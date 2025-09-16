Новини
Свят »
САЩ »
Катар и САЩ са на прага на споразумение за засилено военно сътрудничество

Катар и САЩ са на прага на споразумение за засилено военно сътрудничество

16 Септември, 2025 14:56 672 9

  • катар-
  • сащ-
  • споразумение-
  • военно сътрудничество-
  • марко рубио

Ролята на Катар като посредник между Израел и „Хамас“ остава ключова

Катар и САЩ са на прага на споразумение за засилено военно сътрудничество - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Катар и Съединените щати са близо до финализиране на споразумение за засилено сътрудничество в областта на отбраната, съобщи високопоставеният американски дипломат Марко Рубио, цитиран от Ройтерс. Това се случва след нападението на Израел срещу политическите лидери на „Хамас“ в Катар миналата седмица, което беше остро осъдено, предава News.bg.

Нападението в Доха беше особено деликатно, тъй като Катар е близък съюзник на САЩ и домакин на най-голямата американска военна база в Близкия изток. Катар също е посредник в преговорите за прекратяване на огъня във войната в Газа заедно с Египет. Рубио призова Катар да продължи ролята си на посредник и отбеляза, че има „много кратък период от време“ за постигане на споразумение.

„Имаме тясно партньорство с катарците. Всъщност имаме споразумение за засилено сътрудничество в областта на отбраната, по което работим и сме на прага на финализирането му“, посочи Рубио, без да предоставя подробности.

Катар нарече атаката на Израел „страхлива и коварна“, но увери, че това няма да го възпре от посредничеството. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заплаши да атакува лидерите на „Хамас“ „където и да се намират“, докато Тръмп заяви, че е недоволен от едностранния удар на Израел и увери катарците, че подобни действия няма да се повторят.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ся ко

    13 0 Отговор
    Израел ще бомби ли пак Катар?

    14:57 16.09.2025

  • 2 Иван

    12 1 Отговор
    Израелски дипломат Нарко Рубио.

    14:58 16.09.2025

  • 3 Бий за да те уважават

    8 4 Отговор
    Тактиката е безотказна. Израел удари Катар и сега Катар ще разшири споразумението си със САЩ, които са най-важния съюзник на Израел. Хубаво е да имаш пудели навсякъде.

    15:00 16.09.2025

  • 4 Ха, Ха

    8 0 Отговор
    А арабелските предатели от Катар ловяха иранските ракети за да пазят Израел - каква недалновидност

    15:14 16.09.2025

  • 5 Думите ,, нападение”

    2 0 Отговор
    и ,,деликатно” са взаимноизключващи се по смисъл.

    15:15 16.09.2025

  • 6 Трол

    2 0 Отговор
    САЩ ще пазят Катар от Израел.

    15:38 16.09.2025

  • 7 Да, ама не

    5 0 Отговор
    Тия как мамят арабите!!!

    15:40 16.09.2025

  • 8 хъхъ

    2 0 Отговор
    Затова няма да има кой да спре Израел. Вместо да закрият американската база след ударите на Израел, катарците сключват ново споразумение с ФАЩ.

    15:52 16.09.2025

  • 9 Еий

    2 0 Отговор
    Тия араби , много тъпи бе. Вместо да се обединят и ударят, те се договарят с вълка.

    15:55 16.09.2025