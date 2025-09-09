Новини
Израел удари Доха! Тръмп е бесен на Нетаняху, предупредил Катар за атаката (ВИДЕО)

9 Септември, 2025 17:26, обновена 9 Септември, 2025 22:07

В същото време Катар заяви, че информациите, че страната е била информирана предварително за атаката, са неверни, информира Ройтерс

Израел удари Доха! Тръмп е бесен на Нетаняху, предупредил Катар за атаката (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел атакува представители на "Хамас" в Катар, предаде Ройтерс, като се позова на израелското армейско радио, цитирано от БТА.

Катарската телевизия "Ал Джазира", която цитира представители на радикалната палестинска групировка, уточни, че става въпрос за преговарящите за спиране на огъня.

Израелските медии цитираха високопоставен израелски представител, който заяви, че цел на нападението са били върховните лидери на "Хамас", включително ръководителят ѝ за ивицата Газа - Халил ал Хая.

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" днес заяви, че при израелската атака в Доха са убити петима нейни членове, включително синът на живеещия в изгнание лидер на "Хамас" за ивицата Газа Халил ал Хая, предаде Ройтерс.

В изявлението обаче се посочва, че Израел се е провалил в така наречения си опит да убие преговарящия екип на групировката.

По-рано Сухаил ал Хинди, член на политическото бюро на "Хамас", заяви пред катарската телевизия "Ал Джазира", че представителите на висшето ръководство на групировката са оцелели при атаката.

Няколко взрива бяха чути днес в Доха, съобщиха очевидци пред Ройтерс. Дим е забелязан да се издига над района "Катара" в столицата, добавиха те.

В изявлението на израелската армия обаче не се уточнява в кой район на Доха е извършена атаката. Военните подчертаха, че са предприети стъпки за минимизиране на щетите за мирните граждани.

Израел съобщи, че е информирал САЩ за намеренията си преди удара в Катар, а израелският телевизионен "Канал 12" добави, че Тръмп е дал "зелена светлина" за нападението.

Часове след като Израел нанесе удари в катарската столица Доха, насочени срещу ръководители на радикалната палестинска групировка "Хамас", израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че дните, в които "терористичните" лидери са се чувствали в безопасност някъде по света, вече са свършили, предаде Ройтерс.

"Приключиха дните, в които терористичните лидери можеха да се радват на имунитет от всякакъв вид. Няма да позволя да съществува такъв вид имунитет", добави той в телевизионно обръщение.

Американският президент Доналд Тръмп смята, че израелската атака в Доха не е била удачна, като преди нея е разпоредил на специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф да предупреди Катар за предстоящото нападение, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс.

След ударите Тръмп е разговарял и с израелския премиер Нетаняху, и с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, отбеляза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Американският президент е уверил катарския лидер, че "подобно нещо няма да се случи отново на катарска земя".

В същото време Катар заяви, че информациите, че страната е била информирана предварително за атаката, са неверни, информира Ройтерс.

Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари каза, че телефонното обаждане от представител на САЩ е дошло, след като вече са отекнали експлозии.

Междувременно катарското Министерство на вътрешните работи съобщи, че един член на катарските вътрешни сили за сигурност е бил убит, а няколко са били ранени при атаката.

Властите в Катар от своя страна определиха атаката като грубо нарушение на всички норми на международното право.

Prime Minister's Office:

Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.

Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility.

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2025

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в публикация в X, че Израел поема пълна отговорност за атаката: "Днешните действия срещу висшите терористични лидери на Хамас бяха изцяло независима израелска операция. Израел ги инициира, Израел ги проведе и Израел поема пълна отговорност."

Турция осъди нападението на Израел в Катар, което беше извършено по време на преговори с делегация на "Хамас".

„Вземането на прицел на делегацията на "Хамас" по време на преговорите за прекратяване на огъня показва, че целта на Израел не е постигане на мир, а продължаване на войната“, гласи официалната позиция на Министерството на външните работи на Турция.

Според съобщението "Израел добавя към списъка си на държавите, които е взел на прицел, и посредника при преговорите за прекратяване на огъня в лицето на Катар".

„Тази ситуация е ясно доказателство, затова че Израел е приел завземането на региона и тероризма за държавна политика“, пише в официалната позиция на Анкара, която заявява, че е до Катар при атаката, която Турция определя като "посегателство срещу суверенитета и сигурността".

„Повтаряме призива си към международната общност да окаже натиск върху Израел, за да прекрати продължаващата си агресия в Палестина и региона“, заявяват още от Министерството на външните работи на Турция.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес осъди израелските удари в Доха като "грубо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Катар", предаде Ройтерс.

Той заяви, че Катар играе изключително положителна роля, за да се опита да съдейства за примирие в ивицата Газа и за освобождаване на всички заложници, държани от радикалната палестинска групировка "Хамас".

"Всички страни трябва да работят за постигане на постоянно прекратяване на огъня, не за унищожаването му", каза Гутериш пред журналисти.

След днешното нападение, което Израел твърди, че е било насочено срещу високопоставени представители на "Хамас" в Доха, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд разговаря с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. Той потвърди, че кралството е готово да използва всички свои възможности в подкрепа на Катар след израелската атака срещу Доха, съобщи саудитската държавна информационна агенция.

Папа Лъв XIV нарече ситуацията с израелските удари в Доха "много сериозна".

"В момента идват някои наистина много сериозни новини – израелска атака срещу няколко лидери на "Хамас" в Катар. Цялата ситуация е много сериозна", заяви папата пред лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, цитиран от италианската агенция АНСА.

Междувременно израелският постоянен представител в ООН Дани Данон заяви, че атакуваните високопоставени представители на "Хамас" са сред хората, планирали атаките от 7 октомври 2023 г.

"Няма скришни места за терористите. Ще продължаваме да ги преследваме навсякъде", подчерта той.

Сирийското правителство днес изрази "пълната си солидарност" с Катар, след като Израел нанесе въздушен удар срещу високопоставени представители на "Хамас" в Доха, предаде ДПА.

Министерството на външните работи на Сирия заяви, че нападението е "опасна ескалация, която подкопава сигурността и стабилността в региона".

"Сирийската арабска република потвърждава пълната си солидарност с държавата Катар, нейното ръководство и правителство", се добавя в изявлението.

