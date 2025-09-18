Новини
ISW: Путин демонстрира военна мощ, но не и готовност за преговори
ISW: Путин демонстрира военна мощ, но не и готовност за преговори

18 Септември, 2025 08:15 818 38

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 17 септември, че Русия остава отворена за процеса на преговори и че предпочитаното решение е политическо и дипломатическо споразумение

ISW: Путин демонстрира военна мощ, но не и готовност за преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Според съобщенията, администрацията на американския президент Доналд Тръмп е одобрила първия пакет оръжия за Украйна чрез инициативата, която позволява на членовете и партньорите на НАТО да финансират доставките на американски оръжия и технологии за Украйна.

Това съобщават от Института за изследване на войната (ISW).

"Ройтерс" съобщи, като цитира свои източници, че заместник-министърът на отбраната по политиката Елбридж Колби е одобрил цели две доставки на стойност 500 милиона долара всяка, които включват системи за противовъздушна отбрана.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 17 септември, че американският пакет ще включва ракети-прехващачи Patriot и ракети HIMARS.

Висши руски служители продължават публично да сигнализират за нежеланието на Кремъл да участва в преговори, които водят до друго, освен пълна капитулация на Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 17 септември, че териториалните размени няма да спрат войната на Русия в Украйна, в противоречие с неотдавнашните изявления на Тръмп, че мирът ще изисква "размяна на територии".

Лавров също така заяви, че опитите за "примамване" на руския президент Владимир Путин с възстановяване на търговията между САЩ и Русия също няма да сложат край на войната в Русия. Лавров повтори дългогодишните искания на Кремъл всяко бъдещо мирно споразумение да премахне "коренните причини" за войната, които кремълски служители многократно са определяли като предполагаема дискриминация на Украйна срещу рускоезичните в Украйна и разширяване на НАТО, наред с други искания както на Украйна, така и на НАТО.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 17 септември, че Русия остава отворена за процеса на преговори и че "предпочитаното решение" на Русия е политическо и дипломатическо споразумение.

Висши служители на Кремъл, вероятно с одобрението на руския президент Владимир Путин, изместиха заместник-началника на кабинета на Кремъл Дмитрий Козак от висшата му позиция в Кремъл след години на несъгласие с политиката на Путин относно войната в Украйна. Руската държавна медия РБК съобщи на 17 септември, че два познати източника са заявили, че Козак е "подал оставка" от поста си през уикенда (13 до 14 септември) и обмисля различни предложения за преминаване към бизнес.

Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода" (RFE/RL) идентифицира базата и командира на руския център "Рубикон" за съвременни безпилотни технологии.

RFE/RL съобщи, че елементи на "Рубикон" са играли роля в превземането на Курска област в края на 2024 г. и са действали в посоките Купянск и Покровск в края на януари 2025 г., в посоките Харков и Угледар в средата на февруари 2025 г. и в южната част на Донецка област в началото на март 2025 г.

На 4 септември руски блогър заяви, че броят на публикуваните случаи на унищожаване от "Рубикон" на украински дронове "Баба Яга" се е увеличил повече от 20 пъти до над 440 случая между края на февруари 2025 г. и края на август 2025 г

Руското Министерство на отбраната (МО) насочва новобранци към Центъра "Авангард", а руските сили, според съобщенията, обучават чуждестранни новобранци в "Авангард". Русия използва Центъра "Рубикон", за да подобри възможностите си за използване на дронове в Украйна. "Рубикон" може да работи с Центъра "Авангард" и други военни елементи в или близо до парк "Патриот", за да обучава руски войници и младежи в операции с дронове.

В Киргизстан от 17 до 20 септември се провеждат командно-щабни военни учения на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКБ). ОДКБ и Министерството на отбраната на Киргизстан обявиха, че учението "Рубеж-2025" е започнало на 17 септември и участват военни контингенти от Казахстан, Киргизстан, Русия и Таджикистан, както и оперативни групи от Обединения щаб и Секретариат на ОДКБ.

Ядрото на руския контингент се състои от елементи от Централния военен окръг (ЦВО), включително от 201-ва военна база в Таджикистан и че в учението участват общо 1200 военнослужещи и 500 единици военна техника, включително самолети, хеликоптери, безпилотни летателни апарати (БЛА) и бойни лодки. Русия приключи съвместните военни учения с Беларус "Запад-2025" на 16 септември, по време на които сподели тактически уроци, включително за война с дронове.

Русия вероятно ще сподели подобни уроци по време на учението "Рубеж-2025" на ОДКС.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен

    6 23 Отговор
    Ама като са толкова велики защо искат помощ от Китай Северна Корея и Иран????

    Коментиран от #6, #16

    08:16 18.09.2025

  • 2 Някой

    17 2 Отговор
    Като имаш военно превъзходство, защо да имаш желание за преговори? Няма смисъл. По-слаби в има желание за преговори - Украйна, САЩ, ЕС...

