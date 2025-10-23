Новини
Северна Корея изстреля две свръхзвукови балистични ракети

23 Октомври, 2025 10:02

Тестът е част от програмата за развитие на отбранителните способности с цел укрепване на "стратегическото възпиране", обяви Пхенян

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея съобщи днес, че вчера е тествала "важна" и „авангардна“ оръжейна система, включваща изстрелването на две балистични ракети от столицата Пхенян, без севернокореския лидер Ким Чен-ун да присъства, предадоха агенциите Киодо и Франс прес, цитирани от БТА.

Ракетите бяха изстреляни вчера в североизточна посока и поразиха целта в провинцията Северен Хамгьон, като тестът е част от програмата за развитие на отбранителните способности с цел укрепване на "стратегическото възпиране на потенциални врагове" на страната, съобщи Корейската централна телеграфна агенция.

Севернокорейските медии не съобщават подробности за обсега, траекторията или скоростта на полет на ракетите, отбелязва АФП.

Вчера сутринта южнокорейските военни засякоха изстрелването на няколко ракети, за които се смята, че са балистични ракети с малък обсег. Това е първото изстрелване на ракети, откакто президентът на Южна Корея И Дже-мьон встъпи в длъжност през юни.

На 10 октомври Северна Корея представи балистична ракета с малък обсег по време на военен парад в Пхенян, известна като "Хвасон 11", снабдена с хиперзвукови бойни глави. Парадът беше организиран в чест на 80-годишнината от основаването на управляващата Корейска трудова партия.

Изстрелването на ракетите се осъществи преди очакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Южна Корея, седмица преди срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.


  • 1 ЕвроАтнатически безродник

    7 5 Отговор
    сега гладния бългаатски МИЗЕРЕНген ще ревне че били дикататори тия от северна корея

    10:04 23.10.2025

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    5 5 Отговор
    слава на кип , корея са сила и го доказват всеки ден

    10:04 23.10.2025

  • 3 оня с двете гумени лодки

    9 6 Отговор
    пък ние имаме 6 броя ефки от които две не летят, а останалите 4 са във период на възтановяване

    10:05 23.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 604

    6 5 Отговор
    Смейти ли съ паветници....смейти съ...другу не ви остана...

    10:05 23.10.2025

  • 6 Всички балистични ракети

    12 1 Отговор
    са свръх звукови. А някои по модерни са хиперзвукови.

    Коментиран от #8, #12

    10:10 23.10.2025

  • 7 Зенитчик

    5 6 Отговор
    Ха-ха-ха, всички балистични ракети са свръхзвукови... докато не ги тресне Патриота. 😂

    Коментиран от #10

    10:15 23.10.2025

  • 8 Мефистофел

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Всички балистични ракети":

    Ногу си бърз, тъкмо и аз това щях да пиша.

    10:17 23.10.2025

  • 9 Зоопарк

    5 6 Отговор
    Севернокорейците са като маймуна с пистолет...

    Коментиран от #11, #13

    10:17 23.10.2025

  • 10 Мефистофел

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Зенитчик":

    Абе зенитчик, Патриот е ефективен по дозвукови цели в режим на пресрещане. В режим на догонване и с тях му е трудно. Къде тръгна за свръхзвукови да говориш?

    10:20 23.10.2025

  • 11 А ти си като маймуна

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Зоопарк":

    без пистолет.

    10:24 23.10.2025

  • 12 Щом са 2 значи са стереозвукови

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Всички балистични ракети":

    А залпа е съраунд - ПВО-то става разногледо-)

    Коментиран от #14

    10:27 23.10.2025

  • 13 Медуня

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Зоопарк":

    как полуцивилизованите евразийски маймуни от ссср им дадоха ядрено оръжие не знам...

    Коментиран от #17, #18

    10:29 23.10.2025

  • 14 пхенянець..

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Щом са 2 значи са стереозвукови":

    А наште нови кимискандри,дето преди два дни подпалиха столицата на кiевската хунта от четирите и крайща..какви са

    10:32 23.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мурат

    1 0 Отговор
    Добре е да имат за да се защитават, но това няма много да им помогне, защото имат малка територия. Само държави с огромни територии, като Русия, САЩ, Китай, могат да водят ядрена война. Държава с малка територия е обречена, ако противника концентрира огромно количество ядрени удари по малката и територия.

    10:34 23.10.2025

  • 17 маке..

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Медуня":

    Та сега шебеците,дека са дошли на балканите с конската опашка вързана за тоягата..плескат на пхенянците..оти помагат на масковците за по бързото батисване на бандерците на зеления мухал

    10:36 23.10.2025

  • 18 Бай Ваньо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Медуня":

    От къде знаеш че са от ссср? Цру пасти да яде. В Бг то много разузнавачи и дървени философия има. То за това от много ум бг е страна между втория и третия свят.

    10:39 23.10.2025

