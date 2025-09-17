Новият шеф на "Роскосмос" с грандиозен план за бъдещето

Русия скоро ще създаде конкурент на сателитната интернет услуга "Старлинк" (Starlink) на американския мултимилиардер Илон Мъск, съобщи ръководителят на руската космическа агенция "Роскосмос" Дмитрий Баканов, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Старлинк" твърди, че управлява най-голямата сателитна система в света, включваща над 8000 спътника.
Новият генерален директор на "Роскосмос", 39-годишният Дмитрий Баканов, призна в предаването на руския телевизионен водещ Владимир Соловьов, че космическата агенция трябва да се откъсне от "инерцията" и да привлече повече талантливи младежи.
Баканов е бивш шеф на компанията "Гонец", управляваща руска система за сателитна комуникация, която е много по-малка по размер от американския си конкурент и се използва главно за правителствени цели.
Русия напредва в създаването на алтернатива на "Старлинк", управлявана от компанията "СпейсЕкс" на Илон Мъск, която предоставя интернет услуги чрез голям брой сателити, разположени на ниска околоземна орбита, и се използва най-вече в отдалечени райони и конфликти зони.
"Старлинк" се използва интензивно от украинските сили във войната с Русия, отбелязва Ройтерс.
"Няколко тестови апарата, разположени в орбитата, вече са били проверени и тези, които все още са в производствен процес, са били съответно модифицирани", подчерта Баканов. "Ние също се движим с бързи темпове в тази посока", добави той.
Руската авиокосмическа компания, известна като "Бюро 1440", разработва система от сателити в ниската околоземна орбита за глобално предаване на данни чрез широколентов достъп.
Русия е извлякла поуки от грешките си, включително тези от случая през 2002 г., когато отхвърли опита на Мъск да закупи междуконтинентална балистична ракета за космически изстрелвания, заяви Баканов.
Според биографията на Мъск, написана от Ашли Ванс през 2015 г., руснаците отхвърлили Мъск през 2002 г., сякаш той просто не е заслужил доверието им, което подтикнало Мъск да намери начин да подбие цените на руските космически изстрелвания.
Съветският съюз обезпокои Запада в ранните години на космическата надпревара, като пръв изведе изкуствен спътник в ниска околоземна орбита - "Спутник 1", на 4 октомври 1957 г., а след това на 12 април 1961 г. съветският космонавт Юрий Гагарин стана първия човек, пътувал в космоса. След разпадането на СССР през 1991 г. обаче руската космическа програма се сблъска с огромна липса на финансиране, корупция и оплаквания от млади инженери от лошо управление, отбелязва Ройтерс.
Амбициите на Русия да бъде водеща сила в космическите изследвания претърпяха сериозен удар през август 2023 г., когато безпилотната мисия "Луна-25" се разби при опит за кацане на повърхността на Луната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вати нефелни,
Коментиран от #4
17:40 17.09.2025
2 ...
"Денги нет, удачи вам!"
Коментиран от #38
17:41 17.09.2025
3 Йотафон
17:43 17.09.2025
4 Човека КоZа
До коментар #1 от "Вати нефелни,":Що да не? Чиповете от перални разсипаха окрайната 🤭
Коментиран от #10, #18, #21
17:43 17.09.2025
5 Румен Решетников
17:45 17.09.2025
7 ама моля ви се
17:46 17.09.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... НАЙ БЕДНАТА СТРАНА В ЕС С 30.3% БЕДНОСТ
.... САМО БРАТСКА АЗИТСКА ТУРЦИЯ Е БЛИЗО ДО НАС С 30.4% БЕДНОСТ
.......
А АЗ СЪМ В ПОЛОЖЕНИЕТО КОГАТО СЪМ ЗАБРАНЕН И ВЪВ ХВАТКИ И ВЪВ ДИР БГ ... СЛАВА МУТРОВ ,
Коментиран от #12
17:48 17.09.2025
9 Мъск има да ги гони с години
Коментиран от #15
17:48 17.09.2025
10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #4 от "Човека КоZа":Господин многоников пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
17:48 17.09.2025
11 Тео
Коментиран от #16, #19
17:49 17.09.2025
12 хе хе хе
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":имаш фантазия. признавам ти го. да не е 30.5 и 30.6. по-красиви числа са някак си.
