МААЕ: Не са регистрирани повишени нива на обогатяване на уран от Иран

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е регистрирала признаци, че Иран повишава нивата на обогатяване на уран. Това заяви генералният директор на агенцията на ООН Рафаел Гроси пред руската държавна телевизия "Русия-24" по време на конференция за атомната енергия в Москва, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"По Иран бяха нанесени удари, бяха поразени обекти на иранската ядрена инфраструктура, където се е извършвало обогатяване на уран. Не виждаме признаци, които да сочат, че Иран повишава нивото на обогатяване на уран. Едва ли те (иранските власти) ще се занимават с това сега, в условията на изостряне на международното напрежение. Част от центрофугите беше унищожена, но някои останаха незасегнати - на други обекти. Теоретично Иран притежава такива възможности (за обогатяване - бел. ТАСС)", каза Гроси.

"Опитваме се да възстановим отношенията си с Иран, защото те са незаменими. Дори след ударите по ядрените обекти на Ислямската република е много важно Иран да продължи да си сътрудничи с нас. Той остава наш незаменим партньор", посочи директорът на МААЕ.

Гроси заяви, че се е срещнал с вицепрезидента на Иран и председател на Организацията за атомна енергия на Ислямската република Мохамад Еслами преди срещата си с президента на Русия Владимир Путин.

"Успяхме да обменим мнения, а аз се опитах да разбера какви са неговите очаквания от работата на МААЕ в Иран. Подчертах важността на нашите опити да възстановим отношенията, независимо колко трудно е това. Необходимо е да стабилизираме ситуацията, за да създадем по-стабилен контекст в Близкия изток“, каза шефът на агенцията на ООН пред телевизия "Русия-24".

Изказвайки се в Москва по време на конференцията Световна атомна седмица, Гроси подчерта необходимостта да не се допусне разпространението на ядрено оръжие в Близкия изток.

"Има нещо, което можем да направим (за установяване на мир в Близкия изток - бел. ТАСС). И най-важното – да се опитаме да не допуснем държавите от региона да се сдобият с ядрено оръжие", отбеляза генералният директор на МААЕ.

По думите му, "в този регион на практика постоянно се наблюдават конфликти и цари невероятно напрежение". "Представете си каква би била ситуацията, ако три, четири, пет, шест (близкоизточни) страни разполагаха с ядрено оръжие. Положението би станало изключително опасно", подчерта Гроси.

"Не може да допуснем това", посочи той.

МААЕ няма възможност да извършва инспекционна дейност в Израел, защото еврейската държава, за разлика от Иран, не е подписала Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО), каза още Гроси.

"Важно е да се разбере, че МААЕ не е световен полицай. Тя провежда инспекции в Иран, но не контролира обектите в Израел. Тя не може да инспектира каквито и да било обекти. Съответните правомощия на агенцията се дават от съответните договори за неразпространение на ядреното оръжие. Това е доброволно решение (на държавите). Иран е страна по такова споразумение и затова неговите обекти се наблюдават. Израел – не е", отбеляза директорът на агенцията на ООН.

Гроси каза, че вчера е имал интересна среща с руския президент Владимир Путин, по време на която двамата са обсъдили ситуацията в Украйна, както и в Близкия Изток.

"Срещата с президента беше, бих казал, много интересна, но преди всичко необходима за мен, защото, както току-що казах, Русия е световен лидер в областта на атомната енергетика. "Росатом" е компанията, която изнася най-много реактори в света", отбеляза директорът на МААЕ.

Гроси оцени високо срещата си с Путин и подчерта, че Русия не само е глобален играч и един от петте постоянни държави членки на Съвета за сигурност на ООН, но и "една от страните, в ръцете на които е решението за мира в целия свят или за обратното".

"Ето защо е просто необходимо да получим неговото (на Путин - бел. ТАСС) мнение по тези въпроси, да получим неговата подкрепа за това, което МААЕ се опитва да направи. Благодарен съм за тази възможност. Обсъдихме Иран, Близкия изток, ситуацията в Украйна и за мен това беше нещо уникално. Безспорно извлякох много интересни моменти от този (разговор)“, добави директорът на МААЕ.