Русия ще строи АЕЦ в Сърбия

Руската държавна корпорация „Росатом“ и сръбските власти започнаха съществен диалог по проекта за изграждане на АЕЦ, заяви пред „Известия“ сръбският посланик в Руската федерация Момчило Бабич.
„Сериозно разговаряме с „Росатом“. Мисля, че няма по-добра компания в света за изграждане на атомна електроцентрала. Уверен съм, че ще има напредък през следващите години, защото имаме нужда от електричество. Ще го направим така или иначе“, каза той.
В Сърбия действаше закон от 1989 г., който забраняваше на длъжностни лица да извършват дейности, да координират и обсъждат въпроси, свързани с изграждането на ядрени енергийни съоръжения и ядрения горивен цикъл в страната. Тази забрана беше отменена в края на 2024 г.
