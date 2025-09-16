Новини
Зеленски: Срещата между Тръмп и Путин в Аляска беше „успех за Кремъл"
  Тема: Украйна

Зеленски: Срещата между Тръмп и Путин в Аляска беше „успех за Кремъл"

16 Септември, 2025

Украинският президент настоява за тристранен формат и нови санкции срещу Русия

Зеленски: Срещата между Тръмп и Путин в Аляска беше „успех за Кремъл“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю за британския канал Sky News, че срещата между президентите на САЩ и Русия, проведена миналия месец в Аляска, е била „успешна за Владимир Путин“, предава News.bg.

„Той получи много от тази среща“, подчерта Зеленски, като отбеляза, че Москва е използвала разговора, за да намали международната си изолация. „И ето, сега вече има снимки с Тръмп“, добави украинският президент с ирония.

По думите му, Путин не е направил никакви отстъпки, а „трябваше да плати по-скъпо за срещата с Тръмп“. Зеленски смята, че тристранен формат би бил далеч по-ефективен от двустранните разговори между лидерите на Русия и САЩ. В същото време самият Доналд Тръмп призна, че шансовете за подобна среща в близко бъдеще са малки.

Зеленски отново призова Запада да засили натиска върху Кремъл чрез нови санкции, за да се ускори постигането на примирие. Той припомни, че въпреки многократните заплахи на Тръмп за въвеждане на наказателни мерки, досега реални действия не са предприети.

Изказванията на Зеленски се вписват в стратегията му да поддържа вниманието на Запада върху войната и да изтъква рисковете от двустранни договорки, в които Киев отсъства. Чрез настояването за тристранен формат и по-строги санкции, украинският президент цели да предотврати постепенното нормализиране на отношенията между Русия и САЩ, което би отслабило международната изолация на Путин.


Украйна
  • 1 ЗА РАЗЛИКА

    9 1 Отговор
    ОТ ТВОЯТА

    Коментиран от #35

    11:24 16.09.2025

  • 2 Зеля

    8 0 Отговор
    А кам сутрин в 5 а пък в 6 ставам.

    11:25 16.09.2025

  • 3 Крум

    11 1 Отговор
    Зелен пашкул,направо цепиш тъмнината. Чак сега ли проумя истината.

    11:25 16.09.2025

  • 4 Всъщност

    12 1 Отговор
    НАТО е нападнало вече Русия. Все едно някой да ти се настани в антрето, да каже че му пречат обувките ти и да кряка че ще го нападаш.

    11:25 16.09.2025

  • 5 Аре бегай

    8 1 Отговор
    Тоя не си струва дори да го четеш.

    11:25 16.09.2025

  • 6 Амеби

    9 1 Отговор
    Какво стана с контра наступа? В Москва ли сте вече?

    11:26 16.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    В Аляска Тръмп и Путин изложиха амбициозен план който ще ги направи господари на Света.

    11:27 16.09.2025

  • 8 Брит

    7 1 Отговор
    В Лондон е ключът. Сбъркаха че не го унищожиха още в началото.

    11:27 16.09.2025

  • 9 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Тоя да не очакваше успеха да е за него?

    11:27 16.09.2025

  • 10 Хайо

    4 1 Отговор
    Този сайт няма ли да поумнее ? До кога ще занимавате българското общество с този наркоман ?

    Коментиран от #22, #23

    11:27 16.09.2025

  • 11 Трол

    2 2 Отговор
    Срещата във Вашингтон беше успех за Киев.

    11:27 16.09.2025

  • 12 Прав е Зеленски 👍

    13 8 Отговор
    Срещата между Тръмп и двойника на Путлер беше "успех" за Кремъл ...

    Коментиран от #15

    11:27 16.09.2025

  • 13 Дориана

    6 10 Отговор
    Зеленски е пълен провал! Няма капацитета и възможностите на Путин , тръгна да води война с Русия подстрекаван от ЕС.. Сега ходи из цяла Европа и в Америка да се моли за помощ чрез оръжия и санкции. Ще остане в историята, че точно при неговото управление Украйна е унищожена.

