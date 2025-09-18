ISW: Путин демонстрира военна мощ, но не и готовност за преговори

Според съобщенията, администрацията на американския президент Доналд Тръмп е одобрила първия пакет оръжия за Украйна чрез инициативата, която позволява на членовете и партньорите на НАТО да финансират доставките на американски оръжия и технологии за Украйна.

Това съобщават от Института за изследване на войната (ISW).

"Ройтерс" съобщи, като цитира свои източници, че заместник-министърът на отбраната по политиката Елбридж Колби е одобрил цели две доставки на стойност 500 милиона долара всяка, които включват системи за противовъздушна отбрана.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 17 септември, че американският пакет ще включва ракети-прехващачи Patriot и ракети HIMARS.

Висши руски служители продължават публично да сигнализират за нежеланието на Кремъл да участва в преговори, които водят до друго, освен пълна капитулация на Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 17 септември, че териториалните размени няма да спрат войната на Русия в Украйна, в противоречие с неотдавнашните изявления на Тръмп, че мирът ще изисква "размяна на територии".

Лавров също така заяви, че опитите за "примамване" на руския президент Владимир Путин с възстановяване на търговията между САЩ и Русия също няма да сложат край на войната в Русия. Лавров повтори дългогодишните искания на Кремъл всяко бъдещо мирно споразумение да премахне "коренните причини" за войната, които кремълски служители многократно са определяли като предполагаема дискриминация на Украйна срещу рускоезичните в Украйна и разширяване на НАТО, наред с други искания както на Украйна, така и на НАТО.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 17 септември, че Русия остава отворена за процеса на преговори и че "предпочитаното решение" на Русия е политическо и дипломатическо споразумение.

Висши служители на Кремъл, вероятно с одобрението на руския президент Владимир Путин, изместиха заместник-началника на кабинета на Кремъл Дмитрий Козак от висшата му позиция в Кремъл след години на несъгласие с политиката на Путин относно войната в Украйна. Руската държавна медия РБК съобщи на 17 септември, че два познати източника са заявили, че Козак е "подал оставка" от поста си през уикенда (13 до 14 септември) и обмисля различни предложения за преминаване към бизнес.

Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода" (RFE/RL) идентифицира базата и командира на руския център "Рубикон" за съвременни безпилотни технологии.

RFE/RL съобщи, че елементи на "Рубикон" са играли роля в превземането на Курска област в края на 2024 г. и са действали в посоките Купянск и Покровск в края на януари 2025 г., в посоките Харков и Угледар в средата на февруари 2025 г. и в южната част на Донецка област в началото на март 2025 г.

На 4 септември руски блогър заяви, че броят на публикуваните случаи на унищожаване от "Рубикон" на украински дронове "Баба Яга" се е увеличил повече от 20 пъти до над 440 случая между края на февруари 2025 г. и края на август 2025 г

Руското Министерство на отбраната (МО) насочва новобранци към Центъра "Авангард", а руските сили, според съобщенията, обучават чуждестранни новобранци в "Авангард". Русия използва Центъра "Рубикон", за да подобри възможностите си за използване на дронове в Украйна. "Рубикон" може да работи с Центъра "Авангард" и други военни елементи в или близо до парк "Патриот", за да обучава руски войници и младежи в операции с дронове.

В Киргизстан от 17 до 20 септември се провеждат командно-щабни военни учения на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКБ). ОДКБ и Министерството на отбраната на Киргизстан обявиха, че учението "Рубеж-2025" е започнало на 17 септември и участват военни контингенти от Казахстан, Киргизстан, Русия и Таджикистан, както и оперативни групи от Обединения щаб и Секретариат на ОДКБ.

Ядрото на руския контингент се състои от елементи от Централния военен окръг (ЦВО), включително от 201-ва военна база в Таджикистан и че в учението участват общо 1200 военнослужещи и 500 единици военна техника, включително самолети, хеликоптери, безпилотни летателни апарати (БЛА) и бойни лодки. Русия приключи съвместните военни учения с Беларус "Запад-2025" на 16 септември, по време на които сподели тактически уроци, включително за война с дронове.

Русия вероятно ще сподели подобни уроци по време на учението "Рубеж-2025" на ОДКС.