Разман Кадиров нападна Алла Пугачова заради комплименти към покойния Джохар Дудаев

Разман Кадиров нападна Алла Пугачова заради комплименти към покойния Джохар Дудаев

16 Септември, 2025 04:27, обновена 16 Септември, 2025 04:35 719 7

Според певицата покойният чеченски политик бил „достоен, почтен и интелигентен“

Разман Кадиров нападна Алла Пугачова заради комплименти към покойния Джохар Дудаев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главата на Чечения Рамзан Кадиров се изказа остро относно позитивните изявления на певицата Алла Пугачева за лидера на чеченските сепаратисти Джохар Дудаев.

Пугачева разказа пред канала „Скажи Гордеева“ за познанството си с Джохар Дудаев и го нарече „достоен, почтен и интелигентен“ човек.

Рамзан Кадиров заяви в своя Telegram канал, че преди всичко самите чеченци трябва да оценят фигурата на Джохар Дудаев. Според него желанието на Дудаев за високи постове, показното му поведение и игнорирането на реалните нужди на чеченския народ са довели до скок на престъпността и пълен колапс на икономиката. Ако Русия е преживявала криза по това време, то тогава ситуацията в републиката е била още по-трудна, подчерта чеченският глава.

Той отбеляза, че в най-трудния момент за чеченския народ Дудаев „се е хвалил с ракети и танкове“. Кадиров припомни, че тази война е отнела десетки хиляди човешки животи и е оставила много хора инвалиди.

„Така че тези жалки празни приказки на певицата, която няма абсолютно никакво разбиране по темата, би било по-добре да бъдат оставени някъде дълбоко в себе си и да не провокират цяла нация“, отбеляза Кадиров.

Певицата Алла Пугачева, възхвалявайки лидера на чеченските сепаратисти Джохар Дудаев, обиди паметта на триста хиляди души, загинали по време на военни кампании в Чечня, заяви министърът на националната политика, външните отношения, пресата и информацията на републиката Ахмед Дудаев.

„Джохар Дудаев е терорист, заради чиито престъпни действия в Чеченската република загинаха около триста хиляди души, десетки хиляди бяха ранени, изчезнали... С подобни изявления, възхвалявайки такъв терорист, смятам, че Алла Пугачева обижда паметта на всички триста хиляди души, които загинаха. Тя обижда паметта на починалите служители на реда, които възстановиха конституционния ред в нашата република. Тя обижда целия чеченски народ“, каза Ахмед Дудаев във видеоклип, публикуван в Telegram канала.


  • 1 Ти обиждаш паметта им,

    4 6 Отговор
    а не тя. Те искаха да се разкарат от калното блато, обаче такива като теб ги предадоха.
    Кадиров е слуга на убиеца Путин.

    04:58 16.09.2025

  • 2 KoZoe6a се обади неподготвен.

    5 6 Отговор
    Втората чеченска война я подпали Путин.
    После постави тоя олигофрен начело, който му е дефакто u6puкчuя.

    05:00 16.09.2025

  • 3 Леле -леле ! 🤔

    3 2 Отговор
    Да използваш залязла шантонерка за политически провокации е ... жалка работа . Дори за Запада .

    05:06 16.09.2025

  • 4 Констатация

    2 3 Отговор
    На територията на РФ шизoфpeнията и параноята са заразни болести от векове... Кадиров не е изключение. Освен, че е ненормален вече е с единия крак при Аллах.

    05:27 16.09.2025

  • 5 Разман Кадиров

    1 0 Отговор
    Джохар Дудаев беше командир на баща ми, косвено и на мен, но никой няма право да каже хубава дума за него, поне докато моите хора не тръгнат отново срещу Русия.

    05:46 16.09.2025

  • 6 раzмаzка дьipoв

    0 0 Отговор
    кво прай атеца ти?

    05:46 16.09.2025

  • 7 Иван

    0 0 Отговор
    Алла Пугачова трябва да възхвали Адолф Хитлер.

    05:54 16.09.2025

