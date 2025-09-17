Новини
Русия ще строи АЕЦ в Сърбия

Русия ще строи АЕЦ в Сърбия

17 Септември, 2025 05:41, обновена 17 Септември, 2025 05:44

Няма по-добра компания в света за изграждане на атомна електроцентрала от "Росатом", заяви сръбският посланик в Москва

Русия ще строи АЕЦ в Сърбия - 1
Момчило Бабич, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската държавна корпорация „Росатом“ и сръбските власти започнаха съществен диалог по проекта за изграждане на АЕЦ, заяви пред „Известия“ сръбският посланик в Руската федерация Момчило Бабич.

„Сериозно разговаряме с „Росатом“. Мисля, че няма по-добра компания в света за изграждане на атомна електроцентрала. Уверен съм, че ще има напредък през следващите години, защото имаме нужда от електричество. Ще го направим така или иначе“, каза той.

В Сърбия действаше закон от 1989 г., който забраняваше на длъжностни лица да извършват дейности, да координират и обсъждат въпроси, свързани с изграждането на ядрени енергийни съоръжения и ядрения горивен цикъл в страната. Тази забрана беше отменена в края на 2024 г.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Zахаровапоредната моя партенка.

    2 7 Отговор
    Много ясно,че нищо няма да строим,споко

    Коментиран от #2

    05:51 17.09.2025

  • 2 АМАH OT ИДИOTИ

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Zахаровапоредната моя партенка.":

    ЩЕ ГО ПОСТРОЯТ РАЗБИРА СЕ 😆
    ТУК НЯМА ДА СЕ ПОСТРОИ ОТ УЕСТИНГХАУС 😡 И ЩЕ ГО ПОСТРОЯТ ТРИ ПЪТИ ПО ЕВТИНО 😝

    06:05 17.09.2025

  • 3 Гошо

    13 2 Отговор
    Много важно! Ние пък нашата ще я затворим, щото е недемократична и е от комунистическо време! И Урсула ще ни ръкопляска! ...Демократично!

    06:09 17.09.2025

  • 4 нещо нормално

    8 2 Отговор
    Браво !

    06:09 17.09.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    3 9 Отговор
    Сърбия утече......😁👍

    06:10 17.09.2025

  • 6 хихи

    1 8 Отговор
    интересно от къде ще мине техниката по Дунав очаведно неможе, през България нашите няма да я пуснат

    По море до Гърция и от там Македония и Сърбия? а ядреното гориво от къде ще минава?

    06:14 17.09.2025

  • 7 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    БРАВО!А НАШИТЕ ПИШМАН ПОЛИТИЦИ ДАДОХА МИЛИАРДИ И НАСРЕЩА НИЩО! ИМАШЕ ИЗЯВЛЕНИЕ,ЧЕ ЩЕ ДАВАМЕ ПАРИ НА УКРИЯ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ДО 2060 ГОДИНА?

    06:19 17.09.2025

  • 8 Коментар

    6 0 Отговор
    Чудесно . Ще внасяме ток от Сърбия . А преди изнасяхме за там.

    06:25 17.09.2025

  • 9 Верно

    1 0 Отговор
    А ние пак дремем !

    06:35 17.09.2025

  • 10 а тук закриваме всичко работещо

    0 0 Отговор
    ние закрихме 4 работещи блока на АЕЦа

    осанах 5 и 6

    но на шести блок му спукахме корпуса със краварското гориво и скоро ще го извадим и него от строя и ще останем само със един 5 блок ха ха ха

    06:37 17.09.2025

  • 11 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    06:37 17.09.2025

