Израел удари Доха! Тръмп е бесен на Нетаняху, предупредил Катар за атаката (ВИДЕО)

Израел атакува представители на "Хамас" в Катар, предаде Ройтерс, като се позова на израелското армейско радио, цитирано от БТА.
Катарската телевизия "Ал Джазира", която цитира представители на радикалната палестинска групировка, уточни, че става въпрос за преговарящите за спиране на огъня.
Израелските медии цитираха високопоставен израелски представител, който заяви, че цел на нападението са били върховните лидери на "Хамас", включително ръководителят ѝ за ивицата Газа - Халил ал Хая.
Палестинската въоръжена групировка "Хамас" днес заяви, че при израелската атака в Доха са убити петима нейни членове, включително синът на живеещия в изгнание лидер на "Хамас" за ивицата Газа Халил ал Хая, предаде Ройтерс.
В изявлението обаче се посочва, че Израел се е провалил в така наречения си опит да убие преговарящия екип на групировката.
По-рано Сухаил ал Хинди, член на политическото бюро на "Хамас", заяви пред катарската телевизия "Ал Джазира", че представителите на висшето ръководство на групировката са оцелели при атаката.
Няколко взрива бяха чути днес в Доха, съобщиха очевидци пред Ройтерс. Дим е забелязан да се издига над района "Катара" в столицата, добавиха те.
В изявлението на израелската армия обаче не се уточнява в кой район на Доха е извършена атаката. Военните подчертаха, че са предприети стъпки за минимизиране на щетите за мирните граждани.
Израел съобщи, че е информирал САЩ за намеренията си преди удара в Катар, а израелският телевизионен "Канал 12" добави, че Тръмп е дал "зелена светлина" за нападението.
Часове след като Израел нанесе удари в катарската столица Доха, насочени срещу ръководители на радикалната палестинска групировка "Хамас", израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че дните, в които "терористичните" лидери са се чувствали в безопасност някъде по света, вече са свършили, предаде Ройтерс.
"Приключиха дните, в които терористичните лидери можеха да се радват на имунитет от всякакъв вид. Няма да позволя да съществува такъв вид имунитет", добави той в телевизионно обръщение.
Американският президент Доналд Тръмп смята, че израелската атака в Доха не е била удачна, като преди нея е разпоредил на специалния си пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф да предупреди Катар за предстоящото нападение, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс.
След ударите Тръмп е разговарял и с израелския премиер Нетаняху, и с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, отбеляза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.
Американският президент е уверил катарския лидер, че "подобно нещо няма да се случи отново на катарска земя".
В същото време Катар заяви, че информациите, че страната е била информирана предварително за атаката, са неверни, информира Ройтерс.
Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари каза, че телефонното обаждане от представител на САЩ е дошло, след като вече са отекнали експлозии.
Междувременно катарското Министерство на вътрешните работи съобщи, че един член на катарските вътрешни сили за сигурност е бил убит, а няколко са били ранени при атаката.
Властите в Катар от своя страна определиха атаката като грубо нарушение на всички норми на международното право.
Prime Minister's Office:
Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.
Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в публикация в X, че Израел поема пълна отговорност за атаката: "Днешните действия срещу висшите терористични лидери на Хамас бяха изцяло независима израелска операция. Израел ги инициира, Израел ги проведе и Израел поема пълна отговорност."
Турция осъди нападението на Израел в Катар, което беше извършено по време на преговори с делегация на "Хамас".
„Вземането на прицел на делегацията на "Хамас" по време на преговорите за прекратяване на огъня показва, че целта на Израел не е постигане на мир, а продължаване на войната“, гласи официалната позиция на Министерството на външните работи на Турция.
Според съобщението "Израел добавя към списъка си на държавите, които е взел на прицел, и посредника при преговорите за прекратяване на огъня в лицето на Катар".
„Тази ситуация е ясно доказателство, затова че Израел е приел завземането на региона и тероризма за държавна политика“, пише в официалната позиция на Анкара, която заявява, че е до Катар при атаката, която Турция определя като "посегателство срещу суверенитета и сигурността".
„Повтаряме призива си към международната общност да окаже натиск върху Израел, за да прекрати продължаващата си агресия в Палестина и региона“, заявяват още от Министерството на външните работи на Турция.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес осъди израелските удари в Доха като "грубо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Катар", предаде Ройтерс.
Той заяви, че Катар играе изключително положителна роля, за да се опита да съдейства за примирие в ивицата Газа и за освобождаване на всички заложници, държани от радикалната палестинска групировка "Хамас".
"Всички страни трябва да работят за постигане на постоянно прекратяване на огъня, не за унищожаването му", каза Гутериш пред журналисти.
След днешното нападение, което Израел твърди, че е било насочено срещу високопоставени представители на "Хамас" в Доха, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд разговаря с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. Той потвърди, че кралството е готово да използва всички свои възможности в подкрепа на Катар след израелската атака срещу Доха, съобщи саудитската държавна информационна агенция.
Папа Лъв XIV нарече ситуацията с израелските удари в Доха "много сериозна".
"В момента идват някои наистина много сериозни новини – израелска атака срещу няколко лидери на "Хамас" в Катар. Цялата ситуация е много сериозна", заяви папата пред лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, цитиран от италианската агенция АНСА.
Междувременно израелският постоянен представител в ООН Дани Данон заяви, че атакуваните високопоставени представители на "Хамас" са сред хората, планирали атаките от 7 октомври 2023 г.
"Няма скришни места за терористите. Ще продължаваме да ги преследваме навсякъде", подчерта той.
Сирийското правителство днес изрази "пълната си солидарност" с Катар, след като Израел нанесе въздушен удар срещу високопоставени представители на "Хамас" в Доха, предаде ДПА.
Министерството на външните работи на Сирия заяви, че нападението е "опасна ескалация, която подкопава сигурността и стабилността в региона".
"Сирийската арабска република потвърждава пълната си солидарност с държавата Катар, нейното ръководство и правителство", се добавя в изявлението.
"Това подчертава необходимостта международната общност да приеме ясна и категорична позиция срещу агресивните практики, които застрашават регионалния мир", казва сирийското Министерство на външните работи.
20 не може да бъде
До коментар #11 от "Последния Софиянец":За мен е странно защо никой не казва и дума какъв уникален прецедент създават израелците!?Няма да говорим за нарушаването на международното право за това по какъв начин може да бъде обявен един човек за престъпник и да бъде преследван за това как е подкопан в момента авторитета на ООН международния ред и тем. подобни.За мен с този удар израелците създават прецедент даже по -вреден/разрушителен от създаването на Косово -значи сега всяка държава която може да си позволи това може да нанесе удар по чужда територия където са отседнали хора обявени за престъпници по законите на съответната държава!?Би трябвало в ООН в САЩ в западните държави сега да бият тревога ....но пълно мълчание!?Западните държави общо взето сега са силни заедно -макар че това вече не е съвсем сигурно- но може да дойде момент когато някоя от тях да се окаже в много критично положение !?
Коментиран от #48, #63
17:52 09.09.2025
29 Бегай
18:04 09.09.2025
Коментиран от #34, #36
18:06 09.09.2025
Коментиран от #44, #104
До коментар #32 от "ЗОРО":Теророзъм е само това, което нашите свободни западни медии определят за такова.
35 Левски
Срам и позор за държавата Катар, явно нито могат да осигурят безопастност на гражданите си, гостите, туристите нито да защитят инвестициите в Катар.
18:15 09.09.2025
42 сдгсдфхфдбж
18:16 09.09.2025
43 Тръмп дал зелена
18:19 09.09.2025
47 Доктор
18:20 09.09.2025
Всъщност Израел изби и прогони от домовете им много повече хора от колкото Русия в Украйна за 4 години, наруши много повече международни правила и закони, направи стотици прецеденти които ще се ползват в бъдеще. Обаче нищо тишина и мълчание от "великия" ЕС страх ги е да гъкнат щото Тръмп ще ги напляска.
18:21 09.09.2025
Коментиран от #57
50 Асен Студен кладенец
До коментар #4 от "Мдаа":Луд ли си или ти плащат ? Англия държи къде негласно къде официално една трета свят като колонии. Другата една трета колонии се пада на ФАЩ. Третата на източните държави Русия,Китай и т.н. Няма нищо случайно, всичко е чиста калколация срещу обикновеното население, защото вече е ненужно масово и навсякъде, но тъй като не може да изчезне изведнъж ....
18:22 09.09.2025
116 ЦИРК
До коментар #68 от "Аааа":Четете руски медии за да разберете, до колкото имам спомен те (руските медии) са забранени в ЕС и според официалните лица носят дезинформация. Или чакайте да излезе новина в ДВ или Ройтерс за да ви информират какво казват руснаците.
Това действие на Израел (както и още няколко такива инцидента които сътвориха) отваря още една опасна врата. Сега всяка държава която има възможност да нанесе въздушен удар на територията на трета държава, където се намира персона или персони обявени за терористи или считани за такива според законите в нанасящата удара държава.
Пример: Буданов беше обявен в тероризъм в Русия. Ако да речем той дойде в София, руснаците съвсем спокойно могат да пуснат една ракета по София и да го нарекат "прецизен удар". Та какво правим после ?
Коментиран от #167
20:36 09.09.2025
118 Абсолютно
До коментар #13 от "реалистъ":точно, ама на тях все още не им стига акъла да го разберат.
20:38 09.09.2025
152 az СВО Победа80
1. Налице е заговор срещу ръководството на ХАМАС, поканено уж за "преговори" в Катар, а всъщност събрани на едно място, за да бъдат унищожени.
2. В заговора участват Израел, САЩ, Йордания и Саудитска арабия (през тяхното въздушно пространство са минали 15-те израелски самолета, участвали в удара), Катар, който по никакъв начин не е реагирал при наближаването на израелските самолети и изстреляните от тях средства за поразяване, макар да разполага с необходимите средства за това.
Коментиран от #162
22:21 09.09.2025
169 az СВО Победа80
До коментар #162 от "ЦИРК":Накратко:
1. ХАМАС е рожба на Лондон. Той е този, който опитва да предизвика голяма война - в Европа/Украйна/, в Близкия Изток/чрез ХАМАС и Израел/, Далечния Изток/чрез Индия и Пакистан/.
2. В Близкия изток, Лондон използва ситуацията, че Тръмп не може да не се намеси /все пак зет му произхожда от една от влиятелните еврейски фамилии, която е приела младият Нетаняху, когато последния е следвал в САЩ./ и налива масло в огъня - операцията на ХАМАС от 07.10.2024г., с което бърка плановете на Тръмп /последният иска да не разпилява ресурсите си тук и там по света, а да ги концентрира срещу КНР/. Тръмп има интерес да бъде свален от сцената инструмента, с който Лондон му бърка играта /разбирай ХАМАС/.
Коментиран от #170, #171, #175
22:58 09.09.2025
171 ЦИРК
До коментар #169 от "az СВО Победа80":Защо смятате че Хамас е продукт на Лондон ? Та точно Лондон дава територията (Палестина е бивша английска колония) на днешен Израел да си правят държава. И освен всичко как се връзва в теорията ви бомбенето на Ливан, Иран, Йемен, Сирия (+ сухопътни операции там), сега и Катар от страна на Израел ? На всичкото отгоре, след 2022 когато се изтърва момента за мирно решение в Украйна (преди референдумите за присъединяване на Донбас към РФ), в света започнаха да избухват не малки и локални конфликти както беше до преди 2022 и нека ви разкажа една история...
23:13 09.09.2025
175 ЦИРК
До коментар #169 от "az СВО Победа80":Имало едно време един лихвар кротко си давал заеми на поданиците в кралството на източните франки. Родът му идвал от далечни земи на изток, някъде между Черно и Каспийско море. Той не бил истински евреин, но предците му били приели юдеизма за собственна религия. Бизнеса на нашия герой обаче не вървял много добре през късното средновековие, понеже обикновенните граждани често нямало как да върнат заемите а и умирали рано. Обаче на лихваря му дошла една гениална идея - да дава пари на заем на крале и държави, там връщането и лихвата е 100% гарантирано. И така поколение след поколение родът на лихваря се разраствал, от лихвари станали банкери, направили клонове из Франция, Англия, новия свят и започнали да дават заеми на целия "цивилизован" свят, а който отказвал да вземе заем, му спретвали една война чрез вече покорени политици и държави. А какво става когато държавата ти е във война - трябват ти пари и теглиш заеми. Какво по-хубаво за един лихвар да има големи войни и да дава заеми и на едните и на другите, а който иска да се бие и да мре, пара да се върти.
Оставям на вас да попълните всички детайли в горния разказ и да разберете за кого говоря, а когато съберете всички подробности ще видите голямата картинка и ще разберете много от нещата случили се последните 35 години.
23:27 09.09.2025
