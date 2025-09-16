От въздуха! Израелската армия нанесе удар по ключовото пристанище Ходейда на Червено море

Израелската армия нанесе удар по йеменското пристанище Ходейда на Червено море, съобщи Ройтерс, като се позова на свързаната с хусите телевизия „Ал Масира“, пише БТА.
Няколко часа по-рано Израел препоръча на живущите в района на пристанището да се евакуират.
Йеменските бунтовници хуси контролират най-населените части на Йемен и атакуват кораби в Червено море, като казват, че правят това в знак на солидарност с палестинците в ивицата Газа. Те също изстрелват ракети срещу Израел, повечето от които биват прехващани.
Израелските сили отвръщат с удари по контролираните от хусите територии, включително по стратегическия град Ходейда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
19:36 16.09.2025
2 гост
19:40 16.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Националист
19:43 16.09.2025
6 Не ги харесвам хич И3PAEЛ-тяните
HeTaHЯXy е номер едно!
Само на него му стиска да ги кърти!
Коментиран от #9
19:44 16.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Швейк
19:50 16.09.2025
9 Ххх
До коментар #6 от "Не ги харесвам хич И3PAEЛ-тяните":Те и евреите се об ряз ват, бе юнак
19:50 16.09.2025
10 Манол 24
19:58 16.09.2025