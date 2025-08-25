Как Путин използва "братската" помощ на Ким Чен Ун в Украйна

“Не виждам признаци Путин да иска справедлив мир”, казва експертката по проблемите на Русия Маргарете Клайн. “Той иска капитулацията на Украйна”, коментира още Клайн, която ръководи групата за проучвания за Евразия в авторитетната германска Фондация “Наука и политика”. Външният министър на Германия Йохан Вадефул наскоро изказа сходно мнение в интервю за ДВ.

40% от мунициите на Русия са от Северна Корея

Изследователката посочва, че режимът в Северна Корея продължава да предоставя военна помощ на Русия. “По отношение на някои конкретни видове оръжия и компоненти помощта от Пхенян е ключова, тя е по-важна дори от нескритата подкрепа на Иран и от тайната подкрепа на Китай”, казва Клайн и пояснява: „Само до април 2025 г. Северна Корея е доставила на Русия 5,8 милиона артилерийски снаряда, а това са 40 процента от запасите на Русия от боеприпаси в тази област. Севернокорейските доставки са от огромно значение за Москва", казва Клайн.

Тези информации се потвърждават от различни източници, включително от анализ на Центъра за отворени източници, който е проучил доставките на Северна Корея, използвайки например сателитни снимки.

Пхенян доставя също балистични ракети, ракетни системи и артилерия с дълъг обсег. “Това е най-всеобхватният двустранен пакт за военна помощ, който Русия е сключвала от 2022 г. насам”, категорична е Клайн.

През юни 2024 г. Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун дори подписаха споразумение за взаимна военна подкрепа. Изглежда, че то все още действа с пълна сила - преди срещата между Путин и Тръмп в Аляска севернокорейските власти съобщиха, че руският президент е разговарял с Ким и го е уверил в подкрепата на Москва.

Помощ за фронта и за пропагандната машина

Близо 11 000 севернокорейски войници помогнаха на Русия при освобождаването на териториите в руската област Курск, които бяха завзети от Украйна по време на изненадваща операция. Според изявлението на украинския главнокомандващ Олександър Сирски от януари 2025 г. близо 5000 севернокорейци са били убити или ранени по време на украинското отстъпление от Курск. Тези данни обаче не могат да бъдат проверени по независим начин.

Севернокорейският лидер Ким дори похвали войниците си в Русия, като заяви, че са се сражавали “геройски”. Севернокорейските войски сега явно помагат на руската армия да пренасочи войници от Курска област към южната част на фронта в Украйна – за това се подразбра от думите на украинския държавен глава Володимир Зеленски, казана пред журналисти.

Маргарете Клайн твърди, че помощта на Северна Корея ще позволи на Русия да съхрани част от своите войски, за да ги хвърли в нова офанзива срещу Украйна. Вкарването на севернокорейски войници в руската агресивна война се използва и за пропагандни цели - за да се демонстрира, че Русия разполага със съюзници. “Властите в Русия се опитват да прикрият от своето население големите загуби в армията”, коментира още Клайн.

Севернокорейски специалисти и в руската военна промишленост

Големите загуби на Русия в Украйна имат последици и за военната промишленост. Там липсва работна ръка. Междувременно в Русия са забелязани и "севернокорейски специалисти в оръжейната промишленост и в хибридните атаки", казва Клайн в интервю за ДВ.

На пресконференция на Съвета за национална сигурност през юни властите в Киев заявиха, че “разполагането на елитни севернокорейски войски от страна на Русия показва не само нарастващата зависимост от тоталитарния режим в Пхенян, но и сериозни проблеми с мобилизационния резерв". Според непотвърдена западна информация севернокорейският лидер Ким Чен Ун вече е разговарял с Кремъл за изпращането на нов контингент негови войници.

Експертката по Русия Маргарете Клайн казва, че в това отношение нищо не се е променило. Дори след срещите между Путин и Тръмп в Аляска "все още няма сигнал от Москва, че Русия наистина са готови за смислени преговори и иска да сложи край на войната", казва Клайн.

Автори: Франк Хофман | Микола Бердник