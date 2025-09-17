Напрежение между Брюксел и Йерусалим: Израел се закани да отговори подобаващо, ако ЕС го санкционира

Израел ще отговори подобаващо, ако ЕС го санкционира. Това заяви външният министър на Израел Гидеон Саар заяви в социалната мрежа Х.
Според него препоръките на Европейската комисия, водена от Урсула фон дер Лайен, са морално и политически изопачени. Той изрази надежда, че те няма да бъдат приети.
По думите му действията срещу Израел ще навредят на собствените интереси на Европа.
Израел ще продължи да се бори, с помощта на своите приятели в Европа, срещу опитите да му се навреди, докато е в разгара на екзистенциална война, подчерта Саар.
Европейската комисия предложи по-рано днес да замрази споразумението за свободна търговия с Израел, което обхваща около 5,8 млрд. евро износ годишно, като реакция на продължаващия конфликт в Газа, предава "Ройтерс". Мярката би довела до годишни мита за Израел в размер на около 227 млн. евро.
Израел е най-големият търговски партньор на ЕС в региона, като общият стокообмен между двете страни е достигнал 42,6 млрд. евро през 2024 г., сочат данни на Еврокомисията. Ако споразумението бъде прекратено, израелските стоки ще бъдат обложени със стандартни мита, както тези на страни без специален търговски режим.
Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас представи и пакет от санкции, насочен срещу крайнодесните израелски министри Итамар Бен-Гвир (национална сигурност) и Бецалел Смотрич (финанси), както и срещу насилствени израелски заселници и 10 високопоставени членове на Хамас.
Предложението идва на фона на нарастващ политически натиск за реакция на европейските лидери заради близо двугодишната офанзива на Израел в Газа и тежката хуманитарна криза. Според здравното министерство на Газа, израелските удари са убили над 64 000 палестинци. Израелските данни показват, че нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г. е довело до 1 200 убити и 251 заложници.
За да влезе в сила, предложението за спиране на споразумението трябва да получи подкрепата на квалифицирано мнозинство - 15 от 27-те страни членки, представляващи 65% от населението на ЕС. Дипломати коментират, че това е малко вероятно поради позицията на Германия, която досега се противопоставя на европейски санкции срещу Израел.
Говорител на германското правителство заяви, че Берлин все още не е формирал окончателна позиция и иска да запази отворени комуникационните канали с Израел. Санкциите срещу министрите на Израел също изискват единодушие, което според дипломати също трудно ще бъде постигнато.
Европейската комисия също временно спира двустранната си подкрепа за израелските институции, без да засяга финансирането на гражданското общество и на мемориалния център на Холокоста "Яд Вашем".
