Новини
Свят »
Украйна »
Русия е използвала химически оръжия 11 000 пъти след инвазията
  Тема: Украйна

Русия е използвала химически оръжия 11 000 пъти след инвазията

15 Септември, 2025 22:07 584 46

  • украйна-
  • химическо оръжие-
  • химически оръжия-
  • русия-
  • война

Врагът най-често прибягва до химически агенти в райони, където се опитва да пробие украинската отбрана, обяви Киев

Русия е използвала химически оръжия 11 000 пъти след инвазията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След руското нашествие в Украйна са били регистрирани 11 000 случая на използване на химически вещества от страна на руските сили, в 3000 случая украински военнослужещи са били изложени на химикалите, предаде Укринформ, като цитира изказване на представители на Дирекцията за защита от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи към Командването на поддържащите сили на Въоръжените сили на Украйна, съобщи БТА.

"Към момента имаме около 11 000 документирани случая на използване от врага на опасни химически вещества, включително сълзотворен газ K-51 и RGVO, както и други модифицирани и импровизирани взривни устройства, пълни с опасни химикали като хлор и амоняк", заяви на пресконференция за медиите полковник Артем Власюк, началник на отдел "Гражданска защита" на Дирекцията за защита срещу химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи.

Според него врагът най-често прибягва до химически агенти в райони, където се опитва да пробие украинската отбрана.

"Врагът обикновено увеличава употребата на опасни химически вещества в сектори, където се провеждат настъпателни и щурмови операции – където му е най-трудно да пробие нашите линии. Тези вещества се използват, за да "изпушат" нашите защитници от позиции, окопи и укрития, което улеснява разчистването на тези позиции", каза Власюк.

Той отбеляза, че близо 3000 украински военнослужещи вече са били изложени на химически вещества. "Все още няма потвърдени смъртни случаи, тъй като всеки случай все още се нуждае от проверка. Всеки инцидент с нараняване или отравяне, свързан с химически агенти, трябва да премине през многофакторна проверка, която включва разпит на военнослужещия, преглед на неговото оборудване и оценка на мястото, където е изпълнявал мисията си", добави Власюк.

От своя страна, и. д. командир на силите за защита срещу химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи и ръководител на дирекцията Игор Диак отбеляза, че действителният брой на засегнатите военнослужещи може да е по-голям от 3000. "Това са само официално документираните случаи – тези, които нашите обучени единици са успели да идентифицират, понякога съвместно с медицински персонал и правоохранителни органи, включително Службата за сигурност на Украйна, която започна наказателни производства за нарушения на правилата на войната. В някои случаи не е възможно да се евакуира пострадалият навреме, за да се потвърдят признаците на излагане на химически вещества. Ето защо ние посочваме само официално потвърдени и документирани цифри", подчерта той.

В Украйна 15 септември се отбелязва като Ден на специалистите по отбрана от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи, отбелязва Укринформ.

До момента няма реакция от руска страна. Твърденията на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    3 12 Отговор
    Донесли са куфарите на Хаяско.

    Коментиран от #4

    22:09 15.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лопата Орешник

    13 4 Отговор
    Да! 11000 пъти някой войник е освободил газове по посока на Киев!!!

    Коментиран от #44

    22:10 15.09.2025

  • 6 Даааа, така е

    13 2 Отговор
    И две три ядрени бомби са регистрирани
    за падат из териториалния термин уКраИна

    22:11 15.09.2025

  • 7 Костадин Костадинов

    4 12 Отговор
    Освен Русия, не знам за дали има друга държава,която с такова настървение да унищожава собственото си население

    Коментиран от #12, #21, #25, #28

    22:11 15.09.2025

  • 8 ТОМА НЕВЕРНИ🤦‍♂️

    11 2 Отговор
    ............ВИНАГИ ВЕРВМ НА УКРОФАРМ,.....АМА ВИНАГИ🤣

    22:12 15.09.2025

  • 9 Костадин Костадинов

    3 16 Отговор

    До коментар #4 от "Мисиркоуу,":

    Русия нападна Украйна- не знам дали знаеш

    Коментиран от #13, #32, #41

    22:12 15.09.2025

  • 10 Цъ, таА нИ моЙ да миζли

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "9689":

    Просто го е преписаΛα от някво
    Укроинфо....

