Москва и Минск: Подхождаме много отговорно към ядрените оръжия

16 Септември, 2025 22:22 635 24

  • русия-
  • беларус-
  • ракети-
  • ядрени оръжия-
  • александър лукашенко

Русия и Беларус приключват съвместните си военни учения "Запад 2025"

Москва и Минск: Подхождаме много отговорно към ядрените оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Москва и Минск подхождат отговорно към въпросите, свързани с потенциалното използване на ядрени оръжия, предаде Ройтерс, като се позовава на агенция Интерфакс, пише БТА.

Русия и Беларус приключват съвместните си военни учения "Запад 2025". Двете страни твърдят, че целта им е да тестват бойната готовност и отбранителните си способности, въпреки че ученията предизвикаха загриженост сред съседните страни на фона на продължаващия конфликт в Украйна.

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че ученията включват репетиции за изстрелване на руски тактически ядрени оръжия, както и планиране на потенциалното използване на руската хиперзвукова ракета "Орешник".


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Добре че пред блока ми копаят метрото.Ще се крием там.

    Коментиран от #11

    22:24 16.09.2025

  • 2 На вас може повече да се вярва

    6 1 Отговор
    за разлика от запада който денонощно ни залива с лъжи и пропаганда.

    22:26 16.09.2025

  • 3 Сатана Z

    2 1 Отговор
    С Европейският Райх е свършено.

    22:26 16.09.2025

  • 4 Пич

    3 0 Отговор
    Знаете за Чехов ! В случая щом имаме ядрено оръжие , в последното действие ще гръмне !!!

    22:26 16.09.2025

  • 5 Швейк

    3 6 Отговор
    Русия и Беларус се изхождат безсмислено с военното учение "Запад 2025"

    22:27 16.09.2025

  • 6 Още новини от Украйна

    3 2 Отговор
    Зеленият бункерен плъх се напика от страх

    Коментиран от #9

    22:28 16.09.2025

  • 7 Механик

    2 1 Отговор
    Как мислите? Руските ядрени оръжия са по-скоро като Мерцедес или по-скоро като Москвич.

    Коментиран от #15, #24

    22:28 16.09.2025

  • 8 Зелен нацист

    3 1 Отговор
    10 100 украински затворници бяха освободени преждевременно от затворите и след това насилствено изпратени на фронта

    22:29 16.09.2025

  • 9 1000+

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Още новини от Украйна":

    НАТО, Юропа са слаби и нерешителни. Франция, Германия,UK,...никой не ще да праща войници на бойното поле. Путлeропитеците се кефят на тази безпомощност и се настървяват още повече.

    22:30 16.09.2025

  • 10 Спецназ

    2 2 Отговор
    Беларуситевденаха по трудния начин, че без руски ядрени оръжия са

    ЦЕЛ та знаа ли са!

    Даже от злобните Джуджета Литва, Латвия и Естония, да не говорим за Полша, които доскоро им се зъбеха на границата.

    Сега си се прибраха навътре в колибките и само гледат.

    22:30 16.09.2025

  • 11 Отивай в бункера на плъха направо.

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Подхождали отговорно!
    Демек, треперят ни гащите, щото всичко е ръждиво и неподдържано. Страх ни е, че може да се взриви в силозите, преди да е изстреляно....

    22:32 16.09.2025

  • 12 az СВО Победа80

    4 2 Отговор
    В хода на учението руснаците изстреляха втори "Циркон" от фрегатата "Адмирал Головко" като този път удариха наземна цел.
    В учението участват военни от 6 държави, сред които ИРИ и Индия.

    Коментиран от #18

    22:33 16.09.2025

  • 13 12345

    1 3 Отговор
    А Тромпета си вярваше на собствените глупости - как другарят Путин жадувал мир, виждал го бил в очите му, вярвал бил, че искрено го желаел :)Зеленски бил виновен - че не е съгласен да капитулира, а продължава да се сражава за родината си.

    22:33 16.09.2025

  • 14 Кирил Василев

    3 1 Отговор
    Цялата техника, участваща в ученията „Запад-2025“, се използва в практическа бойна работа — Путин

    Ученията „Запад-2025“ се провеждат на 41 полигона и в тях участват около 10 000 системи оръжия и техника, отговори Върховният главнокомандващ на руските въоръжени сили. В тях участват 333 различни самолета, тактическа и стратегическа авиация и почти 250 кораба и плавателни съдове. Какво още каза президентът на полигона Мулино в Нижегородска област:

    — Цялата техника в ученията е съвременна и се използва в практическа бойна работа;

    — Шест чуждестранни държави изпратиха военнослужещи за участие в ученията „Запад-2025“.

    Общо над 100 представители на военно-дипломатическия корпус и наблюдатели от 55 държави наблюдаваха основния етап на учението на полигона Мулино. Върховният главнокомандващ на руските въоръжени сили също така инспектира въоръжението, военната и специалната техника, участващи в ученията „Запад-2025“. Включително най-новите FPV дронове, системи за електронна война и дори „щурмови“ мотоциклети.

    22:34 16.09.2025

  • 15 12343211

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Тия коли са без значение марката,няма ли спирачки, катастрофата е неизбежна.

    22:34 16.09.2025

  • 16 Ма тез били много ОТГОВОРНИ БЕ!

    3 4 Отговор
    Сигурно защото ядреното им оръжие е просто стари, ръждясали ламарини, пълни с обогатен уран, които са по-опасни за тях, отколкото за който и да е друг.

    22:34 16.09.2025

  • 17 Спецназ

    3 2 Отговор
    Цена на дизела в Беларус е 1.40 лева,
    за модерните евроатлантици- 0.66 евро.

    Това със всички акцизи на бензиностанцията.

    Заплата е около 1000 евро около 2 хил. лева в Минск е около 1200 евро.
    Имат всички екстри като при соца- безплатно образование, лечение, отпуск 25 дни, пенсиониране жените на 56, мъжете на 60.

    Не казвам че там е цвете, просто сравнете и преценете КОЙ е пропадналия скъсаняк и кой на кой да се смее последен...

    Коментиран от #21

    22:44 16.09.2025

  • 18 стоян

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа80":

    До 12 ком - чул ли си га тая - голем го вадим ама мек - това е рузката мощт

    22:45 16.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Спецназ":

    До 17 ком - това майтап ли е бе Уили - ти ги направи богати - а защо не искате в рузкия рай ами са натискате за пропадналия запад - явно не си гледал новини за границата между Полша и рая - стотици автобуси с белорузки камериерки чакащи по два дни да отидат на ЗАПАД

    22:49 16.09.2025

  • 22 Пешооо

    3 0 Отговор
    Полският президент поиска обяснение от правителството след новината, че по време на нападение с дрон жилищна сграда е била ударена от ракета, изстреляна от F-16, а не от руски безпилотник.

    „Президентът очаква спешни обяснения от правителството относно инцидента във Вирики. Задължение на правителството е да използва всички инструменти и институции, за да изясни този въпрос възможно най-бързо“, съобщава полското Бюро за национална сигурност.

    22:51 16.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    23:04 16.09.2025

