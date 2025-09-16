Новини
Сенатът на САЩ одобри съветник на Тръмп за място в ръководството на Федералния резерв

Сенатът на САЩ одобри съветник на Тръмп за място в ръководството на Федералния резерв

16 Септември, 2025 04:42

48 сенатори гласуваха в подкрепа на кандидатурата на Стивън Миран, 47 гласуваха против

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сенатът на САЩ одобри номинацията на ръководителя на Съвета на икономически консултации на Белия дом, Стивън Миран, за пост в Съвета на управителите на Федералния резерв - Фед, който действа като централна банка.

Гласуването в горната камара на законодателния орган беше излъчено на 15 септември от телевизионния канал C-SPAN.

48 сенатори гласуваха в подкрепа на кандидатурата на Миран, 47 гласуваха против. Той ще заема поста в ръководството на Фед до 31 януари 2026 г.

В началото на септември, на изслушване в съответната сенатска комисия на Конгреса, представители на Демократическата партия изразиха опасения, че Миран, предвид позицията си, ще насърчава интересите на ръководителя на американската администрация във Фед. Консултантът, чиято кандидатура за поста в Съвета на управителите на Фед беше номинирана от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви, че ако бъде одобрен, ще остане независим от държавния глава.

Тръмп многократно е призовавал председателя на Фед Джером Пауъл да подаде оставка с мотива, че отказва да понижи лихвения процент. Президентът твърди, че финансовият регулатор действа умишлено, за да поддържа високи разходите по заеми на федералното правителство. Белият дом заяви, че Федералният резерв се ръководи от политически интереси и че неговият Съвет на управителите е силно анти-Тръмп.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

