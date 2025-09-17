Новини
Новият шеф на "Роскосмос" с грандиозен план за бъдещето

17 Септември, 2025

Русия разработва конкурент на сателитната интернет услуга "Старлинк", заяви Дмитрий Баканов

Новият шеф на "Роскосмос" с грандиозен план за бъдещето - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия скоро ще създаде конкурент на сателитната интернет услуга "Старлинк" (Starlink) на американския мултимилиардер Илон Мъск, съобщи ръководителят на руската космическа агенция "Роскосмос" Дмитрий Баканов, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Старлинк" твърди, че управлява най-голямата сателитна система в света, включваща над 8000 спътника.

Новият генерален директор на "Роскосмос", 39-годишният Дмитрий Баканов, призна в предаването на руския телевизионен водещ Владимир Соловьов, че космическата агенция трябва да се откъсне от "инерцията" и да привлече повече талантливи младежи.

Баканов е бивш шеф на компанията "Гонец", управляваща руска система за сателитна комуникация, която е много по-малка по размер от американския си конкурент и се използва главно за правителствени цели.

Русия напредва в създаването на алтернатива на "Старлинк", управлявана от компанията "СпейсЕкс" на Илон Мъск, която предоставя интернет услуги чрез голям брой сателити, разположени на ниска околоземна орбита, и се използва най-вече в отдалечени райони и конфликти зони.

"Старлинк" се използва интензивно от украинските сили във войната с Русия, отбелязва Ройтерс.

"Няколко тестови апарата, разположени в орбитата, вече са били проверени и тези, които все още са в производствен процес, са били съответно модифицирани", подчерта Баканов. "Ние също се движим с бързи темпове в тази посока", добави той.

Руската авиокосмическа компания, известна като "Бюро 1440", разработва система от сателити в ниската околоземна орбита за глобално предаване на данни чрез широколентов достъп.

Русия е извлякла поуки от грешките си, включително тези от случая през 2002 г., когато отхвърли опита на Мъск да закупи междуконтинентална балистична ракета за космически изстрелвания, заяви Баканов.

Според биографията на Мъск, написана от Ашли Ванс през 2015 г., руснаците отхвърлили Мъск през 2002 г., сякаш той просто не е заслужил доверието им, което подтикнало Мъск да намери начин да подбие цените на руските космически изстрелвания.

Съветският съюз обезпокои Запада в ранните години на космическата надпревара, като пръв изведе изкуствен спътник в ниска околоземна орбита - "Спутник 1", на 4 октомври 1957 г., а след това на 12 април 1961 г. съветският космонавт Юрий Гагарин стана първия човек, пътувал в космоса. След разпадането на СССР през 1991 г. обаче руската космическа програма се сблъска с огромна липса на финансиране, корупция и оплаквания от млади инженери от лошо управление, отбелязва Ройтерс.

Амбициите на Русия да бъде водеща сила в космическите изследвания претърпяха сериозен удар през август 2023 г., когато безпилотната мисия "Луна-25" се разби при опит за кацане на повърхността на Луната.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 21 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вати нефелни,

    32 13 Отговор
    с чипове от перални няма да стане, товарищи...

    Коментиран от #4

    17:40 17.09.2025

  • 2 ...

    30 11 Отговор
    Както каза медведката на кримските пенсионери преди няколко години:
    "Денги нет, удачи вам!"

    Коментиран от #38

    17:41 17.09.2025

  • 3 Йотафон

    23 5 Отговор
    Нещо като Йотафон убиеца на Айфон.

    17:43 17.09.2025

  • 4 Човека КоZа

    21 22 Отговор

    До коментар #1 от "Вати нефелни,":

    Що да не? Чиповете от перални разсипаха окрайната 🤭

    Коментиран от #10, #18, #21

    17:43 17.09.2025

  • 5 Румен Решетников

    23 14 Отговор
    Да вземат първо успешно да уцелят Луната, пък другото - след 5-6 петилетки...

    17:45 17.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ама моля ви се

    21 5 Отговор
    Преместете статията. Това е от раздел ВИЦОВЕ, не трябва да е в раздел СВАЯТ-УКРАЙНА

    17:46 17.09.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 10 Отговор
    И ШИШИ И РАПОНА ИМАТ ГРАНДИОЗНИ ПЛАНОВЕ
    ..... НАЙ БЕДНАТА СТРАНА В ЕС С 30.3% БЕДНОСТ
    .... САМО БРАТСКА АЗИТСКА ТУРЦИЯ Е БЛИЗО ДО НАС С 30.4% БЕДНОСТ
    .......
    А АЗ СЪМ В ПОЛОЖЕНИЕТО КОГАТО СЪМ ЗАБРАНЕН И ВЪВ ХВАТКИ И ВЪВ ДИР БГ ... СЛАВА МУТРОВ ,

    Коментиран от #12

    17:48 17.09.2025

  • 9 Мъск има да ги гони с години

    13 19 Отговор
    Какво е "подбил" Мъск като купува от руснаците двигатели за ракетите си. Като спря да купува започнаха да му се взривяват, да копираш не значи, че си успял.

