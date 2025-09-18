Юлия Навалная: "Отравянето на Алексей е доказано"

Две независими лаборатории са потвърдили, че Алексей Навални е бил отровен, казва вдовицата му Юлия. Тя настоява резултатите да бъдат оповестени.

Западните лаборатории, които на базата на анализи са получили доказателства за това, че Алексей Навални е починал в руската колония от отравяне, трябва да ги направят достояние на обществеността. Този призив отправи в Телеграм вдовицата на опозиционера Юлия Навалная.

"През февруари 2024 година успяхме да получим, да изпратим в чужбина и да предадем на лаборатория в една от западните страни биологически материал от Алексей. Преди няколко месеца разбрах, че резултатите са получени и вече две лаборатории независимо една от друга са стигнали до извода, че Алексей е бил отровен", написа Навалная, която след смъртта на съпруга си обяви, че смята да продължи неговото дело.

Ролята на "политическите съображения"

По думите на Навалная "западните държави нямат никакви юридически основания да повдигат и да водят наказателно дело", тъй като става дума за убийството на руски гражданин на територията на Русия и всички доказателства за това се намират на руска територия.

Във връзка с "политически съображения" и по други причини роднините и съмишлениците на опозиционера не могат да получат официалните резултати, в които е написано с каква точно отрова е бил убит Навални, казва вдовицата му. "Но ние всички заслужаваме да научим тази истина. Настоявам резултатите от изследванията за това с какво точно е бил отровен съпругът ми, да бъдат разкрити. Изисквам това за себе си, за децата ни, за родителите на Алексей, за нашите поддръжници в Русия и за всички хора по целия свят, които се борят за свобода и справедливост", изтъкна тя.

Кремъл "нищо не знае" и "няма какво да каже"

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на брифинг, че не знае нищо за изявленията на Юлия Навалная във връзка с изследванията на биоматериали от съпруга ѝ в западни лаборатории.

"Нищо не знам за тези изявления и нищо не мога да кажа", гласят думите на Песков, който направи и следното допълнение: "Резултатите от анализите изобщо не могат да повлияят на политическата ситуация".

Отравянето и смъртта на Алексей Навални в Русия

През август 2020 година Алексей Навални загуби съзнание по време на полет Томск - Москва, самолетът кацна принудително в Омск за оказването на първа помощ. Няколко дни по-късно опозиционерът бе изпратен за лечение и рехабилитация в берлинската клиника "Шарите".

След токсикологичен анализ на пробите, взети от Навални, експерти от специалната лаборатория на германските въоръжени сили откриха в тях следи от неврно-паралитично вещество тип "Новичок". До същия извод независимо една от друга стигнаха лаборатории в Швеция и Франция, както и експерти от Организацията за забрана на химическите оръжия.

През януари 2021 година Навални се върна в Русия, където бе задържан, осъден и подложен на мъчения от страна на властите, както информират медиите и неговите съмишленици. На 16 февруари 2024 година политикът, смятан за главен политически съперник на руския президент Путин, почина в колонията в Сибир, където излежаваше дългогодишна присъда.