    Коментиран от #18, #30

    08:17 18.09.2025

  • 3 Кремъл

    12 2 Отговор
    С терористи не се преговаря.

    08:19 18.09.2025

  • 4 бай Бай

    11 2 Отговор
    Това с Лавров и войната в Русия е ново пет.
    Ама така е, като се бърза да се нащрака нещо, какво да е, на клавиатурата....

    08:19 18.09.2025

  • 5 Сорос Грант Кючек

    14 1 Отговор
    Хайде на западните лъжи и дезинформация гои хахахах

    08:21 18.09.2025

  • 6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    От руснак войник не става.В това е и проблема.

    Коментиран от #27

    08:22 18.09.2025

  • 7 име

    16 4 Отговор
    За кво да преговаря, като мачкат бандери по целия фронт. Козяцте да гледат канала на Denys Davydov, украинец е и е горе-долу обективен, не че не си въобравяза глупости как бандерите били по-умни, ама поне под сурдинка признава че руснаците се учат и променят тактиките. Последното видео от преди няколко часа, руснаците са прехвърлили реката от север на Покровск с голяма армейска част, вече са в града и вървят към центъра. А от юг на север действат други бригади. Около Покровск и под него се оформя поредния чувал, в който ще гинат бандери. От азовци и други неонацистки батальони са останали само имената.

    Коментиран от #9, #15

    08:23 18.09.2025

  • 8 Само питам

    2 8 Отговор
    Защо руснаците бомбардират курска област?

    08:24 18.09.2025

  • 9 Да де

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.

    08:24 18.09.2025

  • 10 Военна мощ

    10 1 Отговор
    И то каква военна мощ !
    И това с чипове от перални ! 😀
    Ако пък вземат от Китай електроника, тогава стигане нямат !
    Сериозно обаче, руснаците винаги са били водещи във физиката. А процесите там са основа на всяко едно оръжие ! Много са напред ! Най вероятно в ЕС трябва да си сменят чиповете и да сменят подхода !

    08:24 18.09.2025

  • 11 ЩЕ ИМА ПРЕГОВОРИ

    8 1 Отговор
    .............КАТО МИНАТ НА ДЕСНИЯ БРЯГ НА ДНЕПЪР

    Коментиран от #14, #21

    08:24 18.09.2025

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛ

    4 2 Отговор
    Аз ще ходя доброволец
    в териториалния термин уКраИна
    да им покажа на руснаците как се воюва
    и що е то войник от БГ диванните войски.

    08:25 18.09.2025

  • 13 Киев за три дня

    3 10 Отговор
    КогИ?

    Коментиран от #17, #20, #22

    08:25 18.09.2025

  • 14 Механик

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "ЩЕ ИМА ПРЕГОВОРИ":

    През 22 век.

    08:25 18.09.2025

  • 15 Тихо пръдльо!

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Не си компетентен.

    08:26 18.09.2025

  • 16 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Три години и половина орките напояват с кръвта си и наторяват Донбас.

    08:28 18.09.2025

  • 17 ИЗИ, ИЗИ

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Киев за три дня":

    СКОРО ...........ЗЕЛЯ ПЕРЕ БЕЛИЯ ЧАРШАВ ,.......ДА Е ПО БЕЛ........!

    Коментиран от #19

    08:30 18.09.2025

  • 18 Не е точно така

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Спират се безмислените убийства и разрушения !
    Тук от първия ден се знаеше победителя, но глупостта на Украйна, водена от Запада доведе до братоубиства, които ще тежат повече от 100 години напред !

    08:30 18.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хи хи

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Киев за три дня":

    когИто урките си получат боя, колкото е необходимо !

    08:31 18.09.2025

  • 21 Сметнах,сметах

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "ЩЕ ИМА ПРЕГОВОРИ":

    Вече трябваше да са минали Лисабон.

    Коментиран от #31

    08:31 18.09.2025

  • 22 Ганьо-Лапнишарански без вода

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Киев за три дня":

    След 725 пакет санкции срещу Русия, при което и последния европеец нахлузва цървули и яде барути и гранати.

    08:32 18.09.2025

  • 23 Верно било!

    1 5 Отговор
    Продават по Една филийка хляб в руски магазин 13 рубли.Опакована!!!Кво му плащаш 🤪

    08:34 18.09.2025

  • 24 Всяка сутрин милиарди хора по света

    2 6 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    08:35 18.09.2025

  • 25 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Тръмп докога ще пази Хаяско жив?

    08:36 18.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 АМАH OT ИДИOTИ

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ОТ БРЮКСЕЛСКИТЕ ПЕДAЛИ СТАВА ЛИ ?
    ИЛИ ОТ ЛОНДОНСКИТЕ ?
    🤣

    08:38 18.09.2025

  • 28 Само факта

    5 2 Отговор
    за лъжите ви и пропагандата срещу Русия, показва достатъчно ясно, че Русия е голяма сила и мощ.

