьорство

Нашата армия задържа севернокорейски войник, който премина днес военната демаркационна линия, обяви Сеул

Севернокорейски войник дезертира в Южна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Севернокорейски войник дезертира днес, преминавайки осеяната с мини граница в демилитаризираната зона, съобщи южнокорейският Комитет на началниците на генералните щабове, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Нашата армия задържа севернокорейски войник, който премина днес военната демаркационна линия", посочи в изявление Комитетът и допълни: "Армията е идентифицирала лицето близо до военната демаркационна линия, проследила го е и го е наблюдавала, след което е провела стандартна операция по задържането му".

По-рано този месец севернокорейският ръководител Ким Чен-ун прие голям военен парад, а на събитието в Пхенян, в присъствието на чуждестранни сановници, бе показана нова междуконтинентална балистична ракета, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА). Парадът се състоя по случай 80 години от основаването на управляващата Корейска трудова партия и бе продължение на тържественото отбелязване на годишнината, започнало в четвъртък.

Китайският премиер Ли Цян, делегация от Русия, водена от бившия президент Дмитрий Медведев, и шефът на виетнамската компартия То Лам бяха сред чуждестранните сановници, дошли в Пхенян за юбилея. На военния парад Северна Корея, която е ядрена държава, показа най-съвременната си междуконтинентална балистична ракета "Хвасон 20", описана от КЦТА като "най-мощната стратегическа оръжейна система" на страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    13 16 Отговор
    И как така този се е откзал от руския-севернокорейски рай?

    Коментиран от #4, #6, #8, #11, #50

    14:38 19.10.2025

  • 2 Пък колко

    20 5 Отговор
    укри дезертираха в Мозамбик не пишете.

    14:38 19.10.2025

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    19 7 Отговор
    На какви глупости се радва нацистката пропаганда!😂😂 С това корейската армия не е станала по слаба!

    Коментиран от #19

    14:40 19.10.2025

  • 5 Накрая ще стане като Източна и

    5 8 Отговор
    Западна Германия. Ще се втурнат всички в С.Корея. Ха-ха-ха!

    Коментиран от #45

    14:40 19.10.2025

  • 7 Сталин

    14 6 Отговор
    Великия Ким Чен създаде една от най мощните ядрени балистични ракети,представете си мащабите на тази ракета която е базирана на влекач с 12 оси и целия западен свят трепери от голямата тояга на Ким Чен

    Коментиран от #13, #21

    14:42 19.10.2025

  • 10 мнение

    6 2 Отговор
    Откачалки има навсякъде по света .

    14:44 19.10.2025

  • 11 А какво да кажем ние с гайдите...!

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Украинските войници дезертират с хиляди,в Русия...!
    Факт!

    Коментиран от #15, #16, #55

    14:45 19.10.2025

  • 12 И Киев е Руски

    7 3 Отговор
    Стивън Сегал:добре е направил.СМЕШНИЦи.А Мара когИ

    14:47 19.10.2025

  • 13 да си знаеш

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Абсолютно на никой не му пука.Хората си живеят живота в развития и богат свят,докато вие гладни,голи и боси пещеярняци говорите за някакви ракетки с кашкавалка в ръка ! Как един от вас майце продажници не отиде в тея забравени от бога места и изостанали подобия на държави като Северна Корея,Русия ,Беларус и тем подобните им оборчета ? Сега ако беше в Северна Корея как щеше да си пишеш conoливото коментарче като нямаше да имаш достъп до интернет понеже диктатора не го позволява ,а трябва да му целуваш картината постоянно ?

    Коментиран от #27, #35

    14:48 19.10.2025

  • 14 Сляпата Вайша

    11 4 Отговор
    От българия дезертираха 2 милиона и 4 милиона измряха. Заместиха ги пълчища миндиянци.

    Коментиран от #24

    14:48 19.10.2025

  • 15 фашистки рашастан в изолация

    6 9 Отговор

    До коментар #11 от "А какво да кажем ние с гайдите...!":

    Руските воиници дезертират масово в Украйна ,а цели руски движения се бият за Украйна срещу руските фашистки терористи!

    Коментиран от #17, #40

    14:49 19.10.2025

  • 16 си дзън

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "А какво да кажем ние с гайдите...!":

    Те пък руснаците не дезертират...

    14:49 19.10.2025

  • 17 Руснак без крак

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "фашистки рашастан в изолация":

    Утре влизам в Киев!Без глава.

    Коментиран от #22

    14:50 19.10.2025

  • 18 Хахахаха

    6 6 Отговор
    Не мога да разбера, след като в диктаторските държави е толкова хубаво да се живее, защо границите им са с мрежи и ги пазят с оръжие? Защо хората ще искат да бягат уж от хубавото? Копейки, чакам отговори?

    Коментиран от #23, #29, #34, #38

    14:50 19.10.2025

  • 19 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    И живота в С. Корея не е станал по-хубав.

