Еманюел Макрон: Признаването на палестинската държава е необходимо за борбата срещу Хамас

Френският президент Еманюел Макрон отхвърли критиките на държавния секретар Марко Рубио към решението на Франция да признае палестинска държава, заявявайки пред CBS News, че това е необходимо за борбата срещу Хамас.

Макрон планира да формализира решението на страната си на Общото събрание на ООН следващата седмица в Ню Йорк. Решението на Макрон поставя Франция в противоречие със Съединените щати, които се противопоставят на признаването на палестинската държавност.

Рубио нарече плана "безразсъден" през юли, след като Макрон за първи път обяви решението на фона на нарастващото глобално разочарование от войната на Израел в Газа, заявявайки, че признаването "само служи на пропагандата на Хамас и връща назад към мира".

В интервю с модераторката на "Face the Nation" Маргарет Бренън в четвъртък в Париж, Макрон заяви, че "безразсъден" е "прекомерна дума".

"Целта на Хамас в никакъв случай не е да създава палестинска държава", отбеляза той. "Целта на Хамас е да унищожи Израел, да убеди максимален брой хора, че нямат шанс за мир и стабилност, и по-точно палестинска държава. И да убие максимален брой израелци. И затова, ако искаме да спрем тази война, ако искаме да изолираме Хамас, процесът на признаване и мирният план, който е свързан с този процес на признаване, са предварително условие."

Няколко правителства, включително тези на Великобритания, Канада, Австралия и Белгия също обявиха, че ще признаят палестинска държава на Общото събрание на ООН.

По-рано група американски сенатори представиха първата резолюция в Сената, която призовава за официално признаване на палестинска държава.