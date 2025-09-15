Русия е използвала химически оръжия 11 000 пъти след инвазията

След руското нашествие в Украйна са били регистрирани 11 000 случая на използване на химически вещества от страна на руските сили, в 3000 случая украински военнослужещи са били изложени на химикалите, предаде Укринформ, като цитира изказване на представители на Дирекцията за защита от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи към Командването на поддържащите сили на Въоръжените сили на Украйна, съобщи БТА.
"Към момента имаме около 11 000 документирани случая на използване от врага на опасни химически вещества, включително сълзотворен газ K-51 и RGVO, както и други модифицирани и импровизирани взривни устройства, пълни с опасни химикали като хлор и амоняк", заяви на пресконференция за медиите полковник Артем Власюк, началник на отдел "Гражданска защита" на Дирекцията за защита срещу химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи.
Според него врагът най-често прибягва до химически агенти в райони, където се опитва да пробие украинската отбрана.
"Врагът обикновено увеличава употребата на опасни химически вещества в сектори, където се провеждат настъпателни и щурмови операции – където му е най-трудно да пробие нашите линии. Тези вещества се използват, за да "изпушат" нашите защитници от позиции, окопи и укрития, което улеснява разчистването на тези позиции", каза Власюк.
Той отбеляза, че близо 3000 украински военнослужещи вече са били изложени на химически вещества. "Все още няма потвърдени смъртни случаи, тъй като всеки случай все още се нуждае от проверка. Всеки инцидент с нараняване или отравяне, свързан с химически агенти, трябва да премине през многофакторна проверка, която включва разпит на военнослужещия, преглед на неговото оборудване и оценка на мястото, където е изпълнявал мисията си", добави Власюк.
От своя страна, и. д. командир на силите за защита срещу химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи и ръководител на дирекцията Игор Диак отбеляза, че действителният брой на засегнатите военнослужещи може да е по-голям от 3000. "Това са само официално документираните случаи – тези, които нашите обучени единици са успели да идентифицират, понякога съвместно с медицински персонал и правоохранителни органи, включително Службата за сигурност на Украйна, която започна наказателни производства за нарушения на правилата на войната. В някои случаи не е възможно да се евакуира пострадалият навреме, за да се потвърдят признаците на излагане на химически вещества. Ето защо ние посочваме само официално потвърдени и документирани цифри", подчерта той.
В Украйна 15 септември се отбелязва като Ден на специалистите по отбрана от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи, отбелязва Укринформ.
До момента няма реакция от руска страна. Твърденията на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.
1 Дон Корлеоне
Коментиран от #4
22:09 15.09.2025
5 Лопата Орешник
Коментиран от #44
22:10 15.09.2025
6 Даааа, така е
за падат из териториалния термин уКраИна
22:11 15.09.2025
7 Костадин Костадинов
Коментиран от #12, #21, #25, #28
22:11 15.09.2025
8 ТОМА НЕВЕРНИ🤦♂️
22:12 15.09.2025
9 Костадин Костадинов
До коментар #4 от "Мисиркоуу,":Русия нападна Украйна- не знам дали знаеш
Коментиран от #13, #32, #41
22:12 15.09.2025
10 Цъ, таА нИ моЙ да миζли
До коментар #3 от "9689":Просто го е преписаΛα от някво
Укроинфо....
22:13 15.09.2025
13 Опростен,
До коментар #9 от "Костадин Костадинов":Причинно- следствена връзка.
Коментиран от #17
22:14 15.09.2025
14 Луганск
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
22:15 15.09.2025
15 Ъъъъъъъъ
"Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна - Александър Сирски, уволни полковник Максим Китугин от поста командир на 20-ти армейски корпус. Източници от Силите за отбрана съобщиха за това решение пред изданието "Украинска правда“ на 15 септември. Според източниците, причината е загубата на позиции в зоната на отговорност на корпуса, по-специално на границата между Донецка и Днепропетровска области, където руските войски успяха да пробият отбраната."
"Същевременно, главнокомандващият освободи от длъжност командира на 17-ти корпус Володимир Силенко. Неговото подразделение държеше отбраната в Запорожка област, където Силите за отбрана наскоро загубиха село Камянско и част от село Плавни на брега на Днепър."
Във Факти, кога?
Коментиран от #23
22:15 15.09.2025
16 Впрочем
22:15 15.09.2025
17 Костадин Костадинов
До коментар #13 от "Опростен,":Така е ,не споря.
22:16 15.09.2025
18 Хохо Бохо
22:16 15.09.2025
19 АБВ
"В Украйна 15 септември се отбелязва като Ден на специалистите по отбрана от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи, отбелязва Укринформ."
Руснаците също твърдят, че украинците са използвали многократно химическо оръжие. И какво ?
От статията: "Твърденията на двете страни в конфликта не са проверени по независим път."
Като не са проверени по независим път, защо се споменават въобще ?