Коментиран от #23
17:49 17.09.2025
13 Руснаците се
17:49 17.09.2025
14 доктор
17:50 17.09.2025
15 ха ха ха
До коментар #9 от "Мъск има да ги гони с години":друг луд с друга измишльотина.
17:50 17.09.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
РОСМОСМОС МОЖЕ ДА ИЗКЛЮЧИ ИЛОН МЪСК ,
А ИЛОН МЪСК НЕ МОЖЕ ДА ИЗКЛЮЧИ РОСКОСМОС :)
17:50 17.09.2025
18 Ко стааа бе руски боклуци?
До коментар #4 от "Човека КоZа":Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?
17:51 17.09.2025
20 Злобното Джуджи
Ахах....пиши го бегало....
Сищам се за още няколко бездарника със същото бездарно име - Рогозин, Песков, Медведев 😄
17:51 17.09.2025
21 Къде я разсипаха?
До коментар #4 от "Човека КоZа":Бе все забравям, че вие крепостните се гордеете, че можете да рушите, да убивате цивилни жени и деца, а не да градите и съзидавате, само да крадете!
Ей затова не ви броим за човеци, а за хлебарки, ватниче омазанко! :)
Коментиран от #26, #45
17:51 17.09.2025
22 боже мили все стари стари лаври
До коментар #16 от "Тео":получени с украински технологии.
той и Лейф Ериксон открива първи Америка преди Колумб... е и? Кво от това. Не виждам много скандинавци там.
17:53 17.09.2025
23 ЕВРОСТАТ
До коментар #12 от "хе хе хе":НЕ Е ФАНТАЗИЯ
БЪЛГАРИЯ 30.3
ТУРЦИЯ 30.4
РУМЪНИЯ 27.9
ГЪРЦИЯ 26.9
ИСПАНИЯ 25.8
ИМАШЕ И КАРТИНКА
Коментиран от #25
17:53 17.09.2025
24 оня с коня
Коментиран от #35
17:54 17.09.2025
25 аха
До коментар #23 от "ЕВРОСТАТ":копи-пейст - не се намира в гоогъл. що така?
Коментиран от #58
17:54 17.09.2025
26 Тео
До коментар #21 от "Къде я разсипаха?":Какво ти откраднаха руснаците и какво ти крадат и в момента западняците? Правил ли си тая сметка?
Коментиран от #28
17:55 17.09.2025
27 абе
17:56 17.09.2025
28 да почнем
До коментар #26 от "Тео":парни двигатели, прав ток, променлив ток, двигатели с вътрешно горене, електродвигатели, влакове, самолети и т.н. и т.н....
Коментиран от #48
17:57 17.09.2025
29 Баш Балък
Коментиран от #33
17:59 17.09.2025
30 ИЛЪН МЪСК
18:00 17.09.2025
31 А где
18:04 17.09.2025
32 Оооо
18:05 17.09.2025
33 Копейкотрошач
До коментар #29 от "Баш Балък":Ти мисли накъде ще хващаш.
Коментиран от #60
18:05 17.09.2025
34 си дзън
му се привиждат.
18:07 17.09.2025
35 Коня на оня
До коментар #24 от "оня с коня":Мноооо, ама мноооо си прозд!
Коментиран от #39, #42
18:07 17.09.2025
36 Путйо космонавта
Коментиран от #37, #47
18:08 17.09.2025
37 си дзън
До коментар #36 от "Путйо космонавта":В Космоса дърва и въглища бол...
18:10 17.09.2025
38 По точно
До коментар #2 от "...":Русия да се подготви за икономика в режим на санкции в близките 20-30 години.
18:10 17.09.2025
39 оня с коня
До коментар #35 от "Коня на оня":Ами остава да почерпиш,щото застанал до мене изглеждаш Умен:)
Коментиран от #50
18:11 17.09.2025
40 Уса
Коментиран от #44, #46
18:12 17.09.2025
41 Кума Лиса
Извод: Като не можеш да стигнеш висините, се навеждаш да си вържеш цървулите
18:12 17.09.2025
42 Така де
До коментар #35 от "Коня на оня":Тва русолюбците сте много интелигентни хора - мноооо си прозд и готово. Големи аргументи, големи мислители. Няма що!
