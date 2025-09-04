Новини
Китай отхвърли твърденията на Тръмп за заговор

4 Септември, 2025 14:13 615 11

Китай развива дипломатическите си отношения с всички страни, без да са насочени срещу трети държави, обяви Пекин

Китай отхвърли твърденията на Тръмп за заговор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай отхвърли изявленията на президента Доналд Тръмп, който заяви, че китайският президент Си Цзинпин "заговорничи" срещу САЩ с лидерите на Русия и Северна Корея, които пристигнаха в Пекин за тържествения парад, проведен вчера, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Китай развива дипломатическите си отношения с всички страни, без да са насочени срещу трети държави", заяви пред пресата в Пекин Гуо Цзякун, говорител на китайското министерство на външните работи. Той определи като "безотговорни" изявленията на ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, която нарече срещата между тримата лидери "пряко предизвикателство" към международния ред.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че Доналд Тръмп има чувство за хумор по повод коментара на американския президент, че Путин е заговорничил срещу САЩ с китайския лидер Си Цзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви, че е „много разочарован“ от Путин и предположи в публикация в „Трут соушъл“, че Си, Путин и Ким заговорничат срещу САЩ. Путин каза, че поканата, отправена от него към Тръмп, да посети Русия „е на масата“, но към момента не тече подготовка за подобно посещение. Руският президент отправи поканата, когато се срещна с Тръмп в Аляска миналия месец.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайски балон

    11 1 Отговор
    БайДончо много се изнерви сложиха го на масата за персонала😂

    14:15 04.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    БРАВО СИ!ДА ВЪРВИ НА СИ ,УН!

    14:17 04.09.2025

  • 3 Някой

    11 2 Отговор
    Заговорът се прави тихомълком - без да се набиваш на очи и скрито. Срещата на ШОС в Пекин бе проведена доста показно и шумно. На такива срещи се вземат решения, но не се правят заговори. Това, че някой, който се смята за непреодолим световен фактор, нее поканен на среща на такова високо ниво, е проблем на този някой.

    14:18 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Другарят Си

    5 1 Отговор
    ще ви научи на обноски.
    Накрая ще молите учтиво за литий.
    Да, Китай не е това което беше и никога повече няма да бъде.

    14:21 04.09.2025

  • 7 Вашето Мнение

    5 1 Отговор
    Понеже сащ и васалите им са свикнали да заговорничат и грабят, мислят че всички са като тях.

    14:22 04.09.2025

  • 8 Наблюдавам действията

    2 0 Отговор
    на Китай и наистина смятам, че лошият другар Си има право в изказването си.
    Доста обрани изказвания и добре обмислена политика.
    В края на краищата всеки си прави (неговата) сметка.

    14:25 04.09.2025

  • 9 cepceм Дончо каза,

    3 0 Отговор
    че Китай е по-голяма заплаха за сажд даже и от Русия.
    И беше прав.
    Но на сажд никой не им е виновен за високомерната политика след 1989-та, която сама направи други държави свой противник.
    И въпреки това, Китай държи доста балансирана позиция.

    14:30 04.09.2025

  • 10 Реалност

    0 2 Отговор
    Все още ли мислите, че сте най-бедните?
    България и БРИКС (БВП на глава от населението).
    Това са жестоки авторитарни държави с огромно класово разслоение и сегрегация. Крепостни и олигарси в Русия. Селячество и градско население в Китай. Касти в Индия. Фавели с коптори и въоръжени тартори вътре. Бодлива тел и ток около къщите в ЮАР.
    Какъвто и икономически успех да демонстрират, такива държави не могат да са пример за нормални общества. Обикновено в дългосрочен план и икономиката им пропада по същите причини.
    И запомнете! Обикновено най-кресливите копейки изобщо не уважават рубли, рупии и юани. Тачат само долар и евро.

    Bulgaria 17,412.4
    Russian Federation 14,889.0
    China 13,303.1
    Brazil 10,280.3
    India 2,696.7

    И да, "Кафето под Айфеловата кула за всички е 5€" - който разбрал, разбрал.

    14:35 04.09.2025

  • 11 Настъпи ли момента за разпад на РФ?

    0 2 Отговор
    Започна обратното броене: Руската икономика навлезе в стагнация, призна шефът на най-голямата банка в Русия.
    Руската икономика навлезе в състояние на „техническа стагнация“. Това заяви ръководителят на най-голямата руска банка "Сбербанк" Герман Греф
    „Второто тримесечие всъщност може да се счита за техническа стагнация. Юли и август показват съвсем ясни симптоми, че сме на нула“

    Международният валутен фонд отбеляза, че след две години военен бум руската икономика се върна към обичайното си състояние на стагнация и ще продължи да изостава както от развиващите се, така и от развитите страни.

    14:39 04.09.2025

