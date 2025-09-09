Израел удари Доха! Тръмп е бесен на Нетаняху, предупредил Катар за атаката (ВИДЕО)

Израел атакува представители на "Хамас" в Катар, предаде Ройтерс, като се позова на израелското армейско радио, цитирано от БТА.

Катарската телевизия "Ал Джазира", която цитира представители на радикалната палестинска групировка, уточни, че става въпрос за преговарящите за спиране на огъня.

Израелските медии цитираха високопоставен израелски представител, който заяви, че цел на нападението са били върховните лидери на "Хамас", включително ръководителят ѝ за ивицата Газа - Халил ал Хая.

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" днес заяви, че при израелската атака в Доха са убити петима нейни членове, включително синът на живеещия в изгнание лидер на "Хамас" за ивицата Газа Халил ал Хая, предаде Ройтерс.

В изявлението обаче се посочва, че Израел се е провалил в така наречения си опит да убие преговарящия екип на групировката.

По-рано Сухаил ал Хинди, член на политическото бюро на "Хамас", заяви пред катарската телевизия "Ал Джазира", че представителите на висшето ръководство на групировката са оцелели при атаката.

Няколко взрива бяха чути днес в Доха, съобщиха очевидци пред Ройтерс. Дим е забелязан да се издига над района "Катара" в столицата, добавиха те.

В изявлението на израелската армия обаче не се уточнява в кой район на Доха е извършена атаката. Военните подчертаха, че са предприети стъпки за минимизиране на щетите за мирните граждани.

Израел съобщи, че е информирал САЩ за намеренията си преди удара в Катар, а израелският телевизионен "Канал 12" добави, че Тръмп е дал "зелена светлина" за нападението.

Часове след като Израел нанесе удари в катарската столица Доха, насочени срещу ръководители на радикалната палестинска групировка "Хамас", израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че дните, в които "терористичните" лидери са се чувствали в безопасност някъде по света, вече са свършили, предаде Ройтерс.

"Приключиха дните, в които терористичните лидери можеха да се радват на имунитет от всякакъв вид. Няма да позволя да съществува такъв вид имунитет", добави той в телевизионно обръщение.

Американският президент Доналд Тръмп смята, че израелската атака в Доха не е била удачна, като преди нея е разпоредил на специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф да предупреди Катар за предстоящото нападение, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс.

След ударите Тръмп е разговарял и с израелския премиер Нетаняху, и с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, отбеляза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Американският президент е уверил катарския лидер, че "подобно нещо няма да се случи отново на катарска земя".

В същото време Катар заяви, че информациите, че страната е била информирана предварително за атаката, са неверни, информира Ройтерс.

Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари каза, че телефонното обаждане от представител на САЩ е дошло, след като вече са отекнали експлозии.

Междувременно катарското Министерство на вътрешните работи съобщи, че един член на катарските вътрешни сили за сигурност е бил убит, а няколко са били ранени при атаката.

Властите в Катар от своя страна определиха атаката като грубо нарушение на всички норми на международното право.

Prime Minister's Office:



Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.



Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в публикация в X, че Израел поема пълна отговорност за атаката: "Днешните действия срещу висшите терористични лидери на Хамас бяха изцяло независима израелска операция. Израел ги инициира, Израел ги проведе и Израел поема пълна отговорност."

Турция осъди нападението на Израел в Катар, което беше извършено по време на преговори с делегация на "Хамас".

„Вземането на прицел на делегацията на "Хамас" по време на преговорите за прекратяване на огъня показва, че целта на Израел не е постигане на мир, а продължаване на войната“, гласи официалната позиция на Министерството на външните работи на Турция.

Според съобщението "Израел добавя към списъка си на държавите, които е взел на прицел, и посредника при преговорите за прекратяване на огъня в лицето на Катар".

„Тази ситуация е ясно доказателство, затова че Израел е приел завземането на региона и тероризма за държавна политика“, пише в официалната позиция на Анкара, която заявява, че е до Катар при атаката, която Турция определя като "посегателство срещу суверенитета и сигурността".

„Повтаряме призива си към международната общност да окаже натиск върху Израел, за да прекрати продължаващата си агресия в Палестина и региона“, заявяват още от Министерството на външните работи на Турция.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес осъди израелските удари в Доха като "грубо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Катар", предаде Ройтерс.

Той заяви, че Катар играе изключително положителна роля, за да се опита да съдейства за примирие в ивицата Газа и за освобождаване на всички заложници, държани от радикалната палестинска групировка "Хамас".

"Всички страни трябва да работят за постигане на постоянно прекратяване на огъня, не за унищожаването му", каза Гутериш пред журналисти.

След днешното нападение, което Израел твърди, че е било насочено срещу високопоставени представители на "Хамас" в Доха, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд разговаря с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. Той потвърди, че кралството е готово да използва всички свои възможности в подкрепа на Катар след израелската атака срещу Доха, съобщи саудитската държавна информационна агенция.

Папа Лъв XIV нарече ситуацията с израелските удари в Доха "много сериозна".

"В момента идват някои наистина много сериозни новини – израелска атака срещу няколко лидери на "Хамас" в Катар. Цялата ситуация е много сериозна", заяви папата пред лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, цитиран от италианската агенция АНСА.

Междувременно израелският постоянен представител в ООН Дани Данон заяви, че атакуваните високопоставени представители на "Хамас" са сред хората, планирали атаките от 7 октомври 2023 г.

"Няма скришни места за терористите. Ще продължаваме да ги преследваме навсякъде", подчерта той.

Сирийското правителство днес изрази "пълната си солидарност" с Катар, след като Израел нанесе въздушен удар срещу високопоставени представители на "Хамас" в Доха, предаде ДПА.

Министерството на външните работи на Сирия заяви, че нападението е "опасна ескалация, която подкопава сигурността и стабилността в региона".

"Сирийската арабска република потвърждава пълната си солидарност с държавата Катар, нейното ръководство и правителство", се добавя в изявлението.

"Това подчертава необходимостта международната общност да приеме ясна и категорична позиция срещу агресивните практики, които застрашават регионалния мир", казва сирийското Министерство на външните работи.