"Това подчертава необходимостта международната общност да приеме ясна и категорична позиция срещу агресивните практики, които застрашават регионалния мир", казва сирийското Министерство на външните работи.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 90 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И пак

    265 31 Отговор
    Няма осъждане и санкции от ЕС и САЩ

    Коментиран от #4, #28, #39

    17:28 09.09.2025

  • 2 Тръмп предложи мир за Газа, последва

    51 109 Отговор
    атака срещу ръководството на Хамас в Доха. След срещата на Путин и Тръмп в Аляска започна един мир не ти е работа. Русия в пъти ожесточи атаките срещу Украйна. Краснов не иска да разбере, че на него и на Путин не може да се вярва, защото обикновено става точно обратното!

    Коментиран от #24

    17:30 09.09.2025

  • 3 Удрят

    186 6 Отговор
    и окото им не мигва , при това сега и Катар .

    17:31 09.09.2025

  • 4 Мдаа

    184 14 Отговор

    До коментар #1 от "И пак":

    Какмо осъждане, целия ЕС е окупиран от тях, включително и Великобритания и САЩ

    Коментиран от #50

    17:31 09.09.2025

  • 5 някой

    26 10 Отговор
    Няма как с такъв самолет да е. Това е най-хубавият самолет, той не се изнася.

    17:32 09.09.2025

  • 6 Фантастично

    202 21 Отговор
    Сега близкият изток ще се обърне и срещу САЩ. Израел прави каквото си иска, светът гледа безучастно.

    Коментиран от #40

    17:33 09.09.2025

  • 7 О,чуден

    164 23 Отговор
    Само да питам- какво беше онова с газовите камери и по-точно ащо го спряха?!

    Коментиран от #10, #94

    17:33 09.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    105 22 Отговор

    До коментар #7 от "О,чуден":

    Голяма грешка но ще дойде ден когато ще му издигнат паметни от 24 карата злато направен от еврейски зъби.

    17:38 09.09.2025

  • 11 Последния Софиянец

    111 22 Отговор
    Утре може да ударят и у нас.

    Коментиран от #20

    17:38 09.09.2025

  • 12 бен Ходжа

    178 16 Отговор
    "Доналд Тръмп е дал зелена светлина за операцията""- чудесен повод Катар да закрие американската база на своя територия. С такива приятели - не ти трябват врагове.

    Коментиран от #16

    17:43 09.09.2025

  • 13 реалистъ

    131 16 Отговор
    Докато мюсюлманските държави са разделени - Израел ще ги бомби и побеждава една по една. Да си направят мюсюлманско НАТО и атака срещу един член да значи атака срещу всички, и тогава ционистите ще спрат.

    Коментиран от #118, #123, #160

    17:45 09.09.2025

  • 14 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    38 71 Отговор
    Удри Биби..нема да ги жалиш...

    17:46 09.09.2025

  • 15 Емил Стефанов

    99 5 Отговор
    Арабската и турската продажност прави ционистите силни...

    17:46 09.09.2025

  • 16 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    44 53 Отговор

    До коментар #12 от "бен Ходжа":

    По-вероятно е американската база да закрие Катар.. ма ти си вервай...

    17:47 09.09.2025

  • 17 Паскал

    42 101 Отговор
    Израел трепе наред съюзниците на расия и във форумите реват отново на умряло копейките. Костадин Костадинов яко треска Флора и харчи по нея парички от касата на възрожденците хахаха. няма по жалка пасмина от копейките от възраждане и феновете на бсп които изпълняват заповедите на пееевски хахахаха

    Коментиран от #29, #71, #149

    17:48 09.09.2025

  • 18 Паскал

    24 55 Отговор
    Костадин Костадинов копейката на боко и шиши изповядващ традиционите семейни цености го набива всяка неделя на Флора, ама жена му явно няма против защото текат яко парички от кражби

    Коментиран от #21, #25

    17:49 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 не може да бъде

    113 11 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    За мен е странно защо никой не казва и дума какъв уникален прецедент създават израелците!?Няма да говорим за нарушаването на международното право за това по какъв начин може да бъде обявен един човек за престъпник и да бъде преследван за това как е подкопан в момента авторитета на ООН международния ред и тем. подобни.За мен с този удар израелците създават прецедент даже по -вреден/разрушителен от създаването на Косово -значи сега всяка държава която може да си позволи това може да нанесе удар по чужда територия където са отседнали хора обявени за престъпници по законите на съответната държава!?Би трябвало в ООН в САЩ в западните държави сега да бият тревога ....но пълно мълчание!?Западните държави общо взето сега са силни заедно -макар че това вече не е съвсем сигурно- но може да дойде момент когато някоя от тях да се окаже в много критично положение !?

    Коментиран от #48, #63

    17:52 09.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Жълтопаветен канибал

    92 12 Отговор
    Сега не разбрах, Евроджендърския Халифат(ЕС) ще мъцне ли този път, заради непредизвиканата и неоправдана военна агресия на Хитлеряху? А
    ско-пеното ОО/Не ще каже ли нещо по въпроса?

    17:55 09.09.2025

  • 23 Евроджендърията

    14 27 Отговор

    До коментар #19 от "Жълтопаветен канибал":

    мъцка срещу Израел постоянно, защо спиш? Синекосите небинарни с палестински флагове до преди няколко месеца бяха окупирали американските кампуси, бродят из Лондон през ден.

    Коментиран от #27

    17:57 09.09.2025

  • 24 Не првскачай!

    23 46 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп предложи мир за Газа, последва":

    Тръмп предложи мир в Га за, Хамас извърши атентат в Йерусалим. Тръмп ги остави на Израел

    17:58 09.09.2025

  • 25 Неопределено атланте

    44 22 Отговор

    До коментар #18 от "Паскал":

    Костадинов е пич! А такива полово неопределени атлантета като теб, виете жално до кофите за боклук на посолството, с надеждата да ви подхвърлят някой и друг центов сребърник, че и днес е ден, и днес ви е нужна дозата пвц-бира+торбичка ц200...

    17:59 09.09.2025

  • 26 гошо

    31 7 Отговор
    Чфте заслужават само едно нещо.