    14:51 19.10.2025

  • 20 пешо

    4 1 Отговор
    с тая ракета ли дезертира

    14:51 19.10.2025

  • 21 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    И какво обикновения човек трябва да го радва създаването на оръжие, което убива? Това ли според копейките е прогрес? Това ли трябва да е целта на една нация? Да създава оръжия, без значение какво оставя след себе си и как живеят хората? Това ли е важно за вас, копейки? Оръжията?

    Коментиран от #39

    14:52 19.10.2025

  • 22 Украинец на 4 крака!

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Москва!
    Дано не изтрезнея до тогава...!

    14:53 19.10.2025

  • 23 минувача

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Няма защо да ти се обяснява - нищо няма да разбереш по понятни за медицината причини !

    Коментиран от #25, #33

    14:53 19.10.2025

  • 24 фактите

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Сляпата Вайша":

    Е нормално.След 45 годишно руско робство което буквално унищожи и върна държавта 100 години назад ,хората избягаха веднага щом се отвориха вратите на затвора.

    Коментиран от #31

    14:53 19.10.2025

  • 27 Олеле

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "да си знаеш":

    Не знам дали осъзнавате погрешността на коментара си. Славяните сме хора националисти, държим на Родината, на земята, на традициите, на историята. Ние не ходим на други континенти да крадеме и убиваме. Вие сте по пътуванията, вие искате чуждото, пътувате като стада скакалци с кораби, самолетоносачи да разнасяте дългово робство, скрито под лъжлива демокрация. Това сте ВИЕ - катунарите от НАТО.

    14:56 19.10.2025

  • 28 Фейк на часа

    7 0 Отговор
    Официално признатите от Украйна дезертирали войници са над четвърт милион само за тази година. Дори се налага да "мобилизират" осакатеното от трудова злополука българско момче, което не можеше да държи и да стреля с оръжие тъй като дясната му ръка е била премазана от преса.

    14:56 19.10.2025

  • 29 Хехехе

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Не мога да разбера щом Украйна не е диктаторска държава,защо млади,здрави и яки украинци масово бягат към нашият ,,Слънчак" ,плащайки подкуп от 10 хилки долара...?!?!

    Коментиран от #32, #37

    14:56 19.10.2025

  • 30 минувача

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "хххх":

    Да си зелен со...л по - добре ли е , според теб ?! Ха-ха ! Малко са те били като малък , трябвало е още , и още ....

    14:58 19.10.2025

  • 31 Сляпата Вайша

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "фактите":

    Нормално, ама 35 години бягат и се молят да мият чинии. Само миндиянците останахте по занаятите.

    14:58 19.10.2025

  • 32 Много повече от $10К

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хехехе":

    Минимум 20 000 Евро на границата в началото на конфликта, а тарифите се увеличават всеки ден защото един украинец бива утилизиран за часове на фронта.

    14:59 19.10.2025

  • 33 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "минувача":

    "Няма защо да се обяснява", защото няма какво да се обяснява. Фактите са факти. В диктаторските държави се налага народа да бъде затворен в затвор обграден с мрежи и пазен с оръжие! Това са фактите. Други факти имаш ли? Не! Значи няма какво да ти се обяснява.

    Коментиран от #36, #43

    14:59 19.10.2025

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Мрежите не са против бегълци.А против ВРАГОВЕ!!! И диверсанти.Почети малко

    Коментиран от #48

    14:59 19.10.2025

  • 37 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #29 от "Хехехе":

    Бягат от война. Преди 2014 година, колко украинци имаше у нас? Обаче рашите бяха много, нали? Ама тогава не се оплакваше.

    Коментиран от #46

    15:00 19.10.2025

  • 38 Ким пут дон

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    От копейка умен отговор не чакай! Те са като зомбита, горките!

    15:01 19.10.2025

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "фашистки рашастан в изолация":

    Масово дезертират ,хахахх,А тогава защо украйна не е в Москва?

    15:01 19.10.2025

  • 41 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "село мое ,":

    Разбрах - нямаш карти. Не е нужно да коментираш!

    Коментиран от #44

    15:01 19.10.2025

  • 42 Сградиращ Деград

    0 0 Отговор
    Ако това е истина - Северна Корея са се отървали от всичките му роднини, до девето коляно и са направили музей на предателите по-голям!
    Във времена на военни действия - да го пуснат тоя - та малко ли патрони имат граничарите - "случайно изстрелях пълнителя!"

    15:01 19.10.2025

  • 43 Кой го казва?

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    Цифровият роб, който се дава живота за къшей хляб със щарена опаковка. Всички се мъкнете обратно в България от хубавия Запад.

    15:03 19.10.2025

  • 44 село мое ,

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Имам , но няма да играя с някой като теб - хем к....х , хем и на...г...ъ..л !

