Заявлението на Русия за намерение да настъпи в Харковска област свидетелства, че тя не се е отказала от териториалните си амбиции по отношение на украинските земи. Както се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), изявлението противоречи пряко на многократните твърдения на РФ, че основните ѝ амбиции се ограничават до Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области.
Анализаторите предполагат, че Министерството на отбраната на Руската федерация е направило изявление за Харковска област, за да оправдае пред руснаците текущите загуби по време на операцията по превземането на Купянск.
"Министерството на отбраната на РФ рядко е обявявало толкова открито своите оперативни намерения, както в изявлението от 23 септември. Вероятно това е било направено с цел да се създаде информационен ефект“, предполагат от ISW.
Анализаторите от Института допълват, че към момента няма потвърждение, че руските сили са обградили частично украинските войски в Купянск.
Ситуацията при Купянск започна да се усложнява през лятото. Руските войски се опитаха да проникнат в града през газопровод. Оперативното командване "Север“ на сухопътните войски на ВСУ съобщи, че силите за отбрана са нанесли огневи удари на руснаците.
На 22 септември говорителят на оперативно-стратегическата група войски "Днипро“ Виктор Трегубов отбеляза, че руските войски се опитват да проникнат в Купянск от север. Ситуацията е сложна, но градът не е обкръжен.
ISW: Кремъл призна оперативните си намерения за Харков, за да оправдае големите загуби при Купянск
24 Септември, 2025 20:07 913 67
Заявлението на Русия за намерение да настъпи в Харковска област свидетелства, че тя не се е отказала от териториалните си амбиции по отношение на украинските земи
Заявлението на Русия за намерение да настъпи в Харковска област свидетелства, че тя не се е отказала от териториалните си амбиции по отношение на украинските земи. Както се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), изявлението противоречи пряко на многократните твърдения на РФ, че основните ѝ амбиции се ограничават до Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БлуΔницата УкраИна
уКраИна е само териториален термин
/у края, вЪ края / и Путин ще поправи грешката на Ленин, Сталин и пияндето Хрусчов.
Коментиран от #34, #63
20:10 24.09.2025
2 Градът е обкръжен
Иначе института на Вики КУРабията може да си съчинява колкото си ще.
Коментиран от #4
20:10 24.09.2025
3 бред
20:11 24.09.2025
4 Сметах,сметах
До коментар #2 от "Градът е обкръжен":Вече трябваше да са обградили Берлин.
Коментиран от #47, #51, #53
20:12 24.09.2025
5 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
.ща стане и при.... Харков
Коментиран от #8
20:13 24.09.2025
6 Българин
Коментиран от #40
20:13 24.09.2025
7 Европеец
Коментиран от #9, #14, #35
20:14 24.09.2025
8 Космос
До коментар #5 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":Най-битата армия в света (след сръбската) е руската.
20:15 24.09.2025
9 Да де
До коментар #7 от "Европеец":Ти и още трима олигофрена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #43, #52
20:16 24.09.2025
10 Българин
Коментиран от #12, #39
20:17 24.09.2025
11 Механик
20:17 24.09.2025
12 Ьйгф
До коментар #10 от "Българин":Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.
20:18 24.09.2025
13 Харков е
20:18 24.09.2025
14 Механик
До коментар #7 от "Европеец":Напомням! Днес е ден 1309 от тридневната СВО.
Коментиран от #30
20:19 24.09.2025
15 Пропагандата срещу Русия
20:19 24.09.2025
16 Кремъл НЕ "призна"
20:19 24.09.2025
17 Знае
Коментиран от #21
20:20 24.09.2025
18 Дон Корлеоне
20:20 24.09.2025
19 абе, зеленски да не е
Коментиран от #26
20:20 24.09.2025
20 Българин
Коментиран от #64
20:20 24.09.2025
21 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #17 от "Знае":Това са руски фейкове.
20:21 24.09.2025
22 Първанов
Ясно е!
Точно,както през комунизма никой не ще да си го признае,каму ли да го демонстрила пред Путин.
ТОВА Е типичен пример за липса на гражданско общество,впрочем както у нас.
Жалко, защото предстоят още жертви.
Русия губи войната,не хранете илюзии!
20:21 24.09.2025
23 Путинистче идиотче
Коментиран от #28
20:21 24.09.2025
24 Хихихихихи....
От 2.5 год ...75 К москалски монголяци настъпват ОТНОВО към Харков а едни АЗ ОВЦИ ги наритаха от ТАМ за...ДЕН!!!
Хахахахаха
20:21 24.09.2025
25 Зинюхина
20:22 24.09.2025
26 А не бе
До коментар #19 от "абе, зеленски да не е":Утре е парадът на Пусьо в Киев.
20:22 24.09.2025
27 Гориил
Коментиран от #32
20:22 24.09.2025
28 Руски Z-блогър
До коментар #23 от "Путинистче идиотче":Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.
20:24 24.09.2025
29 руските сили
20:25 24.09.2025
30 Европеец
До коментар #14 от "Механик":Така е....но Путин не бърза....
Коментиран от #37, #41
20:25 24.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Добър вечер!
До коментар #27 от "Гориил":Що се разпадна СССР.
Коментиран от #60
20:25 24.09.2025
33 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
ОЩЕ НА 10 ДЕН СТАНА ЯСНО ЧЕ НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ И ПРЕСТЪПНИКА ШАЙ ГУ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА СРЕЩУ УКРАЙНА! ЗАРАДИ ТЯХ УКРАЙНА УНИЩОЖИ НАЙ- БОЕСПОСОБНИТЕ ЧАСТИ НА П ЕДЕРАЦИЯТА "!!!