    18:00 09.09.2025

  • 27 Жълтопаветен канибал

    70 3 Отговор

    До коментар #23 от "Евроджендърията":

    Аха, и на кой пакет санкции сме срещу режима в Израел?

    18:01 09.09.2025

  • 28 ха, ха, ха...

    36 10 Отговор

    До коментар #1 от "И пак":

    Я помисли пак на трезва глава! Санкции на Русия, на Иран, на Катар, Ирак на дистанционно управление, Сирия незнайно какво бъдеще я чака и накрая петрола 500$ за барел. Нали тогава всички ще се върнат към потулените и затрити от петролната мафия изобретения на други енергийни източници, ще ги отупат от прахта, ще ги доусъвършенстват и гигантските петролни шейхове, които държат енергийния сектор на цялата планета в ръцете си ще увяхнат като мушкато. Само у нас БАН, още от преди 15 години, имат готово разработено изпробвано изобретение за производство на няколко пъти по евтино от АЕЦ електричество от сероводорда в Черно море, от който само в момента има запаси за над 200 години и непрекъснато нарастват, но енергийната мафия е вложила огромни усилия и средства това да не бъде популяризирано или внедрено за да не се случи. Напиши в Гугъл " Електричество от сероводорода в Черно море " и ще останеш като гръмнат ако не си знаел досега нищо по темата. И това не е всичко, по света има десетки изобратения за евтина енергия, но затрити по същия начин. Може би пъвия е бил още Никола Тесла (1856 – 1943), който вместо двигател в автомобила си вгражда електромотор и електронно устройство, което го захранва от ефира или като той го нарича "Етера".

    Коментиран от #64, #122

    18:02 09.09.2025

  • 29 Бегай

    18 2 Отговор

    До коментар #17 от "Паскал":

    Бе,нямаш нищо общо с темата…

    18:04 09.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЗОРО

    65 8 Отговор
    Каква прецизна атака, това е тероризъм!

    Коментиран от #34, #36

    18:06 09.09.2025

  • 33 Фидан

    59 8 Отговор
    Имам колега иранец и той каза, че плана на еврейте е да завземат половината Близък Изток до 10 години. Даже ми начерта на картатата кой региони ще влезнат под крилото на еврейте и американците разбира се. Без САЩ нищо не правят

    Коментиран от #44, #104

    18:10 09.09.2025

  • 34 Евреин

    60 5 Отговор

    До коментар #32 от "ЗОРО":

    Теророзъм е само това, което нашите свободни западни медии определят за такова.

    18:11 09.09.2025

  • 35 Левски

    67 10 Отговор
    Сега разбрахте ли най-после защо Хитлер ги е мразил, а после и целия свят. Но ще си получат заслуженото.

    18:12 09.09.2025

  • 36 хибридка

    71 5 Отговор

    До коментар #32 от "ЗОРО":

    Неее ако го бяха направили руснаците е тероризъм, ако са юдеите е прецизна атака!

    18:12 09.09.2025

  • 37 ЦИРК

    67 3 Отговор
    Чудно е както е правило ПВО-то на Катар ? Всъщност то е Патриот от САЩ за незнаещите. Явно е и под пълен контрол на САЩ, т.е. ей това е американското оръжие - работи само когато е изгодно на САЩ, дори и да е в разрез със сигурността на държавата която го е закупила и платила.

    Срам и позор за държавата Катар, явно нито могат да осигурят безопастност на гражданите си, гостите, туристите нито да защитят инвестициите в Катар.

    18:12 09.09.2025

  • 38 ,,Прецизна атака" викате...?!

    59 5 Отговор
    Кой знае колко ли мирни граждани има натъркаляни наоколо,които Израелците, изобщо и по навик не ги отразяват...!

    18:12 09.09.2025

  • 39 Да ви имам заглавието

    69 7 Отговор

    До коментар #1 от "И пак":

    Това е обявяване на война. Егати платените "журналисти".

    18:14 09.09.2025

  • 40 Путин многоходовия

    11 27 Отговор

    До коментар #6 от "Фантастично":

    Милиционер съм ве. Парите ми са на запад.

    18:15 09.09.2025

  • 41 Тъмен субект

    67 4 Отговор
    Т.е. исраелците могат да нападат която си искат държава по тяхно осмотрение и в техен интерес и всички други си мълчат. Няма санкции, заклеймяване. Те не са орки,човекоядци, чудовища и т.н. Интересни аршини са това. Направо да им се вържеш.

    Коментиран от #62

    18:15 09.09.2025

  • 42 сдгсдфхфдбж

    59 6 Отговор
    Лошо, създава се опасен прецедент. Утре могат да решат че в центъра на София има заседание на Хамас и да хвърлят 20 бомби. Много лошо.

    Коментиран от #58

    18:16 09.09.2025

  • 43 Тръмп дал зелена

    38 2 Отговор
    Жалко, цял самолет му подариха и пак ядец.

    18:17 09.09.2025

  • 44 руските

    11 39 Отговор

    До коментар #33 от "Фидан":

    марионетки в потрес! Скоро ще им дойде реда. Злобата ви трябва да се изкорени.

    18:18 09.09.2025

  • 45 Нормално

    32 4 Отговор
    Ройтерс е Ротшилд

    18:18 09.09.2025

  • 46 Сигурно

    8 33 Отговор
    не е трудно и дребното руско недоразумение да си намери майстора

    18:19 09.09.2025

  • 47 Доктор

    41 6 Отговор
    Тази държава е злокачествен тумор.

    18:20 09.09.2025

  • 48 ЦИРК

    49 4 Отговор

    До коментар #20 от "не може да бъде":

    Няма и да кажат, те си го знаят всички. Обаче САЩ застава зад Израел, а ЕС е слаб, зависим и прогнил, за да изрази каквато и да е позиция срещу САЩ. Освен това ЕС политиката е безпринципна и лицемерна - говорят за международно право, за защита на човешки права, а в същтото време това е само когато на някой от политиците им е изгодно (не на държавни интереси и на населението в Европа а лични интереси на политици).

    Всъщност Израел изби и прогони от домовете им много повече хора от колкото Русия в Украйна за 4 години, наруши много повече международни правила и закони, направи стотици прецеденти които ще се ползват в бъдеще. Обаче нищо тишина и мълчание от "великия" ЕС страх ги е да гъкнат щото Тръмп ще ги напляска.