    22:13 15.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Опростен,

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    Причинно- следствена връзка.

    Коментиран от #17

    22:14 15.09.2025

  • 14 Луганск

    10 2 Отговор
    Западна Европа, пошла Ти в жопу, дебили, фашисти!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    22:15 15.09.2025

  • 15 Ъъъъъъъъ

    10 1 Отговор
    Пак ни занимават с глупости. Химическо оръжие, ала-бала.....Днес Сирски уволни двама "генерали", които са пряко отговорни за пробивите на руснаците в Днепропетровска и Запорожка област - нещо, което украинците отричаха много дълго време, но ситуацията е такава, че тези неща вече не могат да бъдат прикривани.

    "Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна - Александър Сирски, уволни полковник Максим Китугин от поста командир на 20-ти армейски корпус. Източници от Силите за отбрана съобщиха за това решение пред изданието "Украинска правда“ на 15 септември. Според източниците, причината е загубата на позиции в зоната на отговорност на корпуса, по-специално на границата между Донецка и Днепропетровска области, където руските войски успяха да пробият отбраната."

    "Същевременно, главнокомандващият освободи от длъжност командира на 17-ти корпус Володимир Силенко. Неговото подразделение държеше отбраната в Запорожка област, където Силите за отбрана наскоро загубиха село Камянско и част от село Плавни на брега на Днепър."

    Във Факти, кога?

    Коментиран от #23

    22:15 15.09.2025

  • 16 Впрочем

    1 9 Отговор
    Расия толко си може.

    22:15 15.09.2025

  • 17 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Опростен,":

    Така е ,не споря.

    22:16 15.09.2025

  • 18 Хохо Бохо

    9 1 Отговор
    Да бе, вярваме. Вярвахме и за Садам..така каза мало британското разузнаване

    22:16 15.09.2025

  • 19 АБВ

    6 1 Отговор
    Пак тъпа украинска пропаганда. Сигурно е по повод празника:
    "В Украйна 15 септември се отбелязва като Ден на специалистите по отбрана от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи, отбелязва Укринформ."
    Руснаците също твърдят, че украинците са използвали многократно химическо оръжие. И какво ?
    От статията: "Твърденията на двете страни в конфликта не са проверени по независим път."
    Като не са проверени по независим път, защо се споменават въобще ?
    С пропагандна цел, нали ? Или трябва да се вземат едни пари ?
    Юристите казват: Това, което го няма между страниците на делото, не съществува никъде в света.

    22:16 15.09.2025

  • 20 Спецназ

    7 1 Отговор
    Откога???

    Сълзотворния газ е химическо оръжие???

    Използват го и нашите полицаи когато трябва да
    разтурят протест на опозицията нали?

    Това когато некой пцува Боко и Шиши и им споменава майката иначе не може. :)))

    Коментиран от #36

    22:16 15.09.2025

  • 21 Лопата Орешник

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Костадин Костадинов":

    България е тази държава! За 30 години от 9 милиона на 6 милиона! Евро ценности, кво да ти кажа!

    Коментиран от #30

    22:16 15.09.2025

  • 22 Εβροмин ΔиΛи

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Копейкин Костя":

    И кланящите се на БрУксел
    не падате по —доло 😉
    Не сте много, но сте проζто по—шумни.
    Г@йζεραζΤи, Сър 😁

    22:16 15.09.2025

  • 23 Костадин Костадинов

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ъъъъъъъъ":

    Виждам че Русия побеждава малка Украйна вече 4ри гудини

    Коментиран от #35

    22:17 15.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 АБВ

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Костадин Костадинов":

    "Освен Русия, не знам за дали има друга държава,която с такова настървение да унищожава собственото си население"

    Да, има. Украйна.

