След атаките с дронове! Израелската армия удари тежко по хусите в йеменската столица Сана

Израелската армия обяви, че е поразила военни цели на режима на хусите ден след техните атаки с дронове срещу курорния град Ейлат на Червено море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Сред поразените цели са били контролният щаб на главната щабквартира на хусите, отделенията за сигурността и разузнаването, както и военни лагери, оповестиха израелските въоръжени сили.
"Вече нанесохме мощен удар по множество цели на терористите хуси в Сана", написа в "Екс" израелският министър на отбраната Израел Кац.
הנחתנו כעת מכה עוצמתית על מטרות טרור רבות של ארגון הטרור החות'י בצנעא במסגרת מבצע "חבילה עוברת".— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 25, 2025
מטוסי חיל האוויר תקפו מספר מחנות צבאיים, בין היתר מחנה של המטכ"ל החות'י, חיסלו עשרות רבות של פעילי טרור חות'ים והשמידו מאגרי כטב"מים ואמל"ח.
כמו שהבטחתי אתמול - מי שפוגע בנו ייפגע… pic.twitter.com/On1v3anGHT
При израелския въздушен удар, нанесен днес срещу йеменската столица Сана, са убити най-малко двама цивилни и са ранени 48 души, съобщиха йеменските бунтовници хуси, които контролират града, цитирани от Франс прес.
Израелската "бруталност е причинила жертви сред цивилното население", заяви говорителят на министерството на здравеопазването на хусите Анис Аласбахи, който съобщи, че според предварителни данни „двама цивилни са загинали, а 48 са ранени".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #2
19:25 25.09.2025
2 Боруна Лом
До коментар #1 от "си дзън":ТОВА Е ВАКУМА НА МА....К...ЯТИИИИ!
19:26 25.09.2025
3 Българин друг
Аз за това влизам тук
Коментиран от #4
19:30 25.09.2025
4 От пасьола
До коментар #3 от "Българин друг":Ни орязаха хонорара !
Коментиран от #6
19:32 25.09.2025
5 Сатана Z
Херман Гьоринг
19:40 25.09.2025
6 От Козяк кво ви дадоха
До коментар #4 от "От пасьола":Отпадъци от софрата или вече готова кафява преработена манджа?
19:42 25.09.2025