    Коментиран от #68

    18:21 09.09.2025

  • 49 Господа управляващи

    55 8 Отговор
    Санкции за Израел няма ли да налагаме.Или шефовете от европейския съюз не дават.Тия избиха една камара народ и никой нищо.Жалки сте

    Коментиран от #57

    18:21 09.09.2025

  • 50 Асен Студен кладенец

    24 5 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    Луд ли си или ти плащат ? Англия държи къде негласно къде официално една трета свят като колонии. Другата една трета колонии се пада на ФАЩ. Третата на източните държави Русия,Китай и т.н. Няма нищо случайно, всичко е чиста калколация срещу обикновеното население, защото вече е ненужно масово и навсякъде, но тъй като не може да изчезне изведнъж ....

    18:21 09.09.2025

  • 51 Наи-доволни

    15 33 Отговор
    от това са катарците. От палестинските наглеци няма друг начин да се отървеш. Най-изплашени са путлеровите марионетки. За тях няма бъдеще!

    18:22 09.09.2025

  • 52 хаоситите

    9 14 Отговор
    дават фира !

    18:22 09.09.2025

  • 53 Георги

    35 4 Отговор
    друго си е "запада" . Рижият разрешава Израел да ударят в столицата на трета страна екипът на четвърта страна, който трябва да преговаря за мир?!?! Сега някой да вижда разлика с действията на Русия?

    18:27 09.09.2025

  • 54 Хохо Бохо

    31 5 Отговор
    Колективни с евро ценности: санкции срещу агресора исраел ще има ли? Или не е удобно?

    18:29 09.09.2025

  • 55 Бегай

    6 6 Отговор
    Чудо големо. Колко и с Иран 🤣

    18:30 09.09.2025

  • 56 Хохо Бохо

    16 10 Отговор

    До коментар #8 от "Ти си чао!":

    Митове и легенди за слабомизъчни инвалиди. Ти гледай ГРУ да не ти вдигне мерника.

    Коментиран от #78

    18:31 09.09.2025

  • 57 Факт

    32 4 Отговор

    До коментар #49 от "Господа управляващи":

    Избиват с благословията на ЕС и САЩ. Даже оръжие им дават!?!

    Коментиран от #145

    18:32 09.09.2025

  • 58 Отде

    21 2 Отговор

    До коментар #42 от "сдгсдфхфдбж":

    да знае човек.....с тая политика у нас, Герб може да се окаже крило на групировката. Ще ревем ли, ще се радваме ли, как мислиш?

    18:36 09.09.2025

  • 59 ко стана

    10 1 Отговор
    Тоя самолет от снимката ги пръска . Как още никой не се е разциврил ?

    18:37 09.09.2025

  • 60 Жълтопаветен канибал

    31 5 Отговор
    Интересно ако Русия метне два Лешника в центъра на Германия, ама така Прецизно, колко точно реда сълзи и сополи, и клетви ще излеят всичките евродженди, от всичките континенти??

    18:37 09.09.2025

  • 61 гидро

    4 2 Отговор
    доминатус

    18:38 09.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Дааа

    6 22 Отговор

    До коментар #20 от "не може да бъде":

    Следват руския пример .Един като си позволи ,и всички го правят

    Коментиран от #106

    18:40 09.09.2025

  • 64 си дзън

    8 11 Отговор

    До коментар #28 от "ха, ха, ха...":

    Такааа. Сега помисли какво ще стане ако избухне една от ядрените глави на потопената Масква.
    Определено е добър детонатор на сероводорода в Черно море, който ако гръмне - нали се сещаш...

    Коментиран от #77, #92

    18:40 09.09.2025

  • 65 Хохо Бохо

    30 4 Отговор
    Мисирки, как щяхте да отразите новината ако Китай, Индия, Венецуела, Виетнам.......бяха нанесли удари срещу чужда столица на суверенна държава? Щом исраел може значи всеки може и трябва. Интересно как ще коментирате ако Русия посади един орешник докато рада върховната заседава и избие всички салонацисти на куп???

    18:42 09.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Мааааама ви долна ционистка гнусна

    22 5 Отговор
    Как па веднъж не можахте да сте обективни ...а?

    18:44 09.09.2025

  • 68 Аааа

    6 8 Отговор

    До коментар #48 от "ЦИРК":

    Какво каза Русия по темата ,нищо

    Коментиран от #116

    18:45 09.09.2025

  • 69 Аз съм неутрал ...

    15 7 Отговор
    Обаче вярвайте ми ...паднат ли ми ционисти до дупка, до крак...тровене ама масово ...

    18:47 09.09.2025

  • 70 Явно

    11 10 Отговор
    Израел не се е опитал, а е ликвидирал политическото ръководство на хамас в Катар.

    18:48 09.09.2025

  • 71 МОСАД

    18 2 Отговор

    До коментар #17 от "Паскал":

    Само че, Катар е основен съюзник на САЩ извън НАТО, което е специален статус.

    18:49 09.09.2025

  • 72 Наистина

    19 4 Отговор
    Ли перуканяху обстрелва Катар. това коя по ред държава е, която я обстрелват изриелците?

    18:50 09.09.2025

  • 73 Спокойно и хладнокръвно

    15 9 Отговор
    Тровете ционистите. Не са толкова много. За 2 години спокойно ще ги приключим до крак . Как да ги тровите тези изроди има инфо в нета

    18:51 09.09.2025

  • 74 Коста

    21 3 Отговор
    Чувал съм че има лидери на Хамас в мазата на Парламента

    18:54 09.09.2025

  • 75 Циониста не трябва

    15 7 Отговор
    Да бъде застрелван. Тихичко трябва да бъде отровен ...както ги тровим във Слънчев Бряг с хиляди

    18:56 09.09.2025

  • 76 Опа

    8 10 Отговор
    Хамас са близки с аятоласите съответно са близки и с Путин.

    Коментиран от #89

    18:57 09.09.2025

  • 77 ха, ха, ха...