КРАЙ НА ЦИТАТА
20:25 24.09.2025
34 Сатъра на Хана
До коментар #1 от "БлуΔницата УкраИна":Скоро няма да има р00сия всичко ще се върне при мама Украйна, от там почва истинската Русь. Московците са татари затова ще загубят
Коментиран от #56
20:25 24.09.2025
35 Няма как
До коментар #7 от "Европеец":ДебилДА чете статия. И дя прочете,няма да я разбере. Па се писал,,европец,,лентяйат. Ти си една чисто и просто гъбечна инфекция,гъба си. Жалко ,че родината ни България,да,да,да България,не твоята олигархична Русия не се е още отървала от теб и такива, като теб, но и това ще стане!
Коментиран от #42
20:26 24.09.2025
36 Още реве Зеленски
20:26 24.09.2025
37 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #30 от "Европеец":Ако си разбрал да си разбрал.
Коментиран от #54
20:27 24.09.2025
38 Болен базиран Мозък
И се правят на алтави че не знаят че след всяко отказано идва друго. А винаги първото е най добро
"Както се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), изявлението противоречи пряко на многократните твърдения на РФ, че основните ѝ амбиции се ограничават до Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области.
Коментиран от #50
20:27 24.09.2025
39 Така Така
До коментар #10 от "Българин":Тогава ще ти се стъжни живота панелна мишко
20:28 24.09.2025
40 аааааааааа
До коментар #6 от "Българин":Бега бе, хаха
20:29 24.09.2025
41 Без казармен ху есос, да? )))
До коментар #30 от "Европеец":Защо да бърза,...3 ДНЯ и....2 Милиона монголяк алкаше... ФИРА! И ти си от бавните... ДОЛБОЕБ ))))
20:29 24.09.2025
42 Европеец
До коментар #35 от "Няма как":Сложих ти плюс, от вежливост, а не за боломача и обидите които си написал..... И за да ти е хубава вечерта ще кажа Слава на Русия....
20:30 24.09.2025
43 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #9 от "Да де":ИЗБРОЙ ГРАДОВЕТЕ ЗАГУБЕНИ ОТ ВСУ
ПИИ ЕДНА РАКИЯ
И ИДИ ДА СА ОБЕСИШ НА ГРОБИШЕТО ДАН ТА РАЗНАСЯТ
20:31 24.09.2025
44 Всъщност той и Купянск няма каквото
20:31 24.09.2025
45 Пукат ги урките яко па не знам
Коментиран от #66
20:31 24.09.2025
46 Путин е най-големият овчар.
20:32 24.09.2025
47 Това както освободиха Крим
До коментар #4 от "Сметах,сметах":с Леопардите и събориха керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу ли?
Коментиран от #57
20:32 24.09.2025
48 Айдее,пак се почна...!
20:32 24.09.2025
49 Ами да се предават украинците
20:33 24.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 СмЕтах ,смЕеетах...!
До коментар #4 от "Сметах,сметах":Вече трЕбваше поне Кримският мост да е съборен...?!
20:34 24.09.2025
52 Ти и за Мариупол, Бахмут, Торецк,
До коментар #9 от "Да де":Угледар, , Авдеевка, Селидово, Курахово, Соледар, Курахово,Маринка, и т.н пак такива ги пишеше...
Коментиран от #65
20:34 24.09.2025
53 дончичо
До коментар #4 от "Сметах,сметах":И защо да го правят!?Просто не им трябвате!На Руска земя също!!!
Коментиран от #67
20:34 24.09.2025
54 Европеец
До коментар #37 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Пилците се броят наесен, а пчелите на пролет.... Най-добре се смее, тоя който се смее последен.. та и ти,ако се разбрал, разбрал....
20:34 24.09.2025
55 Ха ХаХа
Само идиот би повярвал
20:34 24.09.2025
56 Татарин е
До коментар #34 от "Сатъра на Хана":майка ти.😂
20:35 24.09.2025
57 С хаймърси
До коментар #47 от "Това както освободиха Крим":И сторм шадоу избиха над милион путинисти....
20:35 24.09.2025
58 Чичо
20:35 24.09.2025
59 Киркин
20:35 24.09.2025
60 Гориил
До коментар #32 от "Добър вечер!":Комунистическият елит закъсня с реформите и беше пометен на бунището на историята.В рамките на един-единствен ден тридесет милиона руснаци и една трета от най-модерния индустриален потенциал на СССР се озоваха извън неговите граници. Междувременно нито една национална република не се отдели законно от СССР (условията за взаимни разплащания и дългове не бяха приети, многомилиардна московска собственост беше гангстерски присвоена, границите не бяха легализирани, а правата на руснаците и мерките за тяхната защита не бяха обсъждани). Именно затова комунистите бяха отстранени от власт, а престъпен интернационал и съмнителни личности временно завзеха властта (нито един такъв не е останал във властовите структури на Русия. Времето е поставило всичко на мястото си и Русия се е възродила от пепелта).
20:36 24.09.2025
61 Ииииихххуууу ййййй ..
АааааааХахахаха
ХУ.... ЙЛО,..сда ВАЙ ся
20:36 24.09.2025
62 Купянск като...Покровск
20:37 24.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 дончичо
До коментар #20 от "Българин":Не сме ви дотричили явно,но можем да се поправим
20:38 24.09.2025
65 Горно
До коментар #52 от "Ти и за Мариупол, Бахмут, Торецк,":и долно Курахово ли имаш предвид ?
20:38 24.09.2025
66 НАЛИ?!
До коментар #45 от "Пукат ги урките яко па не знам":Затова ли твоята Зелка,не спира да хленчи и проси, за парични и оръжейни помощи,че му идва бая нанагорнище... ,,пукането и мачкането" на руснаците ...?!
20:38 24.09.2025
67 доктор
До коментар #53 от "дончичо":Руска нация няма.
20:38 24.09.2025