След атаките с дронове! Израелската армия удари тежко по хусите в йеменската столица Сана

Израелската армия обяви, че е поразила военни цели на режима на хусите ден след техните атаки с дронове срещу курорния град Ейлат на Червено море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сред поразените цели са били контролният щаб на главната щабквартира на хусите, отделенията за сигурността и разузнаването, както и военни лагери, оповестиха израелските въоръжени сили.

"Вече нанесохме мощен удар по множество цели на терористите хуси в Сана", написа в "Екс" израелският министър на отбраната Израел Кац.

הנחתנו כעת מכה עוצמתית על מטרות טרור רבות של ארגון הטרור החות'י בצנעא במסגרת מבצע "חבילה עוברת".



מטוסי חיל האוויר תקפו מספר מחנות צבאיים, בין היתר מחנה של המטכ"ל החות'י, חיסלו עשרות רבות של פעילי טרור חות'ים והשמידו מאגרי כטב"מים ואמל"ח.



כמו שהבטחתי אתמול - מי שפוגע בנו ייפגע… pic.twitter.com/On1v3anGHT — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 25, 2025

При израелския въздушен удар, нанесен днес срещу йеменската столица Сана, са убити най-малко двама цивилни и са ранени 48 души, съобщиха йеменските бунтовници хуси, които контролират града, цитирани от Франс прес.

Израелската "бруталност е причинила жертви сред цивилното население", заяви говорителят на министерството на здравеопазването на хусите Анис Аласбахи, който съобщи, че според предварителни данни „двама цивилни са загинали, а 48 са ранени".