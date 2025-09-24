Новини
24 Септември, 2025 20:07

Заявлението на Русия за намерение да настъпи в Харковска област свидетелства, че тя не се е отказала от териториалните си амбиции по отношение на украинските земи

ISW: Кремъл призна оперативните си намерения за Харков, за да оправдае големите загуби при Купянск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Заявлението на Русия за намерение да настъпи в Харковска област свидетелства, че тя не се е отказала от териториалните си амбиции по отношение на украинските земи. Както се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), изявлението противоречи пряко на многократните твърдения на РФ, че основните ѝ амбиции се ограничават до Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области.

Анализаторите предполагат, че Министерството на отбраната на Руската федерация е направило изявление за Харковска област, за да оправдае пред руснаците текущите загуби по време на операцията по превземането на Купянск.

"Министерството на отбраната на РФ рядко е обявявало толкова открито своите оперативни намерения, както в изявлението от 23 септември. Вероятно това е било направено с цел да се създаде информационен ефект“, предполагат от ISW.

Анализаторите от Института допълват, че към момента няма потвърждение, че руските сили са обградили частично украинските войски в Купянск.

Ситуацията при Купянск започна да се усложнява през лятото. Руските войски се опитаха да проникнат в града през газопровод. Оперативното командване "Север“ на сухопътните войски на ВСУ съобщи, че силите за отбрана са нанесли огневи удари на руснаците.

На 22 септември говорителят на оперативно-стратегическата група войски "Днипро“ Виктор Трегубов отбеляза, че руските войски се опитват да проникнат в Купянск от север. Ситуацията е сложна, но градът не е обкръжен.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БлуΔницата УкраИна

    24 8 Отговор
    уКраинските земи са си Руски земи.
    уКраИна е само териториален термин
    /у края, вЪ края / и Путин ще поправи грешката на Ленин, Сталин и пияндето Хрусчов.

    Коментиран от #34, #63

    20:10 24.09.2025

  • 2 Градът е обкръжен

    26 7 Отговор
    Руските сили са обградили частично украинските войски в Купянск.
    Иначе института на Вики КУРабията може да си съчинява колкото си ще.

    Коментиран от #4

    20:10 24.09.2025

  • 3 бред

    2 11 Отговор
    сивой кобылы!🤣🤣🤣

    20:11 24.09.2025

  • 4 Сметах,сметах

    7 18 Отговор

    До коментар #2 от "Градът е обкръжен":

    Вече трябваше да са обградили Берлин.

    Коментиран от #47, #51, #53

    20:12 24.09.2025

  • 5 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    6 16 Отговор
    При Купянск, Покровск, Суми...
    .ща стане и при.... Харков

    Коментиран от #8

    20:13 24.09.2025

  • 6 Българин

    8 21 Отговор
    Азов издави всички руснаци в тръбата при Купянск.

    Коментиран от #40

    20:13 24.09.2025

  • 7 Европеец

    22 7 Отговор
    Разбира се статията няма да я чета..... Купянск 2/3 Е под рускии контрол,та го пиши бегал.... .Харков,Одеса Николаев как го мисли зеления,ако има акъл да ги пише бегали...

    Коментиран от #9, #14, #35

    20:14 24.09.2025

  • 8 Космос

    8 16 Отговор

    До коментар #5 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":

    Най-битата армия в света (след сръбската) е руската.

    20:15 24.09.2025

  • 9 Да де

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Ти и още трима олигофрена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #43, #52

    20:16 24.09.2025

  • 10 Българин

    6 13 Отговор
    Трябва да се легализира издирването и изтреблението на руснаци в България...а и на територията на целия ЕС!

    Коментиран от #12, #39

    20:17 24.09.2025

  • 11 Механик

    5 4 Отговор
    Напомням.Харков е на 27 километра от руската граница.

    20:17 24.09.2025

  • 12 Ьйгф

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.

    20:18 24.09.2025

  • 13 Харков е

    4 6 Отговор
    Живата мъка за Путин......

    20:18 24.09.2025

  • 14 Механик

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Напомням! Днес е ден 1309 от тридневната СВО.