    Коментиран от #25

    11:27 16.09.2025

  • 14 Клоуна

    6 9 Отговор
    Откакто си пие кафето в Крим, много дълбокомислено взе да се изказва😂😂😂

    11:28 16.09.2025

  • 15 Хайо

    4 14 Отговор

    До коментар #12 от "Прав е Зеленски 👍":

    Знаеш ли каква е разликата между теб и Путин ? Известните хора като Путин имат повече двойници от колкото хора които те познават теб .Всъщност ,освен родителите ти ,друг познава ли те ? Май и тук те бие Путин :)))

    11:30 16.09.2025

  • 16 Шута на народа

    3 10 Отговор
    По един милион на ден казах, какво не разбраха?

    11:30 16.09.2025

  • 17 име

    4 14 Отговор
    Вторник е, а киевската хунта още не е получила седмичната доза награди Искандеер! Тази седмица трябва да има специални почести за терористите от почивните дни и очакваме много международен рев!

    Коментиран от #27

    11:30 16.09.2025

  • 18 С две думи

    3 1 Отговор
    Бла бла бла ха ха ха ха

    11:30 16.09.2025

  • 19 Забелязал

    15 4 Отговор
    Срещата на Путлер с Тръмп на летището в Аляска беше брутална подигравка с жужето на токчета.

    А Зеленски беше посрещнат с аплодисменти и по етикета в Белия дом .

    11:30 16.09.2025

  • 20 Елементарно е

    4 4 Отговор
    Украйна е историческа руска територия, в Киев е основана руската държава. Този дори не е украинец по произход. Районите около Лвов са населени с поляци. За да има мир трябва кордон от буферни демилитаризирани държави.

    Коментиран от #21, #24, #31

    11:30 16.09.2025

  • 21 Трябва

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Елементарно е":

    Ама първо стани от дивана.

    11:33 16.09.2025

  • 22 И така четвърта година

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хайо":

    Зеленият наркоман чупи зъбите на Русия.

    11:34 16.09.2025

  • 23 Ама си много прав

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хайо":

    Че той ако не беше наркоман, досега да е в Москва.

    11:35 16.09.2025

  • 24 Копеи не философствай!

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Елементарно е":

    Отивай да пълниш барут за братска Украйна! Заплащането за копейка е много добро.Умсрвен капацитет не се изисква!Марш!!!

    11:35 16.09.2025

  • 25 ДОРЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    БОРКАТА НЯМА ОБЩО С ЕУ ТОИ Е БРИТАНЕЦ КОИТО ИЗВАДИ ОСТРОВА ОТ СЪЮЗАНО ХИТРО ГИ НАВРЯ ДА ПЛАЩАТ МАСРАФА

    11:35 16.09.2025

  • 26 Успял е да изтрезне

    0 1 Отговор
    от белото и е достигнал до някакво заключение.
    Макар и трудно.....

    11:36 16.09.2025

  • 27 Копейкотрошач

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    Здраво ли ти е вратлето?

    11:36 16.09.2025

  • 28 Соваж бейби

    0 2 Отговор
    Трябва да намали дрогата този ,нали не си е повярвал че нещо в интерес за Украйна или за него се случи ?

    11:37 16.09.2025

  • 29 Само

    0 1 Отговор
    Но вижте физиономията на снимката и ще разберете що за човек е този
    Чудя се как успя да измами украинския народ да го избере и продължава да го държи в ръцете си въпреки че мандатът му От зор за изтеч е

    11:37 16.09.2025

  • 30 Кит

    3 0 Отговор
    Зеленият световен лидер тежко размаха пръст на президентчето Тръмп...

    11:37 16.09.2025

  • 31 Нищо вярно няма в това

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Елементарно е":

    което твърдиш .

    11:38 16.09.2025

  • 32 Само

    0 2 Отговор
    вижте физиономията и ще разберете що за човек е този на снимката
    Чудя се как успя да извади целия украински народ да го избере и продължава да го държи в лапите си въпреки че мандата му отдавна изтече

    11:39 16.09.2025

  • 33 Факт

    2 0 Отговор
    Зеленски е много по-адекватен от Путлер и Тръмп взети заедно ...

    11:39 16.09.2025

  • 34 Оръжие на Тръмп

    0 0 Отговор
    Убиват руснаци. Путин са ръкува с....убиеца на руснаци

    11:39 16.09.2025

  • 35 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЗА РАЗЛИКА":

    Разнасят го като заложник за откуп,макарона и другите от ЕС! Последния път не го пуснаха сам ,не от страх както си мислих ами да не се покрие си направи пл.операция се скрие от целият свят !Много го е загазил, дали Русия, дали украинци или Америка или ЕС всички го мислят.

    11:40 16.09.2025

