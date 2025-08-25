Как Путин използва "братската" помощ на Ким Чен Ун в Украйна

“Не виждам признаци Путин да иска справедлив мир”, казва експертката по проблемите на Русия Маргарете Клайн. “Той иска капитулацията на Украйна”, коментира още Клайн, която ръководи групата за проучвания за Евразия в авторитетната германска Фондация “Наука и политика”. Външният министър на Германия Йохан Вадефул наскоро изказа сходно мнение в интервю за ДВ.
40% от мунициите на Русия са от Северна Корея
Изследователката посочва, че режимът в Северна Корея продължава да предоставя военна помощ на Русия. “По отношение на някои конкретни видове оръжия и компоненти помощта от Пхенян е ключова, тя е по-важна дори от нескритата подкрепа на Иран и от тайната подкрепа на Китай”, казва Клайн и пояснява: „Само до април 2025 г. Северна Корея е доставила на Русия 5,8 милиона артилерийски снаряда, а това са 40 процента от запасите на Русия от боеприпаси в тази област. Севернокорейските доставки са от огромно значение за Москва", казва Клайн.
Тези информации се потвърждават от различни източници, включително от анализ на Центъра за отворени източници, който е проучил доставките на Северна Корея, използвайки например сателитни снимки.
Пхенян доставя също балистични ракети, ракетни системи и артилерия с дълъг обсег. “Това е най-всеобхватният двустранен пакт за военна помощ, който Русия е сключвала от 2022 г. насам”, категорична е Клайн.
През юни 2024 г. Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун дори подписаха споразумение за взаимна военна подкрепа. Изглежда, че то все още действа с пълна сила - преди срещата между Путин и Тръмп в Аляска севернокорейските власти съобщиха, че руският президент е разговарял с Ким и го е уверил в подкрепата на Москва.
Помощ за фронта и за пропагандната машина
Близо 11 000 севернокорейски войници помогнаха на Русия при освобождаването на териториите в руската област Курск, които бяха завзети от Украйна по време на изненадваща операция. Според изявлението на украинския главнокомандващ Олександър Сирски от януари 2025 г. близо 5000 севернокорейци са били убити или ранени по време на украинското отстъпление от Курск. Тези данни обаче не могат да бъдат проверени по независим начин.
Севернокорейският лидер Ким дори похвали войниците си в Русия, като заяви, че са се сражавали “геройски”. Севернокорейските войски сега явно помагат на руската армия да пренасочи войници от Курска област към южната част на фронта в Украйна – за това се подразбра от думите на украинския държавен глава Володимир Зеленски, казана пред журналисти.
Маргарете Клайн твърди, че помощта на Северна Корея ще позволи на Русия да съхрани част от своите войски, за да ги хвърли в нова офанзива срещу Украйна. Вкарването на севернокорейски войници в руската агресивна война се използва и за пропагандни цели - за да се демонстрира, че Русия разполага със съюзници. “Властите в Русия се опитват да прикрият от своето население големите загуби в армията”, коментира още Клайн.
Севернокорейски специалисти и в руската военна промишленост
Големите загуби на Русия в Украйна имат последици и за военната промишленост. Там липсва работна ръка. Междувременно в Русия са забелязани и "севернокорейски специалисти в оръжейната промишленост и в хибридните атаки", казва Клайн в интервю за ДВ.
На пресконференция на Съвета за национална сигурност през юни властите в Киев заявиха, че “разполагането на елитни севернокорейски войски от страна на Русия показва не само нарастващата зависимост от тоталитарния режим в Пхенян, но и сериозни проблеми с мобилизационния резерв". Според непотвърдена западна информация севернокорейският лидер Ким Чен Ун вече е разговарял с Кремъл за изпращането на нов контингент негови войници.
Експертката по Русия Маргарете Клайн казва, че в това отношение нищо не се е променило. Дори след срещите между Путин и Тръмп в Аляска "все още няма сигнал от Москва, че Русия наистина са готови за смислени преговори и иска да сложи край на войната", казва Клайн.
Автори: Франк Хофман | Микола Бердник
оня същия
Простотията и невежеството вече са плъзнали навсякъде и всеки ги усеща по един или друг повод !
07:10 25.08.2025
Гюро Михайлов
07:12 25.08.2025
Що па не
07:13 25.08.2025
Изкукуригал
07:16 25.08.2025
7 Помнещ
Тя е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
07:17 25.08.2025
И Киев е Руски
07:18 25.08.2025
име
07:18 25.08.2025
Капитулацията на Ууукрайна
07:20 25.08.2025
И Киев е Руски
07:25 25.08.2025
Гориил
Коментиран от #51
07:25 25.08.2025
16 Хе хе...