    Коментиран от #30

    20:19 24.09.2025

  • 15 Пропагандата срещу Русия

    8 5 Отговор
    е денонощна и показва дъното което е ударил запада, да унищожи Украйна, да загиват хора, да се занимават с лъжи и пропаганда и да поддържат тази война, за да унищожава САЩ Европа!

    20:19 24.09.2025

  • 16 Кремъл НЕ "призна"

    4 2 Отговор
    А обяви, заяви и посочи ! ....

    20:19 24.09.2025

  • 17 Знае

    9 5 Отговор
    ISW е спонсорирана от ЦРУ частна медийка собственост на семейството на Витория Нюланд в която работят само няколко техни роднини и приятели. Там ЦРУ публикува своите дезинформации и манипулации които след това се разпространяват от грантаджийските соросоидни медии по света. Това е същата Витория Нюланд която раздаваше през 2014 година курабийки на противоконситуционния Майдан и се хвалеше как САЩ са платили 5 милиарда долара за организирането и провеждането му.

    Коментиран от #21

    20:20 24.09.2025

  • 18 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Докога Тръмп ще пази Хаяско?

    20:20 24.09.2025

  • 19 абе, зеленски да не е

    5 3 Отговор
    взел москва, пък аз да не съм разбрал?!?🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    20:20 24.09.2025

  • 20 Българин

    6 5 Отговор
    Бъди отговорен-убий руснак! Не вярвам който и да било съд да повдигне обвинение! НЕКА ЛОВЪТ ДА ЗАПОЧНЕ В 00:00 ЧАСА! УСПЕХ И НАСЛУКА!

    Коментиран от #64

    20:20 24.09.2025

  • 21 иzпражнението гайтанджиева

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Знае":

    Това са руски фейкове.

    20:21 24.09.2025

  • 22 Първанов

    5 6 Отговор
    Русия затъва!
    Ясно е!
    Точно,както през комунизма никой не ще да си го признае,каму ли да го демонстрила пред Путин.
    ТОВА Е типичен пример за липса на гражданско общество,впрочем както у нас.
    Жалко, защото предстоят още жертви.
    Русия губи войната,не хранете илюзии!

    20:21 24.09.2025

  • 23 Путинистче идиотче

    4 4 Отговор
    Избиват ни като пилци, ама явно има мегдан за още.

    Коментиран от #28

    20:21 24.09.2025

  • 24 Хихихихихи....

    8 5 Отговор
    Киевска Област, 64 км Колона, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ и 186 селища...ОСВОБОДЕНИ!! Хахахахаха
    От 2.5 год ...75 К москалски монголяци настъпват ОТНОВО към Харков а едни АЗ ОВЦИ ги наритаха от ТАМ за...ДЕН!!!
    Хахахахаха

    20:21 24.09.2025

  • 25 Зинюхина

    4 4 Отговор
    Обрат. Руснаците се предават. Украинската машина потегля към Москва. Русия и Китай треперят. Ленинград е украински, а Шанхай е пристанище на Киев. Ех, смешници!

    20:22 24.09.2025

  • 26 А не бе

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "абе, зеленски да не е":

    Утре е парадът на Пусьо в Киев.

    20:22 24.09.2025

  • 27 Гориил

    7 6 Отговор
    Като се има предвид, че Харковската област е най-руската в Източна Украйна. Именно тук геноцидът срещу руснаците е приел унизителни и извратени форми, носещи всички белези на нацисткия окупационен режим.Харковчани бяха шокирани от пещерното и некомпетентно отношение към огромното научно и индустриално наследство на града, останало след разпадането на СССР. Стотици технологично напреднали и безценни предприятия бяха затворени и разграбени от странни личности от корумпирания бандеровски елит, който мразеше Харков заради високото му ниво на развитие и напредналата руска култура.

    Коментиран от #32

    20:22 24.09.2025

  • 28 Руски Z-блогър

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Путинистче идиотче":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    20:24 24.09.2025

  • 29 руските сили

    4 6 Отговор
    са обградили НЕ частично а изцяло украинските войски в Купянск.