С пропагандна цел, нали ? Или трябва да се вземат едни пари ?
Юристите казват: Това, което го няма между страниците на делото, не съществува никъде в света.
22:16 15.09.2025
20 Спецназ
Сълзотворния газ е химическо оръжие???
Използват го и нашите полицаи когато трябва да
разтурят протест на опозицията нали?
Това когато некой пцува Боко и Шиши и им споменава майката иначе не може. :)))
Коментиран от #36
22:16 15.09.2025
21 Лопата Орешник
До коментар #7 от "Костадин Костадинов":България е тази държава! За 30 години от 9 милиона на 6 милиона! Евро ценности, кво да ти кажа!
Коментиран от #30
22:16 15.09.2025
22 Εβροмин ΔиΛи
До коментар #11 от "Копейкин Костя":И кланящите се на БрУксел
не падате по —доло 😉
Не сте много, но сте проζто по—шумни.
Г@йζεραζΤи, Сър 😁
22:16 15.09.2025
23 Костадин Костадинов
До коментар #15 от "Ъъъъъъъъ":Виждам че Русия побеждава малка Украйна вече 4ри гудини
Коментиран от #35
22:17 15.09.2025
25 АБВ
До коментар #7 от "Костадин Костадинов":"Освен Русия, не знам за дали има друга държава,която с такова настървение да унищожава собственото си население"
Да, има. Украйна.
22:17 15.09.2025
26 Иван Танев
22:17 15.09.2025
27 Ха-ха-ха
22:18 15.09.2025
28 Хохот Бохо
До коментар #7 от "Костадин Костадинов":Не цялото, само салобандерските нацисти, другото руско население го пази на територията Украйна.
22:18 15.09.2025
29 Антон
22:18 15.09.2025
30 Костадин Костадинов
До коментар #21 от "Лопата Орешник":Аз, какво да ти кажа, освен ,чи си болезнено неук. Бяхме прекрасна НРБ и изведнъж, както всичко беше съвършено и...
Коментиран от #34
22:19 15.09.2025
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗПОЛЗВАХА 11 000 ПЪТИ ХИМИЧЕСКИ ОРЪЖИЯ
САМО ЗА 1 МЕСЕЦ
СРЕЩУ СОБСТВЕНИТЕ СИ НАРОДИ :))
......
БРЮКСЕЛ ДА ГИ ДОКЛАДВА В ООН :))
22:19 15.09.2025
32 АБВ
До коментар #9 от "Костадин Костадинов":Умните хора казват: Не е важно кой е агресорът в една война, важно е кой е виновният за нея, а това е онзи, които я прави неизбежна. В случая НАТО и ЕС.
Коментиран от #33
22:19 15.09.2025
33 Костадин Костадинов
До коментар #32 от "АБВ":Не е важно,че Русия нападна и убива хора? Ти явно не си от умните
Коментиран от #38, #39, #40
22:22 15.09.2025
35 Ъъъъъъъъ
До коментар #23 от "Костадин Костадинов":"Виждам че Русия побеждава малка Украйна вече 4ри гудини"
Аз пък виждам, че руснаците вече четвърта година мачкат НАТО в Украйна. Оръжие, пари, разузнавателна информация, наемници, ЦРУ, Ми6.....Всички са на терен.😂
22:22 15.09.2025
36 АБВ
До коментар #20 от "Спецназ":Откога???
"Сълзотворния газ е химическо оръжие???
Използват го и нашите полицаи когато трябва да
разтурят протест на опозицията нали?"
А колко пък го използват в човеколюбивия, хуманен и демократичен ЕС ? И то срещу най-обикновени демонстранти!
22:22 15.09.2025
37 Пропаганда за глупаци
22:24 15.09.2025
40 Правилно
До коментар #33 от "Костадин Костадинов":Без САЩ, нямаше да загиват хора в Украйна.
22:26 15.09.2025
41 Шопо
До коментар #9 от "Костадин Костадинов":Украйна не е държава а територия, руска територия.
22:27 15.09.2025
42 Ха ХаХа
22:28 15.09.2025
43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ТРЪМП НАТИСНА СОРОС И ТОЙ РАЗВЪРЗА КЕСИЯТА
ЗА МЕДИИТЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА
.....
ДЕМЕК ПЛАТИ СИ ДАНЪК РАХАТ:)
22:29 15.09.2025
44 Ма н аф
До коментар #5 от "Лопата Орешник":Кога Русия пръ дне, бандерите се на си рат.
Те това е химическа атака.
22:29 15.09.2025
45 az СВО Победа80
22:29 15.09.2025
46 Костадин Костадинов
До коментар #39 от "Лопата Орешник":В интерес на истината нищо не каза. Тона ти е язвителен, но това всъщност издава твоята слабост в аргументацията. Разбира се,ас ни ти са сърдя, штот толкова можеш - за да спориш с мен,ште ти трябва повече четете и най-вечи изграждане на критична мисал.
22:30 15.09.2025