    08:41 18.09.2025

  • 29 филип

    5 7 Отговор
    Русия е нъй-силната страна в света във всяко отношение.Всички условия поставени пред Фашистка Бандеровска ОКРАИНА трябва да бъдат приети от Зелената еуглена/Зеленски-наркомана.А, Европа и ЕС/в частност Урсула и Кая/да не се месят и да приемат условията на Русия и Вл. Вл. Путин и да ги изпълнят до последната точка-Окраина е руска земя и НЯМА окраинци!!!А, Тромпета да не се заканва на Русия-за 9 часа от СОЩ/съединените овчарски щати / и от каторжническа Канада няма да има дори пепел.Казах!!!

    08:44 18.09.2025

  • 30 Дипломацията мина преди 3 години

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Избраха си шамари. Сега що ривът?

    08:46 18.09.2025

  • 31 ИЗИ, ИЗИ

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Сметнах,сметах":

    ...........И ТАМ ЩЕ СТИГНАТ, .....НИ ВАРКАЙ...!

    08:48 18.09.2025

  • 32 Да Ви попитам:

    4 7 Отговор
    Вие от коя галактика пристигате?? Осем години Путин настояваше и молеше за преговори! То не бяха Мински споразумения ( кафето Германия и Франция бяха гаранти) Истамбулски договорености които шута наркоман най демонстративно скъса! То не бяха закани че ще превземе Москва! И през цялото това време запада наливаше оръжия за стотици милиарди долари! Сега видите ли Путин Ви виновен! Ако страдате от деменция обърнете се към медицината! Омръзнахте Ни с това постоянно хленчене.

    08:50 18.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 калина /алена

    2 7 Отговор
    Путин ви каза: Никаква ОКРАИНА! Руска Земя е! А Тромпета да не говори глупости-защо продължава да купува от Русия газ, петрол, нефт, редки метали ,обеднен уран, алуминий и хранителни продукти!!! Още през ВСВ Русия-Червената Армия бИ Хитлер сама !!! Намаше ленд-лийз!!!Не лъжете ,глупаво и нечетящо ,младо поколение.Ние знаем, кой победи Хитлер-Червената Армия и Първа Българска Армия!!!Пишете Истината!!!

    08:55 18.09.2025

  • 35 Да се чете ☝️😁

    7 3 Отговор
    ISW: Путин демонстрира военна НЕмощ и неготовност за преговори...

    3 години и половина мъки в Донбас и все още не е превзет, а целите на "СВО" вече са при крайцера Москва. 😂

    08:57 18.09.2025

  • 36 9 МИНУТИ,ЗА УНИЩОЖ.НА НАТО И САЩ

    2 2 Отговор
    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
    SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
    БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
    РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :" 10 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    09:01 18.09.2025

  • 37 вен серемос

    1 0 Отговор
    Престъпниците са ОКРИНА и фашистите окраинци.Няма лет-лийз!!!Червената Армия и Първа Българска Армия бИха изверга Хитлер.Той се самуби нали!!! А, Тромпета да не плямпа против Русия и Путин! Той и СОЩ/съединените овчарски щати/ имат нужда от Русия-газ, петрол, нефт, злато, алуминий ,обеднен уран, храна.!! Тромпета, фашистката Урсула и Кая Калас/внучки на SS-генерали/лъжат и заблуждават ЕС, Европа, а НАТО е кукла на конци.Зелената еуглена ще свърши застрелян от някой окраинец ,защото обрече окраинците на изтребление-той Зеленски е виновен-и е наркоман!!! За Путин! За Русия!

    09:02 18.09.2025

  • 38 ДА Е ЯСНО !!!

    1 0 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ "СВО"СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ СПОНСОРИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАП.ФАШИЗЪМ ОТ 2014г .МАРИОНЕТНИЯ ПРЕВРАТЕН УКР. РЕЖИМ ИЗБИВА 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ ,А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! РУСИЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ С ТОЗИ РЕЖИМ .ОКАЗА СЕ,ЧЕ САЩ И НАТО ВЕЧЕ,НЕ СА ФАКТОР СРЕЩУ 🇷🇺РФ !- НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА=7,3 трил $ !,А В ГЕРМАНИЯ САМО ЗА 2024= 25 000 ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ !),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХН. ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС..Е УНИЩОЖЕНО, НА 95% = 430 МЛРД $. ТОВА ДОВЕДЕ ДО КРИЗА В НАТО .АНАЛИТИКЪТ ОТ ЦРУ- ЛАРИ ДЖОНСЪН НА 21.06.24г,СЪОБЩИ,
    ЧЕ РУСКАТА АРМИЯ ,СМИЛА ВСИЧКО НАТОВСКО НА ФРОНТА ,И ЧЕ УКРАЙНА ГУБИ Х 2000 човека НА ДЕН !ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$.РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ.СЕ ОКАЗА 3-ТИ ПО МОЩНА ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС- ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. НА РУСИЯ НЕ СА НУЖНИ ТЕРИТОРИИ.ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ -"ОДАБ-9000".
    В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. А ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО, И САЩ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)

    09:02 18.09.2025

