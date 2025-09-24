ISW: Кремъл призна оперативните си намерения за Харков, за да оправдае големите загуби при Купянск

Заявлението на Русия за намерение да настъпи в Харковска област свидетелства, че тя не се е отказала от териториалните си амбиции по отношение на украинските земи. Както се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), изявлението противоречи пряко на многократните твърдения на РФ, че основните ѝ амбиции се ограничават до Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области.



Анализаторите предполагат, че Министерството на отбраната на Руската федерация е направило изявление за Харковска област, за да оправдае пред руснаците текущите загуби по време на операцията по превземането на Купянск.



"Министерството на отбраната на РФ рядко е обявявало толкова открито своите оперативни намерения, както в изявлението от 23 септември. Вероятно това е било направено с цел да се създаде информационен ефект“, предполагат от ISW.



Анализаторите от Института допълват, че към момента няма потвърждение, че руските сили са обградили частично украинските войски в Купянск.



Ситуацията при Купянск започна да се усложнява през лятото. Руските войски се опитаха да проникнат в града през газопровод. Оперативното командване "Север“ на сухопътните войски на ВСУ съобщи, че силите за отбрана са нанесли огневи удари на руснаците.



На 22 септември говорителят на оперативно-стратегическата група войски "Днипро“ Виктор Трегубов отбеляза, че руските войски се опитват да проникнат в Купянск от север. Ситуацията е сложна, но градът не е обкръжен.

