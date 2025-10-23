Северна Корея изстреля две свръхзвукови балистични ракети

Северна Корея съобщи днес, че вчера е тествала "важна" и „авангардна“ оръжейна система, включваща изстрелването на две балистични ракети от столицата Пхенян, без севернокореския лидер Ким Чен-ун да присъства, предадоха агенциите Киодо и Франс прес, цитирани от БТА.
Ракетите бяха изстреляни вчера в североизточна посока и поразиха целта в провинцията Северен Хамгьон, като тестът е част от програмата за развитие на отбранителните способности с цел укрепване на "стратегическото възпиране на потенциални врагове" на страната, съобщи Корейската централна телеграфна агенция.
Севернокорейските медии не съобщават подробности за обсега, траекторията или скоростта на полет на ракетите, отбелязва АФП.
Вчера сутринта южнокорейските военни засякоха изстрелването на няколко ракети, за които се смята, че са балистични ракети с малък обсег. Това е първото изстрелване на ракети, откакто президентът на Южна Корея И Дже-мьон встъпи в длъжност през юни.
На 10 октомври Северна Корея представи балистична ракета с малък обсег по време на военен парад в Пхенян, известна като "Хвасон 11", снабдена с хиперзвукови бойни глави. Парадът беше организиран в чест на 80-годишнината от основаването на управляващата Корейска трудова партия.
Изстрелването на ракетите се осъществи преди очакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Южна Корея, седмица преди срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕвроАтнатически безродник
10:04 23.10.2025
2 град КОЗЛОДУЙ
10:04 23.10.2025
3 оня с двете гумени лодки
10:05 23.10.2025
5 604
10:05 23.10.2025
6 Всички балистични ракети
Коментиран от #8, #12
10:10 23.10.2025
7 Зенитчик
Коментиран от #10
10:15 23.10.2025
8 Мефистофел
До коментар #6 от "Всички балистични ракети":Ногу си бърз, тъкмо и аз това щях да пиша.
10:17 23.10.2025
9 Зоопарк
Коментиран от #11, #13
10:17 23.10.2025
10 Мефистофел
До коментар #7 от "Зенитчик":Абе зенитчик, Патриот е ефективен по дозвукови цели в режим на пресрещане. В режим на догонване и с тях му е трудно. Къде тръгна за свръхзвукови да говориш?
10:20 23.10.2025
11 А ти си като маймуна
До коментар #9 от "Зоопарк":без пистолет.
10:24 23.10.2025
12 Щом са 2 значи са стереозвукови
До коментар #6 от "Всички балистични ракети":А залпа е съраунд - ПВО-то става разногледо-)
Коментиран от #14
10:27 23.10.2025
13 Медуня
До коментар #9 от "Зоопарк":как полуцивилизованите евразийски маймуни от ссср им дадоха ядрено оръжие не знам...
Коментиран от #17, #18
10:29 23.10.2025
14 пхенянець..
До коментар #12 от "Щом са 2 значи са стереозвукови":А наште нови кимискандри,дето преди два дни подпалиха столицата на кiевската хунта от четирите и крайща..какви са
10:32 23.10.2025
16 Мурат
10:34 23.10.2025
17 маке..
До коментар #13 от "Медуня":Та сега шебеците,дека са дошли на балканите с конската опашка вързана за тоягата..плескат на пхенянците..оти помагат на масковците за по бързото батисване на бандерците на зеления мухал
10:36 23.10.2025
18 Бай Ваньо
До коментар #13 от "Медуня":От къде знаеш че са от ссср? Цру пасти да яде. В Бг то много разузнавачи и дървени философия има. То за това от много ум бг е страна между втория и третия свят.
10:39 23.10.2025