Над 20 души бяха ранени в израелския град Ейлат при атака с дрон, изстрелян от йеменските хуси

Над 20 души бяха ранени в израелския град Ейлат при атака с дрон, изстрелян от йеменските бунтовници хуси, съобщи в. "Таймс ъв Израел", цитиран от БТА.
Безпилотният летателен апарат се е взривил в търговски район, след като Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) не са успели да го прехванат. Атаката бе извършена броени дни след като дрон на хусите се разби в хотел в курортния град.
Медици съобщиха, че двама от пострадалите при днешната атака са в сериозно състояние и са откарани с военен хеликоптер в болница в Беершеба.
Повечето от ранените са засегнати от шрапнели.
Армията призна, че опитите за прехващане на дрона са били неуспешни. Срещу безпилотния летателен апарат са били изстреляни две ракети-прехващачи от системата "Железен купол".
Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, които често извършват нападения срещу Ейлат.
