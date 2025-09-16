Страх в Техеран! Иран иска забрана на атаките срещу ядрени обекти

Иран внесе проекторезолюция в Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), призоваваща за световна забрана на военни атаки срещу ядрени съоръжения, съобщи ръководителят на иранската агенция за атомна енергия Мохамед Еслами.

Говорейки преди 69-ата Генерална конференция на МААЕ във Виена, Еслами осъди скорошните "израелски" и американски удари по ирански ядрени обекти като нарушения на международното право и примери за "двойни стандарти" от страна на агенцията.

Израелското нападение на 13 юни и последвалите американски бомбардировки над Фордо, Натанц и Исфахан причиниха смъртта на стотици, включително висши командири и учени, което накара иранския парламент да преустанови всякакво сътрудничество с МААЕ.

Еслами заяви, че значението на резолюцията се състои в официалното регистриране на противопоставяне на подобни атаки, дори ако тя не бъде приета.

"Нейното отхвърляне само по себе си би разкрило фундаментално нарушение на Устава на ООН", изтъкна той и добави, че няколко държави съюзници на Иран подкрепят инициативата. Сред тях са Китай, Русия, Беларус, Венецуела и Никарагуа.

Иран твърди, че атаките срещу ядрени обекти "представляват сериозен риск" за системата за гаранции на МААЕ, международния мир и сигурност, както и за безопасността на съоръженията, персонала и ядрените материали. Ислямската република подчертава "неотменимото право за разработване на ядрена енергия за мирни цели" и настоява, че страните имат право на "ефективни гаранции срещу всяка атака или заплаха от атака" от страна на МААЕ.