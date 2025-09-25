Новини
Свят »
Израел »
След атаките с дронове! Израелската армия удари тежко по хусите в йеменската столица Сана

След атаките с дронове! Израелската армия удари тежко по хусите в йеменската столица Сана

25 Септември, 2025 19:23 552 6

  • израел-
  • йемен-
  • хуси-
  • газа-
  • израел кац-
  • дронове-
  • сана

Сред поразените цели са били контролният щаб на хусите, отделенията за сигурността и разузнаването, както и военни лагери, оповестиха израелските въоръжени сили

След атаките с дронове! Израелската армия удари тежко по хусите в йеменската столица Сана - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелската армия обяви, че е поразила военни цели на режима на хусите ден след техните атаки с дронове срещу курорния град Ейлат на Червено море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сред поразените цели са били контролният щаб на главната щабквартира на хусите, отделенията за сигурността и разузнаването, както и военни лагери, оповестиха израелските въоръжени сили.

"Вече нанесохме мощен удар по множество цели на терористите хуси в Сана", написа в "Екс" израелският министър на отбраната Израел Кац.

При израелския въздушен удар, нанесен днес срещу йеменската столица Сана, са убити най-малко двама цивилни и са ранени 48 души, съобщиха йеменските бунтовници хуси, които контролират града, цитирани от Франс прес.

Израелската "бруталност е причинила жертви сред цивилното население", заяви говорителят на министерството на здравеопазването на хусите Анис Аласбахи, който съобщи, че според предварителни данни „двама цивилни са загинали, а 48 са ранени".


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    5 4 Отговор
    В Сана се чуло едно хуууссссс...

    Коментиран от #2

    19:25 25.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ТОВА Е ВАКУМА НА МА....К...ЯТИИИИ!

    19:26 25.09.2025

  • 3 Българин друг

    4 0 Отговор
    Много малко коментари?
    Аз за това влизам тук

    Коментиран от #4

    19:30 25.09.2025

  • 4 От пасьола

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин друг":

    Ни орязаха хонорара !

    Коментиран от #6

    19:32 25.09.2025

  • 5 Сатана Z

    0 0 Отговор
    "В германското Луфтвафе аз определям кой е евреин и кой не"

    Херман Гьоринг

    19:40 25.09.2025

  • 6 От Козяк кво ви дадоха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "От пасьола":

    Отпадъци от софрата или вече готова кафява преработена манджа?

    19:42 25.09.2025