    Коментиран от #15

    17:48 17.09.2025

  • 10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    23 9 Отговор

    До коментар #4 от "Човека КоZа":

    Господин многоников пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря за отговора!

    17:48 17.09.2025

  • 11 Тео

    10 19 Отговор
    Руснаците винаги са били черво в сферата на Космоса с години са пред американците👨‍🚀👩‍🚀

    Коментиран от #16, #19

    17:49 17.09.2025

  • 12 хе хе хе

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    имаш фантазия. признавам ти го. да не е 30.5 и 30.6. по-красиви числа са някак си.

    Коментиран от #23

    17:49 17.09.2025

  • 13 Руснаците се

    23 10 Отговор
    Оказаха слаба ракия в технологиите,само могат да откраднат нещо и да сдялат нещо подобно

    17:49 17.09.2025

  • 14 доктор

    21 11 Отговор
    Руснакът е с интелект на маймуна.

    17:50 17.09.2025

  • 15 ха ха ха

    13 8 Отговор

    До коментар #9 от "Мъск има да ги гони с години":

    друг луд с друга измишльотина.

    17:50 17.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 14 Отговор
    ОТЧИТАЙТЕ И ФАКТА ЧЕ
    РОСМОСМОС МОЖЕ ДА ИЗКЛЮЧИ ИЛОН МЪСК ,
    А ИЛОН МЪСК НЕ МОЖЕ ДА ИЗКЛЮЧИ РОСКОСМОС :)

    17:50 17.09.2025

  • 18 Ко стааа бе руски боклуци?

    18 10 Отговор

    До коментар #4 от "Човека КоZа":

    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    17:51 17.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Злобното Джуджи

    18 6 Отговор
     "...заяви Дмитрий Баканов..."

    Ахах....пиши го бегало....
    Сищам се за още няколко бездарника със същото бездарно име - Рогозин, Песков, Медведев 😄

    17:51 17.09.2025

  • 21 Къде я разсипаха?

    24 9 Отговор

    До коментар #4 от "Човека КоZа":

    Бе все забравям, че вие крепостните се гордеете, че можете да рушите, да убивате цивилни жени и деца, а не да градите и съзидавате, само да крадете!
    Ей затова не ви броим за човеци, а за хлебарки, ватниче омазанко! :)

    Коментиран от #26, #45

    17:51 17.09.2025

  • 22 боже мили все стари стари лаври

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Тео":

    получени с украински технологии.
    той и Лейф Ериксон открива първи Америка преди Колумб... е и? Кво от това. Не виждам много скандинавци там.

    17:53 17.09.2025

  • 23 ЕВРОСТАТ

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе хе":

    НЕ Е ФАНТАЗИЯ
    БЪЛГАРИЯ 30.3
    ТУРЦИЯ 30.4
    РУМЪНИЯ 27.9
    ГЪРЦИЯ 26.9
    ИСПАНИЯ 25.8
    ИМАШЕ И КАРТИНКА

    Коментиран от #25

    17:53 17.09.2025

  • 24 оня с коня

    16 6 Отговор
    Всякакви Експерименти можеше да си позволи СССР защото освен от Републиките СМУЧЕХА КРЪВ и от ЦЯЛА ИЗТОЧНА ЕВРОПА,а както е известно Хубавите работи стават с Пари.И да - Наемаха Западни топ- специалисти Тайно,Крадяха чрез цялата мрежа на тайните служби Иновации от Запада,е как няма да пратят първия човек в Космоса?Сега обаче нещата са други- няма Желязна завеса чрез която Русия да задължава Изт. Европа да изкупува всичките й Боклуци на Цени определяни от тяхняма и Безплатни Наемни армии на всички Соц. Държави които БЯХА ДЛЪЖНИ да ги поддържат финансово,но същите да бъдат под изключетелен Руски контрол.Ех Мъкъ,Мъкаааа...Руска мъка!

    Коментиран от #35

    17:54 17.09.2025

  • 25 аха

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "ЕВРОСТАТ":

    копи-пейст - не се намира в гоогъл. що така?