    20:25 24.09.2025

  • 30 Европеец

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Така е....но Путин не бърза....

    Коментиран от #37, #41

    20:25 24.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Добър вечер!

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Гориил":

    Що се разпадна СССР.

    Коментиран от #60

    20:25 24.09.2025

  • 33 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    5 2 Отговор
    ПРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
    ОЩЕ НА 10 ДЕН СТАНА ЯСНО ЧЕ НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ И ПРЕСТЪПНИКА ШАЙ ГУ ЗАГУБИХА ВОЙНАТА СРЕЩУ УКРАЙНА! ЗАРАДИ ТЯХ УКРАЙНА УНИЩОЖИ НАЙ- БОЕСПОСОБНИТЕ ЧАСТИ НА П ЕДЕРАЦИЯТА "!!!
    КРАЙ НА ЦИТАТА

    20:25 24.09.2025

  • 34 Сатъра на Хана

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "БлуΔницата УкраИна":

    Скоро няма да има р00сия всичко ще се върне при мама Украйна, от там почва истинската Русь. Московците са татари затова ще загубят

    Коментиран от #56

    20:25 24.09.2025

  • 35 Няма как

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    ДебилДА чете статия. И дя прочете,няма да я разбере. Па се писал,,европец,,лентяйат. Ти си една чисто и просто гъбечна инфекция,гъба си. Жалко ,че родината ни България,да,да,да България,не твоята олигархична Русия не се е още отървала от теб и такива, като теб, но и това ще стане!

    Коментиран от #42

    20:26 24.09.2025

  • 36 Още реве Зеленски

    1 3 Отговор
    Не спира. И дрога даже не иска...

    20:26 24.09.2025

  • 37 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Европеец":

    Ако си разбрал да си разбрал.

    Коментиран от #54

    20:27 24.09.2025

  • 38 Болен базиран Мозък

    0 3 Отговор
    Курабийките май не знаят че Зеленски и европсихопатите отказаха оредложението на Путин за мир.
    И се правят на алтави че не знаят че след всяко отказано идва друго. А винаги първото е най добро

    "Както се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), изявлението противоречи пряко на многократните твърдения на РФ, че основните ѝ амбиции се ограничават до Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области.

    Коментиран от #50

    20:27 24.09.2025

  • 39 Така Така

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Тогава ще ти се стъжни живота панелна мишко

    20:28 24.09.2025

  • 40 аааааааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Бега бе, хаха

    20:29 24.09.2025

  • 41 Без казармен ху есос, да? )))

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Европеец":

    Защо да бърза,...3 ДНЯ и....2 Милиона монголяк алкаше... ФИРА! И ти си от бавните... ДОЛБОЕБ ))))

    20:29 24.09.2025

  • 42 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Няма как":

    Сложих ти плюс, от вежливост, а не за боломача и обидите които си написал..... И за да ти е хубава вечерта ще кажа Слава на Русия....

    20:30 24.09.2025

  • 43 ГЛЕЙ СИГА

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да де":

    ИЗБРОЙ ГРАДОВЕТЕ ЗАГУБЕНИ ОТ ВСУ
    ПИИ ЕДНА РАКИЯ
    И ИДИ ДА СА ОБЕСИШ НА ГРОБИШЕТО ДАН ТА РАЗНАСЯТ

    20:31 24.09.2025

  • 44 Всъщност той и Купянск няма каквото

    2 1 Отговор
    и да е стратегическо значение и ВСУ ще се оттеглят на предварително подготвени по -изгодни позиции.

    20:31 24.09.2025

  • 45 Пукат ги урките яко па не знам

    1 3 Отговор
    Братушките на всякъде ги мачкат

    Коментиран от #66

    20:31 24.09.2025

  • 46 Путин е най-големият овчар.

    0 2 Отговор
    Отгледа 145 милиона овце.Изкла 1 милион от тях,а останалите 144 милиона го молят да ги нахрани.

    20:32 24.09.2025

  • 47 Това както освободиха Крим

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сметах,сметах":

    с Леопардите и събориха керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу ли?