    5 16 Отговор

    До коментар #64 от "си дзън":

    Ами каквото стане за мене това ще стане и за тебе, това ще стане и за любимия ти Путин така, че не се опитвай да плашиш нито мен, нито някой друг. Твоята МАсква (не кораба, а града) вече отдавна е гръмнала, но тепърва предстои да се разчуе по света.

    18:57 09.09.2025

  • 78 нахохобохания

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Хохо Бохо":

    ти смазвай порта че тройно йэсби идва

    18:59 09.09.2025

  • 79 84% от израелците

    11 7 Отговор
    Посетили България после що така развиват остра бъбречна недостатъчност се чудя а?

    19:00 09.09.2025

  • 80 Сивият

    18 6 Отговор
    Израел поема отговорност точно като терористична групировка. 😂🤣

    19:00 09.09.2025

  • 81 пенсионер

    6 24 Отговор
    Наистина безпогрешно попадение. На 1800 км. ги уцелиха перфектно.Такова уцелване трябва и за кремъл и путинеца аут. а дано ама надали.

    19:00 09.09.2025

  • 82 Израелските нацисти си просят боя

    18 7 Отговор
    Ама ще си го получат много скоро без краварите са живи...... УМРЕЛИ и ще пресичат онова море на кукуво лято !

    19:04 09.09.2025

  • 83 Убиеца нетаняху и касапите му

    17 5 Отговор
    Във затвора !

    19:05 09.09.2025

  • 84 Цървул

    17 3 Отговор
    Висшето ръководство на Хамас да бяха се оттеглили в Брюксел , там да им пуснат големи бомби .

    19:05 09.09.2025

  • 85 Добре дошли ционисти

    8 6 Отговор
    На 95 % ви изпращаме от България с Балканска эндемическая нефропатия. Что такое ...А? Колко ви остава ? Как мислите ?...1 година? 2

    19:06 09.09.2025

  • 86 Извънредно!

    11 3 Отговор
    КозякМръшлякаСтайкофф е открит разчленен в канавка!

    19:08 09.09.2025

  • 87 Искате ли да ви публикувам

    8 6 Отговор
    Точната формула на база билката вълча ябълка която категорично води до смърт на чииифута до 6 месеца

    19:11 09.09.2025

  • 88 Факти

    11 12 Отговор
    Крайно време е да вземем пример от Китай и да забраним Ал Джазира - мегафона на радикалния ислям по света.

    19:11 09.09.2025

  • 89 Факти

    6 10 Отговор

    До коментар #76 от "Опа":

    Разбира се, че Хамас са близки с Путин. Те имат три основни спонсора - Иран, Катар и Русия. Целта на Путин е да отклони американска помощ за Украйна към Израел.

    19:15 09.09.2025

  • 90 Аз лично мисля в посока

    7 7 Отговор
    Как масово да бъдат избити до крак ционистите и поне 6 начина има и без да е нуклеарно. 2 са биологично и едно биотихнологично ...

    19:16 09.09.2025

  • 91 Не разбрах

    1 2 Отговор
    Има ли уличен ?

    19:16 09.09.2025

  • 92 като питаш да ти кажа

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "си дзън":

    В течение на столетия досега се говори за поне два напълно неизяснени големи взрива в Черно море (неизяснени за широката публика), за които се предполага, че са вследствие на изплувал на повърхността голям мехур или едновременно няколко такива на газ сероводород. То няма и какво друго да е, но не са констатирани никакви щети по крайбрежията и даже само на единични места са чути. Нма как всичкия сероводород едновременно да се възпламени защото е на дълбочина от 100 метра под водата. Взривява се само този който излезе на повърхността и то в газообразно състояние в голямо количество едновременно.

    19:17 09.09.2025

  • 93 Що да ни си избиваме ционистчета а?

    6 6 Отговор
    Някой аргумент против има ли? А дали няма да се случи ? А дали и списък няма? А?

    19:21 09.09.2025

  • 94 Ердоган

    5 15 Отговор

    До коментар #7 от "О,чуден":

    И света щеше да е по-добър, Москва щеше да немска

    Коментиран от #128

    19:21 09.09.2025

  • 95 Всеки барман в Слънчев Бряг

    8 11 Отговор
    Е отровил поне по 250 циониста. Аре да не се лъжем. Даже има такива които са отровили над 1000

    19:25 09.09.2025

  • 96 Баба Яга

    16 10 Отговор
    Значи на наглите ционисти всичко е позволено. Да си имат холокост и да дерат белия свят с лъжливи истории, да си манипулират щатския конгрес, да си гърмят навсякъде в арабския свят, без да им свалят самолетите... Арабите сами са си виновни, че стотици милиони са разединени, че не се организират, не се стегнат, въоръжат и смажат сатаниската земя, змия ли - все едно.

    19:26 09.09.2025

  • 97 Хамасци

    5 10 Отговор
    и в Кремъл се укриват....

    19:32 09.09.2025

  • 98 Вижте пичове,

    9 7 Отговор
    Да е ясно. Ние няма тероризъм да правим но определено ционистките изроди в България ще ликвидираме ..и в прочем да припомня как 9 израелски кретена от Мосад ги ликвидирахме само за час ... още се чудят от Израел къде са заровени. Аз ще им кажа , щото аз съм ги заравял . И аз съм ги трепал ЗАЗ Атия снайперист 603 903 ...

    19:38 09.09.2025

  • 99 Катар

    5 7 Отговор
    ШаядетеХурката

    19:44 09.09.2025

  • 100 Вижте пичове,

    8 8 Отговор
    Едни кретени от Мосад убиха един консул в подлеза, подблолоковото под бл.1б в комплекс Славейков Поморина в Бургас после до един ги ликвидирахме тези терористи.. но няма да кажа къде ги заровихме ... 7 израелеца гният там до блатото ... от снайперистите съм жив само аз

    19:49 09.09.2025

  • 101 Перо

    9 8 Отговор
    Ционистите всеки ден оправдават Хотлер с действията си!

    20:05 09.09.2025

  • 102 АБВ

    12 7 Отговор
    Чист държавен тероризъм, подкрепян от САЩ, ЕС и цялата демократична общност. Позор и срам !

    20:06 09.09.2025

  • 103 дико

    13 8 Отговор
    Израел е терористична държава и трябва да бъде удушена!
    СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА!