    15:03 19.10.2025

  • 45 Деградиращ сградоред

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Накрая ще стане като Източна и":

    ама къде е Южна Корея - на изток, а Северна - на запад! Кофти времена за Самсунг!
    Знаем ги американците, колко са "умни"

    15:05 19.10.2025

  • 46 Много ти е тъпа опорката

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    През 2014 никой не е плащал курорта на руснаците, а сега един украинец получава много повече пари от държавата от един български пенсионер, който е работил за всички нас десетилетия наред. В много западни държави богатите украинци не получават нищо, а тук ние социално подпомагаме хора с автомобили за половин милион долара.

    Коментиран от #49

    15:05 19.10.2025

  • 47 Смешник

    3 1 Отговор
    Един дезертирал северо корейски войник голяма новина В украинската армия дезертьорите са стотици хиляди

    Коментиран от #54

    15:06 19.10.2025

  • 48 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Брейййй. Само не разбрах, за какви диверсанти става въпрос? На кой му е притрябвала С. Корея? Нали гледаш, че на никой не му пука за С. Корея и за тях се чува само когато правят някакво ядрено оръжие или някаква ядрена подводница или някакъв ядрен кораб и така.

    Коментиран от #52

    15:06 19.10.2025

  • 49 Хахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "Много ти е тъпа опорката":

    Тези пари идват от Европа, а не от България! И знаеш ли, те остават в България тези пари след това, защото се ползват в България и изведнъж ръйш ли, България изкарва една добра икономика, защото парите от Европа се ползват в България. Ама нищо, какво да се обяснява на неуки хора. И между другото, доста украинци вече работят в България и дават развитие на страната. Но все пак, ако искате България да расте само на ро ми и това не е проблем.

    Коментиран от #53, #56

    15:09 19.10.2025

  • 50 Минувач

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    И как така 8 млн урки са напуснали Бандерия и два торят почвите в Курск , и смъркача пак отече ?

    15:11 19.10.2025

  • 51 Фейк на часа

    5 0 Отговор
    Много от пишещите хейтове срещу С. Корея си нямат представа от живота в Ю. Корея. Истина е, че произвеждат качествени продукти като таблети, мобилни телефони и автомобили, но в същото време живота там е изключително труден. Преди няколко години наградата "Оскар" получи филм по реален случай за семейство живеещо в мизерен апартамент на ниво мазе, чиято мечта бе да живеят един ден в нормално жилище. Такива като тях в Сеул са много, живота е изключително скъп, а раждаемостта изключително ниска. До 1990г в Ю. Корея има подобна диктатура както на север. Не ми се хаби за вас защото сте ограничени и всеки нормален човек с критическо мислене може да си намери сам инфо в нета, а не да повтаря като папагал.

    15:13 19.10.2025

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    А за какво има ЦРУ и други службици бе и Диот?

    15:13 19.10.2025

  • 53 Въпрос

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    Бандерите в бг по морето ли работят що ги срещаме там в изобилие ( като гъби след дъжд ) ?

    15:14 19.10.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Смешник":

    290 хиляди

    15:15 19.10.2025

  • 55 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "А какво да кажем ние с гайдите...!":

    Факт

    15:16 19.10.2025

  • 56 Още по-тъпа ти е опорката

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    Парите за украинските търтеи наистина идват от Европа - от европейски банки, от които ние теглим огромни външни дългове, а България вече е в дългова спирала. Никой не ни плаща за украинците, всичко се покрива от държавния бюджет. Престанете да лъжете! Да не говорим, че българското черноморие сега е завладяно от украинската мафия, която върлува във Варна и Бургас, те сега котролират трафика на дрога, с която тровят нашите и европейските деца.

    15:17 19.10.2025

  • 57 Логично

    0 0 Отговор
    Корея на Север е планинска на Юг полета. Като сложиш и санкциите, глада е сигурен.Бегане му е майката на Юг.

    15:20 19.10.2025

  • 59 Южна Корея

    0 0 Отговор
    Не е гледал горкия Игра на калмари да знае какво го чака.

    15:22 19.10.2025

  • 60 Ицо морския

    0 0 Отговор
    Това не е новина, защото постоянно севернокорейци правят опити да избягат от ада на дебелия Кимчо. Новина би било ако южнокрейски войник избяга в Северна Корея, но няма много желаещи да ходят на север. Защо ли? Гледам преди мен ник Хахахха ги е питал поне два пъти, но вместо отговори получава само неадекватни обиди. Обидите и виковете са признак на лошо възпитание и интелектуална слабост. Когато фактите говорят и боговете мълчат. А, фактите са, че Северна Корея е затвор-кочина, а Южна Корея е не в 21, а в 23 век по развитие и качество на живот и затова много севернокорейци мечтаят да живеят там. Също както беше с ГДР и ФРГ. Докато ФРГ произвеждаше Мерцедес и БМВ, ГДР правеха Трабант и Вартбург и ЩАЗИ дишаше във врата на всички, да не би случайно някой да не замисля бягство от техния рай. И сега кремълското джудже приема политически бежанци от западните страни без проблеми, но катоелаещи да влязат. Но, както виждам няма много желаещи. А, в загниващия Запад се чудят как да спират тълпите от желаещи да влязат.

    15:23 19.10.2025

