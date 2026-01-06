Новини
Свят »
Русия »
Синът на Рамзан Кадиров е назначен за вицепремиер на Чечня

Синът на Рамзан Кадиров е назначен за вицепремиер на Чечня

6 Януари, 2026 13:59 1 032 27

  • рамзан кадиров-
  • син-
  • ахмат кадиров-
  • вицепремиер-
  • чечня

20-годишният син на Рамзан Кадиров ще съчетава новата длъжност с поста си като министър на спорта и младежта

Синът на Рамзан Кадиров е назначен за вицепремиер на Чечня - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рамзан Кадиров назначи своя 20-годишен син Ахмат Кадиров за изпълняващ длъжността вицепремиер на Чеченската република. Обявлението беше публикувано от чеченския лидер в неговия канал в Telegram, предава News.bg.

Ахмат ще продължи да изпълнява функциите си на министър на физическата култура и спорта, пост, който заема от 2024 г., когато беше на 18 години. От зимата на 2024 г. той също така изпълнява и задълженията на министър по въпросите на младежта в републиката.

Рамзан Кадиров обяви още назначаването на друг вицепремиер - настоящия министър на националната политика, външните отношения, печата и информацията Ахмед Дудаев.

Новината идва на фона на спекулации за здравословното състояние на чеченския лидер. През 2024 г. изданието в изгнание Novaya Gazeta Europe съобщи, че Кадиров страда от сериозно заболяване - анкреатична некроза, като според публикацията Кремъл е работил за прикриване на състоянието му. Миналата седмица същото издание твърди, че Кадиров е бил хоспитализиран по спешност на 25 декември в Москва, непосредствено преди годишното заседание на Държавния съвет, председателствано от президента Владимир Путин.

Според източници той едва е бил стабилизиран и след това се е върнал в Чечения, без да се появява публично.

Самият Рамзан Кадиров отрича слуховете за влошено здраве. В събота той публикува видео в официалния си канал в Telegram от откриването на ислямско училище. На кадрите обаче лидерът не говори и се вижда, че използва бастун.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    6 8 Отговор
    В политиката най-важното е стабилността и приемствеността! Изглежда, този урок вече са го научли в Русия и за напред няма да има катаклизми, като със смяната на Николай Втори с Ленин, Ленин със Сталин, Сталин с Хрушчов, Хрушчов с Брежнев, Брежнев с Андропов, Андропов с Горбачов, Горбачов с Елцин, Елцин с Путин!
    За това тази новина е очаквана от хората и посрещната с удволетворение!

    Коментиран от #6, #22

    14:04 06.01.2026

  • 2 пРосия

    12 7 Отговор
    Страната на идиотите.

    14:05 06.01.2026

  • 3 Един пример

    12 1 Отговор
    за работеща демокрация, избран е на честни ИЗБОРИ, в конкуренция с други претенденти, при тайно и необезпокоявано гласуване!

    14:06 06.01.2026

  • 4 Ахмат, значи Ахмат

    7 7 Отговор
    Путин ги е оставил там да си развиват малък, спретнат халифат, стига да си плащат данъците, да са верен васал и да не рипат в грешна посока. За него и за нас няма значение кой ще е следващият на чело.

    Коментиран от #27

    14:06 06.01.2026

  • 5 Хахаха

    5 6 Отговор
    Станаха Султанат.
    В православната, президентска, Руска Федерация си имаме малка "монархия"

    14:06 06.01.2026

  • 6 Хахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Станаха Султанат.
    В православната, президентска, Руска Федерация си имаме малка "монархия"

    Коментиран от #7, #13

    14:07 06.01.2026

  • 7 койдазнай

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хахаха":

    В свободната Корея, не тази окупираната от ФАЩ, се знае кой ще е управлява за три поколения напред! И точно за това са най-проспериращата държава в света!

    Коментиран от #10, #15

    14:10 06.01.2026

  • 8 Руснаков

    8 4 Отговор
    Такава е Кремълската Демокрация,на вниманието на проруските талибани..

    14:11 06.01.2026

  • 9 механик

    7 5 Отговор
    Кадиров вече е в небитието . Сега подготвят почвата за сина му .

    Коментиран от #18

    14:11 06.01.2026

  • 10 гост

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Губи ти се връзката между двата мозъка...

    14:12 06.01.2026

  • 11 Новичок

    2 6 Отговор
    АХМАТ - СИЛА.

    Коментиран от #25

    14:12 06.01.2026

  • 12 Българин

    3 2 Отговор
    АХМАТ СИЛА!

    14:13 06.01.2026

  • 13 Европа стана

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хахаха":

    халифат.
    И между другото внуци на нацисти се назначават без избор вНацисткивЕС

    Коментиран от #20

    14:13 06.01.2026

  • 14 Швейк

    7 5 Отговор
    Тоя келеш да не е с връзки ?

    Коментиран от #21

    14:13 06.01.2026

  • 15 Хахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Псулютну си стървал влака:)

    14:14 06.01.2026

  • 16 уауууу

    3 5 Отговор
    Северна Корея 2
    Избран на поста с любовта на народа

    14:15 06.01.2026

  • 17 Мдаааа

    5 5 Отговор
    Според ка Путин този е легитимен, но Зеленски не.

    14:15 06.01.2026

  • 18 Новичок

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "механик":

    Хората му си го обичат,и отидоха да воюват по-негово нареждане.Ха сега кажи ако Бойко или Шиши или Радев или Киро или Желязков или който и да е политик ти заповяда да воюваш в чужда държава би ли отишъл?

    Коментиран от #24, #26

    14:17 06.01.2026

  • 19 ха ха ха

    5 5 Отговор
    малко копейкаджийдже събира денги за пица с ИП сменячка да набива минуси.
    жалка работа. ха ха ха

    14:17 06.01.2026

  • 20 Аман, аман.

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Европа стана":

    Кадирчо си продаде народа.
    Путин организира фалшивият атентат, който използва за предтекст за чеченската война. Кадирчо, е нашият Костадинов(Копей-човек).
    И той искаше да стане султан у нас, ама kykuш!

    14:17 06.01.2026

  • 21 Скоро ще завърже връзките

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Швейк":

    на Тръмп, ама наобратно обърнат.

    14:21 06.01.2026

  • 22 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Прегледай се по скоро..

    14:22 06.01.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    При комунизма е така. Поста се наследява. Тук при нас не е по-различно. Децата на комунистическите величия вече управляват България.
    Затова няма ЛУСТРАЦИЯ.
    Затова нямаме нормална държава

    14:23 06.01.2026

  • 24 въпрос

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Новичок":

    а ти ?

    14:24 06.01.2026

  • 25 Axмaк-rьoтвepeнu сте

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Новичок":

    а не ахмат силни

    14:24 06.01.2026

  • 26 Т0т0

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Новичок":

    Хората му отидоха да мрат.

    14:25 06.01.2026

  • 27 Ахмат не ахмак

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ахмат, значи Ахмат":

    Малкия спретнат халифат си процъфтява за сметка на пРосияните

    14:25 06.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания