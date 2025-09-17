Новини
Напрежение между Брюксел и Йерусалим: Израел се закани да отговори подобаващо, ако ЕС го санкционира
  Тема: Украйна

Напрежение между Брюксел и Йерусалим: Израел се закани да отговори подобаващо, ако ЕС го санкционира

17 Септември, 2025 19:09

Европейската комисия предложи по-рано днес да замрази споразумението за свободна търговия с Израел, което обхваща около 5,8 млрд. евро износ годишно, като реакция на продължаващия конфликт в Газа

Напрежение между Брюксел и Йерусалим: Израел се закани да отговори подобаващо, ако ЕС го санкционира - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израел ще отговори подобаващо, ако ЕС го санкционира. Това заяви външният министър на Израел Гидеон Саар заяви в социалната мрежа Х.

Според него препоръките на Европейската комисия, водена от Урсула фон дер Лайен, са морално и политически изопачени. Той изрази надежда, че те няма да бъдат приети.

Още новини от Украйна

По думите му действията срещу Израел ще навредят на собствените интереси на Европа.

Израел ще продължи да се бори, с помощта на своите приятели в Европа, срещу опитите да му се навреди, докато е в разгара на екзистенциална война, подчерта Саар.

Европейската комисия предложи по-рано днес да замрази споразумението за свободна търговия с Израел, което обхваща около 5,8 млрд. евро износ годишно, като реакция на продължаващия конфликт в Газа, предава "Ройтерс". Мярката би довела до годишни мита за Израел в размер на около 227 млн. евро.

Израел е най-големият търговски партньор на ЕС в региона, като общият стокообмен между двете страни е достигнал 42,6 млрд. евро през 2024 г., сочат данни на Еврокомисията. Ако споразумението бъде прекратено, израелските стоки ще бъдат обложени със стандартни мита, както тези на страни без специален търговски режим.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас представи и пакет от санкции, насочен срещу крайнодесните израелски министри Итамар Бен-Гвир (национална сигурност) и Бецалел Смотрич (финанси), както и срещу насилствени израелски заселници и 10 високопоставени членове на Хамас.

Предложението идва на фона на нарастващ политически натиск за реакция на европейските лидери заради близо двугодишната офанзива на Израел в Газа и тежката хуманитарна криза. Според здравното министерство на Газа, израелските удари са убили над 64 000 палестинци. Израелските данни показват, че нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г. е довело до 1 200 убити и 251 заложници.

За да влезе в сила, предложението за спиране на споразумението трябва да получи подкрепата на квалифицирано мнозинство - 15 от 27-те страни членки, представляващи 65% от населението на ЕС. Дипломати коментират, че това е малко вероятно поради позицията на Германия, която досега се противопоставя на европейски санкции срещу Израел.

Говорител на германското правителство заяви, че Берлин все още не е формирал окончателна позиция и иска да запази отворени комуникационните канали с Израел. Санкциите срещу министрите на Израел също изискват единодушие, което според дипломати също трудно ще бъде постигнато.

Израелският външен министър Гидеон Саар определи предложенията като "морално и политически изкривени" и изрази надежда те да не бъдат приети.

Европейската комисия също временно спира двустранната си подкрепа за израелските институции, без да засяга финансирането на гражданското общество и на мемориалния център на Холокоста "Яд Вашем".


  • 1 Ъъъ

    40 2 Отговор
    Какво, ще нападнат и ЕС ли тия нагли евреи!?

    Коментиран от #44

    19:11 17.09.2025

  • 2 Червената шапчица

    30 1 Отговор
    Биби ще ни бомби.
    Следващите сме ние, както казах и преди.

    19:12 17.09.2025

  • 3 ЮРОФЕН

    34 2 Отговор
    Путин няма да бомбардира Европа, ама Биби няма да се поколебае.

    Коментиран от #27

    19:13 17.09.2025

  • 4 Стига тъпотии бре

    32 2 Отговор
    (Израел се закани да отговори подобаващо, ако ЕС го санкционира) Този нацистки коптор има 40 милиарда долара годишно отрицателно салдо. При международна изолация не може и месец да издържи. .... Кво да им коментираш глупостите

    Коментиран от #20

    19:14 17.09.2025

  • 5 безделников

    32 0 Отговор
    И какво внася Европа от Израел

    19:16 17.09.2025

  • 6 Това е най малкото

    30 3 Отговор
    Което трябва да се направи. Да се замрази споразумението за свободна търговия с Израел. Международна изолация, Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи.

    Коментиран от #13

    19:18 17.09.2025

  • 7 Спецназ

    15 1 Отговор
    "това е малко вероятно поради позицията на Германия,
    която досега се противопоставя на европейски санкции срещу Израел."

    Германците плюят в паметта на дедите си, които са се биели за третия Райх.

    ТЕ плюят на собственото си даже не бъдеще а съществуване,
    след като в повечето градове половината са придошли

    джагали от африка и арабските държави.

    Ц.ганор носят ножове под дрехите и викат на воля по улицата

    "алахата У барата"

    насред Берлин и Мюнхен!!

    така нЕма стане!

    19:19 17.09.2025

  • 8 Така де

    2 21 Отговор
    ЕС да престане да защитава палестинските терористи, а да вземе да помогне на Украйна срещу терористична Русия!

    19:20 17.09.2025

  • 9 Урси трябва да се замисли

    15 2 Отговор
    кой стои зад Израел..... защото големият батко не държи Нетаняху на сгъваемо столче пред кабинета му повече от час да го чака като матрьошка навела глава. А на столчетата бяха и мак.а.р..он и останалите нищожества. Въпросът е кой ги пита.....

    19:20 17.09.2025

  • 10 Жорко

    13 1 Отговор
    Мам.... ви долни еврейчета, малко ви е,запалихте там войната и т в регион който е важно да е спокойно и искате да се разширявате като завземете и Газа...гнусни лакоми сви.и!

    19:21 17.09.2025

  • 11 Само 4 завода в Израел

    18 1 Отговор
    Ако със санкции ударят и експорта им е приключил. Аз бих започнал от заводите на Тева за генетичните лекарства ....Израел е основен износител на фармацевтични продукти, воден от компании като Teva Pharmaceuticals, един от най-големите производители на генерични лекарства в света.
    Израел е и световен лидер в търговията с диаманти, внасяйки необработени диаманти на стойност милиарди долари от Русия основно, които след това се оформят, полират и обработват на вътрешния пазар, преди да бъдат изнесени.....След това бих ударил Електронният сектор на Израел който е ключов двигател на експортната икономика, воден от значими играчи като Intel, която управлява мащабни съоръжения за производство на чипове, както и компании като Elbit Systems и Orbotech, известни със своя опит във военната електроника и модерното производство.......само със санкции на 4 завода в Израел и експорта му ще бъде сведен до нула .... Не че сега е значим де. А със спиране на износа от Европа за Нацистки Израел само за месец ще са на купони

    Коментиран от #16, #37

    19:23 17.09.2025

  • 12 Баш Балък

    6 2 Отговор
    Горките ние, първо Русия ще ни напада, сега и Израел. Много са умни у Брюксел. Иначе Израел си го заслужава.

    19:23 17.09.2025

  • 13 Още по малко

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Това е най малкото":

    България да вземе приеме 2-3 милиона палестинци и да им даде българско гражданство. Нъл тъй, другарю? Венсеремос!

    Коментиран от #18, #39

    19:23 17.09.2025

  • 14 До кога ? До кога бре хора? До кога...

    11 1 Отговор
    До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...бъди лидер!

    Коментиран от #28

    19:25 17.09.2025

  • 15 демократ

    1 3 Отговор
    Израел е държава която се бори със хейта. Всеки ги мрази безпричинно тогава тупаници

    Коментиран от #48

    19:25 17.09.2025

  • 16 По точно

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "Само 4 завода в Израел":

    Първо трябва да се ликвидира икономиката на терористична Русия. За Израел има кой да мисли!

    Коментиран от #21

    19:25 17.09.2025

  • 17 Мдааааааа

    4 0 Отговор
    Чичо Ади си е оставил недовършени
    хигиенидиращите мероприятия !!!

    19:26 17.09.2025

  • 18 На всеки "български" гражданин

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Още по малко":

    Служил в израелската армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително. Това не са българи.. От тук да започнем колега !

    19:27 17.09.2025

  • 19 Паисий е жив

    6 0 Отговор
    Да не реши само Германия да санкционира евреите, че ще се изнесат от газа за 2 секунди.

    Коментиран от #26

    19:27 17.09.2025

  • 20 Така де

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Стига тъпотии бре":

    Бъркаш Израел с Русия. В Русия е нацисткият коптор.

    Коментиран от #25

    19:28 17.09.2025

  • 21 Урсуланчо мамин

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "По точно":

    Дай пример, като спреш да си зареждаш
    МПС-ТО втора употреба и не си цъкаш
    ламБите в изтрънбушената панелка
    от Бай Тошово време 🤣🤣🤣

    Коментиран от #36

    19:29 17.09.2025

  • 22 ха ха ха

    1 4 Отговор
    доста малоумно от страна на ЕС. Да напада Изреал и да защитава чаршафосаните терористи

    Коментиран от #33

    19:29 17.09.2025

  • 23 Смешки другари, смешки

    3 0 Отговор
    Израел се заканил да отговори подобаващо......

    19:29 17.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кашпировски:

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Така де":

    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    Коментиран от #31

    19:30 17.09.2025

  • 26 Защо

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Паисий е жив":

    Газа е израелска земя. Да се изнасят палестинците.

    19:32 17.09.2025

  • 27 Ами да

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "ЮРОФЕН":

    Биби наистина може да превземе Европа за два- три дни.

    19:34 17.09.2025

  • 28 Защото

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "До кога ? До кога бре хора? До кога...":

    Първо трябва да се изгони руската посланичка.

    19:36 17.09.2025

  • 29 ЛУД ФЕН

    7 1 Отговор
    Когато Биби започне да бомбардира Мадрид, израелските отбори още ли ще участват в Европейските футболни турнири??

    19:36 17.09.2025

  • 30 Госあ

    9 0 Отговор
    смешните мошета винаги са били просто едни марионетки и счетоводители. Зад тях стоят краварите. Затова вършат геноцида си най необезпокоявано, дори се хвалят, а освен че краварите се гаврят с пуделите си в Европа и мошетата им размахват пръст. И това става докато портокала върти сделки с Русия и Китай, а пуделите лаят срещу тях и си развалят отношенията, ставайки все по слаби и зависими от краварите. Жалка история

    19:37 17.09.2025

  • 31 По точно

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Кашпировски:":

    Путин не е добряк, са е комплексар. Виж му само разпиляната походка и ще се увериш.

    19:39 17.09.2025

  • 32 израелският посланик Йоси Леви-Сфари

    5 0 Отговор
    моментално трябва да бъде изгонен от България и посолството на нацистки Израел закрито.

    19:39 17.09.2025

  • 33 Много точно

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ха ха ха":

    ЕС да вземе да приеме 2-3 милиона палестинци и да им даде европейско някакво гражданство.

    19:42 17.09.2025

  • 34 в ЕС.....

    6 0 Отговор
    МНОГООО късно се сетиха....евреите се мислят за БОГОИЗБРАНИ и не е лошо,най-накрая да им се напомни къде е мястото им !!!

    Коментиран от #38

    19:42 17.09.2025

  • 35 Хора събудете се ей

    6 0 Отговор
    правителството на България заделя всяка година между 2 милиона и 4,3 милиона за така наречената стратегия за борба с "антисемитизма" от вашите пари ! Над 78 милиона лева са за 10 години ! Никога отчет не е правен за какво точно са разходвани тези пари. Никога... А иначе в България са под 1600 евреите....
    Не е шега хора! пПродажното равителство на България задели официално 7 778 000 лв за изпълнение на стратегия за борба с "антисемитизма" от вашите пари? За едни 1500 евреи в България реално. Тези пари ще се изхарчат до 2027 г., иначе казано по 2 млн лв на година ще бъдат заделени за борба с нещо, което в България не съществува. Защото:
    1. В България има нищожен брой евреи, едва неколкостотин. Те са традиционно напълно интегрирани в българската нация и практически всички от тях, без изключение, произлизат от смесени бракове с българи. Така че на практика те са наши сънародници.
    2. Освен евреите другите семити в България са арабите, които са малко повече, но и те са напълно интегрирани в българското общество и нация. При тях също смесените бракове са правило и особено вторите и третите поколения са неразличими от българите.
    3. Прави впечатление обаче, че стратегията предвижда борба само срещу антиеврейските, но не и срещу антиарабските настроения, което е интересно, предвид факта, че и двете общности са семитски, а това е стратегия срещу антисемитизма все пак.

    19:44 17.09.2025

  • 36 По точно

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Урсуланчо мамин":

    СоциализЪма е едно недоносче - Т. Живков, реч пред профсъюзите, 1988 г.

    19:47 17.09.2025

  • 37 То и впрочем

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само 4 завода в Израел":

    И тези фирми не са израелски реално .

    19:47 17.09.2025

  • 38 Ми да

    1 7 Отговор

    До коментар #34 от "в ЕС.....":

    Израел е най- развитата в технологично и военно отношение страна.

    Коментиран от #42

    19:49 17.09.2025

  • 39 Милен

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Още по малко":

    Преди да приемем бежанци от Палестина, трябва да наложим санкции на Израел и да изпратим оръжие на палестинците за да се защитят срещу окупатора. Все пак България е признала палестинската държава още 1988 година.

    19:53 17.09.2025

  • 40 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Евреите трябва да бъдат изгонени от всякакви европейски мероприятия, състезания, инициативи -
    вън от Евровизия, Европейските първенства по футбол, волейбол и т.н.
    Да се състезават със съседите си, които много ги обичат...

    19:55 17.09.2025

  • 41 В момента Израел реално

    9 1 Отговор
    са по зле и от Украйна.... Световната търговия на Израел примерно през 2024 г. по официални данни се състои от 91,5 милиарда долара внос и 61,7 милиарда долара износ при фалшифицирани данни. Реално отрицателното салдо на Израел гони 45 милиарда долара и без даже да броим въобще помощите от САЩ . Пръснете ги тези пари на 8,5 паткана които не работят и ще ви стане ясна картинката.... по пера мога да ви ги дам даже кво изнася и що за икономика е .... шменти капели на квадрат включително и фондовата и борса.... Всичко им е под водата и не знам точно на кви се правят тези нещастници. Включително и цялата им военна промишленост зависи от външни доставчици на части по простата причина че и суровини нямат. САЩ притисна Египет газ да купува диктаторчето Сиси че съвсем я закъсаха ....

    19:55 17.09.2025

  • 42 Пълни глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ми да":

    Нищо общо с реалностите. Колкото и демокрация е

    19:58 17.09.2025

  • 43 питам само

    2 0 Отговор
    какво ще правим с диктатора в Израел за Русия ви разбрахме

    20:01 17.09.2025

  • 44 По точно

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъ":

    Евреите си направиха една супер държава в пустинята, която чаршафите са решили да ликвидират.

    Коментиран от #46

    20:02 17.09.2025

  • 45 И кое налага

    3 0 Отговор
    да работим с Украйна или нацистки Израел ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    20:11 17.09.2025

  • 46 супер държава... ама дръжки

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "По точно":

    Щото не си бил никога там нали? Един град приличен имат, Кесария ама и той не е точно Израел а е частен град извън законодателството на ционисткият коптор

    20:14 17.09.2025

  • 47 И Израелският външен министър Гидеон

    1 0 Отговор
    Саар никъде не трябва да бъде приеман. ...

    20:19 17.09.2025

  • 48 Дали е безпричинно?

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    В историята си евреите са били изгонвани с шутове от 155 държави. Явно са си го заслужили, как мислиш?

    20:19 17.09.2025

  • 49 Тъпунчо

    3 0 Отговор
    100% санкции за Израел. Забрана за влизане на тези хора на територията на ЕС. Кораби и самолети също. Спорт и каквото още се сетите. И това не е антисемитизъм, това са мерки срещу геноцида срещу един народ, който живее по онези места ЗАЕДНО с евреите още от Библейски времена. Имат право да са там и да имат своя държава...палестинците де, за евреите е под въпрос. Четете история моля.

    20:19 17.09.2025

  • 50 Да,бе

    1 0 Отговор
    Супер!Чакам да и гръмне телефона на урсузестата,докато го ползва на вибрация...Това ще осмисли Израел за още една седмица,максимум две.

    20:19 17.09.2025

  • 51 За съжаление

    1 0 Отговор
    Малко вероятно е Вашингтон и други израелски съюзници да се вслушат в призива на 60-те държави-членки на ООН, присъствали на срещата на върха в Доха. Въпросът, който остава, е дали тези страни ще имат смелостта и политическата воля да изпълнят ангажиментите си и да изпълнят заплахите си да преустановят всички отношения със страна, обвинена в геноцид.Арабски и мюсюлмански лидери, срещащи се на извънредна среща на върха в Доха, призоваха света да спре доставките, трансфера или транзита на оръжия, боеприпаси и военни материали – включително изделия с двойна употреба – за Израел, като същевременно преразгледа дипломатическите и икономическите отношения и започне съдебни производства срещу Тел Авив. Член 16 от комюникето от Доха също говори за спиране на членството на Израел в ООН ! Папата също може да анатемоса циониският коптор и тогава ще стане интересно, особенно в Латинска Америка където вече се говори за подобен ход..

    20:24 17.09.2025

  • 52 Без да се осъди Израел

    0 0 Отговор
    Няма как обществена подкрепа да се получи за санкциите срещу Русия. И пак сравнение не може да има защото Русия си е в правото

    20:29 17.09.2025