    22:17 15.09.2025

  • 26 Иван Танев

    0 0 Отговор
    Мадяр: "Ще спасим Полша!"

    22:17 15.09.2025

  • 27 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор
    Хи хи, химическо оръжие, хайде де. Някой руснак е пръ.днал и украинците от страх веднага олеле ще ни отровят.

    22:18 15.09.2025

  • 28 Хохот Бохо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Костадин Костадинов":

    Не цялото, само салобандерските нацисти, другото руско население го пази на територията Украйна.

    22:18 15.09.2025

  • 29 Антон

    2 0 Отговор
    Ако не бяхте толкова смешни, щеше да ме е жал за вас!

    22:18 15.09.2025

  • 30 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Лопата Орешник":

    Аз, какво да ти кажа, освен ,чи си болезнено неук. Бяхме прекрасна НРБ и изведнъж, както всичко беше съвършено и...

    Коментиран от #34

    22:19 15.09.2025

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    А ПОЛИЦИИТЕ В ЕС И БРИТАНИЯ
    ИЗПОЛЗВАХА 11 000 ПЪТИ ХИМИЧЕСКИ ОРЪЖИЯ
    САМО ЗА 1 МЕСЕЦ
    СРЕЩУ СОБСТВЕНИТЕ СИ НАРОДИ :))
    ......
    БРЮКСЕЛ ДА ГИ ДОКЛАДВА В ООН :))

    22:19 15.09.2025

  • 32 АБВ

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    Умните хора казват: Не е важно кой е агресорът в една война, важно е кой е виновният за нея, а това е онзи, които я прави неизбежна. В случая НАТО и ЕС.

    Коментиран от #33

    22:19 15.09.2025

  • 33 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "АБВ":

    Не е важно,че Русия нападна и убива хора? Ти явно не си от умните

    Коментиран от #38, #39, #40

    22:22 15.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ъъъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Костадин Костадинов":

    "Виждам че Русия побеждава малка Украйна вече 4ри гудини"

    Аз пък виждам, че руснаците вече четвърта година мачкат НАТО в Украйна. Оръжие, пари, разузнавателна информация, наемници, ЦРУ, Ми6.....Всички са на терен.😂

    22:22 15.09.2025

  • 36 АБВ

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Спецназ":

    Откога???

    "Сълзотворния газ е химическо оръжие???

    Използват го и нашите полицаи когато трябва да
    разтурят протест на опозицията нали?"

    А колко пък го използват в човеколюбивия, хуманен и демократичен ЕС ? И то срещу най-обикновени демонстранти!

    22:22 15.09.2025

  • 37 Пропаганда за глупаци

    2 0 Отговор
    и трите прости трола на пропадналият запад.

    22:24 15.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Правилно

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Костадин Костадинов":

    Без САЩ, нямаше да загиват хора в Украйна.

    22:26 15.09.2025

  • 41 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    22:27 15.09.2025

  • 42 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    200000 пъти

    22:28 15.09.2025

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ИМА НОВ ТРАНШ ЦЕНТОВЕ
    ... ТРЪМП НАТИСНА СОРОС И ТОЙ РАЗВЪРЗА КЕСИЯТА
    ЗА МЕДИИТЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА
    .....
    ДЕМЕК ПЛАТИ СИ ДАНЪК РАХАТ:)

    22:29 15.09.2025

  • 44 Ма н аф

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Кога Русия пръ дне, бандерите се на си рат.
    Те това е химическа атака.

    22:29 15.09.2025

  • 45 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Пак от вкисналите манджи, а? 🤣🤣🤣

    22:29 15.09.2025

  • 46 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Лопата Орешник":

    В интерес на истината нищо не каза. Тона ти е язвителен, но това всъщност издава твоята слабост в аргументацията. Разбира се,ас ни ти са сърдя, штот толкова можеш - за да спориш с мен,ште ти трябва повече четете и най-вечи изграждане на критична мисал.

    22:30 15.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания