Катар и САЩ са на прага на споразумение за засилено военно сътрудничество

Катар и Съединените щати са близо до финализиране на споразумение за засилено сътрудничество в областта на отбраната, съобщи високопоставеният американски дипломат Марко Рубио, цитиран от Ройтерс. Това се случва след нападението на Израел срещу политическите лидери на „Хамас“ в Катар миналата седмица, което беше остро осъдено, предава News.bg.
Нападението в Доха беше особено деликатно, тъй като Катар е близък съюзник на САЩ и домакин на най-голямата американска военна база в Близкия изток. Катар също е посредник в преговорите за прекратяване на огъня във войната в Газа заедно с Египет. Рубио призова Катар да продължи ролята си на посредник и отбеляза, че има „много кратък период от време“ за постигане на споразумение.
„Имаме тясно партньорство с катарците. Всъщност имаме споразумение за засилено сътрудничество в областта на отбраната, по което работим и сме на прага на финализирането му“, посочи Рубио, без да предоставя подробности.
Катар нарече атаката на Израел „страхлива и коварна“, но увери, че това няма да го възпре от посредничеството. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заплаши да атакува лидерите на „Хамас“ „където и да се намират“, докато Тръмп заяви, че е недоволен от едностранния удар на Израел и увери катарците, че подобни действия няма да се повторят.
