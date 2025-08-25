Новини
Как Путин използва "братската" помощ на Ким Чен Ун в Украйна
Как Путин използва "братската" помощ на Ким Чен Ун в Украйна

25 Август, 2025 07:04

Малко известно е, че военната помощ от Северна Корея е ключова за Русия. В много отношения тя е далеч по-съществена за Москва от явната подкрепа на Иран и тайната подкрепа на Китай.

Как Путин използва "братската" помощ на Ким Чен Ун в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

“Не виждам признаци Путин да иска справедлив мир”, казва експертката по проблемите на Русия Маргарете Клайн. “Той иска капитулацията на Украйна”, коментира още Клайн, която ръководи групата за проучвания за Евразия в авторитетната германска Фондация “Наука и политика”. Външният министър на Германия Йохан Вадефул наскоро изказа сходно мнение в интервю за ДВ.

40% от мунициите на Русия са от Северна Корея

Изследователката посочва, че режимът в Северна Корея продължава да предоставя военна помощ на Русия. “По отношение на някои конкретни видове оръжия и компоненти помощта от Пхенян е ключова, тя е по-важна дори от нескритата подкрепа на Иран и от тайната подкрепа на Китай”, казва Клайн и пояснява: „Само до април 2025 г. Северна Корея е доставила на Русия 5,8 милиона артилерийски снаряда, а това са 40 процента от запасите на Русия от боеприпаси в тази област. Севернокорейските доставки са от огромно значение за Москва", казва Клайн.

Тези информации се потвърждават от различни източници, включително от анализ на Центъра за отворени източници, който е проучил доставките на Северна Корея, използвайки например сателитни снимки.

Пхенян доставя също балистични ракети, ракетни системи и артилерия с дълъг обсег. “Това е най-всеобхватният двустранен пакт за военна помощ, който Русия е сключвала от 2022 г. насам”, категорична е Клайн.

През юни 2024 г. Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун дори подписаха споразумение за взаимна военна подкрепа. Изглежда, че то все още действа с пълна сила - преди срещата между Путин и Тръмп в Аляска севернокорейските власти съобщиха, че руският президент е разговарял с Ким и го е уверил в подкрепата на Москва.

Помощ за фронта и за пропагандната машина

Близо 11 000 севернокорейски войници помогнаха на Русия при освобождаването на териториите в руската област Курск, които бяха завзети от Украйна по време на изненадваща операция. Според изявлението на украинския главнокомандващ Олександър Сирски от януари 2025 г. близо 5000 севернокорейци са били убити или ранени по време на украинското отстъпление от Курск. Тези данни обаче не могат да бъдат проверени по независим начин.

Севернокорейският лидер Ким дори похвали войниците си в Русия, като заяви, че са се сражавали “геройски”. Севернокорейските войски сега явно помагат на руската армия да пренасочи войници от Курска област към южната част на фронта в Украйна – за това се подразбра от думите на украинския държавен глава Володимир Зеленски, казана пред журналисти.

Маргарете Клайн твърди, че помощта на Северна Корея ще позволи на Русия да съхрани част от своите войски, за да ги хвърли в нова офанзива срещу Украйна. Вкарването на севернокорейски войници в руската агресивна война се използва и за пропагандни цели - за да се демонстрира, че Русия разполага със съюзници. “Властите в Русия се опитват да прикрият от своето население големите загуби в армията”, коментира още Клайн.

Севернокорейски специалисти и в руската военна промишленост

Големите загуби на Русия в Украйна имат последици и за военната промишленост. Там липсва работна ръка. Междувременно в Русия са забелязани и "севернокорейски специалисти в оръжейната промишленост и в хибридните атаки", казва Клайн в интервю за ДВ.

На пресконференция на Съвета за национална сигурност през юни властите в Киев заявиха, че “разполагането на елитни севернокорейски войски от страна на Русия показва не само нарастващата зависимост от тоталитарния режим в Пхенян, но и сериозни проблеми с мобилизационния резерв". Според непотвърдена западна информация севернокорейският лидер Ким Чен Ун вече е разговарял с Кремъл за изпращането на нов контингент негови войници.

Експертката по Русия Маргарете Клайн казва, че в това отношение нищо не се е променило. Дори след срещите между Путин и Тръмп в Аляска "все още няма сигнал от Москва, че Русия наистина са готови за смислени преговори и иска да сложи край на войната", казва Клайн.

Автори: Франк Хофман | Микола Бердник


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня същия

    31 1 Отговор
    Простакът бойко борисов ,трансформира простащината като водещо поведение сред населението по време на 20 годишният си Диктаторски Режим !

    Простотията и невежеството вече са плъзнали навсякъде и всеки ги усеща по един или друг повод !

    07:10 25.08.2025

  • 3 Гюро Михайлов

    36 8 Отговор
    Цялата статия се основава на непотвърдени западни информации,демек лъжливи.