    20:08 09.09.2025

  • 104 Я по сериозно!

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Фидан":

    Ти съвсем ни взе за лакирани врабчета, откога в Кремъл станаха иранци? Всички знаем, че от там ти са всичките опорки?

    20:09 09.09.2025

  • 105 Леля Гошо

    13 4 Отговор
    А каква е позицията на европейските пу..., пардон, пудели?

    20:09 09.09.2025

  • 106 не може да бъде

    10 2 Отговор

    До коментар #63 от "Дааа":

    Този въпрос заслужава да се обсъди сериозно- първо с този удар Израел прецизно не ликвидира ли презумцията за невинност и осъждане на виновния/престъпника чрез съд ...имаме ли поне някакъв документ от израелски съд второ много прецизно сега е ликвидирана всяка дипломация тя вече не съществува -всяка държава която не е доволна от някакви преговори може да ги прекъсне и да мине към такава форма на саморазправа -трето ООН прецизно е ликвидирана като площадка за решаване на спорни международни въпроси и юридически казуси -нали за това е била създадена ..така че Русия няма нищо общо с това напротив тя сега може да се възползва напр.издирван от нея командир на Азов или наемник осъдени от руски съд за тежки престъпление срещу руски граждани в т.ч и военни и укриващи се в Литва Латвия Естония даже Полша и има отказ за екстрадиране могат прецизно да бъдат унищожени с обяснение -ударът не е против самата държава и гражданите и ?!Такива слаби държави -впрочем и ние и Румъния вече попадаме в тази категория стават много уязвими!Русия досега винаги се е придържала към международното право ,но както Косово и даде карт бланш напр така сега и Израел !?

    Коментиран от #109

    20:10 09.09.2025

  • 107 Вижте пичове,

    3 5 Отговор
    Когато ги отсреляме тея курниди от Моасад, от София ни искаха само палеца на всеки. Аз лично им ги рязах с лозарски ножица ... после казаха мятайте ги някъде тея боклуци че 100 години никой да не ги открие и ние ги метнахме в блатото зад Сарафово

    20:11 09.09.2025

  • 108 Линда

    7 4 Отговор
    Така се прави

    20:19 09.09.2025

  • 109 Ами сега?

    2 13 Отговор

    До коментар #106 от "не може да бъде":

    Добре де, дори и така да е, не го ли наложи първи това правило любимия ти Путин? Всичко което си изброил от почти четири години е ежедневие, но извършвано от Москва. Включително и ликвидирана като площадка ООН за решаване на спорни международни въпроси. С какво право единствено Русия сама от цял свят определя кой е фашист, кой е нацист или кой трябва да бъде легитимен президент на чужда държава и кога трябва да се преовеждат там избори? Всичко в Русия изглежда като тест за слаби в главата, но явно не само там са такива.

    Коментиран от #130, #136

    20:24 09.09.2025

  • 110 виктория

    5 4 Отговор
    и руснаците да информират сащ и да почват!!!

    20:24 09.09.2025

  • 111 РОВОАМ

    6 10 Отговор
    Вие от ХАМАС няма да се измъкнете!!!Ще платите цялата сметка, и цената до сега е доста висока!Времето спря за вас, и най-лошото ви търси!

    20:26 09.09.2025

  • 112 Рагин

    5 6 Отговор
    Да се снишим и да се направим, че нищо не сме видяли.
    Евреите командват света, те са навсякъде и утре може да ударят и нас...по- добре да се снишим...

    20:27 09.09.2025

  • 113 ами

    8 3 Отговор
    ха ха ха и да не си помислите че израел е агресор - не той е жертва

    20:31 09.09.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 ЦИРК

    13 4 Отговор

    До коментар #68 от "Аааа":

    Четете руски медии за да разберете, до колкото имам спомен те (руските медии) са забранени в ЕС и според официалните лица носят дезинформация. Или чакайте да излезе новина в ДВ или Ройтерс за да ви информират какво казват руснаците.

    Това действие на Израел (както и още няколко такива инцидента които сътвориха) отваря още една опасна врата. Сега всяка държава която има възможност да нанесе въздушен удар на територията на трета държава, където се намира персона или персони обявени за терористи или считани за такива според законите в нанасящата удара държава.

    Пример: Буданов беше обявен в тероризъм в Русия. Ако да речем той дойде в София, руснаците съвсем спокойно могат да пуснат една ракета по София и да го нарекат "прецизен удар". Та какво правим после ?

    Коментиран от #167

    20:36 09.09.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Абсолютно

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "реалистъ":

    точно, ама на тях все още не им стига акъла да го разберат.

    20:38 09.09.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Чудесна новина

    4 4 Отговор
    Громете руските проксита!

    20:47 09.09.2025

  • 121 Все тая

    7 5 Отговор
    Евреите ще вбесят накрая всички араби, че и турците… тогава ще стане интересно. Дано не сме наблизо🥵

    Коментиран от #172

    20:50 09.09.2025

  • 122 Ха - ха - ха

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "ха, ха, ха...":

    Явно много научна фантастика четеш.

    20:51 09.09.2025

  • 123 я пак!

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "реалистъ":

    Ти България така я оправи като всеки път гласуваш за най големите продажници, че сега ще оправяш и мюсюлманите. Ние пет милиона народ не можем да се организираме да си защитаваме сбствените интереси пред една каруца с шмекери, защото ни разделиха надребно на симпатизанти или привърженици, да защитаваме интересите на повече от 130 партии, а искаш целия мюсюлмански свят да се обедини. "Divide et impera!" (Разделяй и владей! — Гай Юлий Цезар)

    20:57 09.09.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 И Киев е Руски

    3 4 Отговор
    Израелските ко...ета заедно с англосаксонските съединители трябва да бъдат изчистени или мир няма да има Гнусни нации

    20:59 09.09.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 604

    3 1 Отговор
    други пък казват, че само са го информирали и ракетите вече са били на път......ПОСЛЕДНО? как си ги съчинявате мъ то видов ден че доде и за вас!

    21:03 09.09.2025

  • 128 Точно!

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Ердоган":

    Топ коментар! Ако не е ирония, разбира се...

