Китай отхвърли твърденията на Тръмп за заговор

Китай отхвърли изявленията на президента Доналд Тръмп, който заяви, че китайският президент Си Цзинпин "заговорничи" срещу САЩ с лидерите на Русия и Северна Корея, които пристигнаха в Пекин за тържествения парад, проведен вчера, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Китай развива дипломатическите си отношения с всички страни, без да са насочени срещу трети държави", заяви пред пресата в Пекин Гуо Цзякун, говорител на китайското министерство на външните работи. Той определи като "безотговорни" изявленията на ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, която нарече срещата между тримата лидери "пряко предизвикателство" към международния ред.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че Доналд Тръмп има чувство за хумор по повод коментара на американския президент, че Путин е заговорничил срещу САЩ с китайския лидер Си Цзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви, че е „много разочарован“ от Путин и предположи в публикация в „Трут соушъл“, че Си, Путин и Ким заговорничат срещу САЩ. Путин каза, че поканата, отправена от него към Тръмп, да посети Русия „е на масата“, но към момента не тече подготовка за подобно посещение. Руският президент отправи поканата, когато се срещна с Тръмп в Аляска миналия месец.