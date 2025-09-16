Новини
"Газа гори": Израел разширява офанзивата си

16 Септември, 2025 19:03

Всичко това се случва по нареждане на главнокомандващия на армията - премиера Бенямин Нетаняху

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Израел разширява офанзивата си в град Газа, потвърдиха от израелската армия. Целта е явно да се съкруши съпротивата на Хамас и да се отнеме последното им убежище. Какво се знае.

"Газа гори", обяви израелският министър на отбраната Израел Кац. Израелската армия удря с „железен юмрук по терористичната инфраструктура“, допълни той. По данни на местни медии израелски танкове са навлезли в град Газа след мащабни въздушни удари. Настъплението към най-големия град в анклава е поредна ескалация във войната.

Израелският премиер Нетаняху вече заяви, че овладяването на града е ключово за победата над Хамас - терористичната групировка, която на 7 октомври нападна Израел, уби 1200 души и взе 251 заложници. Смята се, че около 20 от заложниците все още са живи и държани в плен. Сега от организацията на близките на заложниците споделиха опасенията си, че миналата нощ може да е била „последната за заложниците“. Израелският премиер Бенямин Нетаняху съзнателно е решил „да ги пожертва по политически съображения" след 710 дни в плен, допълниха те.

Израел нареди на близо милион палестинци да се евакуират

Миналия вторник Израел нанесе въздушни удари по катарската столица Доха, като целта бяха лидерите на Хамас. В същия ден Нетаняху нареди и евакуацията на град Газа. По данни на израелския вестник „Джерусалим Пост“ 300 хиляди жители на Газа са го напуснали, докато 700 хиляди все още са в града, разположен на брега на Средиземно море. Израелската армия призова за незабавна евакуация. „Град Газа се счита за опасна зона на военни действия и оставането в района ви излага на риск“, написаха от израелските въоръжени сили.

Геноцид в Газа?

В същото време международната критика към Израел расте. Израел извършва геноцид срещу палестинците в ивицата Газа, обяви независима разследваща комисия към Съвета на ООН по правата на човека, цитирана от ДПА. Експертите посочиха, че Израел убива цивилни, блокира хуманитарна помощ, системно унищожава здравни и образователни институции и атакува религиозни обекти.

По данни на контролираните от Хамас здравни власти в Газа над 64 000 жители на анклава са загинали в резултат от израелските военни действия. ООН и редица други международни организации оценяват тези данни като достоверни.

„Това е много опасно“

Критики към израелските действия идват и от военни в самата страна. „Това е ненормално. Мисля, че е грешка“, казва Хези Нехама, бивш командир в израелската армия. Пред АРД той разказва, че израелската армия никога не се е сражавала в толкова гъсто заселена територия. „Това е много опасно. Хамас се крие сред населението. Не ги пуска да си тръгнат и ги използва като живи щитове“, казва Нехама. Според него могат да се очакват много цивилни жертви.

Военното ръководство също се е обявило против операцията в град Газа, пише още кореспондентът на АРД Йорг Попендик. Но така и не е успяло да наложи мнението си. Началникът на военния щаб на Израел Еял Замир многократно е предупреждавал, че операцията ще постави живота на заложниците в сериозна опасност.

Но израелската армия вече от дни бомбардира град Газа. Всичко това се случва по нареждане на главнокомандващия на армията - премиера Бенямин Нетаняху. Военните експерти предупреждават, че стратегията на Израел изглежда неясна и хаотична. Град Газа е твърде голям, а броят на войниците прекалено малък за успешна операция, казва Юлиан Вернер от Университета на германския Бундесвер в Мюнхен.

„Израелското общество не иска дълготрайна окупация на Газа“

Джон Спенсър, смятан за един от водещите експерти по воденето на военни действия в градски условия, също посочва, че Израел не разполага с достатъчно войници за тази операция. Той обаче смята, че опитът да се отнеме последното убежище на Хамас е правилен. „Фактът, че се използват пет дивизии, е ясен знак, че Израел е решен да поеме контрола над град Газа.“

Въпреки това е малко вероятно израелската армия да остане там по-дълго и да окупира града. „Израелското общество не иска това и то няма как да успее с резервисти, които се мобилизират само за определен период от време.“ И все пак Спенсър казва: „Операцията ще унищожи последното убежище на Хамас. Тогава те ще държат значително по-лоши карти в ръцете си.“

Бившият бригаден командир Хези Нехама отхвърля тази идея. Той има съвсем друго предложение - армията първо да гарантира, че цивилното население на град Газа може да напусне града и да се премести в безопасна зона с достатъчно храна. След това Израел трябва да прекъсне водоснабдяването на града и да ги измори от глад, вместо да се бие с тях, предлага той. „Ние обсаждаме града, в който се намира Хамас. Вярвам, че най-късно след три седмици хиляди терористи ще дойдат на контролно-пропускателните пунктове, защото са жадни Това е единственият начин да се победи Хамас“, казва той.

В същото време американският държавен секретар Марко Рубио коментира, че времето за постигане на споразумение изтича. „Единственото нещо, което е по-лошо от войната, е една война, която продължава вечно“, коментира Рубио, който е на посещение в Катар. „В даден момент Хамас трябва да бъде обезвреден и се надяваме, че това може да стане чрез преговори. Но мисля, че за съжаление времето изтича.“


Израел