    21:07 09.09.2025

  • 129 ГАРГА РА

    6 1 Отговор
    Никой не си мърда пръста за арабите, както и те не биха си мръднали пръста за запада.Богатите арабски държави само гледат, защото се раководят от богати семеини кланове които не искат да загубят статуса си и парите си в евентуална войнас не победим враг!

    21:08 09.09.2025

  • 130 Ужассс

    3 0 Отговор

    До коментар #109 от "Ами сега?":

    Няма спор, слаб си в главата.

    21:09 09.09.2025

  • 131 И ако

    7 3 Отговор
    Русия сега реши и извърши някой и друг прецизен удар, примерно по Финландия. Това за какво се брои?

    Коментиран от #135

    21:14 09.09.2025

  • 132 Миролюб

    2 2 Отговор
    Да обявим тридневен траур !

    21:18 09.09.2025

  • 133 Хамас

    1 4 Отговор
    само в Москва ще са на безопасно място !

    21:20 09.09.2025

  • 134 Нисичкия

    5 3 Отговор
    С мустака и идеалната униформа беше прав.

    Коментиран от #157

    21:20 09.09.2025

  • 135 НяМ НяМ

    2 3 Отговор

    До коментар #131 от "И ако":

    Брои се с това че Финландия не е шега работа бе мойто момче!Може да телепортира КремлЯ.Гандалф е филандец!

    21:22 09.09.2025

  • 136 не може да бъде

    3 1 Отговор

    До коментар #109 от "Ами сега?":

    Бих искал да отговоря но виждам че №116 цирк е дал достатъчно ясно пояснение ...не може да обвиняваме нито Путин нито Русия след като сме забранили да им чуем мнението ...!?

    21:27 09.09.2025

  • 137 358

    2 1 Отговор
    Евреин съм, писна ми да съм футкя

    21:30 09.09.2025

  • 138 Тероризъм

    11 1 Отговор
    Факти, "прецизна атака" казвате?А може ли някой ваш "демократичен експерт" да ни осветли, как се квалифицира спрямо международното право, нападение с високо поразявящо оръжие срещу неосъден гражданин, извършено на територията на независима държава? Нападение в цивилен жилищен район извършено с абсолютната яснота, че носи риск от огромен брой цивилни жертви.

    21:38 09.09.2025

  • 139 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор
    Сега Путин не може да отиде някъде освен Русия, Китай, за да преговаря с наркомана. За това само в Москва

    21:39 09.09.2025

  • 140 Ами

    7 0 Отговор
    От външно какво казаха??? Или Мишорков външния пак се е сврял в дупката?

    21:40 09.09.2025

  • 141 Мда

    5 0 Отговор
    Мошетата пак се облекчиха демонстративно върху оонето. Ама онез лицемери точно това и заслужават...

    21:44 09.09.2025

  • 142 Логика

    7 1 Отговор
    Щом това е позволено, бившият главнокомандващ Залужни, дето сега е на квартира при господарите си от Лондон, по същата логика може да даде фира, така ли?

    21:48 09.09.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 604

    3 2 Отговор
    тия мега нагли, що ли тъй си мисля, че кармата че ги излекува...накрая

    21:58 09.09.2025

  • 145 Е да се

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Факт":

    И аз това казвам

    21:58 09.09.2025

  • 146 604

    1 1 Отговор
    кът гледам видеото, много съ се прицизирали, чак коня ми умре.....

    22:01 09.09.2025

  • 147 Абее

    4 4 Отговор
    Само унищожението на ционистите ще спаси света

    22:04 09.09.2025

  • 148 По по

    1 0 Отговор
    Американски театър!

    22:06 09.09.2025

  • 149 Т.Живков

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Паскал":

    И за теб ще дойдем
    Оглеждай се .........

    22:10 09.09.2025

  • 150 И кво излиза ся...?!

    4 0 Отговор
    Че Тръмп е бесен на Путин,бесен е и на Нетаняху,че не го бръснат за с...ва и си правят каквото си искат...!

    22:12 09.09.2025

  • 151 Петричката леля

    1 2 Отговор
    Турция и останалите да окажат натиск върху Хамас да освободят израелските заложници. Това ще е старт за деескалация на конфликта. И това трябваше да стане отдавна! Не вярвам Израел да търси ескалация!

    Коментиран от #153, #161, #165

    22:16 09.09.2025

  • 152 az СВО Победа80

    7 1 Отговор
    Накратко:

    1. Налице е заговор срещу ръководството на ХАМАС, поканено уж за "преговори" в Катар, а всъщност събрани на едно място, за да бъдат унищожени.

    2. В заговора участват Израел, САЩ, Йордания и Саудитска арабия (през тяхното въздушно пространство са минали 15-те израелски самолета, участвали в удара), Катар, който по никакъв начин не е реагирал при наближаването на израелските самолети и изстреляните от тях средства за поразяване, макар да разполага с необходимите средства за това.

    Коментиран от #162

    22:21 09.09.2025

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Цензура

    7 2 Отговор
    Крайно време е терористичен израел да бъде унищожен !!! Прав беше Хитлер, като искаше да направи еврейска държава на остров Мадагаскар.

    22:29 09.09.2025

  • 155 Киану Рийвс

    2 2 Отговор
    Тръмп е бесен, ама само уж. Така един ден ще е "бесен" и на Украйна, че е продънила бункера на джуджето 😁

    22:30 09.09.2025

  • 156 Без име

    2 4 Отговор
    Нетаняху е решен да се справи с Хамас,така трябва,за да защити народа си!

    22:35 09.09.2025

  • 157 Без име

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Нисичкия":

    Много се изтърка това!

    22:37 09.09.2025

  • 158 Коста

    4 0 Отговор
    Имаме данни че има лидери на Хамас в мазето на Парламента

    22:38 09.09.2025

  • 159 Астартес

    0 0 Отговор
    идут в бой !

    22:39 09.09.2025

  • 160 555

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "реалистъ":

    Арабите се мразят помежду си, а само пред света се правят на солидарни.

    Коментиран от #163

    22:39 09.09.2025

  • 161 Милен

    5 0 Отговор

    До коментар #151 от "Петричката леля":

    Права си лелче евреите не търсят конфронтация, те просто искат да завземат чужди територии, и честно казано въобще не им дреме за някакви си заложници.