    Коментиран от #58

    17:54 17.09.2025

  • 26 Тео

    8 12 Отговор

    До коментар #21 от "Къде я разсипаха?":

    Какво ти откраднаха руснаците и какво ти крадат и в момента западняците? Правил ли си тая сметка?

    Коментиран от #28

    17:55 17.09.2025

  • 27 абе

    6 0 Отговор
    кво стаа с батута?

    17:56 17.09.2025

  • 28 да почнем

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "Тео":

    парни двигатели, прав ток, променлив ток, двигатели с вътрешно горене, електродвигатели, влакове, самолети и т.н. и т.н....

    Коментиран от #48

    17:57 17.09.2025

  • 29 Баш Балък

    7 10 Отговор
    Когато СВО приключи, Зельо и на луната не може да се спаси, няма кой да го "хвърли" там.

    Коментиран от #33

    17:59 17.09.2025

  • 30 ИЛЪН МЪСК

    6 5 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    18:00 17.09.2025

  • 31 А где

    6 3 Отговор
    Герасимов?

    18:04 17.09.2025

  • 32 Оооо

    6 3 Отговор
    И два мармота завиват шоколад....

    18:05 17.09.2025

  • 33 Копейкотрошач

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Баш Балък":

    Ти мисли накъде ще хващаш.

    Коментиран от #60

    18:05 17.09.2025

  • 34 си дзън

    15 5 Отговор
    Роскосмос не е давал заплати три месеца на хората, на новият грандиозни планове
    му се привиждат.

    18:07 17.09.2025

  • 35 Коня на оня

    6 8 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Мноооо, ама мноооо си прозд!

    Коментиран от #39, #42

    18:07 17.09.2025

  • 36 Путйо космонавта

    12 3 Отговор
    Руския старлинк както обикновено ще е безаналогов, ще работи на дърва и въглища. 🤣

    Коментиран от #37, #47

    18:08 17.09.2025

  • 37 си дзън

    9 2 Отговор

    До коментар #36 от "Путйо космонавта":

    В Космоса дърва и въглища бол...

    18:10 17.09.2025

  • 38 По точно

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "...":

    Русия да се подготви за икономика в режим на санкции в близките 20-30 години.

    18:10 17.09.2025

  • 39 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Коня на оня":

    Ами остава да почерпиш,щото застанал до мене изглеждаш Умен:)

    Коментиран от #50

    18:11 17.09.2025

  • 40 Уса

    5 7 Отговор
    Старлинк работи,но не за обикновените отрудени хора.Нищо не се е променило в САЩ откъм качеството на интернет услугите със Старлинк и 5g.В България имаше много по-бърз интернет и когато холивудските звезди го обявиха мина на 5g и стана боза.Само смущенията във въздуха от 5g инсталациите станаха по бръмчащи нищо повече.В САЩ си остана същото на много места няма покритие.Питайте украинците,колко им помага старлинка горе-долу.Надявам се да има конкуренция,защото всеки монополист се ояжда и самозабравя

    Коментиран от #44, #46

    18:12 17.09.2025

  • 41 Кума Лиса

    8 2 Отговор
    Гроздето е ужасно, ама ужасно кисело!!!

    Извод: Като не можеш да стигнеш висините, се навеждаш да си вържеш цървулите

    18:12 17.09.2025

  • 42 Така де

    9 3 Отговор

    До коментар #35 от "Коня на оня":

    Тва русолюбците сте много интелигентни хора - мноооо си прозд и готово. Големи аргументи, големи мислители. Няма що!

    Коментиран от #54, #61

    18:15 17.09.2025

  • 43 Ха-ха-ха...

    7 2 Отговор
    Ъхъ, "ще произведе", ама друг път. Резултатът се знае отсега: „Мы хотели как лучше, а получилось как всегда“. Последствията: Падане от високи етажи на директорите и секвестиране на имàнето им; рев на кифли в Дубай и так-дальше...

    18:16 17.09.2025

  • 44 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Уса":

    Партията любима винаги е работила за отрудените хора. Нъл тъй, другарю?

    18:18 17.09.2025

  • 45 Евроатлантическа интимна буба

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Къде я разсипаха?":

    Важното в 00краянcките крастави кучета да бъдат бандеризирани всеки ден, а туземните им симпове да реват кат женски кучета по форумите!

