Еманюел Макрон: Признаването на палестинската държава е необходимо за борбата срещу Хамас

19 Септември, 2025 21:06 476 11

Няколко правителства, включително тези на Великобритания, Канада, Австралия и Белгия също обявиха, че ще признаят палестинска държава на Общото събрание на ООН

Еманюел Макрон: Признаването на палестинската държава е необходимо за борбата срещу Хамас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Френският президент Еманюел Макрон отхвърли критиките на държавния секретар Марко Рубио към решението на Франция да признае палестинска държава, заявявайки пред CBS News, че това е необходимо за борбата срещу Хамас.

Макрон планира да формализира решението на страната си на Общото събрание на ООН следващата седмица в Ню Йорк. Решението на Макрон поставя Франция в противоречие със Съединените щати, които се противопоставят на признаването на палестинската държавност.

Рубио нарече плана "безразсъден" през юли, след като Макрон за първи път обяви решението на фона на нарастващото глобално разочарование от войната на Израел в Газа, заявявайки, че признаването "само служи на пропагандата на Хамас и връща назад към мира".

В интервю с модераторката на "Face the Nation" Маргарет Бренън в четвъртък в Париж, Макрон заяви, че "безразсъден" е "прекомерна дума".

"Целта на Хамас в никакъв случай не е да създава палестинска държава", отбеляза той. "Целта на Хамас е да унищожи Израел, да убеди максимален брой хора, че нямат шанс за мир и стабилност, и по-точно палестинска държава. И да убие максимален брой израелци. И затова, ако искаме да спрем тази война, ако искаме да изолираме Хамас, процесът на признаване и мирният план, който е свързан с този процес на признаване, са предварително условие."

Няколко правителства, включително тези на Великобритания, Канада, Австралия и Белгия също обявиха, че ще признаят палестинска държава на Общото събрание на ООН.

По-рано група американски сенатори представиха първата резолюция в Сената, която призовава за официално признаване на палестинска държава.


Франция
  • 1 Мадам Бриджит

    2 0 Отговор
    Ха......Мас ще ти е необходима само след малко , ма пети Еманюелъ.....

    21:10 19.09.2025

  • 2 Да,бе

    4 0 Отговор
    Те във Франция ще го правят изгорени макарони на фурна по бабешки,той тръгнал света да оправя...Всестранна загуба на ориентация,вследствие на сексуалната.Психотеста трябва да е задължителен от селски мер нагоре...

    Коментиран от #11

    21:12 19.09.2025

  • 3 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Дядо ти знае. ли какво кукуригаш

    21:14 19.09.2025

  • 4 Руснак= на Ром

    0 2 Отговор
    Време е да се Бомбандира Москва

    Коментиран от #7

    21:17 19.09.2025

  • 5 ПАС русофил

    1 1 Отговор
    Ям си трушията пия си ракията Тропат ми жената и завиждам на Кумшията

    21:18 19.09.2025

  • 6 Ееееее

    0 0 Отговор
    Що Русия като завладя държави що не го признаха

    21:20 19.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ЕДНО УМНО НЕЩО!ЯВНО БОЯ ПО ГЛАВАТА МУ ОТ ДЕДОБАБА ДЕЙСТВА!

    21:25 19.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Хамас са борци за свободата и земята си ,евреите са безмилостни крадци и убийци .макарончо вашето време наближава

    21:28 19.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Пипнах те ,ти си онзи ник който се заяжда с мен, избиваш комплекс или не знам какво точно срещу мен ?Аз може да правя грешки на български, и се разбира какво пиша а ти пишеш на френски с кирилица. Не се излагай бе човек ,колко хора знаят как се казва на кмет ? Да,бе ,Абе ник си ти и още два не съм сигурна 🫵🤨обаче те наблюдавам.И в първи коментар имаш грешка с произношение и граматика пети е петит и името е грешно .Пиши с постоянен ник те видя и с българската граматика отворен !

    21:37 19.09.2025