    07:12 25.08.2025

  • 4 Що па не

    34 10 Отговор
    Еми що да не използва- укрите използват помоща на цяла Европа и САЩ....Идват с корейците и набиват шошоните на украинците както стана в Курска област- така добиват опит в реални бойни действия...Затова и Ю Корея и Япония пищят като ущипани девици.

    07:13 25.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Изкукуригал

    24 9 Отговор
    Дойче веле пропагандаторската машина на запада искат да ни убедят че добре че са били корейците иначе Русия да беше загубила

    07:16 25.08.2025

  • 7 Помнещ

    32 9 Отговор
    DW не е създадена да информира, а да манипулира, не го забравяйте.
    Тя е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    07:17 25.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И Киев е Руски

    15 13 Отговор
    Как му е кеф така я използва

    07:18 25.08.2025

  • 10 име

    14 13 Отговор
    Като говорим за справедлив мир, има ли поне един кoзяк, който помни повече от 2 часа и може да се сети че преди два месеца киевската хунта и руснаците се разбраха да не си нанасят удари по енергийни обекти като част от първи стъпки към мир? Как киевската хунта очаква че ще договори мир, при положение че нарушава договорките?

    07:18 25.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Капитулацията на Ууукрайна

    17 14 Отговор
    е справедлива!

    07:20 25.08.2025

  • 13 И Киев е Руски

    13 15 Отговор
    Властите на ЕС биха предпочели Украйна да остане бойно поле в продължение на много години, пише AT. Европейският политически елит оправдава краха на своите икономики с въоръжен конфликт, вместо да признае, че просперитетът на континента е отишъл по дяволите заради „зеления“ тоталитаризъм и неконтролираната миграция.

    07:25 25.08.2025

  • 14 Гориил

    12 12 Отговор
    Между другото, принципът на аутсорсинг в САЩ и ЕС не е отменен.Северна Корея изпълнява експортни поръчки в рамките на военнотехническото сътрудничество между Пхенян и Москва. Това е нечувано щастие и радост за военно-промишления комплекс на която и да е държава. Тъй като Северна Корея няма силно развит индустриален потенциал, нейните отбранителни предприятия произвеждат продукти от средно ниво, което позволява на руските компании да се концентрират върху производството на наукоемки и високотехнологични оръжия.

    Коментиран от #51

    07:25 25.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хе хе...

    10 13 Отговор
    Явно дойче зеле се опитва да ни убеди, че само Северна Корея с помощта на Иран и Китай размазва 4о4 подкрепяна от нато и ЕсеС.
    Какво ли ще е ако се включат и руснаците...

    Коментиран от #29

    07:28 25.08.2025

  • 17 Забелязал

    19 11 Отговор
    Без изпросеното оръжие от Северна Корея и Иран... Раша е гола вода . Даже се наложи и войници да иска бункерния диктатор от Кимчо.🤣

    07:29 25.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факти

    10 9 Отговор
    Путин с пари и войници от Азия избива братята славяни, които нищо не са му направили. Има запазено място на дъното на казана в ада.

    07:35 25.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 УхлюФ

    1 8 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо вярно няма в това":

    "Копейката" нищо не е съчинил! Който иска може да види списъците, поименно, с длъжността им, рождена дата, имената и дали е погребан или не!

    07:38 25.08.2025

  • 25 Артилерист

    7 8 Отговор
    Англосакската пропаганда работи на пълни обороти. С каква охота и подробности се описва сътрудничеството на Русия с един нейн съюзник, но няма и дума, с какво воюва Украйна и по-точно кои всъщност воюват с Русия чрез Украйна. Ами Украйна няма нищо свое, освен хората, с които води войната на западняците срещу Русия. И на фона тази истина -над 50 държави да доставят всичко на украинците- англосакската пропаганда злобее, че видите ли, ако не била Северна Корея Русия отдавна да е свършила. Тоест, ние, колективния запад или коалицията на желаещите, може да принуждаваме когото си искаме да е с нас, но Русия трябва да сама в пълна изолация. Да не дразня англосаксите, че Путин отива на 4-дневно посещение в Китай, а Тръмп по същество отложи санкциите срещу Русия...

    Коментиран от #30, #36

    07:39 25.08.2025

  • 26 17 милиона са

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Много малка е цифрата която си написал

    07:39 25.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Резюме.

    11 5 Отговор
    Изводът е ,че Раша няма power да победи Украйна без помощта на САЩ ,Северна Корея ,Иран и Китай .

    07:39 25.08.2025

  • 29 Възрожденец

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хе хе...":

    Къде живеят тия..."руснаци? В коя република?

    07:40 25.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А РЕЖИМА В ЮЖНА КОРЕЯ

    1 5 Отговор
    Дава оръжия на окраина. И НЕКА ПО-ДОБРИЯ ПОБЕДИ.