    18:18 17.09.2025

  • 46 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Уса":

    България има 100% Телефонно покритие ,а качеството на Сигнала на Интернет и GSM /вкл. и като Скорост/ вероятно е ном.1 в Европа.И няма значение за какви "Въздушни смущения" дърдориш,въпросът е ЗАЩО след като си "Последния софиянец" се правиш и на "Първия Американец"?

    18:19 17.09.2025

  • 47 Чебурашка

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "Путйо космонавта":

    Вии руснака не го мислете! Да сте чули Путин да реве и да проси от някого нещо?
    Квото реши - ще си гонаправи!
    Ами ние дето само от Европата чакаме? Все "инвеститори" чакаме?
    Гледайте си в канчето! За руското има кой да мисли!

    Коментиран от #49, #51, #55

    18:20 17.09.2025

  • 48 И радиото,

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "да почнем":

    руснакът е толкова нагъл, че си приписва всичко на негова сметка, Така ни учеха в училище, не вече не е така!

    Коментиран от #56

    18:21 17.09.2025

  • 49 Реве

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "Чебурашка":

    не само, но и се крие в бункера заедно с изпражненията си. Да е жив и здрав Кимчо, че без него русия е нула.

    Коментиран от #52

    18:22 17.09.2025

  • 50 Коня на оня

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    То до тебе всеки изглежда "умен"...

    18:23 17.09.2025

  • 51 руснакът

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Чебурашка":

    нищо не прави, само краде и убива.

    18:24 17.09.2025

  • 52 Чебурашка

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Реве":

    Да, крие се на парада на Си!
    От дясната му страна. А Урсузка с втора класа се прибира от Китай и от миндерчето на Султана...

    18:26 17.09.2025

  • 53 Аууу, пуашим се!

    4 2 Отговор
    Даже се абстрахирам. Като се сетя предния шеф Рогозин какви ги обещаваше се подмокрям.

    18:28 17.09.2025

  • 54 Коня на оня

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Така де":

    Що, бе? Изразявам лично мнение. Не може ли?

    18:29 17.09.2025

  • 55 Праелно, не го мислим!

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Чебурашка":

    Иначе Вовката си проси - от Си, от Кимчето, от аятолахчето, даже от Тръмп.

    Коментиран от #57

    18:29 17.09.2025

  • 56 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "И радиото,":

    Славянската азбука е измислена от Ленин.

    Коментиран от #59

    18:30 17.09.2025

  • 57 Чебурашка

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Праелно, не го мислим!":

    Това кога го видя или чу? Цитирай! Всичко е платено! Казва се взаимопомощ. И Кимчо сам се натискаше и още се натиска да праща хора, защото опитът, който придобиват е безценен!!!

    18:32 17.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Така е":

    Верно е,но е отпечатана в Македония по Заповед на Путин и финансиране от Русия.

    18:36 17.09.2025

  • 60 Баш Балък

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкотрошач":

    Добре, вадя калкулатора и смятам за смъртта на колко хора съм отговорен, ама гледам има само една цифра, сещай се

    18:36 17.09.2025

  • 61 Коня на оня

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Така де":

    Виж постове 49 и 51, как са отговорили на колегата и тогава говори за русолюбци и нелюбци!

    18:38 17.09.2025

  • 62 Пффф...

    4 2 Отговор
    Хахаха...за днес това е най-големият виц...Първо да почнат с тостер,после тв,телефон и так дале...

    18:42 17.09.2025

  • 63 Евреина Кобзон

    3 1 Отговор
    Новият Шеф има грандиозен план
    Как да краде повече .

    Нещо нормално за Руските Мусори.

    18:45 17.09.2025

  • 64 Кажи честно ... 🤣

    3 1 Отговор
    Дооообре. 🤣🤣🤣🤣
    ЩЕЕЕеее стане . 🤣🤣🤣

    п.с. А пирони научиха ли се да си правят ?

    18:49 17.09.2025

  • 65 Вова сритай от зад

    4 1 Отговор
    Колко грандиозен да е ! Ще натовари Путин на ракета Союз (технология от 69г) и ще го изстрелят гратис с еднопосочен билет!

    18:49 17.09.2025

  • 66 Ба мама му

    1 0 Отговор
    Пет руски бригади обкръжени при Покровск....АЗОВ не прощава

    18:56 17.09.2025

  • 67 Забелязал!

    1 0 Отговор
    Всичко "грандиозно" в Русия в болшинството случаи се свежда само до много приказки... и купони...

    18:57 17.09.2025

  • 68 Раша ще цъфне 😁и върже

    1 0 Отговор
    Картофи от Беларус, гвоздеи от Китай и руски "Старлинк" 😂

    19:00 17.09.2025

