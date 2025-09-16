Зеленски: Срещата между Тръмп и Путин в Аляска беше „успех за Кремъл“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю за британския канал Sky News, че срещата между президентите на САЩ и Русия, проведена миналия месец в Аляска, е била „успешна за Владимир Путин“, предава News.bg.

„Той получи много от тази среща“, подчерта Зеленски, като отбеляза, че Москва е използвала разговора, за да намали международната си изолация. „И ето, сега вече има снимки с Тръмп“, добави украинският президент с ирония.

По думите му, Путин не е направил никакви отстъпки, а „трябваше да плати по-скъпо за срещата с Тръмп“. Зеленски смята, че тристранен формат би бил далеч по-ефективен от двустранните разговори между лидерите на Русия и САЩ. В същото време самият Доналд Тръмп призна, че шансовете за подобна среща в близко бъдеще са малки.

Зеленски отново призова Запада да засили натиска върху Кремъл чрез нови санкции, за да се ускори постигането на примирие. Той припомни, че въпреки многократните заплахи на Тръмп за въвеждане на наказателни мерки, досега реални действия не са предприети.

Изказванията на Зеленски се вписват в стратегията му да поддържа вниманието на Запада върху войната и да изтъква рисковете от двустранни договорки, в които Киев отсъства. Чрез настояването за тристранен формат и по-строги санкции, украинският президент цели да предотврати постепенното нормализиране на отношенията между Русия и САЩ, което би отслабило международната изолация на Путин.