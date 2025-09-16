Москва и Минск: Подхождаме много отговорно към ядрените оръжия

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Москва и Минск подхождат отговорно към въпросите, свързани с потенциалното използване на ядрени оръжия, предаде Ройтерс, като се позовава на агенция Интерфакс, пише БТА.
Русия и Беларус приключват съвместните си военни учения "Запад 2025". Двете страни твърдят, че целта им е да тестват бойната готовност и отбранителните си способности, въпреки че ученията предизвикаха загриженост сред съседните страни на фона на продължаващия конфликт в Украйна.
Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че ученията включват репетиции за изстрелване на руски тактически ядрени оръжия, както и планиране на потенциалното използване на руската хиперзвукова ракета "Орешник".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
22:24 16.09.2025
2 На вас може повече да се вярва
22:26 16.09.2025
3 Сатана Z
22:26 16.09.2025
4 Пич
22:26 16.09.2025
5 Швейк
22:27 16.09.2025
6 Още новини от Украйна
Коментиран от #9
22:28 16.09.2025
7 Механик
Коментиран от #15, #24
22:28 16.09.2025
8 Зелен нацист
22:29 16.09.2025
9 1000+
До коментар #6 от "Още новини от Украйна":НАТО, Юропа са слаби и нерешителни. Франция, Германия,UK,...никой не ще да праща войници на бойното поле. Путлeропитеците се кефят на тази безпомощност и се настървяват още повече.
22:30 16.09.2025
10 Спецназ
ЦЕЛ та знаа ли са!
Даже от злобните Джуджета Литва, Латвия и Естония, да не говорим за Полша, които доскоро им се зъбеха на границата.
Сега си се прибраха навътре в колибките и само гледат.
22:30 16.09.2025
11 Отивай в бункера на плъха направо.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Подхождали отговорно!
Демек, треперят ни гащите, щото всичко е ръждиво и неподдържано. Страх ни е, че може да се взриви в силозите, преди да е изстреляно....
22:32 16.09.2025
12 az СВО Победа80
В учението участват военни от 6 държави, сред които ИРИ и Индия.
Коментиран от #18
22:33 16.09.2025
13 12345
22:33 16.09.2025
14 Кирил Василев
Ученията „Запад-2025“ се провеждат на 41 полигона и в тях участват около 10 000 системи оръжия и техника, отговори Върховният главнокомандващ на руските въоръжени сили. В тях участват 333 различни самолета, тактическа и стратегическа авиация и почти 250 кораба и плавателни съдове. Какво още каза президентът на полигона Мулино в Нижегородска област:
— Цялата техника в ученията е съвременна и се използва в практическа бойна работа;
— Шест чуждестранни държави изпратиха военнослужещи за участие в ученията „Запад-2025“.
Общо над 100 представители на военно-дипломатическия корпус и наблюдатели от 55 държави наблюдаваха основния етап на учението на полигона Мулино. Върховният главнокомандващ на руските въоръжени сили също така инспектира въоръжението, военната и специалната техника, участващи в ученията „Запад-2025“. Включително най-новите FPV дронове, системи за електронна война и дори „щурмови“ мотоциклети.
22:34 16.09.2025
15 12343211
До коментар #7 от "Механик":Тия коли са без значение марката,няма ли спирачки, катастрофата е неизбежна.
22:34 16.09.2025
16 Ма тез били много ОТГОВОРНИ БЕ!
22:34 16.09.2025
17 Спецназ
за модерните евроатлантици- 0.66 евро.
Това със всички акцизи на бензиностанцията.
Заплата е около 1000 евро около 2 хил. лева в Минск е около 1200 евро.
Имат всички екстри като при соца- безплатно образование, лечение, отпуск 25 дни, пенсиониране жените на 56, мъжете на 60.
Не казвам че там е цвете, просто сравнете и преценете КОЙ е пропадналия скъсаняк и кой на кой да се смее последен...
Коментиран от #21
22:44 16.09.2025
18 стоян
До коментар #12 от "az СВО Победа80":До 12 ком - чул ли си га тая - голем го вадим ама мек - това е рузката мощт
22:45 16.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 стоян
До коментар #17 от "Спецназ":До 17 ком - това майтап ли е бе Уили - ти ги направи богати - а защо не искате в рузкия рай ами са натискате за пропадналия запад - явно не си гледал новини за границата между Полша и рая - стотици автобуси с белорузки камериерки чакащи по два дни да отидат на ЗАПАД
22:49 16.09.2025
22 Пешооо
„Президентът очаква спешни обяснения от правителството относно инцидента във Вирики. Задължение на правителството е да използва всички инструменти и институции, за да изясни този въпрос възможно най-бързо“, съобщава полското Бюро за национална сигурност.
22:51 16.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Шопо
До коментар #7 от "Механик":Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
23:04 16.09.2025