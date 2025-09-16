Зеленски: Срещата между Тръмп и Путин в Аляска беше „успех за Кремъл“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю за британския канал Sky News, че срещата между президентите на САЩ и Русия, проведена миналия месец в Аляска, е била „успешна за Владимир Путин“, предава News.bg.
„Той получи много от тази среща“, подчерта Зеленски, като отбеляза, че Москва е използвала разговора, за да намали международната си изолация. „И ето, сега вече има снимки с Тръмп“, добави украинският президент с ирония.
По думите му, Путин не е направил никакви отстъпки, а „трябваше да плати по-скъпо за срещата с Тръмп“. Зеленски смята, че тристранен формат би бил далеч по-ефективен от двустранните разговори между лидерите на Русия и САЩ. В същото време самият Доналд Тръмп призна, че шансовете за подобна среща в близко бъдеще са малки.
Зеленски отново призова Запада да засили натиска върху Кремъл чрез нови санкции, за да се ускори постигането на примирие. Той припомни, че въпреки многократните заплахи на Тръмп за въвеждане на наказателни мерки, досега реални действия не са предприети.
Изказванията на Зеленски се вписват в стратегията му да поддържа вниманието на Запада върху войната и да изтъква рисковете от двустранни договорки, в които Киев отсъства. Чрез настояването за тристранен формат и по-строги санкции, украинският президент цели да предотврати постепенното нормализиране на отношенията между Русия и САЩ, което би отслабило международната изолация на Путин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗА РАЗЛИКА
Коментиран от #35
11:24 16.09.2025
2 Зеля
11:25 16.09.2025
3 Крум
11:25 16.09.2025
4 Всъщност
11:25 16.09.2025
5 Аре бегай
11:25 16.09.2025
6 Амеби
11:26 16.09.2025
7 Последния Софиянец
11:27 16.09.2025
8 Брит
11:27 16.09.2025
9 ООрана държава
11:27 16.09.2025
10 Хайо
Коментиран от #22, #23
11:27 16.09.2025
11 Трол
11:27 16.09.2025
12 Прав е Зеленски 👍
Коментиран от #15
11:27 16.09.2025
13 Дориана
Коментиран от #25
11:27 16.09.2025
14 Клоуна
11:28 16.09.2025
15 Хайо
До коментар #12 от "Прав е Зеленски 👍":Знаеш ли каква е разликата между теб и Путин ? Известните хора като Путин имат повече двойници от колкото хора които те познават теб .Всъщност ,освен родителите ти ,друг познава ли те ? Май и тук те бие Путин :)))
11:30 16.09.2025
16 Шута на народа
11:30 16.09.2025
17 име
Коментиран от #27
11:30 16.09.2025
18 С две думи
11:30 16.09.2025
19 Забелязал
А Зеленски беше посрещнат с аплодисменти и по етикета в Белия дом .
11:30 16.09.2025
20 Елементарно е
Коментиран от #21, #24, #31
11:30 16.09.2025
21 Трябва
До коментар #20 от "Елементарно е":Ама първо стани от дивана.
11:33 16.09.2025
22 И така четвърта година
До коментар #10 от "Хайо":Зеленият наркоман чупи зъбите на Русия.
11:34 16.09.2025
23 Ама си много прав
До коментар #10 от "Хайо":Че той ако не беше наркоман, досега да е в Москва.
11:35 16.09.2025
24 Копеи не философствай!
До коментар #20 от "Елементарно е":Отивай да пълниш барут за братска Украйна! Заплащането за копейка е много добро.Умсрвен капацитет не се изисква!Марш!!!
11:35 16.09.2025
25 ДОРЕ
До коментар #13 от "Дориана":БОРКАТА НЯМА ОБЩО С ЕУ ТОИ Е БРИТАНЕЦ КОИТО ИЗВАДИ ОСТРОВА ОТ СЪЮЗАНО ХИТРО ГИ НАВРЯ ДА ПЛАЩАТ МАСРАФА
11:35 16.09.2025
26 Успял е да изтрезне
Макар и трудно.....
11:36 16.09.2025
27 Копейкотрошач
До коментар #17 от "име":Здраво ли ти е вратлето?
11:36 16.09.2025
28 Соваж бейби
11:37 16.09.2025
29 Само
Чудя се как успя да измами украинския народ да го избере и продължава да го държи в ръцете си въпреки че мандатът му От зор за изтеч е
11:37 16.09.2025
30 Кит
11:37 16.09.2025
31 Нищо вярно няма в това
До коментар #20 от "Елементарно е":което твърдиш .
11:38 16.09.2025
32 Само
Чудя се как успя да извади целия украински народ да го избере и продължава да го държи в лапите си въпреки че мандата му отдавна изтече
11:39 16.09.2025
33 Факт
11:39 16.09.2025
34 Оръжие на Тръмп
11:39 16.09.2025
35 Соваж бейби
До коментар #1 от "ЗА РАЗЛИКА":Разнасят го като заложник за откуп,макарона и другите от ЕС! Последния път не го пуснаха сам ,не от страх както си мислих ами да не се покрие си направи пл.операция се скрие от целият свят !Много го е загазил, дали Русия, дали украинци или Америка или ЕС всички го мислят.
11:40 16.09.2025