    07:41 25.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тая Клайне, няма ли да изплюе камъчето

    1 2 Отговор
    какво точно е туй "справедлив мир"?!!!

    07:44 25.08.2025

  • 36 Кое е това всичко, доставено от запада?

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Артилерист":

    Подводници? Кораби, РАПТЪРИ,Ф- 35, крилати и балистични ракети със голям обсег ? И съответните бройки !
    Дай по- точно, или се чудиш как да оправдаваш жалките москаляк фашисти и Фюрера пеДо-фил?
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #45, #49

    07:44 25.08.2025

  • 37 Ким разби тотално

    2 1 Отговор
    запада и НАТО!

    07:47 25.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    1 2 Отговор
    Гот ваша, ген. АРМА ГЕДОН,ген. По пов, КГБ ГИРКИН и 38 ФРОНТОВИ ГЕНЕРАЛИ БЯХА ПРАВИ-
    НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН старуха пе-ДОФИЛ и без-- казармените престъпници..шай гу и Гера симов видят федерацията към пълен ВОЕНЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ КРАХ
    Факт

    07:53 25.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    А братската помощ на НАТО за УКРайна дали е по-малка?

    07:58 25.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ким продавал снаряди

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кое е това всичко, доставено от запада?":

    а Иран дали идеята за производството на руски дронове.
    Китай пък продававал чипове на цял свят влкючително на Русия

    А Джавелини, Байрактари, Абрамси, германски танкове, френски танкове, бронетранспортьори, Хаймарси, АТАКМС, Скалп, Стормшаду, Патриоти, Ф-16, Миражи, снаряди, екипировка ...разузнаване, сателити, командване, инструктори, обучение...и всичко това безплатно подарено!!!!! Плюс стотици милиарди долъри и евро!

    И какво??:)

    Коментиран от #47

    08:05 25.08.2025

  • 46 Хи хи

    4 0 Отговор
    Русия получава международна помощ в жива сила, а на урките никой не ще да прати ! Даже коалицията на желаещите не ще да прати !!

    08:05 25.08.2025

  • 47 Абе Р. Ъ. Б

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ким продавал снаряди":

    Още не дават на украинците да бият с далекобойни оръжия по Русия.През цялото време имаха ограничения.Кой модел ф16имст бе смех.Колко Абрамса омат бе смех .Ей не гарамотни Чи ки джии не ходили войници и без грам военни познания ,що умуваш като си не гра юот.

    08:09 25.08.2025

  • 48 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Смешен плач на дивите западни античовеци, включили 54 страни и държави в нова Антанта за война срещу РФ. Ангажирали стотици милиарди долара и евро за въоръжаване на киевската хунта. Бъркащи в нашите български джобове и сметки, за да хрантутим предателите от страната укра. Не ви ли е неудобно да повдигате такава тема?

    08:13 25.08.2025

  • 49 Артилерист

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кое е това всичко, доставено от запада?":

    Атакамс, Пейтриът, ф16, оръдия, гаубици, танкове, Брадли и прочие бойни машини на пехотата, дронове, системи за разузнаване, радари за контрабатарейна борба, инженерна техника за миниране и разминиране, прибори за нощно виждане, боеприпаси, автоматизирани системи за командване и управление и тн. Под "всичко" трябва да се разбира цялото въоръжение и техника за бой и осигуряване на укроармията. Няма нищо украинско. Само западно, вкл. и българско.

    08:19 25.08.2025

  • 50 нннн

    2 0 Отговор
    Анти Путин статиите ги цвъкате една след друга, като гларус с лошо храносмилане.
    Пишете по- добре с какво и колко България помага на Зеленски! Или за Сев. Корея знаете всичко, но за България не знаете нищо?

    Коментиран от #54

    08:21 25.08.2025

  • 51 Хм Хм

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    "руските компании да се концентрират върху производството на наукоемки и високотехнологични оръжия."

    Нещо като СУ-35, койтто беше свален от 55 годишна ефка?

    08:26 25.08.2025

  • 52 Тома

    1 0 Отговор
    За всяка помощ от кореиците Русия си плаща а на зельо всичко му даряват

    08:27 25.08.2025

  • 53 Мишел

    1 0 Отговор
    ДВ умира от яд, че Русия, Китай и Северна Корея направиха съюз, срещу когото всеки враг е безсилен.

    08:29 25.08.2025

  • 54 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "нннн":

    Отличнно НННН.Удари соросоидната ни свобода на информация право в сърцето.(то пък една свобода..........).

    08:33 25.08.2025

  • 55 КНДР е мощна икономическа сила

    0 0 Отговор
    Пхенян произвежда три пъти повече снаряди 152 мм отколкото НАТОто. Разбира се, КНДР изостава много - цената на корейски снаряд е десетине пъти по-малка от тази на ЕС мишоците.

    08:39 25.08.2025

