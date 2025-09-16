Разман Кадиров нападна Алла Пугачова заради комплименти към покойния Джохар Дудаев

Главата на Чечения Рамзан Кадиров се изказа остро относно позитивните изявления на певицата Алла Пугачева за лидера на чеченските сепаратисти Джохар Дудаев.

Пугачева разказа пред канала „Скажи Гордеева“ за познанството си с Джохар Дудаев и го нарече „достоен, почтен и интелигентен“ човек.

Рамзан Кадиров заяви в своя Telegram канал, че преди всичко самите чеченци трябва да оценят фигурата на Джохар Дудаев. Според него желанието на Дудаев за високи постове, показното му поведение и игнорирането на реалните нужди на чеченския народ са довели до скок на престъпността и пълен колапс на икономиката. Ако Русия е преживявала криза по това време, то тогава ситуацията в републиката е била още по-трудна, подчерта чеченският глава.

Той отбеляза, че в най-трудния момент за чеченския народ Дудаев „се е хвалил с ракети и танкове“. Кадиров припомни, че тази война е отнела десетки хиляди човешки животи и е оставила много хора инвалиди.

„Така че тези жалки празни приказки на певицата, която няма абсолютно никакво разбиране по темата, би било по-добре да бъдат оставени някъде дълбоко в себе си и да не провокират цяла нация“, отбеляза Кадиров.

Певицата Алла Пугачева, възхвалявайки лидера на чеченските сепаратисти Джохар Дудаев, обиди паметта на триста хиляди души, загинали по време на военни кампании в Чечня, заяви министърът на националната политика, външните отношения, пресата и информацията на републиката Ахмед Дудаев.

„Джохар Дудаев е терорист, заради чиито престъпни действия в Чеченската република загинаха около триста хиляди души, десетки хиляди бяха ранени, изчезнали... С подобни изявления, възхвалявайки такъв терорист, смятам, че Алла Пугачева обижда паметта на всички триста хиляди души, които загинаха. Тя обижда паметта на починалите служители на реда, които възстановиха конституционния ред в нашата република. Тя обижда целия чеченски народ“, каза Ахмед Дудаев във видеоклип, публикуван в Telegram канала.