Коментиран от #54, #61
18:15 17.09.2025
43 Ха-ха-ха...
18:16 17.09.2025
44 Така е
До коментар #40 от "Уса":Партията любима винаги е работила за отрудените хора. Нъл тъй, другарю?
18:18 17.09.2025
45 Евроатлантическа интимна буба
До коментар #21 от "Къде я разсипаха?":Важното в 00краянcките крастави кучета да бъдат бандеризирани всеки ден, а туземните им симпове да реват кат женски кучета по форумите!
18:18 17.09.2025
46 оня с коня
До коментар #40 от "Уса":България има 100% Телефонно покритие ,а качеството на Сигнала на Интернет и GSM /вкл. и като Скорост/ вероятно е ном.1 в Европа.И няма значение за какви "Въздушни смущения" дърдориш,въпросът е ЗАЩО след като си "Последния софиянец" се правиш и на "Първия Американец"?
18:19 17.09.2025
47 Чебурашка
До коментар #36 от "Путйо космонавта":Вии руснака не го мислете! Да сте чули Путин да реве и да проси от някого нещо?
Квото реши - ще си гонаправи!
Ами ние дето само от Европата чакаме? Все "инвеститори" чакаме?
Гледайте си в канчето! За руското има кой да мисли!
Коментиран от #49, #51, #55
18:20 17.09.2025
48 И радиото,
До коментар #28 от "да почнем":руснакът е толкова нагъл, че си приписва всичко на негова сметка, Така ни учеха в училище, не вече не е така!
Коментиран от #56
18:21 17.09.2025
49 Реве
До коментар #47 от "Чебурашка":не само, но и се крие в бункера заедно с изпражненията си. Да е жив и здрав Кимчо, че без него русия е нула.
Коментиран от #52
18:22 17.09.2025
50 Коня на оня
До коментар #39 от "оня с коня":То до тебе всеки изглежда "умен"...
18:23 17.09.2025
51 руснакът
До коментар #47 от "Чебурашка":нищо не прави, само краде и убива.
18:24 17.09.2025
52 Чебурашка
До коментар #49 от "Реве":Да, крие се на парада на Си!
От дясната му страна. А Урсузка с втора класа се прибира от Китай и от миндерчето на Султана...
18:26 17.09.2025
53 Аууу, пуашим се!
18:28 17.09.2025
54 Коня на оня
До коментар #42 от "Така де":Що, бе? Изразявам лично мнение. Не може ли?
18:29 17.09.2025
55 Праелно, не го мислим!
До коментар #47 от "Чебурашка":Иначе Вовката си проси - от Си, от Кимчето, от аятолахчето, даже от Тръмп.
Коментиран от #57
18:29 17.09.2025
56 Така е
До коментар #48 от "И радиото,":Славянската азбука е измислена от Ленин.
Коментиран от #59
18:30 17.09.2025
57 Чебурашка
До коментар #55 от "Праелно, не го мислим!":Това кога го видя или чу? Цитирай! Всичко е платено! Казва се взаимопомощ. И Кимчо сам се натискаше и още се натиска да праща хора, защото опитът, който придобиват е безценен!!!
18:32 17.09.2025
59 оня с коня
До коментар #56 от "Така е":Верно е,но е отпечатана в Македония по Заповед на Путин и финансиране от Русия.
18:36 17.09.2025
60 Баш Балък
До коментар #33 от "Копейкотрошач":Добре, вадя калкулатора и смятам за смъртта на колко хора съм отговорен, ама гледам има само една цифра, сещай се
18:36 17.09.2025
61 Коня на оня
До коментар #42 от "Така де":Виж постове 49 и 51, как са отговорили на колегата и тогава говори за русолюбци и нелюбци!
18:38 17.09.2025
62 Пффф...
18:42 17.09.2025
63 Евреина Кобзон
Как да краде повече .
Нещо нормално за Руските Мусори.
18:45 17.09.2025
64 Кажи честно ... 🤣
ЩЕЕЕеее стане . 🤣🤣🤣
п.с. А пирони научиха ли се да си правят ?
18:49 17.09.2025
65 Вова сритай от зад
18:49 17.09.2025
66 Ба мама му
18:56 17.09.2025
67 Забелязал!
18:57 17.09.2025
68 Раша ще цъфне 😁и върже
19:00 17.09.2025