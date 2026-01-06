Синът на Рамзан Кадиров е назначен за вицепремиер на Чечня

Рамзан Кадиров назначи своя 20-годишен син Ахмат Кадиров за изпълняващ длъжността вицепремиер на Чеченската република. Обявлението беше публикувано от чеченския лидер в неговия канал в Telegram, предава News.bg.
Ахмат ще продължи да изпълнява функциите си на министър на физическата култура и спорта, пост, който заема от 2024 г., когато беше на 18 години. От зимата на 2024 г. той също така изпълнява и задълженията на министър по въпросите на младежта в републиката.
Рамзан Кадиров обяви още назначаването на друг вицепремиер - настоящия министър на националната политика, външните отношения, печата и информацията Ахмед Дудаев.
Новината идва на фона на спекулации за здравословното състояние на чеченския лидер. През 2024 г. изданието в изгнание Novaya Gazeta Europe съобщи, че Кадиров страда от сериозно заболяване - анкреатична некроза, като според публикацията Кремъл е работил за прикриване на състоянието му. Миналата седмица същото издание твърди, че Кадиров е бил хоспитализиран по спешност на 25 декември в Москва, непосредствено преди годишното заседание на Държавния съвет, председателствано от президента Владимир Путин.
Според източници той едва е бил стабилизиран и след това се е върнал в Чечения, без да се появява публично.
Самият Рамзан Кадиров отрича слуховете за влошено здраве. В събота той публикува видео в официалния си канал в Telegram от откриването на ислямско училище. На кадрите обаче лидерът не говори и се вижда, че използва бастун.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
За това тази новина е очаквана от хората и посрещната с удволетворение!
Коментиран от #6, #22
14:04 06.01.2026
2 пРосия
14:05 06.01.2026
3 Един пример
14:06 06.01.2026
4 Ахмат, значи Ахмат
Коментиран от #27
14:06 06.01.2026
5 Хахаха
В православната, президентска, Руска Федерация си имаме малка "монархия"
14:06 06.01.2026
6 Хахаха
До коментар #1 от "койдазнай":Станаха Султанат.
В православната, президентска, Руска Федерация си имаме малка "монархия"
Коментиран от #7, #13
14:07 06.01.2026
7 койдазнай
До коментар #6 от "Хахаха":В свободната Корея, не тази окупираната от ФАЩ, се знае кой ще е управлява за три поколения напред! И точно за това са най-проспериращата държава в света!
Коментиран от #10, #15
14:10 06.01.2026
8 Руснаков
14:11 06.01.2026
9 механик
Коментиран от #18
14:11 06.01.2026
10 гост
До коментар #7 от "койдазнай":Губи ти се връзката между двата мозъка...
14:12 06.01.2026
11 Новичок
Коментиран от #25
14:12 06.01.2026
12 Българин
14:13 06.01.2026
13 Европа стана
До коментар #6 от "Хахаха":халифат.
И между другото внуци на нацисти се назначават без избор вНацисткивЕС
Коментиран от #20
14:13 06.01.2026
14 Швейк
Коментиран от #21
14:13 06.01.2026
15 Хахаха
До коментар #7 от "койдазнай":Псулютну си стървал влака:)
14:14 06.01.2026
16 уауууу
Избран на поста с любовта на народа
14:15 06.01.2026
17 Мдаааа
14:15 06.01.2026
18 Новичок
До коментар #9 от "механик":Хората му си го обичат,и отидоха да воюват по-негово нареждане.Ха сега кажи ако Бойко или Шиши или Радев или Киро или Желязков или който и да е политик ти заповяда да воюваш в чужда държава би ли отишъл?
Коментиран от #24, #26
14:17 06.01.2026
19 ха ха ха
жалка работа. ха ха ха
14:17 06.01.2026
20 Аман, аман.
До коментар #13 от "Европа стана":Кадирчо си продаде народа.
Путин организира фалшивият атентат, който използва за предтекст за чеченската война. Кадирчо, е нашият Костадинов(Копей-човек).
И той искаше да стане султан у нас, ама kykuш!
14:17 06.01.2026
21 Скоро ще завърже връзките
До коментар #14 от "Швейк":на Тръмп, ама наобратно обърнат.
14:21 06.01.2026
22 Герги
До коментар #1 от "койдазнай":Прегледай се по скоро..
14:22 06.01.2026
23 АГАТ а Кристи
Затова няма ЛУСТРАЦИЯ.
Затова нямаме нормална държава
14:23 06.01.2026
24 въпрос
До коментар #18 от "Новичок":а ти ?
14:24 06.01.2026
25 Axмaк-rьoтвepeнu сте
До коментар #11 от "Новичок":а не ахмат силни
14:24 06.01.2026
26 Т0т0
До коментар #18 от "Новичок":Хората му отидоха да мрат.
14:25 06.01.2026
27 Ахмат не ахмак
До коментар #4 от "Ахмат, значи Ахмат":Малкия спретнат халифат си процъфтява за сметка на пРосияните
14:25 06.01.2026