    22:41 09.09.2025

  • 162 ЦИРК

    3 2 Отговор

    До коментар #152 от "az СВО Победа80":

    И да и не, погледнато под такъв ъгъл е вероятно. Но нямаше ли да е в пъти по-елегантно и ефективно за постигане на целта, Израел просто да ползват разстрел или локално взривно у-во, ако целта беше само елиминиране на тези преговарящи ?

    Защо е нужен целия цирк, самолети, ракети, нарушаване на въздушни пространства, гръмки изявления за поемане на отговорност, злепоставяне на Катар ? За последните 2 години Израел прави всичко възможно да предизвика голяма война в региона. Не се съобразява с никого и нищо стреля и напада всички, разбира се не без любезното съдействие и подкрепа от САЩ и ЕС. Докато Русия е заета да решава собствената си война, а Китай на пръв поглед въобще не го интересува близкия изток, Израел умело се възползва да покаже на всички арабски страни че ще ги смаже и иска само някой да се опита да му се противопостави също така и "коси тревата". Дори почти съм сигурен че ако стане нещо по-голямо Израел ще го ползват атомни бомби без дори да им пука за ООН или някаква международна общност.

    Коментиран от #169

    22:42 09.09.2025

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 604

    1 0 Отговор
    що смени заглавието, а редакторчето? нъл рижътъ дал съгласие, а що така ве?

    22:48 09.09.2025

  • 165 Жеко

    3 0 Отговор

    До коментар #151 от "Петричката леля":

    Търсят евреите , търсят - отдавна търсят повод да прилапат и останалата територия на палестинците . Атаката на хамас е организирана от самите тях .

    22:48 09.09.2025

  • 166 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Приятели предатели е най-лошия късмет и за двете воюващи държави с този свой приятел.

    22:50 09.09.2025

  • 167 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "ЦИРК":

    Ми не знам, аз съм на каймановите

    22:54 09.09.2025

  • 168 ...

    1 1 Отговор
    Какво може да се каже, една малка държава показва на света как се оцелява и просперира хилядолетия сред врагове. Дали е мазохизъм или съдба не знам, но го правят.

    22:55 09.09.2025

  • 169 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "ЦИРК":

    Накратко:

    1. ХАМАС е рожба на Лондон. Той е този, който опитва да предизвика голяма война - в Европа/Украйна/, в Близкия Изток/чрез ХАМАС и Израел/, Далечния Изток/чрез Индия и Пакистан/.

    2. В Близкия изток, Лондон използва ситуацията, че Тръмп не може да не се намеси /все пак зет му произхожда от една от влиятелните еврейски фамилии, която е приела младият Нетаняху, когато последния е следвал в САЩ./ и налива масло в огъня - операцията на ХАМАС от 07.10.2024г., с което бърка плановете на Тръмп /последният иска да не разпилява ресурсите си тук и там по света, а да ги концентрира срещу КНР/. Тръмп има интерес да бъде свален от сцената инструмента, с който Лондон му бърка играта /разбирай ХАМАС/.

    Коментиран от #170, #171, #175

    22:58 09.09.2025

  • 170 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #169 от "az СВО Победа80":

    Ма верно ли пак малобритания?

    23:10 09.09.2025

  • 171 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #169 от "az СВО Победа80":

    Защо смятате че Хамас е продукт на Лондон ? Та точно Лондон дава територията (Палестина е бивша английска колония) на днешен Израел да си правят държава. И освен всичко как се връзва в теорията ви бомбенето на Ливан, Иран, Йемен, Сирия (+ сухопътни операции там), сега и Катар от страна на Израел ? На всичкото отгоре, след 2022 когато се изтърва момента за мирно решение в Украйна (преди референдумите за присъединяване на Донбас към РФ), в света започнаха да избухват не малки и локални конфликти както беше до преди 2022 и нека ви разкажа една история...

    23:13 09.09.2025

  • 172 хабиби

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Все тая":

    те точно това провокират и искат.. за да си направят големия израел...

    23:18 09.09.2025

  • 173 долу сащ

    0 0 Отговор
    СА сваляше ракетите на иран срещу израел, сащ сваляше същите ракети от самолетоносачите, в Доха има огромна база, та тези два съюзника защо не свалиха израелските ракети???? въпроса на въпросите??? израел ще бъде унищожен рано или късно. Тръм след атентата срещу него клекна на евреите, усети се след около 10 дни след това, смени риториката и клекна на евреите. Явно сделката беше, ще живееш, но слушаш, та това е резултата. Ако ще израел да влезе в Доха сащ ще мълчач като ректум

    23:26 09.09.2025

  • 174 долу сащ

    0 0 Отговор
    Рано или късно мустачките ще бъдат реабилитирани, като пророк ще го обявят някой ден в частта Холокост!

    23:27 09.09.2025

  • 175 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #169 от "az СВО Победа80":

    Имало едно време един лихвар кротко си давал заеми на поданиците в кралството на източните франки. Родът му идвал от далечни земи на изток, някъде между Черно и Каспийско море. Той не бил истински евреин, но предците му били приели юдеизма за собственна религия. Бизнеса на нашия герой обаче не вървял много добре през късното средновековие, понеже обикновенните граждани често нямало как да върнат заемите а и умирали рано. Обаче на лихваря му дошла една гениална идея - да дава пари на заем на крале и държави, там връщането и лихвата е 100% гарантирано. И така поколение след поколение родът на лихваря се разраствал, от лихвари станали банкери, направили клонове из Франция, Англия, новия свят и започнали да дават заеми на целия "цивилизован" свят, а който отказвал да вземе заем, му спретвали една война чрез вече покорени политици и държави. А какво става когато държавата ти е във война - трябват ти пари и теглиш заеми. Какво по-хубаво за един лихвар да има големи войни и да дава заеми и на едните и на другите, а който иска да се бие и да мре, пара да се върти.

    Оставям на вас да попълните всички детайли в горния разказ и да разберете за кого говоря, а когато съберете всички подробности ще видите голямата картинка и ще разберете много от нещата случили се последните 35 години.

    23:27 09.09.2025

  • 176 Кую

    0 0 Отговор
    Нищо не става от арабите.Осве да ядат бой за друго не стават.

    23:28 09.09.2025