Какво ли ще е ако се включат и руснаците...
Коментиран от #29
07:28 25.08.2025
Забелязал
07:29 25.08.2025
Факти
07:35 25.08.2025
24 УхлюФ
До коментар #19 от "Нищо вярно няма в това":"Копейката" нищо не е съчинил! Който иска може да види списъците, поименно, с длъжността им, рождена дата, имената и дали е погребан или не!
07:38 25.08.2025
Артилерист
Коментиран от #30, #36
07:39 25.08.2025
26 17 милиона са
До коментар #18 от "Анонимен":Много малка е цифрата която си написал
07:39 25.08.2025
Резюме.
07:39 25.08.2025
29 Възрожденец
До коментар #16 от "Хе хе...":Къде живеят тия..."руснаци? В коя република?
07:40 25.08.2025
А РЕЖИМА В ЮЖНА КОРЕЯ
07:41 25.08.2025
Тая Клайне, няма ли да изплюе камъчето
07:44 25.08.2025
36 Кое е това всичко, доставено от запада?
До коментар #25 от "Артилерист":Подводници? Кораби, РАПТЪРИ,Ф- 35, крилати и балистични ракети със голям обсег ? И съответните бройки !
Дай по- точно, или се чудиш как да оправдаваш жалките москаляк фашисти и Фюрера пеДо-фил?
Ха-ха-ха
Коментиран от #45, #49
07:44 25.08.2025
Ким разби тотално
07:47 25.08.2025
40 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН старуха пе-ДОФИЛ и без-- казармените престъпници..шай гу и Гера симов видят федерацията към пълен ВОЕНЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ КРАХ
Факт
07:53 25.08.2025
Хасковски каунь
07:58 25.08.2025
45 Ким продавал снаряди
До коментар #36 от "Кое е това всичко, доставено от запада?":а Иран дали идеята за производството на руски дронове.
Китай пък продававал чипове на цял свят влкючително на Русия
А Джавелини, Байрактари, Абрамси, германски танкове, френски танкове, бронетранспортьори, Хаймарси, АТАКМС, Скалп, Стормшаду, Патриоти, Ф-16, Миражи, снаряди, екипировка ...разузнаване, сателити, командване, инструктори, обучение...и всичко това безплатно подарено!!!!! Плюс стотици милиарди долъри и евро!
И какво??:)
Коментиран от #47
08:05 25.08.2025
Хи хи
08:05 25.08.2025
47 Абе Р. Ъ. Б
До коментар #45 от "Ким продавал снаряди":Още не дават на украинците да бият с далекобойни оръжия по Русия.През цялото време имаха ограничения.Кой модел ф16имст бе смех.Колко Абрамса омат бе смех .Ей не гарамотни Чи ки джии не ходили войници и без грам военни познания ,що умуваш като си не гра юот.
08:09 25.08.2025
Гай Турий
08:13 25.08.2025
49 Артилерист
До коментар #36 от "Кое е това всичко, доставено от запада?":Атакамс, Пейтриът, ф16, оръдия, гаубици, танкове, Брадли и прочие бойни машини на пехотата, дронове, системи за разузнаване, радари за контрабатарейна борба, инженерна техника за миниране и разминиране, прибори за нощно виждане, боеприпаси, автоматизирани системи за командване и управление и тн. Под "всичко" трябва да се разбира цялото въоръжение и техника за бой и осигуряване на укроармията. Няма нищо украинско. Само западно, вкл. и българско.
08:19 25.08.2025
50 нннн
Пишете по- добре с какво и колко България помага на Зеленски! Или за Сев. Корея знаете всичко, но за България не знаете нищо?
Коментиран от #54
08:21 25.08.2025
51 Хм Хм
До коментар #14 от "Гориил":"руските компании да се концентрират върху производството на наукоемки и високотехнологични оръжия."
Нещо като СУ-35, койтто беше свален от 55 годишна ефка?
08:26 25.08.2025
Тома
08:27 25.08.2025
Мишел
08:29 25.08.2025
54 Моряка
До коментар #50 от "нннн":Отличнно НННН.Удари соросоидната ни свобода на информация право в сърцето.(то пък една свобода..........).
08:33 25.08.2025
КНДР е мощна икономическа сила
08:39 25.08.2025