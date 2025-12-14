Новини
Кадиров е отегчен от властта, чака волята на Путин и Аллах, за да се оттегли в пенсия

Кадиров е отегчен от властта, чака волята на Путин и Аллах, за да се оттегли в пенсия

14 Декември, 2025 18:19, обновена 14 Декември, 2025 18:24 534 14

Мисля, че новите хора биха били по-интересни и ситуацията би се подобрила, ако ги имаше, заяви ръководителят на Чечения

Кадиров е отегчен от властта, чака волята на Путин и Аллах, за да се оттегли в пенсия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Настоящият глава на Чеченската република, Рамзан Кадиров, обяви, че е „отегчен“ от властта. Той направи това изявление по време на живо предаване по телевизионния канал Грозни.

„Ако питате мен, аз съм отегчен от тази власт и от службата на народа. Мисля, че новите сили, новите хора биха били по-интересни и ситуацията би се подобрила, ако имаше други хора“, отговори Кадиров на въпрос за евентуално преизбиране през 2026 г.

Той отбеляза, че ще се кандидатира за поста, ако руският президент Владимир Путин „го предложи и народът го подкрепи“. Кадиров подчерта, че остава ангажиран със службата на народа и няма да се отклони от този път до края на живота си.

Кадиров стана глава на републиката на 5 април 2007 г. Той заема поста си по-дълго от всеки друг настоящ регионален лидер в Русия. Чеченецът беше преизбран за последно през септември 2021 г. Според Централната избирателна комисия, той получи 99,7% от гласовете при избирателна активност от 94,42%. Мандатът на Кадиров изтича през 2026 г.

През септември 2022 г. той заяви, че заслужава „неопределена и дълга ваканция“. След това Кадиров изрази надежда, че ще бъде „разбран и подкрепен“.

През юли 2023 г., ръководителят на Чечения обяви намерението си да се кандидатира за още един мандат. „Те не търсят никого, който да ме замести, и аз няма да позволя да се наложи да търсят. Когато мандатът ми изтече, с разрешението на Аллах, ще се кандидатирам отново и ако народът ме избере, ще продължа да работя“, заяви той.

В началото на май 2025 г. Кадиров отново промени позицията си и обяви, че е поискал да бъде освободен от поста си. След това журналисти попитаха ръководителя на републиката за слуховете за оставката му. „И аз чух тези слухове. Пишат всякакви неща. Аз, напротив, моля да бъда освободен от поста си. Надявам се молбата ми да бъде подкрепена“, подчерта тогава Кадиров.


Русия