    Коментиран от #57

    20:32 24.09.2025

  • 48 Айдее,пак се почна...!

    2 0 Отговор
    С...,, голямото нощно къпане" ,с пропагандата на въпросният ,,институт"...!

    20:32 24.09.2025

  • 49 Ами да се предават украинците

    1 1 Отговор
    Щом така са ги спекли ...

    20:33 24.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 СмЕтах ,смЕеетах...!

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сметах,сметах":

    Вече трЕбваше поне Кримският мост да е съборен...?!

    20:34 24.09.2025

  • 52 Ти и за Мариупол, Бахмут, Торецк,

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да де":

    Угледар, , Авдеевка, Селидово, Курахово, Соледар, Курахово,Маринка, и т.н пак такива ги пишеше...

    Коментиран от #65

    20:34 24.09.2025

  • 53 дончичо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сметах,сметах":

    И защо да го правят!?Просто не им трябвате!На Руска земя също!!!

    Коментиран от #67

    20:34 24.09.2025

  • 54 Европеец

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Пилците се броят наесен, а пчелите на пролет.... Най-добре се смее, тоя който се смее последен.. та и ти,ако се разбрал, разбрал....

    20:34 24.09.2025

  • 55 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Тези боклуци са направо тъпи.
    Само идиот би повярвал

    20:34 24.09.2025

  • 56 Татарин е

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Сатъра на Хана":

    майка ти.😂

    20:35 24.09.2025

  • 57 С хаймърси

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Това както освободиха Крим":

    И сторм шадоу избиха над милион путинисти....

    20:35 24.09.2025

  • 58 Чичо

    1 1 Отговор
    Абе този Покровск толкова ли е непревзимаем.При тези оръжия може да бъде сринат до основи

    20:35 24.09.2025

  • 59 Киркин

    2 0 Отговор
    Колко километра остават до Покровск ?

    20:35 24.09.2025

  • 60 Гориил

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Добър вечер!":

    Комунистическият елит закъсня с реформите и беше пометен на бунището на историята.В рамките на един-единствен ден тридесет милиона руснаци и една трета от най-модерния индустриален потенциал на СССР се озоваха извън неговите граници. Междувременно нито една национална република не се отдели законно от СССР (условията за взаимни разплащания и дългове не бяха приети, многомилиардна московска собственост беше гангстерски присвоена, границите не бяха легализирани, а правата на руснаците и мерките за тяхната защита не бяха обсъждани). Именно затова комунистите бяха отстранени от власт, а престъпен интернационал и съмнителни личности временно завзеха властта (нито един такъв не е останал във властовите структури на Русия. Времето е поставило всичко на мястото си и Русия се е възродила от пепелта).

    20:36 24.09.2025

  • 61 Ииииихххуууу ййййй ..

    3 0 Отговор
    Първо беше КИЕВ,ВИЕНА, ЛИСАБОН,...после... Харков, Херсон, Одеса, СУМА,... москалски НАВСЕГДА,..а...после Фюрера пеДо-фил Избега а монголяк могучая вече 12 ГОДИНА превземат хЕРОЙСКИ селото ПОКРОВСК
    АааааааХахахаха
    ХУ.... ЙЛО,..сда ВАЙ ся

    20:36 24.09.2025

  • 62 Купянск като...Покровск

    0 0 Отговор
    Гробница за руските захватчици.

    20:37 24.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Не сме ви дотричили явно,но можем да се поправим

    20:38 24.09.2025

  • 65 Горно

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ти и за Мариупол, Бахмут, Торецк,":

    и долно Курахово ли имаш предвид ?

    20:38 24.09.2025

  • 66 НАЛИ?!

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Пукат ги урките яко па не знам":

    Затова ли твоята Зелка,не спира да хленчи и проси, за парични и оръжейни помощи,че му идва бая нанагорнище... ,,пукането и мачкането" на руснаците ...?!

    20:38 24.09.2025

  • 67 доктор

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "дончичо":

    Руска нация няма.

    20:38 24.09.2025

