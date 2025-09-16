От въздуха! Израелската армия нанесе удар по ключовото пристанище Ходейда на Червено море

Израелската армия нанесе удар по йеменското пристанище Ходейда на Червено море, съобщи Ройтерс, като се позова на свързаната с хусите телевизия „Ал Масира“, пише БТА.

Няколко часа по-рано Израел препоръча на живущите в района на пристанището да се евакуират.

Йеменските бунтовници хуси контролират най-населените части на Йемен и атакуват кораби в Червено море, като казват, че правят това в знак на солидарност с палестинците в ивицата Газа. Те също изстрелват ракети срещу Израел, повечето от които биват прехващани.

Израелските сили отвръщат с удари по контролираните от хусите територии, включително по стратегическия град Ходейда.