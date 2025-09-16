Новини
От въздуха! Израелската армия нанесе удар по ключовото пристанище Ходейда на Червено море

16 Септември, 2025 19:33 663 10

Йеменските бунтовници хуси контролират най-населените части на Йемен и атакуват кораби в Червено море, като казват, че правят това в знак на солидарност с палестинците в ивицата Газа

От въздуха! Израелската армия нанесе удар по ключовото пристанище Ходейда на Червено море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелската армия нанесе удар по йеменското пристанище Ходейда на Червено море, съобщи Ройтерс, като се позова на свързаната с хусите телевизия „Ал Масира“, пише БТА.

Няколко часа по-рано Израел препоръча на живущите в района на пристанището да се евакуират.

Йеменските бунтовници хуси контролират най-населените части на Йемен и атакуват кораби в Червено море, като казват, че правят това в знак на солидарност с палестинците в ивицата Газа. Те също изстрелват ракети срещу Израел, повечето от които биват прехващани.

Израелските сили отвръщат с удари по контролираните от хусите територии, включително по стратегическия град Ходейда.


Йемен
  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 9 Отговор
    Слава на Биби!🌈🛴🥳🤣🖕

    19:36 16.09.2025

  • 2 гост

    8 2 Отговор
    Една държава щом не може да елиминира терористична фрупировка в собствените си граници,по добре да я няма..

    19:40 16.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Националист

    3 1 Отговор
    Бой и е@@н

    19:43 16.09.2025

  • 6 Не ги харесвам хич И3PAEЛ-тяните

    4 7 Отговор
    обаче много повече мразя pe 3a цu тe!
    HeTaHЯXy е номер едно!
    Само на него му стиска да ги кърти!

    Коментиран от #9

    19:44 16.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Швейк

    5 5 Отговор
    Докато Израел бие половината арабски свят като маче у дирек руската армия четвърта година се мъчи с пет села.

    19:50 16.09.2025

  • 9 Ххх

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не ги харесвам хич И3PAEЛ-тяните":

    Те и евреите се об ряз ват, бе юнак

    19:50 16.09.2025

  • 10 Манол 24

    0 0 Отговор
    Чичо Бени е луд за връзване…жалко е,че загиват жени и деца.

    19:58 16.09.2025